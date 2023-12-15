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«Блеск»: Иванушкина не дурак

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15 декабря 2023

В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии авантюрной комедии «Блеск» с Александрой Бортич в роли Анны Иванушкиной, чья жизнь меняется после встречи с турецким султаном. Однако ждать от сериала новой версии «Золушки» не стоит. Сняла «Блеск» Мария Агранович, которая совсем недавно в сериале «Убить Риту» уже показала, как умеет запутывать следы.

«Блеск»: Иванушкина не дурак

Аня Иванушкина уже пять лет работает ассистенткой в большом питерском ивент-агентстве, возглавляемом бывшей моделью Татьяной Бельской (Алена Бабенко), которую уважает весь город. Правда, сама Бельская не то чтобы сильно заботится о сотрудниках: ассистентка получает жалкие 50 тысяч рублей и живет не просто от зарплаты до зарплаты, а в первые же дни спускает почти всё на аренду квартиры. Но страдает Иванушкина даже не от финансового кризиса, а, скорее, от несправедливости: подружка-начальница (Евгения Кузнецова) свешивает на нее почти всю работу. Вот, например, заставила переписать интервью с турецким султаном Серканом Османоглу (Джордж Кафаров), потомком знаменитой правящей династии, пообещав, что поговорит наконец с Бельской о повышении, но слова не сдерживает. И это не единственный сюрприз, который жизнь подкинет пока еще, вроде бы, дурочке Иванушкиной.

Читать Обзор сериала «Убить Риту»
Еще с ней на связь неожиданно выйдет отец Лев (Кирилл Кяро, в молодом возрасте сыгранный Кузьмой Сапрыкиным). Его Аня уже давно считала покойным, но нет — вот-вот должен освободиться по УДО. Правда, за спокойный путь на волю ему нужно заплатить 15 миллионов. И Аня как настоящая любящая дочь, хоть и давно потерявшая отца, даже постаравшаяся проработать эту травму, готова найти деньги. Неожиданно простой план лежит будто бы на поверхности, достаточно лишь немного схитрить: взять у любовника-стилиста дорогое историческое колье турецкого султана, которое их ивент-агентству дали для модной съемки, и заложить его в ломбард, понятно, немного сымитировав ограбление.

«Блеск»: Иванушкина не дурак

Детективная линия, правда, сразу рассасывается, когда главным следователем становится очень хороший мент Василий (Иван Батарев). Будучи в душещипательном браке с не менее хорошей супругой, он заводится от разного рода аферисток, коей считает и незадачливую Иванушкину. Последняя, между тем, проявляет склонности к расследовательской журналистике — пусть и исключительно в светском ключе: девушка понимает, что султан, о котором судачит весь бомонд, совсем не тот, за кого себя выдает. А значит – пора пойти ва-банк.

Читать «The Телки» — еще один громкий проект Марии Агранович
«Блеск» с его ретивыми монтажными переходами между питерской светской жизнью и покоями турецкого султана, детективом и комедией, производственной сатиры в духе «Дьявол носит Prada» и реалистичной полемикой с «Содержанками» затягивает с экспозицией. Первые три серии лавируют на грани осмысленной «минаевщины» и лайтовой «достоевщины». Впрочем, о преступлении и наказании речи здесь не идет: в Петербурге времен «Блеска» все если не врут, то точно обманывают. Держа себя в руках, то есть не доводя до трагических смертельных последствий.

«Блеск»: Иванушкина не дурак

Если «Убить Риту» – предыдущий сериал, поставленный Марией Агранович, – сразу же окунал зрителей в мир темных поисков и запутывания следов, то в «Блеске» всё будто бы всегда лежит на поверхности. Есть друзья и враги, дети и родители, даже полицейские и воры. Казалось бы, все главные конфликты, могут найти быстрое разрешение, если не бы обман, ложь и фейк, которые и олицетворяют весь этот питерский «блеск».

Читать Что происходит в новом сезоне «Содержанок»
Нынешний сериал Агранович поставила по сценарию Маруси Трубниковой, работавшей с постановщицей на «The Телки», но именно «Блеск» сделавшей как шоураннер. И сериал с Бортич выходит далеко за рамки циничной светской жизни, которая до сих пор излучает обаяние для многих не только провинциальных, но и столичных особ. По жанру и темпоритму Трубникова и Агранович попытались в «Блеске» сделать российских «друзей Оушена», но сосредоточились не на количестве (друзей тут поменьше), а на качестве. И даже не забыли ныне модный сказочный флер.

«Блеск»: Иванушкина не дурак

Аня Иванушкина – редкий для сказок архетип женщины. Она вообще не Золушка и не капризная Принцесса. Она – тот самый Иван-дурак, который и Конька-горбунка, и Кащея, и других фольклорных персонажей если не остановит, то использует в своих интересах. И в «Блеске» героиня Бортич демонстрирует филологические, исторические и искусствоведческие силы, превосходящие знания русских сказок, так, что её героиня оказывается гораздо опаснее Анны Делви, про которую уже снял сериал Netflix.


Сериал «Блеск» смотрите в онлайн-кинотеатре Иви.

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