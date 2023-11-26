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«Царская прививка»: Почем оспина для народа?

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26 ноября 2023
23 ноября на онлайн-платформе «Смотрим» (ВГТРК) выложили все восемь эпизодов сериала «Царская прививка» — исторической драмы о первом в России опыте вакцинации населения в период эпидемии. Сюжет из школьного учебника: в октябре 1768 года императрица Екатерина II (Ирина Пегова) решила привиться от оспы, подав личный пример подданным. Но в России (выходит, издревле так повелось?) медицинские кампании — дело сугубо политическое, поэтому вокруг нововведения тут же расцветают придворные интриги, готовится новый дворцовый переворот. Сериал от режиссера «Кровавой барыни» и «Шаляпина» Егора Анашкина из вежливости прикидывается костюмной мелодрамой, но сразу ясно: через предания старины «Царская прививка» полемизирует с современниками, испугавшимися уколов.

Фото со съемок сериала Царская прививка

Шестидесятые годы XVIII века. Императрица Екатерина Алексеевна (Пегова) мается на карантине в Царском селе. Вокруг монаршей резиденции бушует эпидемия оспы, список жертв болезни идет на сотни тысяч. В Екатерининском дворце тоже все приметы времени налицо: приближенные старательно соблюдают режим социального дистанцирования, избегают контактов с потенциальными заболевшими без шелковых перчаток (какие времена — такие и СИЗы). Психическое состояние в условиях царской самоизоляции уже начинает шататься: в царице просыпается несвойственная ей ипохондрия, граф Орлов (Сергей Марин) заводит разговоры только о женитьбе и карточном долге, который ему никак не выплатит один пропавший корнет (зацикленность фаворита на этой теме еще сыграет роль в сюжете). Наследник престола, молодой Павел (Алексей Батанин), донимает матушку вопросами престолонаследия — ему не терпится поскорее стать императором. Понятно, что хотелки малолетнего цесаревича возникли не просто так, а с подачи наставника Никиты Панина (Филипп Янковский), который ведет свою игру и очень хочет получить преференции от смены власти. А нашествие оспы — это ведь не только катастрофа, но и новые возможности, которыми грех не воспользоваться.

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Через военно-санитарные кордоны Царского села с легкостью пробирается вернувшаяся из заграницы графиня Большакова (Светлана Смирнова-Кацагаджиева) — роковая интриганка, тоже мечтающая своротить Екатерину с престола. А вот графу Бельскому (Антон Денисенко), несмотря на все усилия, добиться аудиенции вечно не удается: его, врача с образованием Московского университета, до императрицы не допускают, потому что официального приглашения нет, да и царские чиновники относятся к выскочке с нескрываемым презрением. А ведь у Бельского для императрицы есть ценнейшие данные о том, как остановить распространение оспы в империи. Оказывается, в Азии практикуют «народное прививание» — потому и не болеют. Если взять старые методы, да еще и подкрепить их методиками британца Фомы Димсдейла (Петар Зекавица), то можно навсегда избавить страну от заразы.

Фото со съемок сериала Царская прививка

Но кто будет слушать врача-недоучку из непрестижного московского универа, когда у императрицы полна горница советников со всего мира, и все твердят в один голос: прививки — зло. Аргументы против вакцинации населения циничны, но небезосновательны: безопасность метода все еще не подтверждена, и даже пара случайных смертей превратит Екатерину в царицу-отравительницу. Сейчас мрут, но грешат на оспу — после прививки тоже мереть будут, но вина уже будет переложена на вас, Величество. Здравоохранение, как ни странно, тоже является частью политического пиара, и если спасение народа сопряжено с имиджевыми рисками, то пусть этот народ как-нибудь там сам с болезнями разбирается. И в этом кроется вполне реальный исторический подвиг Екатерины, легитимизировавший ее в истории как русского правителя, а не залетную немку, оказавшуюся на троне по стечению обстоятельств. Самой добровольно вакцинироваться, наследника привить — очень смелое решение для все еще довольно мрачного столетия. Вполне в духе императрицы, переписывающейся с Вольтером.

«Царская прививка» выходит уже немного не ко времени — ее посылы особенно уместно смотрелись бы в разгар вакцинации от коронавирусной инфекции. От прошедшего периода в сюжет перебрались ироничные реплики: вот, мол, у англосаксов от прививок люди умирают (продолжение новостных сюжетов о вреде американской Pfizer). Остается только воображать, какой бы яркий получился сюжетный поворот, если бы в эфире «России-1» сначала привилась Екатерина Великая, а потом, в новостях, президент — это был бы настоящий алмаз «Орлов», инкрустированный в отечественную систему смыслотворчества. Но задним умом все горазды: в момент пандемии сериал существовал разве что в проекте и делался он уже «по следам» ковидного периода. Мысль о важности прививок не то чтобы сильно с того момента притупилась. Неслучайно сериал ВГТРК выпускают в момент ежегодной эпидемии гриппа и каких-то других таинственных простуд, которые эпидемиологи пока что не смогли идентифицировать. И, что особенно важно, в момент «вакцинного кризиса»: граждане явно не очень доверяют национальной системе здравоохранения и ставить себе лишние уколы не хотят.

Фото со съемок сериала Царская прививка

На вопрос «Почему россияне не любят медицинские иголки?» в «Царской прививке» дан ответ очень в духе времени: постарались «вражьи голоса», и не только внешние. Верхние эшелоны власти смотрят на относительно новое изобретение с консервативным скепсисом, предпочитая не ломать то, что работает — никто не отменял извечное «как бы чего не случилось». А сам народ в сериале — простые крестьяне, не испорченные науками — предпочитает искать спасения не в медицине, а в сектантстве: в лесу близ Петербурга, прямо под носом императрицы, обретается таинственный пророк Дарий (Евгений Антропов), вот он молитвой любой хворь излечивает. Веру в таинственного лесного жителя не могут сломать ни тишайший батюшка (Юрий Кузнецов), ни тем более развернутый графом Бельским госпиталь, куда вывозят захворавших со всей округи. Если найдут — заразившихся родные предпочитают прятать, лишь бы не сдавать на руки санитарам. Сценаристы намекают, что от эпохи Екатерины до «Аритмии» и, тем более, «Дыхания», ничего кардинальным образом в умах не поменялось. Только больничные палаты все же стали выглядеть опрятнее.

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И вполне в духе тотальной политики «родины слонов», приглашенный в Россию по личному указу императрицы британский доктор не может и шагу ступить без российского коллеги: Димсдейла все норовят облапошить, выставить его исследования шарлатанством, а если народ попроще — так и вообще побить. С этим во вселенной «Царской прививки» просто: от укола до погрома — один шаг. Добрым словом поминается Ломоносов, который залетным иноязычным умникам спуску не давал, а сразу ровнял зубы, если пытаются кого-то учить. Идея извечного отечественного «импортозамещения» — это ведь, выходит, тоже про нее Михайло Сергеевич писал в оде Елизавете Петровне, про «платонов» и «невтонов» — удивительно важна для костюмной мелодрамы, в которой перерывы между ликбезом по эпидемиологии все еще традиционно сдобрены делами сердечными. Несмотря на занятость на фронтах государственном и амурном, Екатерина Великая нашла время и смелость сделать прививку. Полежала денек с «побочками», и дальше отправилась править государством, на радость народу и страх врагам. А чем мы, собственно, хуже?

Сериал «Царская прививка» с 23 ноября на платформе «Смотрим».


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Фото со съемок сериала "Царская прививка"
Фото со съемок сериала "Царская прививка"
Фото со съемок сериала "Царская прививка"
Фото со съемок сериала "Царская прививка"
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