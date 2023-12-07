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«Сны Алисы»: Территория морока

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7 декабря 2023

В онлайн-кинотеатре PREMIER наконец начался показ сериала «Сны Алисы», который еще два года назад был представлен на международных фестивалях CanneSeries и Berlinale Series Market, а в 2022-м на российском фестивале «Пилот» отмечен актерским призом Василины Юсковец, которая, впрочем, играет все же не главную роль. Она отведена Алине Гвасалии, которая, несмотря на возраст, здесь, как и в, например, «Красных браслетах», вновь играет девушку-подростка. Именно этой героине и видятся вещие сны.

«Сны Алисы»: Территория морока

Алиса – дочь следователя Ирины (Екатерина Вилкова) – не может найти общий язык с одноклассниками, поэтому то и дело закрывается в туалете, чтобы побыть наедине с собой. Вернее – со страшными, пугающе пророческими снами, которые она уже научилась отличать от реальности благодаря синему карандашу в руках. Странное поведение девочки не пугает разве что подругу Вику (Юсковец), с которой они хотят вместе убежать из мрачного северного городка в Санкт-Петербург. Отец Вики – Сережа (Алексей Розин) – спит с матерью Алисы, но не может решиться на развод, так как пытается не только воспитывать дочь, но и поддерживать жизнь впавшей в ступор и беспамятство несколько лет назад жены Марины (Александра Ребенок).

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Пока девочки-подростки планируют побег, Ирине поручают разобраться с заявлением Саши (Таисья Калинина), которая снимает в больнице побои от отчима (Ростислав Бершауэр), всячески отрицающего какой бы то ни было абьюз. Алиса, понимающая благодаря видениям, что Саша говорит правду, пытается обезопасить девочку, забрав её вместе с Викой в Питер. Однако спасение одной оборачивается трагедией для другой: Вика, копившая на отъезд деньги не самыми нравственными поступками, вдруг исчезает. В снах Алисе мерещится самое страшное.

«Сны Алисы»: Территория морока

Параллельно в город приезжает страдающий депрессией и алкозависимостью Константин (Денис Шведов), чьи дети пропали несколько лет назад. Недавно он случайно увидел репортаж о неожиданно найденном здесь ребенке, который счастлив в местной семье — и очень похож на его повзрослевшего Алешку. На месте Константин не только не находит родителей из телевизора, но и становится главным подозреваемым в исчезновении Вики.

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«Сны Алисы» – пожалуй, самый запутанный сериал этого года, совмещающий в себе и вечный скандинавский нуар, и американскую мистику в духе сериалов «ОА» или недавнего проекта тех же авторов «Убийство на краю света», и даже отечественные, собственные проекты PREMIER, «Мертвое озеро» и «Территория». С последней «Сны» роднит даже Алексей Розин, тут вновь выступающий своего рода проводником между мирами: благодаря экранной жене Марине, которая вдруг после исчезновения дочери начинает снова обретать рассудок.

«Сны Алисы»: Территория морока

Каковы причины этого и других исчезновений, всё ли они заканчиваются убийствами, или где-то в потусторонних снах Алисы – а, может, напротив, именно в реальности – существует всё-таки мир никому не нужных, ставших вдруг самостоятельными, детей – пожалуй, главный, вопрос сериала. Отвечают на него сценаристка Анастасия Волкова, режиссер Андрей Джунковский и оператор Илья Евсеев. Последние двое когда работали над одним из пионеров в деле откровенных разговоров для российских стримингов, сериале «Сладкая жизнь», а затем снимали первый отечественный Netflix Original «Лучше, чем люди».

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Интересно, что оба проекта – один про взаимоотношения людей и роботов, а другой про самоидентификацию вполне успешных граждан, превращенных в андроидов образом жизни, – были решены преимущественно в модной тогда светлой, практически стерильной цветовой гамме. В то время как «Сны Алисы», сталкивающие детей и взрослых с тайнами отдаленного северного городка, нарочито мрачные, порой освещаемые лишь романтизированным северным сиянием или льдом, где в полиэтилене всегда может обнаружиться замерзший труп отечественной Лоры Палмер. Правда, для полноценного сравнения с «Твин Пиксом», на который то и дело ориентируются российские кинематографисты, нужно все-таки дождаться финального «Сна Алисы».

Смотрите сериал «Сны Алисы» на платформе PREMIER.


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