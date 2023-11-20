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«Соседка»: Противоположности притягиваются

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20 ноября 2023
На телеканале ТНТ выходит лирическая комедия «Соседка» – новая режиссерская работа Байбулата Батуллы, этим летом победившего на фестивале «Короче» с семейной трагикомедией «Бери да помни», и сценаристки Светланы Штебы, уже исследовавшей разнообразные женские характеры в «Поехавшей» и «Чего хочет Слава». Главные роли в сериале сыграли Юлия Хлынина и Егор Корешков, чьи герои доказывают, что противоположности все-таки притягиваются, и помешать этому не могут ни бывшие вэдэвэшники, ни строгие соседи, ни даже космические авторитеты.

«Соседка»: Противоположности притягиваются

Федор Алексеевич Садовский (Егор Корешков) – человек, у которого всегда на всё есть план, хотя, прямо скажем, не выдающийся: работа-дом и хобби в виде шахмат. Федор руководит клининговым агентством (тот случай, когда легкое обсессивно-компульсивное расстройство стало профессией), шахматами «развлекается» с таким же правильным, хотя и закомплексованным другом детства Борей (Дмитрий Лысенков), а живет в советском доме, из окон которого можно, пусть и на общем плане, увидеть Москву-Сити, а на фасаде красуется памятная доска советскому космонавту Алексею Садовскому – отцу Федора, которого помнят еще старожилы подъезда. Например, тетя Шура (Елена Валюшкина), то и дело облагораживающая придомовую территорию лебедями из старых шин и подглядывающая за соседями в дверной глазок – в общем, борющаяся за почетное звание «дома высокой культуры быта», которая оказывается под угрозой, когда в 232-ю заселяется «блудница» – провинциалка Алена (Юлия Хлынина).

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В планы во всех смыслах интеллигентного Федора Алексеевича встреча с новой соседкой не входила. Если бы не шум на лестничной площадке, источником которого стала не только Алена, но и ее бывший муж, он же бывший вэдэвэшник Серега (Алексей Чадов), который, изрядно набравшись, пришел возвращать любимую женщину. А Федор Алексеевич как мужчина хорошо воспитанный вызывается Алену защитить. Решение оказывается роковым – теперь Федор начинает сомневаться в правильности своей распланированной жизни.

«Соседка»: Противоположности притягиваются

«Соседка» – это столкновение не гендерных стереотипов, на которых часто строятся российские комедии, а характеров и нравов, которые здесь по вечной иронии судьбы встречаются пусть и не в рамках одной квартиры, как в известном фильме Рязанова, но на одной лестничной площадке. Затянутый в пуловер Егор Корешков демонстрирует образ хорошего мальчика, но не маменькиного сынка, а советского интеллигента, будто бы занесенного в настоящее машиной времени, ну или космическим кораблем, на котором когда-то путешествовал его отец. Юлия Хлынина с непослушной челкой энергично отыгрывает немного хабалистую, но очень обаятельную провинциалку, прямиком из родного Сальска, где когда-то выступала в конкурсе чтецов и мечтала о лучшей жизни, а затем сразу попала в токсичный брак и так и не нашла себя в этой новой Москве. Алексей Чадов, кажется, впервые за свою карьеру предстает в столь самоироничной и комедийной роли бывшего вэдэвэшника Сереги, хотя решение сделать этого персонажа, мужа Алены, который ее «не бил, а воспитывал», именно в таких красках, наверное, может выглядеть самым спорным в «Соседке».

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Но и сценаристка Светлана Штеба, и режиссер Байбулат Батулла всегда отличались любовью ко всем своим персонажам и местами сказочным, оторванным от конкретной реальности, вневременным сюжетом, хотя и с вполне узнаваемыми приметами времени, о котором в «Соседке» напоминают разве что наличие клининговой компании и Москвы-Сити. До этого сериала Штеба писала «Поехавшую» и «Чего хочет Слава» – тоже своего рода драмеди о молодых женщинах, придумавших себе мечту, но не всегда успевших рассмотреть ее последствия сквозь розовые очки, но даже после первых неудач все равно верящих в волшебство искренних человеческих отношений и главное – в самих себя. Для лирической, с нотками советской трагикомедии текста «Соседки» лучшего режиссера, чем Байбулат Батулла было и не найти. Недаром же он и начинал когда-то с короткометражки «Половинки», где случайные незнакомцы и незнакомки буквально примагничивались друг к другу. Практически как Алена и Федор Алексеевич – такие разные, но такие притягательные противоположности.

Сериал «Соседка» смотрите на телеканале ТНТ с 20 ноября.


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