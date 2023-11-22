«Цербер»: Тайна дворцового непереворота

В онлайн-кинотеатре PREMIER с 23 ноября начнется показ «Цербера» — мини-сериал режиссера Владимира Щеголькова в этом году завоевал главный приз фестиваля «Пилот». Действие этого исторического детектива разворачивается вскоре после восстания декабристов, а главные герои, многие из которых имеют реальных прототипов — от царя и Пушкина до дворян и высокопоставленных военных, – оказываются втянуты в запутанную криминальную интригу с политическим и литературным подтекстом.
Зима 1825-1826 годов в Петербурге выдалась неспокойной — восхождение на престол нового правителя Николая I (Алексей Трофимов
) ознаменовалось попыткой государственного переворота, организованного несогласной с текущей политикой и самодержавным строем в целом группой дворян и офицеров. В истории несостоявшийся бунт, жестоко разогнанный на Сенатской площади, остался под названием «Восстание декабристов». Действие сериала разворачивает в разгар расследования мятежа, которое по указанию императора затевает Третье отделение, оно же тайная канцелярия, и которое возглавит (уже во второй серии) Александр Бенкендорф (Дмитрий Ульянов
). Пока участники дают показания и стройными рядами отправляются в камеры Петропавловской крепости в ожидании приговоров, кто-то начинает планомерно уничтожать так называемых доносчиков — все тех же дворян и офицеров, но не пошедших против власти, а еще и выдавших мятежников. Убийства совершаются жестоко и изобретательно — одному отрезают голову струной, другого топят в проруби посреди Невы, третьего сжигают заживо. Разбираться в этом поручают опытному следователю Лавру Петровичу (Тимофей Трибунцев
), который в компании двух весьма непутевых и даже комичных помощников-ищеек (Кирилл Кяро
и Владимир Крылов
) исследует места преступлений. На каждом из трупов обнаруживают записки с отрывками из стихотворения Пушкина «Андрей Шенье».
Подсказки эти остаются для следователей загадкой — по крайней мере, до поры до времени, однако строки так и витают в воздухе. Их читает наизусть в застенках молодой заключенный Илья Фабер (Евгений Лямин
), утверждающий, что мимо восстания он просто проходил. Их слышит и невольно запоминает находящийся в соседней камере Александр Бошняк (Сергей Марин
) — дворянин, попавший в заточение по все тому же обвинению в сговоре с восставшими. Вскоре он, впрочем, будет освобожден — во многом благодаря протекции графа Витта (Евгений Цыганов
). Неожиданной, поскольку Витт и Бошняк — соперники, сражающиеся за душу и тело польской сердцеедки (на ее любовь претендует еще и Бенкендорф) Каролины Собаньской (Вера Колесникова
). Она же и просит за Бошняка, которого, вроде, единственного любит искренне из всех своих ухажеров. И тут же подвергает освобожденного возлюбленного смертельной опасности — из узника совести он превращается в того самого доносчика, а, значит, невидимый и неведомый маньяк обязательно попытается его убить.
Событий, героев и сюжетных линий в «Цербере» в изобилии. Как и исторического правдоподобия — почти все названные выше персонажи реально существовали, а актеры выглядят не просто в стиле той эпохи, а загримированы и одеты согласно существующим рисованным портретам. Тема при этом, как показывает практика (и как принято нынче говорить), неоднозначная — в последнее время, казалось бы, сложившееся давно и прочно мнение о восстании декабристов получило, в том числе благодаря некоторым художественным произведениям
, новые трактовки. Оттого наблюдать за версией авторов «Цербера» по меньшей мере любопытно. «Вы доносчик», — кидает Каролина Бошняку, дабы предостеречь его от опасности стать жертвой убийцы, и, видя его смущенное, недоуменное и даже возмущенное лицо, добавляет, что доносы являются всего лишь еще одной формой служения отечеству. Не менее злободневно звучат то и дело произносимые кем-то из героев отрывки из пушкинского «Андрея Шенье» — произведения, как известно, вдохновленного судьбой французского поэта Андре Шенье, казненного во времена Французской революции в схожих с делом декабристов обстоятельствах.
Одним словом, «Цербер» выглядит удовольствием не только исключительно визуальным за счет богатых костюмов и исторических декораций — хотя чего только стоит один «толстый» грим Трибунцева, – но еще и актуальным и интеллектуальным. Хорошо авторы работают и с жанром детектива, вводя в повествование офицера Ушакова (Александр Горбатов
) – контуженного то ли идейного преступника, то ли куда более мистическую и загадочную фигуру, чем можно подумать поначалу. Главная интрига кроется в мотивах каждого из участников событий, сложных, путанных, соответствующих времени, в котором они существуют. И которое, само по себе, еще один повод поразмышлять о судьбах родины, о повторах в ее истории, о тех, кто закручивает гайки, и тех, кто борется за свободу любой ценой, даже своей жизни.
Смотрите сериал «Цербер» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 23 ноября.
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