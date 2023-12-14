«Волшебный участок: Сказочные персонажи и где они обитают

В онлайн-кинотеатре Okko продолжается показ сериала «Волшебный участок» — русского народного комедийного фэнтези с детективной интригой, криминальным экшеном и Николаем Наумовым из «Реальных пацанов» в роли бывшего спецназовца и вчерашнего алкоголика, то есть современного богатыря Лехи Попова. Герои известных сказок уживаются в одном мире с обычными людьми благодаря неусыпной работе ОБСП («Отдела по борьбе со сказочными преступлениями») — но иногда им, конечно, удается вырваться из-под контроля хранителей сверхъестественного правопорядка и устроить переполох. Разбираемся, кто есть кто во вселенной «Волшебного участка» и чего они все хотят.
Гном-матершинник (Илья Соболев)
Одним из первых сказочных персонажей сериала становится крошечный домашний хулиган — гном с синдромом Туретта в исполнении уменьшенного в несколько раз комика Соболева обитает в квартире Кати (Мария Ахмедзянова
), сестры Лехи. Сперва герои, конечно, конфликтуют, однако гному предстоит стать главным союзником Попова в его первом совместном деле с ОБСП — охоте на банду леших. В последствии персонаж Соболева будет добывать для Лехи полезную информацию через своих многочисленных сородичей и прочих фантастических существ. Не забывая, впрочем, костерить того, на чем свет стоит.
Василиса (Ева Смирнова)
Племянница Лехи — дочь его родной сестры — появляется в жизни героя неожиданно. Узнав о том, что она смертельно больна, Катя обращается к единственную родственнику, который смог бы позаботиться о ее дочери. Попов в тот момент переживает увольнение из органов и находится в запое, но Кате и Василисе удается привести парня в чувства. А вот наладить отношения с нерадивым родственником оказывается куда сложнее — Василиса то и дело подкалывает Леху, да и он отвечает тем же. Но главное, что за всем эти кроется большая родственная любовь — да и как не полюбить девочку с поистине сказочным именем, которая, как оказывается, еще и обладает необычными способностями. До поры до времени, ни она, ни Леха не замечают ничего странного — в отличие от злодеев, которые уже заприметили Василису.
Баба Яга (Татьяна Догилева)
Отъявленная мошенница-рецидивистка Яга, благодаря ОБСП, находится под домашним арестом на ближайшие лет 200. Но ее это, кажется, совсем не пугает — наоборот, в своей квартире, благодаря интернету, бабка неплохо зарабатывает. То в образе веб-камщицы, то обратившись в Иду Галич
. Денежки капают на счет, еду привозит доставка — ну и зачем ей эта свобода? Помимо заработка в сети, Баба Яга не гнушается оказывать магические услуги очно — в основном сотрудникам того же ОБСП, которые нет-нет, да вытаскивают из своих архивов магические артефакты и не чураются прибегать к ведьмовским услугам. У Яги в этом всем своя корысть — и вовсе не материальная, а личная. Но главное то, что она является тайной соратницей Кощея Бессмертного — его проводником в мир живых, куда пока главный злодей добраться не может.
Кощей
Пока существует исключительно в цифровом пространстве, что позволяет ему подключаться к любым гаджетам и даже контролировать простых людей через смартфоны и беспроводные наушники. Этого, однако, недостаточно. Чтобы обрести полную власть, Кощею нужно человеческое тело — да не простое, а избранное. В поисках такого кандидата и помогает Баба Яга.
Змей-Горыныч (Павел Деревянко)
Кроме упомянутых выше сказочных персонажей, линии которых являются сквозными, в каждой серии оперативников ОБСП проверяют на прочность и эпизодические мифические существа из народных сказаний. Например, Змей-Горыныч, тут страдающий диссоциативным расстройством личности (в одной из сцен он демонстративно читает историю Билли Миллигана). Вместо трех голов снаружи, у него три голоса и три личности внутри: злой поджигатель, миролюбивый ребенок и роковая женщина. Они бесконечно спорят и перебивают друг друга — и все, как один, мечтают разделиться. Для этого Горынычу позарез нужен меч-кладенец — как и Лехе Попову, который узнает, что только этим оружием можно победить Змея. Осталось узнать, кто же найдет легендарный клинок первым.
Русал (Юрий Скулябин)
Человек-амфибия с трудной и загадочной судьбой. Был осужден после совершенного им подводного теракта — по крайней мере, так утверждает поймавший его и отправивший в тюрьму для сказочных существ оперативник на пенсии (Сергей Шакуров
). Русал из тюрьмы сбежал и, отложив икру на дне огромного аквариума, планирует захват территорий. По его версии, это люди заставили его работать на армию, угрожая расправой над семьей. Леха Попов в эти сказки верит не до конца, а вот в то, что озлобленного на весь мир русала нужно остановить как можно быстрее, — безоговорочно.
Упырь и Джин (Игорь Гаспарян)
Есть в «Волшебном участке
» и заморские волшебные существа. Джин Рашит обитает прямо в офисе ОБСП и ведет бухгалтерию прямиком из своей бутылки — точнее чайника. И случайная утрата дома станет настоящим испытанием и для него, и для секретаря Валентины Красновой (Мария Смольникова
) — именно ей предстоит искать новый сосуд для Джина. Что касается вампиров, традиционно пьющих кровь, то они появляются в одной из серий «Волшебного участка
» — причем, сразу несколько. И один из упырей окажется очень близким для Лехи Попова человеком.
Ворон (Филипп Янковский)
Пожалуй, самый загадочный персонаж «Волшебного участка
» — человек, способный обращаться птицей и имеющий сильное влияние на руководителя ОБСП (Андрей Добровольский
). Уверенно претендует — особенно с учетом физического отсутствия Кощея — на звание главного злодея сказочной вселенной сериала. Появляется неожиданно, незаметно, шурша крыльями и оставляя на память вороное перо.
Смотрите сериал «Волшебный участок» в онлайн-кинотеатре Okko.
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