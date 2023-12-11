Сколько людей, столько и мнений: Как зрители спорят о сериале «Слово пацана»

«Слово пацана» Жоры Крыжовникова всколыхнуло зрителей из России и других стран с советским опытом, пробудив во многих желание говорить. Сериал активно обсуждают, споря о достоверности и романтизации насилия, требуют запретить — или совсем наоборот. Не остаются в стороне и читатели Кино-Театр.Ру, которые делятся впечатлениями от каждого эпизода, вступают в многословные баталии и вспоминают, как было на самом деле, причем градус бесед растет с каждой серией. Самые интересные комментарии мы собрали в нашей постоянной рубрике «Сколько людей, столько и мнений».
Было или не было
Михаил63
: Крыжовников в очередной раз доказывает свой высокий профессионализм. Я не увидел ни одного несоответствия времени (киноафишей нам четко указали 1988 год). Приметы точные - фильмы, музыка, одежда, интерьер квартир, др. Постановка массовых сцен внушает уважение, много людей в кадре, одеты разнообразно и не в одежду с чужого плеча. Обстановка естественная, без наигрыша. Радуют фирменные перебивки режиссёра, которыми динамичным пунктиром показываются события (один из примеров, когда пацаны вымогают деньги за проезд). Отличная постановка драк.
KARLOS
: От фильма дух захватывает, от того что он реалистичен, от актёров, которые передают эмоционально то чувство реальности. И да, действительно так всё и было, может ещё более жестоко, но главное, чтобы в этой стае оставаться человеком, потому что стая ошибок не прощает.
Malvina969
: Как обычно – ерунда и голимая антисоветчина... В конце 80-х ещё хорошо милиция работала, никаких таких банд не было, я жила в то время. А вот в 90-е – были. Это скорее сюжет середины 90-х. Для обливания грязью СССР туда добавили советский антураж – милицейскую машину советского окраса, милицию в советской форме.
Ravevgen78
: Реальность была намного как ужаснее, чем в фильме.
Тренер_55
: Я мог бы рассказать жорику и другим создателям этого «шедевра» несколько реальных фактов, на основании которых получился бы куда более реалистичный фильм.
Дуняша1218
: В 80-х Казань или любой другой город СССР таким быть не мог. Это абсурд. Милиция служила достойно. Бандиты и их войны появились в 90-х. В «Слове...» напичкано натурализма, тупой агрессии безмозглых мальчишек. Катарсиса от этого не испытываешь, только желание развидеть эту скотобойню. Большой художник доносит мощные послания средствами ху-до-же-ствен-ны-ми. До сих пор не могу забыть фильм «Отель "Руанда"
» о гражданской войне в этой стране в середине ХХ века, когда представители одного племени вырезали почти всех своих соотечественников другого племени. Там крови не показано вообще. Но потрясение от фильма сильнейшее. Нельзя, нельзя убивать друг друга, люди должны и могут договариваться за столом переговоров — если они люди.
KARLOS
: Ждал сериал с самого начала, когда появилась информация, что его начнут снимать. Хотелось посмотреть, насколько правдоподобно его снимут, потому как являюсь очевидцем тех событий. И да, это настоящая телепортация в прошлое. Атмосфера, быт той эпохи, убогость, безысходность. Это было странное время. И Казань, и даже Татарстан, жили в каком-то своём мире, отличном. Подростковая жестокость поражает… а сейчас её нет?
Odonata
: Есть факт наличия «казанского феномена» в нашей истории, это было, это никуда не деть, и это глупо прятать. Самое лучшее – рассказать о этом, а там каждый свои выводы сделает, в силу развития своих мозгов и воспитания.
Лиан
: Я в такую реальную историю не верю, чтобы школьницу несовершеннолетнюю насиловали, да ну, это же лет 15 лишения свободы, кому надо.
Maryanka
: Отвратительное послевкусие после просмотра. Прекрасно помню то время, а хочется забыть и не вспоминать никогда…
KARLOS
: То, что хотят запретить сериал для просмотра – это вообще абсурд. А кто его так хочет запретить? Не общественность в лице самих жителей, а вышестоящие персоны, под маской морали. Известный факт, что криминальное прошлое для многих стало трамплином в современную власть. Об этом и в книге указано. Это история региона, хорошая или плохая, и урок на будущее, что замалчивание проблемы создаёт ещё больше проблем.
Зачем такое снимать
Linor (Riva)
: Сделать из конченных отморозков героев это просто лютый сатанизм.
береза (омск)
: Для чего снят этот фильм? А дети, молодёжь будут смотреть этот ужас! Чтобы воспитать жестокость! Нормальный человек не сможет осилить 2-х серий. Он «убивает» всё положительное в человеке.
Иван Беляев (Москва)
: как мне видится — цель авторов, чтобы подобное не повторилось. Сериал прекрасный!
Билли Бонс (Екатеринбург)
: Вполне возможно, что Крыжовников как раз и отрабатывает заказ нынешних властей на изображение периода перестройки как ада кромешного. Ну такая чернуха, что реально тяжело смотреть, при том снятая не топорно, а качественно и профессионально. Чтобы нынешние малолетки, посмотрев на это, с ужасом воскликнули: «Спасибо за наше счастливое детство!»
Вадик Иванов
: Упаси господь, чтоб это не стало библией для нонешних подростков, хотя, они слишком заняты в интернете. Мерзко, и дети в сериале мерзкие. Как было в своё время с «Бригадой
» и «Бумером
», да? На самом деле, когда дети и подростки начали массово хотеть быть Сашей Белым, это мерзко и страшно, говорю как ребёнок из 2000-х. Слава Богу, я хоть сейчас понял, что моральные ублюдки не должны быть героями, и вся эта блатная романтика.
Ефим Котов
: Вот я лично не против, чтобы у моих внуков были детство и юность 60-70-х, пусть без жвачки и бананов, но с пионерией и комсомолом, сборами макулатуры и металлолома, зарницами, пением у костра под гитару и запеканием картошки, турпоходами, уличными футболом, хоккеем и тд и тп, кто жил тогда – вспомнит и добавит. Но вот беспредела и безнадёги 90-х для внуков не пожелаю. И нечего там романтизировать! Такие фильмы детям и молодёжи показывать категорически нельзя!
GoldFish0712 (СПб)
: Если «подрастающее поколение» состоит из даунов, благодаря отсутствию воспитания со стороны родителей, то они увидят «крутую романтику» в безнадеге, в которой варятся главные герои. Думающие подростки воспринимают сериал по-другому. И вопросы задают, почему так все по-нищему выглядит, и почему нравы такие, и правда ли, что такой трэш был.
Gvidon Pushkin
: Для чего был снят этот беспросветный в своей жестокости сериал? Я понимаю реализм, правда жизни, и даже соглашусь, что так оно и было на самом деле. Ну давайте тогда ради правды жизни снимать сериалы про маньяков, которые медленно с упоением разделывают на запчасти своих жертв. Согласен с теми, кто считает, что кроме всплеска уличного насилия этот «шедевр» не принесет ничего, никакой светлой морали молодежь из него не выудит. Здоровый человек, посмотрит и забудет, а часть не шибко развитых детин – примут этот сюжет к действию, как в начале 90-х фильм «Крестный отец» стал видео-пособием для разного рода ОПГ. Я, будучи в советское время отъявленным шалопаем и ребенком из «неблагополучной семьи» - ничего в сериале не нашел для себя близкого и сколько-нибудь симпатичного, чтобы могло всколыхнуть давние воспоминания. Бить людям в морду и самому получать по щам – не самое радостное воспоминание юности. Такой фильм о хулиганах мог снять только человек, сам хулиганом никогда не бывший. Сплошная романтизация насилия. Мое хулиганское детство было куда веселее и радостнее, чем показано в сериале.
Vladimir reader
: Проблема в том, что уровень насилия и жестокости в обществе зашкаливает, это начинается чуть ли не с детсада, в школах происходят вопиющие случаи, немыслимые ранее, и снимать очередной фильм/сериал, изобилующий такими сценами – недопустимо и опасно. Это должны понимать люди, которые делают такое кино, если они этого не понимают, должно вмешиваться Министерство культуры, коль скоро оно у нас существует. Показаны казанские молодёжные группировки... давайте снимем про гопников и хулиганов в других городах, ответим, так сказать, казанским.... ну, и дальше что? Зачем про это вообще что-то снимать? Пацаны одного города, земляки и соотечественники, живут по звериным, волчьим законам, по принципу «кто сильнее – тот и прав», и показывают, как они избивают и унижают друг друга. Вы покажите, как эти пацаны одного города не морды бьют, а делают сообща что-то доброе, полезное, созидательное – для двора, района, города, страны... И покажите это в прайм-тайм по всем федеральным каналам. И тогда начнёт что-то потихоньку меняться в лучшую сторону, и агрессии, жестокости, насилия станет меньше. И тогда же начнёт возрождаться наш кинематограф и искусство в целом, и то не сразу.
Neo Kinescop
: Кстати, к таланту с которым снят этот фильм у меня особых претензий нет. Вполне себе профессиональная, добротная работа, лучше многих из тех, что тучами выходят нынче на экраны, большие и маленькие. И режиссёрская и актёрские работы очень хороши. У меня претензия к самой теме, к самому кейсу, как модно нынче выражаться. Ну не люблю я чернуху, особенно когда в ней и смысла то особого нет. А чисто как зрелище... нет, не моё. Лучше реальные «бои без правил» или по правилам посмотреть. Хотя, вышедшие серии я всё же посмотрел.
Армагедон
: На мой взгляд, фильм вредоносный… Вспоминается фильм «Человек с бульвара капуцинов»: про что фильмы снимать будем, то и воспитаем. Поколение 2000-х, оно какое то миролюбивое, не жестокое, зачем для них воскрешать эту грязь, которую давно забыть надо и не вспоминать.
Vladimir reader
: Мы страна Пушкина, Толстого, Чехова, Достоевского, Есенина, Маяковского, Чайковского, Жукова, Гагарина, Королёва, Высоцкого, и когда в нашем искусстве царит чернуха, то просто становится «за державу обидно!»
Хороши ли актеры
Kristyna (Санкт-Петербург)
: Отличный сериал. Реалистично окунул в ревущие 90-е, смотрится на одном дыхании. Столько молодых , талантливых пацанов снялись в сериале.... Один Леон Кемстач
чего стоит. Спасибо создателям столь качественного фильма!
Odonata
: Хоть и жанр не мой, но первые серии прям понравились, кастинг отличный, ребята – главные герои – очень хорошо сыграли. Герой Андрея, вообще, как из советского кино вышел, точное попадание в типаж. Атмосфера того времени передана отлично, большое внимание уделено мелочам, поэтому увиденному веришь. С удовольствием жду продолжения.
Михаил63
: Актерский состав радует. Оба главных героя – Марат и Андрей – очень убедительны. Пока вопросы у меня вызывает только Иван Янковский
в роли афганца Володи. Иван, безусловно, талантлив. Но его ли это роль? По ней он - десантник, причем, служивший в разведроте. Но для такого типажа он слишком субтилен. Вряд ли, с такой фактурой он выдержал бы 2 года в десантуре разведчиком. Он может быть афганцем, разные были афганцы. Ввели бы его, как связиста, химика или сапёра, и вопросов бы не возникло. Но нужен суперменистый персонаж... Посмотрим, как пойдет. Актёр талантлив.
Kioll
: Янковский исполнил роль очень хорошо, в определенных сценах гениально. Просто у вас стереотип, что люди, вернувшиеся с войны, должны быть контуженными и гопарями.
Odonata
: Руки прочь от Ванечки Янковского! У него за последние годы настолько разноплановые актерские работы, что меньше всего его воспринимаешь, как мальчика-интеллигента. Ни одного повторяющегося образа, все разные. Он семимильными шагами продвинулся в актерском мастерстве.
Bezgina
: Мало того, что мы верим главным героям - Андрею и Марату, я верю и Ивану Янковскому, особенно мне понравился кадр в автобусе, когда они едут на разборки. Он прекрасно сыграл этот отрешённый взгляд, впрочем, как и «пацаны», которые стояли рядом с ним. Очень хочется отметить игру Никиты Кологривого
, полностью веришь, впрочем, как обычно.
Михаил63
: 3 серия. Сериал - кинособытие года. Надеюсь, по ходу сюжета обвинения создателей в "романтизации" пацанского движа сняты. Никита Кологривый - 100%-ое попадание в роль! Интонация, мимика, жесты заматеревшего уже, очень опасного жигана ... Супер. Придётся, всё-таки, сказку, где он Емелю играет, посмотреть, хоть, и не мой жанр). И персонажа Ивана Янковского я принял. Характер талантливый актёр даёт правдоподобный, сильный. Это в кино главное, а не гора мышц. Атмосфера конца 80-х гг. остаётся правдоподобной, в ловле блох участвовать не буду (слишком мелкие). Жду следующую серию. Сожалею, что теперь зрителям капают из пипетки по серии в неделю.
Французрус (Москва, Россия)
: Да Кологривый супер! Не надо смотреть «Емелю
» умоляю) Кологривый ворвался как метеор в мою жизнь за последний месяц сериалами «Черная весна
», «Жизнь по вызову 2
» смотрите лучше их, если конечно не видели. Актер талантище.
Михаил63
: Рузиль Минекаев
— впервые его вижу, и сначала подумал - не профессионал, подумал - ввели на роль самородка с улицы. Хвать, дипломированный актёр. 24 года Минекаеву, но в роли подростка полностью естественен. Боксирует неплохо, спортивный парень. Что же, ещё одно приятное открытие.
Masha Kireeva
: Учительница английского языка – просто изумруд яхонтовый!
Для кого сериал
Nord
: Не понятно, для кого фильм. Взрослым людям совсем не интересно. Молодым? Они живут в другом измерении. Вся жизнь - в интернете. Кому нужны эти дела давно минувших дней? Всё уже не актуально.
Neo Kinescop
: Этот фильм снят для любителей нуара. Им восхищается та же самая аудитория, что восхищалась «Фишером
» и «Чикатило
». Там тоже восторги были. Остаётся только надеяться, что молодёжь эту чернуху смотреть не будет – вряд ли им интересны проблемы 40-летней давности. Нам в своё время тоже был неинтересен Тимур с его командой. Как Аркадию Гайдару не удалось нас хорошему научить, так, будем надеяться, и Жоре Крыжовникову не удастся наших внуков «Ласковым маем» и казанскими разборками 80-х годов развратить. У каждого времени свои герои, а эти ретро чернушные экранизации интересны ну разве что психологам каким.
Мария Бардина
: Этот фильм для нормальных зрителей, который, в отличие от типичных зрительниц «сантабарбар», не привык себя на 100% отождествлять с происходящим на экране. У сериала есть свои существенные минусы, но они не связаны напрямую с типичными претензиями поборников морали. Сериал не несет явно пропагандистского оттенка. Для особо несведущих, на афише и в титрах присутствует 18+, чтобы родители как-то ограничивали доступ к контенту людей с неразвитым критическим мышлением.
Oksana Tkach
: Может это и чернуха, но это история! История того времени, когда на молодежь было наплевать.. всем.. и до сих пор, я смотрю, на них наплевать, если они могут спокойно смотреть одни такие фильмы! Это поколение 50-60-х допустило это безобразие, это они воспитали молодежь 80-х! Дети – это чистый лист, и все что туда запишут родители и учителя, то и вырастет.
Что хотел сказать автор
И.Т. (Мурманск)
: Философия фильма довольно проста - нельзя нарушать законы социума. Будь то государство, улица или другое объединение.
Neo Kinescop
: Главный же пропагандистский посыл всей этой чернухи в том, что они, тусовка Жорина, продолжают обществу показывать что оно стоит на зыбком, маргинальном фундаменте и недостойно "своё суждение иметь" по вопросам глобального мироустройства.
Непонятное
: Мне кажется, что это как раз очень важная вещь в сериале: как постепенно от каких-то, пусть и извращённых, но «правил», люди доходят до полного озверения по ходу того, как раскручивается спираль насилия (одно насилие порождает другое и тд). Именно что показано, как постепенно этот процесс стирания «грани» происходит.
GoldFish0712
: И после 3-й серии борцы и поборники «воспитания подрастающего поколения» продолжают утверждать, что сериал агитирует это самое поколение сбиваться в банды и романтизирует пацанскую жизнь? Страшно наблюдать за тем, как умный, талантливый, красивый мальчишка шаг за шагом приближается к яме. Ещё страшнее то, что он начал получать удовольствие от того, что его боятся.
Kioll
: После пятой серии стойкое ощущение, что сериал не романтизирует насилие, а наоборот стремится показать ВСЮ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ НАСИЛИЯ. Про это, кстати, говорили актеры сериала, что каждый герой получит обратку за свои преступления. Желающим позапрещать сериал крайне рекомендуется досмотреть все серии ДО КОНЦА.
Jpst
: Так может потому что в «Слове пацана» насилие таково, каково оно и есть на самом деле? Может, это и есть правда о насилии? А в «Бригаде», «Брате
» и т.д. прилизали, чтобы зрителю перед экраном было поприятнее? И вот уже и насилие не такое страшное, местами смешное, и бандиты симпатичные, честные. При этом в романтизации бандитизма обвинили «Слово пацана», а «Бригаду» можно пересматривать с чистым сердцем.
Чего не хватает
Elena Bogatova
: Смотрю пятую серию, взахлеб. Все так и было. Восторг от просмотра, слезы от эмоций. Удовольствия нет. Есть интерес, есть сожаление, есть куча других эмоций, в общем, высокая амплитуда эмоциональных колебаний. Не хватает в фильме только одного: НАСТОЯЩЕГО НАШЕГО ТАТАРСКОГО СПЕЦИФИЧНОГО ГОВОРА! Только Марат говорит правильно, по-нашенски, по-татарски….
lut parker: Сериал крутой. Жду каждой серии. Очень нравится проработанность деталей той эпохи СССР - одежда, манеры, окружающий мир. Как будто в "ту" эпоху погружаешься. Но немного неровный, то все логично и понятно, то иногда мотивации и поступки героев - необъяснимые и глупые - например встретить на улице своего же учителя и с него же снять шапку - это полный маразм, такое ощущение что главный герой Марат полный идиот, потому что такое представить невозможно в любое время.
Гоп-стоп: А вот из комсомольца реально придурка сделали. Зачем только, непонятно. Роль комсомола нельзя недооценивать. Наверное, это такая задача была у режиссера. Показать, что все вокруг идиоты.
Chernov Artem
: Мне нравится данный фильм, мне качество проработки деталей понравилась, но пуговицы на школьной форме))))
Что будет дальше
Kioll
: Пятая серия пока что самая жестокая. Мне кажется, что к финалу расклад будет следующий: Вову Адидаса посадят за убийство (здесь понятно), Марата убьют, а Андрей в итоге пойдет на путь исправления и завяжет (хотя от этого персонажа можно ждать чего угодно, он кажется абсолютно безэмпатичным, или может актер так играет.
Norbert
: Сериал конечно мощный, безусловно одна из лучших вещей, снятых в России за последние годы. Только вот что-то мне подсказывает, что конце 8 серии будет открытый эффектный финал и объявление: «Продолжение следует, ждите следующий сезон в 2024-2025 году». Так уже бывало неоднократно, с «Методом
» и «Мажором
», например.
Непонятное
: как-то мало веры, что в случае успеха сериала устоят перед соблазном сделать второй сезон. При желании придумать можно: дальше уже 90-е, почва тоже благодатная для драматургии, так что пока не верю в возможную смерть главных героев, по крайней мере в однозначно показанную... Ещё три серии, не говоря уж о том, что должен остаться задел на следующий сезон. А второй сезон, уверен, будет, так как сериал резонансный.
Николай Полещук
: Требую, конечно, спинофф про Кощея и Желтого! Буду смотреть ради шикарных актеров!
Разум и чувства
Лучшая Я
: «Бригаду», «Ненастье
», да даже «Брат» люблю пересматривать, а это… не хочу. Меня будто перекормили чем-то в этом фильме, кажется, будто я там побывала участником, и мне по голове надавали… арматурой. Спасибо, досмотрю финал и более видеть сие не хочу… Я считаю, что создатели с чем-то переборщили, слишком мрачно, и почему-то ничего эту мрачность не развеивает.. нежный Шатунов не спасает.. я как в каком-то сплошном мраке брожу.. если так будет дальше - можно в дурку, как мама главного героя.
Neo Kinescop
: Именно НАСИЛИЕМ создавались государства и цивилизация в целом. Кнутом и пряником испокон века управляются ВСЕ общества. Есть однако одно обстоятельство, несоблюдение которого приводит к таким вот явлениям, что в фильме экранизировано. У государства должна быть МОНОПОЛИЯ на применение насилия. И применять оно его должно для соблюдения НАПИСАННЫХ и ПРИНЯТЫХ законов. Когда и где оно этого сделать не в состоянии, тогда и там возникают сообщества где правят законы неписанные - блатные понятия, пацанские правила и прочее. А неписанные «законы» имеют свойство легко превращаться в беззаконие, в беспредел. Если бы пацанам было чем заняться, кроме как морды бить друг дружке, если бы у них были достойные условия существования (пряник). Если бы каждое их противоправное действие жестко пресекалось государственным насилием (кнут). То и не было бы подобных группировок, не было бы насилия противозаконного. Это элементарные, прописные истины, и никаких открытий киноделы тут не сделали. Вот и остаётся только вышибать ЭМОЦИЮ из чувствительных душ. А для этого где морду натурально разбить, где ухо отрезать, где девочку изнасиловать, ну и так далее. Смысла нет, есть ЗРЕЛИЩЕ порождающее ЭМОЦИЮ. Кишки гладиаторам на арене тоже для этого выпускали.
Непонятное
: Пятая серия, конечно, тяжёлая, я до сих пор под впечатлением. Кто говорит, что сериал что-то там романтизирует, воспевает, пропагандирует, я просто не знаю, ЧЕМ вы смотрите.
Blind navigator
: Класс! Сериал попал в Десяточку всем возрастам. Кому чума как здорово и правдиво, кому жесть беспросветная, но равнодушных нет!
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