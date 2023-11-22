Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Цербер»: Тайна дворцового непереворота

Обзор сериалов >>
22 ноября 2023
В онлайн-кинотеатре PREMIER с 23 ноября начнется показ «Цербера» — мини-сериал режиссера Владимира Щеголькова в этом году завоевал главный приз фестиваля «Пилот». Действие этого исторического детектива разворачивается вскоре после восстания декабристов, а главные герои, многие из которых имеют реальных прототипов — от царя и Пушкина до дворян и высокопоставленных военных, – оказываются втянуты в запутанную криминальную интригу с политическим и литературным подтекстом.

«Цербер»: Тайна дворцового непереворота

Зима 1825-1826 годов в Петербурге выдалась неспокойной — восхождение на престол нового правителя Николая I (Алексей Трофимов) ознаменовалось попыткой государственного переворота, организованного несогласной с текущей политикой и самодержавным строем в целом группой дворян и офицеров. В истории несостоявшийся бунт, жестоко разогнанный на Сенатской площади, остался под названием «Восстание декабристов». Действие сериала разворачивает в разгар расследования мятежа, которое по указанию императора затевает Третье отделение, оно же тайная канцелярия, и которое возглавит (уже во второй серии) Александр Бенкендорф (Дмитрий Ульянов). Пока участники дают показания и стройными рядами отправляются в камеры Петропавловской крепости в ожидании приговоров, кто-то начинает планомерно уничтожать так называемых доносчиков — все тех же дворян и офицеров, но не пошедших против власти, а еще и выдавших мятежников. Убийства совершаются жестоко и изобретательно — одному отрезают голову струной, другого топят в проруби посреди Невы, третьего сжигают заживо. Разбираться в этом поручают опытному следователю Лавру Петровичу (Тимофей Трибунцев), который в компании двух весьма непутевых и даже комичных помощников-ищеек (Кирилл Кяро и Владимир Крылов) исследует места преступлений. На каждом из трупов обнаруживают записки с отрывками из стихотворения Пушкина «Андрей Шенье».

«Цербер»: Тайна дворцового непереворота

Подсказки эти остаются для следователей загадкой — по крайней мере, до поры до времени, однако строки так и витают в воздухе. Их читает наизусть в застенках молодой заключенный Илья Фабер (Евгений Лямин), утверждающий, что мимо восстания он просто проходил. Их слышит и невольно запоминает находящийся в соседней камере Александр Бошняк (Сергей Марин) — дворянин, попавший в заточение по все тому же обвинению в сговоре с восставшими. Вскоре он, впрочем, будет освобожден — во многом благодаря протекции графа Витта (Евгений Цыганов). Неожиданной, поскольку Витт и Бошняк — соперники, сражающиеся за душу и тело польской сердцеедки (на ее любовь претендует еще и Бенкендорф) Каролины Собаньской (Вера Колесникова). Она же и просит за Бошняка, которого, вроде, единственного любит искренне из всех своих ухажеров. И тут же подвергает освобожденного возлюбленного смертельной опасности — из узника совести он превращается в того самого доносчика, а, значит, невидимый и неведомый маньяк обязательно попытается его убить.

«Цербер»: Тайна дворцового непереворота

Событий, героев и сюжетных линий в «Цербере» в изобилии. Как и исторического правдоподобия — почти все названные выше персонажи реально существовали, а актеры выглядят не просто в стиле той эпохи, а загримированы и одеты согласно существующим рисованным портретам. Тема при этом, как показывает практика (и как принято нынче говорить), неоднозначная — в последнее время, казалось бы, сложившееся давно и прочно мнение о восстании декабристов получило, в том числе благодаря некоторым художественным произведениям, новые трактовки. Оттого наблюдать за версией авторов «Цербера» по меньшей мере любопытно. «Вы доносчик», — кидает Каролина Бошняку, дабы предостеречь его от опасности стать жертвой убийцы, и, видя его смущенное, недоуменное и даже возмущенное лицо, добавляет, что доносы являются всего лишь еще одной формой служения отечеству. Не менее злободневно звучат то и дело произносимые кем-то из героев отрывки из пушкинского «Андрея Шенье» — произведения, как известно, вдохновленного судьбой французского поэта Андре Шенье, казненного во времена Французской революции в схожих с делом декабристов обстоятельствах.

«Цербер»: Тайна дворцового непереворота

Одним словом, «Цербер» выглядит удовольствием не только исключительно визуальным за счет богатых костюмов и исторических декораций — хотя чего только стоит один «толстый» грим Трибунцева, – но еще и актуальным и интеллектуальным. Хорошо авторы работают и с жанром детектива, вводя в повествование офицера Ушакова (Александр Горбатов) – контуженного то ли идейного преступника, то ли куда более мистическую и загадочную фигуру, чем можно подумать поначалу. Главная интрига кроется в мотивах каждого из участников событий, сложных, путанных, соответствующих времени, в котором они существуют. И которое, само по себе, еще один повод поразмышлять о судьбах родины, о повторах в ее истории, о тех, кто закручивает гайки, и тех, кто борется за свободу любой ценой, даже своей жизни.

Смотрите сериал «Цербер» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 23 ноября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла
Смотреть онлайн: «Слово пацана», «Ласт квест» и финальный сезон «Короны»
Премьеру «Цербера» с Сергеем Мариным и Тимофеем Трибунцевым перенесли на 23 ноября
«Слово пацана», «Подростки и космос» и «Министерство Всего Хорошего»: ИРИ рассказал о новинках сезона
Адаптация «Постучись в мою дверь», «Плевако» и «Убить Риту»: PREMIER представит 84 проекта в новом сезоне
«Цербер» и «Мамонты» названы лучшими сериалами Пятого фестиваля «Пилот»
Поиск по меткам
PREMIERИсторический фильм/сериалРоссийские сериалы
персоны
Александр Горбатов (II)Вера КолесниковаВладимир КрыловКирилл КяроЕвгений ЛяминСергей МаринТимофей ТрибунцевАлексей Трофимов (II)Дмитрий УльяновЕвгений ЦыгановВладимир Щегольков
фильмы
Цербер

фотографии >>
«Цербер»: Тайна дворцового непереворота фотографии
«Цербер»: Тайна дворцового непереворота фотографии
«Цербер»: Тайна дворцового непереворота фотографии
«Цербер»: Тайна дворцового непереворота фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Максим Шахров
21 ноября погиб в ДТП актёр Максим Шахров.
Александр Крыжановский
21 ноября ушёл из жизни актёр Александр Крыжановский.
Полина Меньших
19 ноября погибла актриса Полина Меньших.

День рождения >>

Мария Беккер
Василий Бочкарёв
Валентина Владимирова
Лянка Грыу
Александр Ильин (младший)
Илзе Лиепа
Гасан Мамедов
Ольга Субботина
Эдуард Флёров
Василий Шлыков
Скарлетт Йоханссон
Сидсе Бабетт Кнудсен
Джейми Ли Кёртис
Мадс Миккельсен
Брюс Пэйн
Марк Руффало
Адель Экзаркопулос
все родившиеся 22 ноября >>

Афиша кино >>

13 пришествий дьявола
триллер
Италия, США, 2023
Дворец
драма, комедия
Италия, Польша, Франция, Швейцария, 2023
Настоящий Дед Мороз
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Большое маленькое приключение
комедия, приключения
Бельгия, Испания, Франция, 2023
Обрушение
боевик, драма, комедия
Южная Корея, 2021
Бугимен. Начало легенды
комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов
Испания, Уругвай, 2023
Дикое сердце
детский фильм, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Германия, 2023
Китти-киллер
боевик, комедия
Таиланд, 2023
Костяной домик
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2023
Нандор Фодор и говорящий мангуст
комедия, мистика, фэнтези
Великобритания, 2023
Тайна заколдованного зеркала
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Швеция, 2023
Хоккейные папы
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram