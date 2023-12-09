Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Месяц назад случился финал «Атаки титанов»
— что это было читайте в отдельном материале
. Ну а тут мы хотим посоветовать, какие сериалы — мультипликационные и не только — способны увлечь вас на пару недель, дней или даже месяцев. В комментариях не стесняйтесь добавлять своих кандидатов.
Мрачное фэнтези по мотивам культовой манги Кэнтаро Миуры
— оптимальный способ погрузиться в эпический морок вечных сражений. Сирота Гатс
с детства умеет только махать мечом — и делает это мастерски для юных лет. Всё меняет встреча с белоснежным гением Гриффитом
, фехтовальщиком и стратегом, возглавляющим Отряд сокола. Гатс задумывается о цели в жизни, еще не подозревая, какие мрачные перспективы ему уготованы судьбой. Адаптация от студии OLM
(«Покемон
», «Необычное такси
») максимально дружелюбна к новичкам: сюжет не перегружен флешбэками, градус жести деликатно понижен (скорее, из соображений цензуры японского ТВ), но суть и мрак никуда не деваются.
Смотреть онлайн
«Атака титанов» от начала и до конца
Скандальная классика нулевых — история старшеклассника-антигероя Лайта Ягами
, который получил «суперспособность» распоряжаться чужими жизнями. Достаточно написать в тетради смерти имя человека, обстоятельства и время гибели — и всё готово (можно без подробностей — фатум сам разберется). И хотя поначалу Ягами использует мистический канцтовар для борьбы с уровнем преступности, подобные методы являются, мягко сказать, спорными, поэтому его начинает выслеживать гениальный детектив-аноним L
. Экранизация манги Цугуми Обы
от студии Madhouse
(«Истинная грусть
», «Паразит
») во главе с режиссером Тэцурой Араки
, который потом отвечал за первые сезоны «Атаки титанов».
Читать
«Пузырь» — еще одно аниме Араки
Криминальная драма Винса Гиллигана
— одна из самых известных историй на современном телевидении о подчинении человека внутренней тьме. Неказистый учитель химии Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон
), узнав, что у него летальная стадия рака легких, находит пугающе эффективное применение навыкам, стремясь обеспечить семью перед кончиной. Автор «Атаки титанов» Хадзимэ Исаяма
практически залпом посмотрел «Во все тяжкие» и остался под большим впечатлениям: возможно, наиболее внимательные зрители найдут что-то общее у наркотической империи Хайзенберга и плана Эрена Йегера
.
Читать
«Секретные материалы» — сериал, из которого вышли Во все тяжкие и другие этапные шоу
Еще один хит не нуждающийся, казалось бы, в представлении — тем более, только ленивый не сравнивал с ним «Атаку титанов»: мрачное фэнтези, неожиданные повороты, незастрахованность довольно-таки ключевых персонажей от гибели — и даже похожий финальный отрезок. Еще и фанаты обоих сериалов готовы часами спорить, удачно закончилась сага или нет. В общем, для общего развития точно не помешает.
Читать
Вспоминаем, чем (и почему) кончилась «Игра престолов»
Камерная история о практически райском приюте «Благодатный дом», укрытом от внешнего мира высокой стеной. Местные обитатели ведут беззаботный образ жизни, не подозревая, какая судьба им уготована снаружи. Когда же трое самых смышленных ребят — Эмма, Норман и Рэй — узнают правду, им предстоит не только сбежать из приюта с другими детьми, в том числе самыми маленькими. За стеной их ждут еще более масштабные испытания. Манга Посуки Дэмидзу
и Каиу Сираи
, несмотря на разницу масштабов, во многом может посоперничать с «Атакой титанов» — как и аниме студии Cloverworks
(«Хоримия
», «Рок-тихоня!
»). Точнее, они здорово адаптировали начало истории — 37 глав, — а следующие 150 решили утрамбовать в один сезон, из-за чего даже те, кто не знаком с первоисточником, будут не слишком приятно удивлены.
Читать
Чем хорошая «Семья шпиона» — нынешний хит той же студии
Хадзимэ Исаяма не скрывает, что выдающийся комикс Алана Мура
тоже повлиял на его видение мира [«Атаки титанов»], в особенности — Озимандия и его план урегулирования планетарных конфликтов. Однако сегодня куда интереснее не только обратиться к оригиналу (или экранизации Зака Снайдера
), а посмотреть сериал Дэймона Линделофа
, который одновременно и продолжает сюжет комикса, и переосмысляет его в современных реалиях, когда человечество так ничему и не научилось, а на смену старым травмированным героям — пришли в том числе и новые.
Читать
Обзор сериала «Хранители»
Настоящий тяжеловес в жанре исторической реконструкции — драматическая история юного Торфинна
, чей миролюбивый отец погибает прямо на глаза сына. Сколько бы могучий Торс
ни заклинал его, что насилием ничего не решить, мальчуган отправляется вслед за убийцей, чтобы ему отомстить. В итоге он становится учеником и элитным бойцом Аскеладда
, который соглашается на смертельно опасные миссии, чтобы сразиться с ним один на один. Параллельно датчане отправляются покорять Великобританию (XI век!), и верить в мирное сосуществование людей всё сложнее. Автор манги Макото Юкимура не скрывает
, что «Сага…» последовательно разоблачает насилие в человеческих отношениях, причем так многогранно и изящно, что трудно обвинить его в морализаторстве. Первый сезон делала студия Wit
(«Семья шпиона
», две трети «Атаки титанов»), второй снова перехватила MAPPA
— впрочем, с ключевым творческим составом.
Читать
Обзор исторического фэнтези «Онимуся»
Расставшись с «Атакой титанов» Wit взялись за, казалось бы, полную противоположность — рыцарскую сказку о слабосильном принце Бодзи
, который общается с окружающими при помощи жестового языка. Впрочем, неожиданных находок и персонажей с двойным дном тут хватает: практически все герои славного фэнтези не те, кем кажутся, а все беды — от стремления к абсолюту (например, к вечным власти и жизни). Редкий случай, когда экранизация лучше: манга Сосукэ Токи
, бывшего книжного иллюстратора, немного более хаотична и не столь визуально изысканна. Без отсылок к «Атаке титанов», кстати, не обходится: есть и прямые цитаты, и тематические пересечения, а еще сводного брата Дайду
озвучивает Юки Кадзи
— голос Эрена Йегера.
Читать
Подробный разбор «Рейтинга короля»
Фанатам «Атаки титанов» стоит присмотреться и к другим новинкам студии MAPPA: за последние несколько лет они завладели правами на экранизацию всех трех представителей так называемой темной троицы сёнэна. «Магическая битва
», «Адский рай
» и, конечно, «Человек-бензопила» — подростковые истории, выходящие за рамки читательских ожиданий: с точки зрения сюжета, сложных тем и демонстрации насилия. В частности, самое нашумевшее аниме прошлого года — про озабоченного сироту Дэнзди
, который становится борцом с демонами, способным превращаться в Человека-бензопилу. События происходят в альтернативном мире, где человеческие страхи питают аватары различных явлений (вроде Демона-огнестрела), а подросток-нигилист становится джокером в нарушении устоявшегося баланса сил.
Читать
Обзор аниме «Адский рай» с его таинственным островом
Одно из самых хитровыдуманных аниме этого года — двухчастная фантастика о мире после глобальной катастрофы. Одна сюжетная линия посящена Кируко
и её телохранителе Мару
, которые разыскивают некий «Рай», вторая — убежище для особенных детей, которых — сюрприз! — охраняют за высокой стеной. Запутанную историю о человеческой адаптивности (и загадочных монстрах!) с 2018 года пишет и рисует Масакадзу Исигуро
, а Production I.G
(«Призрак в доспехах
», «Волейбол!
») взялся за адаптацию — и вполне достойно. Каждый раз, когда картинка, кажется, практически сложилась, «Иллюзии рая» есть чем вас удивить.
Читать
Обзор аниме «Иллюзия рая»
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
обсуждение >>