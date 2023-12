Наследники престолов: каким получился финал «Короны»

фото: Netflix

«Слезы и жалость к себе – неходовая валюта в этой семье», – мудро изрекает Елизавета II ( Имелда Стонтон ) в беседе с личным советником. Они обсуждают принца Уильяма (, одновременно отличающийся сходством и с прототипом, и с молодым Брэдом Питтом ), переживающего гибель принцессы Дианы и винящего в ней своего отца Чарльза ( Доминик Уэст ). Уильям – ключевой герой заключительных серий «Короны», мерило чутких семейных отношений и своего рода символ модернизируемой монархии, которая после смерти Дианы не устраивает большую часть британского населения. Последнее предпочитает амбициозного премьер-министра Тони Блэра ( Берти Карвел ), который не сходит с первых газетных полос и почти получает прозвище «король Тони». К недовольству королевы, которая видит его успехи как во внутренней, так и во внешней политике, от коих сама она, кажется, давно отошла, погрязнув в семейных неурядицах. На дворе – нестабильный, во многом трагический переходный период между веком XX и XXI. Внутри Виндзорского замка – бесконечные разговоры о закате империи, кризисе монархии и будущем, которое олицетворяет так похожий на Диану и пользующийся популярностью среди молодежи принц Уильям, переживающий свой личный переходный период обычного подростка, потерявшего родителя.Пожалуй, главной для финального сезона «Короны» становится именно пятая серия, сюжет которой осредоточен на взаимоотношениях Уильяма и Чарльза. С упреками со стороны первого и пока еще неумением второго быть настоящим отцом, а не только членом королевской семьи и главным престолонаследником. Молодой принц уверен, что папа завидовал популярности матери, а теперь и его – Уильяма, который не сходит с экранов телевизоров и печатных СМИ. Глобальная политическая повестка – будь то операция НАТО в Югославии или теракты 11 сентября – в финале сериала отданы на откуп Тони Блэру, с которым тоже переживает если не личную, то медийную конкуренцию Елизавета II. И именно под рефрен о том, что «вторым быть намного сложнее, чем первым» и проходят заключительные серии «Короны», от сезона к сезону представлявшую монархиню в разных ипостасях, но к финалу обретшую поистине королевскую мудрость.Условная борьба за первенство здесь представлена не только отцом Чарльзом и его сыном Уильямом и не столько конфликтом между формальной властью королевы и реальной премьер-министра Великобритании, но и отношениями между братьями Гарри () и Уильямом и сестрами – Елизаветой и Маргарет ( Лесли Мэнвилл ). Мотив двойничества этих пар разных полов, но одной семьи, лирично и тонко подчеркивается ближе к концу сезона. Восьмая серия практически полностью посвящена Маргарет, умершей от очередного инсульта в 2002 году. Она, как и потом Гарри, тоже чудила на разных официальных мероприятиях и в любовных связях, пользуясь свободой быть второй, не иметь права наследования престола, или, напротив, протестуя против этого. В финальной серии Гарри идет на вечеринку в костюме с изображением свастики – известный эпизод, разошедшийся по таблоидам, – но гораздо символичнее оказывается то, что друг Гарри и Уильяма в костюме их бабушки со сцены в этот момент исполняет I want to be free из известной композиции группы Queen. Видеоклип на эту песню, как известно, пародировал долгоиграющую мыльную оперу Coronation Street про жизнь британского рабочего класса.Мысль о том, что монархия крайне далека от народа, уже громко была озвучена Питером Морганом в пятом сезоне «Короны» – последнем, который создавался еще при жизни Елизаветы II. Возможно, именно это трагическое событие сыграло важную роль для завершения сериала, который тоже в некотором смысле подводит черту, но не под монархией, а ее формой, временем правления королевы. Прощание с сагой о главной правительнице последних двух веков Питер Морган делает душевным и ностальгическим. Спорные призраки Дианы, явленные в первых сериях шестого сезона, здесь превращаются уже непосредственно в духов самой Елизаветы. И той, которая, будучи молодой, – в исполнении Клер Фой – только восходила на престол, и той, что стала старше ( Оливия Колман ) и пыталась совместить монархию и собственную семью. И той, что на момент действия сериала еще была живой, в восхитительной актерской игре Имелды Стонтон. Не случись смерти Елизаветы II, финал «Короны», очевидно, мог бы быть более жестким, соответствующим последним скандалам внутри этого благородного семейства – в последнем сезоне появляется Кейт Миддлтон (), которую ко встрече с Уильямом чуть ли не с детства готовит ее мать из простой семьи, но, конечно, еще нет намеков на любовные похождения Гарри, завершившиеся браком с Меган Маркл . Но Питер Морган выбирает для себя позицию биографа, уважительного к памяти королевы, а главное – ко всей ее ныне здравствующей семье.