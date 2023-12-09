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Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

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9 декабря 2023
Месяц назад случился финал «Атаки титанов» — что это было читайте в отдельном материале. Ну а тут мы хотим посоветовать, какие сериалы — мультипликационные и не только — способны увлечь вас на пару недель, дней или даже месяцев. В комментариях не стесняйтесь добавлять своих кандидатов.

«Берсерк» (1997-1998)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Мрачное фэнтези по мотивам культовой манги Кэнтаро Миуры — оптимальный способ погрузиться в эпический морок вечных сражений. Сирота Гатс с детства умеет только махать мечом — и делает это мастерски для юных лет. Всё меняет встреча с белоснежным гением Гриффитом, фехтовальщиком и стратегом, возглавляющим Отряд сокола. Гатс задумывается о цели в жизни, еще не подозревая, какие мрачные перспективы ему уготованы судьбой. Адаптация от студии OLMПокемон», «Необычное такси») максимально дружелюбна к новичкам: сюжет не перегружен флешбэками, градус жести деликатно понижен (скорее, из соображений цензуры японского ТВ), но суть и мрак никуда не деваются.

Смотреть онлайн «Атака титанов» от начала и до конца

«Тетрадь смерти» (2006-2007)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Скандальная классика нулевых — история старшеклассника-антигероя Лайта Ягами, который получил «суперспособность» распоряжаться чужими жизнями. Достаточно написать в тетради смерти имя человека, обстоятельства и время гибели — и всё готово (можно без подробностей — фатум сам разберется). И хотя поначалу Ягами использует мистический канцтовар для борьбы с уровнем преступности, подобные методы являются, мягко сказать, спорными, поэтому его начинает выслеживать гениальный детектив-аноним L. Экранизация манги Цугуми Обы от студии MadhouseИстинная грусть», «Паразит») во главе с режиссером Тэцурой Араки, который потом отвечал за первые сезоны «Атаки титанов».

Читать «Пузырь» — еще одно аниме Араки

«Во все тяжкие» (2008-2013)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Криминальная драма Винса Гиллигана — одна из самых известных историй на современном телевидении о подчинении человека внутренней тьме. Неказистый учитель химии Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон), узнав, что у него летальная стадия рака легких, находит пугающе эффективное применение навыкам, стремясь обеспечить семью перед кончиной. Автор «Атаки титанов» Хадзимэ Исаяма практически залпом посмотрел «Во все тяжкие» и остался под большим впечатлениям: возможно, наиболее внимательные зрители найдут что-то общее у наркотической империи Хайзенберга и плана Эрена Йегера.

Читать «Секретные материалы» — сериал, из которого вышли Во все тяжкие и другие этапные шоу

«Игра престолов» (2011-2019)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Еще один хит не нуждающийся, казалось бы, в представлении — тем более, только ленивый не сравнивал с ним «Атаку титанов»: мрачное фэнтези, неожиданные повороты, незастрахованность довольно-таки ключевых персонажей от гибели — и даже похожий финальный отрезок. Еще и фанаты обоих сериалов готовы часами спорить, удачно закончилась сага или нет. В общем, для общего развития точно не помешает.

Читать Вспоминаем, чем (и почему) кончилась «Игра престолов»

«Обещанный Неверленд» (2019-2021)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Камерная история о практически райском приюте «Благодатный дом», укрытом от внешнего мира высокой стеной. Местные обитатели ведут беззаботный образ жизни, не подозревая, какая судьба им уготована снаружи. Когда же трое самых смышленных ребят — Эмма, Норман и Рэй — узнают правду, им предстоит не только сбежать из приюта с другими детьми, в том числе самыми маленькими. За стеной их ждут еще более масштабные испытания. Манга Посуки Дэмидзу и Каиу Сираи, несмотря на разницу масштабов, во многом может посоперничать с «Атакой титанов» — как и аниме студии CloverworksХоримия», «Рок-тихоня!»). Точнее, они здорово адаптировали начало истории — 37 глав, — а следующие 150 решили утрамбовать в один сезон, из-за чего даже те, кто не знаком с первоисточником, будут не слишком приятно удивлены.

Читать Чем хорошая «Семья шпиона» — нынешний хит той же студии

«Хранители» (2019)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Хадзимэ Исаяма не скрывает, что выдающийся комикс Алана Мура тоже повлиял на его видение мира [«Атаки титанов»], в особенности — Озимандия и его план урегулирования планетарных конфликтов. Однако сегодня куда интереснее не только обратиться к оригиналу (или экранизации Зака Снайдера), а посмотреть сериал Дэймона Линделофа, который одновременно и продолжает сюжет комикса, и переосмысляет его в современных реалиях, когда человечество так ничему и не научилось, а на смену старым травмированным героям — пришли в том числе и новые.

Читать Обзор сериала «Хранители»

«Сага о Винланде» (2019 — настоящее время)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Настоящий тяжеловес в жанре исторической реконструкции — драматическая история юного Торфинна, чей миролюбивый отец погибает прямо на глаза сына. Сколько бы могучий Торс ни заклинал его, что насилием ничего не решить, мальчуган отправляется вслед за убийцей, чтобы ему отомстить. В итоге он становится учеником и элитным бойцом Аскеладда, который соглашается на смертельно опасные миссии, чтобы сразиться с ним один на один. Параллельно датчане отправляются покорять Великобританию (XI век!), и верить в мирное сосуществование людей всё сложнее. Автор манги Макото Юкимура не скрывает, что «Сага…» последовательно разоблачает насилие в человеческих отношениях, причем так многогранно и изящно, что трудно обвинить его в морализаторстве. Первый сезон делала студия WitСемья шпиона», две трети «Атаки титанов»), второй снова перехватила MAPPA — впрочем, с ключевым творческим составом.

Читать Обзор исторического фэнтези «Онимуся»

«Рейтинг короля» (2021-2022)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Расставшись с «Атакой титанов» Wit взялись за, казалось бы, полную противоположность — рыцарскую сказку о слабосильном принце Бодзи, который общается с окружающими при помощи жестового языка. Впрочем, неожиданных находок и персонажей с двойным дном тут хватает: практически все герои славного фэнтези не те, кем кажутся, а все беды — от стремления к абсолюту (например, к вечным власти и жизни). Редкий случай, когда экранизация лучше: манга Сосукэ Токи, бывшего книжного иллюстратора, немного более хаотична и не столь визуально изысканна. Без отсылок к «Атаке титанов», кстати, не обходится: есть и прямые цитаты, и тематические пересечения, а еще сводного брата Дайду озвучивает Юки Кадзи — голос Эрена Йегера.

Читать Подробный разбор «Рейтинга короля»

«Человек-бензопила» (2022)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Фанатам «Атаки титанов» стоит присмотреться и к другим новинкам студии MAPPA: за последние несколько лет они завладели правами на экранизацию всех трех представителей так называемой темной троицы сёнэна. «Магическая битва», «Адский рай» и, конечно, «Человек-бензопила» — подростковые истории, выходящие за рамки читательских ожиданий: с точки зрения сюжета, сложных тем и демонстрации насилия. В частности, самое нашумевшее аниме прошлого года — про озабоченного сироту Дэнзди, который становится борцом с демонами, способным превращаться в Человека-бензопилу. События происходят в альтернативном мире, где человеческие страхи питают аватары различных явлений (вроде Демона-огнестрела), а подросток-нигилист становится джокером в нарушении устоявшегося баланса сил.

Читать Обзор аниме «Адский рай» с его таинственным островом

«Иллюзия рая» (2023)


Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов»

Одно из самых хитровыдуманных аниме этого года — двухчастная фантастика о мире после глобальной катастрофы. Одна сюжетная линия посящена Кируко и её телохранителе Мару, которые разыскивают некий «Рай», вторая — убежище для особенных детей, которых — сюрприз! — охраняют за высокой стеной. Запутанную историю о человеческой адаптивности (и загадочных монстрах!) с 2018 года пишет и рисует Масакадзу Исигуро, а Production I.GПризрак в доспехах», «Волейбол!») взялся за адаптацию — и вполне достойно. Каждый раз, когда картинка, кажется, практически сложилась, «Иллюзии рая» есть чем вас удивить.

Читать Обзор аниме «Иллюзия рая»


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Слово великана: что посмотреть, если нравится «Атака титанов» фотографии
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