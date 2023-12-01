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«Кеша должен умереть»: Константин Богомолов и все его женщины

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1 декабря 2023
В онлайн-кинотеатре KION выходит трагикомедия «Кеша должен умереть» сценаристки Анны Козловой, когда-то начинавшей с психологического женского «Краткого курса счастливой жизни», а позже ставшей бытописательницей нравов внутри «Садового кольца». В режиссерском кресле – Константин Богомолов, успевший отвыкнуть от него после «Содержанок», а потому привлекший в качестве сорежиссера актрису Евгению Громову, снимавшуюся с ним в «Психе». Новый проект, причем с самим Богомоловым в заглавной роли, в общем-то продолжает заданную в сериале Бондарчука тему кризиса среднего возраста и душноватой жизни в пределах московского ЦАО.

«Кеша должен умереть»: Константин Богомолов и все его женщины

На улице Машкова в Басманном районе живет архитектор Иннокентий (Богомолов) с профессиональной фамилией Мельников – родственная связь с известным советским авангардистом в первых сериях не выявлена. Нынешняя жена его – когда-то кутившая в Амстердаме, а теперь ставшая лютой зожницей Варя (Юлия Снигирь) – учит всех отказываться от глютена и подсчитывать калории даже в капусте кейл, что, впрочем, не мешает ей вести взрослые беседы с 10-летним сыном, который живо интересуется тем, что такое «насилие», «секс» и «либидо». Еще Варя очень переживает за корги, которую на прогулке изнасиловал неизвестный кобель – и теперь она может быть беременна, правда, сразу ветеринар этого не поймет, а условного «постинора» для собак не существует, о чем Варе и пытается сообщить пока еще сохраняющий рассудок Кеша, отправляющийся встречать друга детства Лешу (Игорь Верник), спустя много лет прилетевшего из Америки.

Смотреть онлайн Сериал Константина Богомолова «Содержанки»
Веселый и разудалый Леша уже на парковке в аэропорту знакомится с красивой женщиной (эпизодическая роль Евгении Громовой) и вообще говорит Кеше, как он порой неправильно проживал свою жизнь – познакомился однажды в электричке с мулаткой, но не поехал к ней, потому что был женат. И чего испугался? Кеше, все эти годы поддерживающему отношения со своими бывшими женами – и верной первой Леной (Александра Ребенок), некогда сокурсницей, теперь возглавляющей его архитектурное бюро, и разбитной актрисой Юлей (Юлия Александрова), с которой у Кеши есть общий почти совершеннолетний сын, – остается только недоумевать. Но ужин по случаю приезда Леши, куда приезжает вместе с вредными мясными пирогами гиперопекающая мать Кеши, оборачивается трагедией – Леша за считанные секунды умирает от сердечного приступа. Технически это мало выводит и самого Кешу, и его многочисленную семью из колеи: он сам, например, спокойно после этого едет в командировку в Казань, – но морально, очевидно, это событие Иннокентия несколько фрустрирует. Так, что в отельном бассейне в той самой Казани он знакомится с 19-летней Аллой (Василиса Перелыгина), бывшей синхронисткой, с которой теперь и намерен строить свое по-настоящему светлое будущее. Однако бывшие жены, как, впрочем, и мать Кеши, не столь позитивно настроены по отношению к новой избраннице Мельникова.

«Кеша должен умереть»: Константин Богомолов и все его женщины

«То, что мертво, умереть не может» – гласит надпись на кофте героя Богомолова, которую он не снимает всю первую серию, очевидно, артикулируя тем самым спойлер всего сериала. Да, бывшие Кеши, как это понятно даже из трейлера и описания, думают про его убийство, но дойдет ли до него дело – в этом и есть главная интрига сериала. Интересно, что спродюсировал «Кешу» Валерий Тодоровский, исследовавший измены и в определенных обстоятельствах смирение по отношению к ним сначала в «Любви» (1991) и в «Любовнике» (2002), и предвосхитившему сборник рассказов Бернхарда Шлинка «Другой мужчина», по которому в 2008-м сняли одноименный фильм с Лиамом Нисоном и Антонио Бандерасом. В этом же сборнике, кстати, и был рассказ «Сладкий горошек» про мужчину, который долгое время пользовался тремя женщинами, вдруг об этом узнавшими.

Смотреть онлайн Сериал с Константином Богомоловым «Псих»
«Кеша должен умереть» будто бы и создан по мотивам того рассказа, но с присущими сценаристке Анне Козловой ироничными, пусть и рублеными диалогами, сатирой на бездумную жизнь внутри Садового кольца и вечным кризисом среднего возраста, который тут по классике в первую очередь отражается на единственном мужчине в лице Кеши – два его сына до этого пока, слава богу, не доросли. На Константине Богомолове, как и в «Психе», роль сидит как влитая. Немного циничный и харизматичный, порой кидающий реплики про похорошевшую Москву, закрытый, но спокойно устанавливающий новые знакомства, уставший от жизни, он, безусловно, ловит от нее настоящий кайф. Именно его герою и посвящена первая серия, которую снимала Громова, пытаясь по возможности отдалиться и от застывших в своей стерильности лофтов «Содержанок», и от нервозного движения «Психа». Со второй серии в дело вступает сам Богомолов, поэтому она уже не лишена довольно спорных черно-белых сцен-флэшбеков и драматической возни в комнатных интерьерах. Но, как ни странно, даже это не мешает «Кеше», будто бы паразитирующем на «Осеннем марафоне» и «Полетах во сне и наяву», в ироничном ключе выставить того самого романтизированного отечественными литературой и кино интеллигента, по которому у многих женщин давно плачет где-то затаенное в углу ружье.

Смотрите сериал «Кеша должен умереть» на KION


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