«Блеск»: Иванушкина не дурак

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Интервью Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни

Лайфстайл «Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль Актрису считали не самым лучшим вариантом

Спутник телезрителя «Афера под прикрытием»: Хайзенберг среди чужих В ночь с 14 на 15 декабря, 00:30, РЕН ТВ

Рецензии на фильмы «Крецул»: Слон сидит спокойно Реальная и нестандартная история незрячего дзюдоиста с Никитой Волковым

Лайфстайл У Кейт Микуччи диагностировали рак лёгких Актриса ни разу в жизни не курила

Спутник телезрителя «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи 13 декабря, 20:00, РЕН ТВ