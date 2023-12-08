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«Оффлайн 2»: Кошки-мышки с воробьишкой

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8 декабря 2023
В онлайн-кинотеатре Okko начался показ второго сезона сериала «Оффлайн». Триллер режиссера Кирилла Плетнева в новой своей части все больше походит не на детектив, а на шпионскую драму. Многим героям пришлось выйти из даркнета на свет, однако история не стала менее запутанной — наркодилеры и полицейские продолжают играть в догонялки, теперь на все более высоких уровнях, с новыми участниками и серьезно поменявшимися правилами.

«Оффлайн 2»: Кошки-мышки с воробьишкой

Первый сезон «Оффлайна» закончился весьма безысходно: таинственным Анонимусом, запугавшим пользователей приложения по покупке наркотиков BeHappy, оказался сотрудник ФСБ Андрей Никонов (Денис Шведов) — он участвовал в расследовании собственных деяний, пытаясь таким образом выйти на создателей программы и отомстить всем причастным за смерть своей дочери. В итоге, вычислив, что BeHappy управляет Раст — он же программист Александр Белов (Никита Ефремов) — Никонов нанес тяжелые травмы его беременной жене Нике (Марина Ворожищева) и похитил его маленькую дочь Катю (Полина Айнутдинова). Чем выбил из колеи не только самого Раста, уверенного, что они с подельниками — напарником Левисом (Никита Кологривый), кладменом Карланом (Егор Кенжаметов) и дочкой депутата Пош (Тина Стойилкович) — еще раньше вывели Анонимуса из строя, но и честную полицейскую Лену (Полина Максимова), которую с Никоновым когда-то и вовсе связывала романтическая история.

«Оффлайн 2»: Кошки-мышки с воробьишкой

Белов первым делом берется спасать жену и организовывает целую операцию по тайному вызволению ее из больницы — самому ему светиться все еще нельзя, с учетом неясной судьбы Никонова. Последний, как знает зритель, разбился на машине, в которой вез Катю — но умер ли? Тем временем, остальные герои пытаются начать новую жизнь: Пош и Карлан снимают жилье подальше от своих семей, Левис залегает на дно, но это мнимая безмятежность. Вскоре почти все они оказываются в руках правосудия, которое и не думало закрывать глаза на дело BeHappy. Тем более, что в игру вступает новый следователь Зауров в исполнении Даниила Воробьева — как всегда у этого актера персонаж весьма инфернальный, со своими секретами и целями. Помимо героя Воробьева, в кадре все больше силовиков, как высокопоставленных, так и рангом пониже — и на каждого находится свой наркодилер, связанный с Беловым и с BeHappy, которого надо заставить сотрудничать, угрожая большими сроками и прочими неприятностями.

«Оффлайн 2»: Кошки-мышки с воробьишкой

Если первый сезон «Оффлайна» был этакими ликбезом по миру теневого интернета — и действительно интригующим детективом про поиски таинственного мстителя, которого не могли одолеть даже самые продвинутые хакеры, то вторая часть смотрится более мрачной, запутанной, едва ли не шпионской драмой, уже не столько про торговлю наркотиками, сколько про подковерные игры сильных мира сего. Которые делят бизнес, сферы влияния и используют вчерашних оппонентов в качестве сегодняшних союзников — как, например, попавшегося могущественного Эскобара (Риналь Мухаметов), стилиста, владевшего еще одной крупной наркоплощадкой. Теперь он более сговорчив — тем более, если речь о мести конкурентам, все еще разгуливающим на свободе. Да и что еще делать за решеткой, когда и так светит огромный срок — сотрудничать со следствием.

«Оффлайн 2»: Кошки-мышки с воробьишкой

Начало второго сезона «Оффлайна» выглядит историей, в которой вопросов пока больше, чем ответов — хотя, казалось, все разрешилось еще в финале прошлого. На экране множится количество мутных героев, которые ведут таинственные, чуть ли не шифрованные диалоги. Воробьев после работы специфично раскладывает одежду на стуле и упорно отклоняет звонки с номера «Семья», а когда, наконец, берет трубку, то туманно обещает вернуться, но не сейчас. Лена — в депрессии и запое, Белов — в бегах и отчаянии, Никонов… Его рано хоронить, ведь только ему известно, где маленькая Катя, единственная невинная душа, которая уж точно заслуживает спасения.

Смотрите «Оффлайн 2» в онлайн-кинотеатре Okko с 7 декабря.


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