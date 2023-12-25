Лучшие российские сериалы 2023 года. Выбор критиков

В конце года Кино-Театр.Ру традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В наш список экспертов вошли 24 представителя индустрии, все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2023 году в России вышло 241 (мы учитывали только проекты более 4 серий), из них премьеры 104 состоялись на ТВ и 137 на платформах. Относительно прошлого года соотношение теле- и онлайн-проектов сохраняется прежним (примерно 40 на 60%), хотя общее число сериалов в 2023-м сильно подросло (в 2022 таковых было 215), правда, в основном за счет проектов, отлежавшихся на полках. Напомним, что в 2021 году лишь 47% проектов, пришлось на стриминги, в ковидном 2020-м таких была только треть от общего количества 152. Очевидно, что все участники индустрии стараются производить больше сериального контента и активно конкурируют между собой за место, образовавшееся после ухода иностранных сервисов.
Теперь о выборе критиков, которые традиционно почти не выбирают фаворитов среди телепроектов. Победителя угадать у всех получится, но не «Словом» единым, к тому же небезынтересно почитать, как эксперты обосновывают свой выбор. Подведение итогов — в конце материала.
Вера Алёнушкина, киножурналист Time out
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
. Безусловный лидер года, невольно объединивший чушпанов с пацанами, а также с теми, кто про них никогда не слышал. Видимо, сказывается культурный код: непреодолимое желание сбиваться в стаи и махать кулаками в священной борьбе с несправедливостью, приплясывая под песни «Ласкового мая» и «Миража».
2. «Кибердеревня»
. Очень внезапный сатирический проект, иногда очень адресный, вплоть до персоналий. По нынешним временами это бесценно, потому что сатира из нашей киноиндустрии вытравливается на корню. Плюс чувствуется, что авторы дали себе волю похулиганить, что тоже большая редкость.
3. «Фишер».
Атмосферный, мрачный, затягивающий. Он, конечно, не только о конкретном маньяке. А о том, что «не все ладно в лучезарном датском королевстве», и о том, что Фишеры – это порождение системы, всемогущей по отношению к обычному человеку, но беспомощной перед аномалиями такого рода.
Сусанна Альперина, обозреватель «Российской Газеты», программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+, автор телеграм-канала
1. «Лада Голд» Никиты Власова
. Сериальный бриллиант чистой воды. То, за чем мы, критики, охотимся каждый год. В этом сериале есть и свежесть, и почерк нового режиссера, и талантливое хулиганство, и сыгранность молодой команды. Часть эпизодов была тут же разобрана на мемы. Еще отмечу блистательный актерский дуэт Эльдар Калимуллин
— Роман Евдокимов
и высококачественную игру Даниила Воробьева
.
2. «Слово пацана» Жоры Крыжовникова
. Это, бесспорно, сериал года. Достоинств много, но самое важное, на мой взгляд, вот что: сериал снова объединил аудиторию, как это было в прежние времена. Сейчас же все смотрят разное. Но «Слово пацана» не прошло мимо большинства зрителей. Диаметрально противоположные по предпочтениям зрители спорят об одном и том же проекте. Более того — у каждого есть, что вспомнить, созвучное событиям, показанным в сериале.
3. «Балет» Евгения Сангаджиева
для меня в первую очередь важен тем, что это сериал — о свободе. И в целом, и о свободе искусства в частности.
Еще несколько российских сериалов года, которые считаю событиями. Это «Актрисы
», «Плейлист волонтера
», «Бэби-тур
», «Кибердеревня», «Сны Алисы
», «Фишер», «Убить Риту
», «Волшебный участок
», «Райцентр
», «Фандорин. Азазель
», «Библиотекарь
», «Хэдшот
».
Иван Афанасьев, кинокритик (7Дней, The City, Правила жизни)
1. «Слово пацана»
. Я не пацан, но слово даю — сериал года. Наконец-то кто-то решился снять про бандитов, не романтизируя их. Проект Крыжовникова чуть не закэнселили на манер «Айты
» — и это при том, что говорят они об одном и том же: катастрофа для народа, если государство потеряло контроль над собственной страной. Но один исчез, а другой теперь повсюду.
2. «Балет»
. Настоящее мастерство — заставить восхищаться сериалом про балет того, кому всегда было плевать на пируэты и плие. Потому что Сангаджиев, как и в «Happy End
», сделал все по-умному: название — лишь ширма для сериала о том, что такое иерархия власти. Ведь на сцене порой, как на трибуне — танцуешь «Пламя Парижа», а в голове играет «Лебединое озеро».
3. «Кибердеревня»
. Слова «свое, родное» порой бывают синонимом пошлости и показухи, но тут все наоборот. Березки на Марсе, «черкизон» на Сатурне, старый добрый межгалактический плацкарт — неужели наши кинематографисты наконец-то нащупали российскую идентичность, не прибегая к трюизмам? Короче, действительно народный сериал, по праву, а не на словах.
Елена Афанасьева, медиаобозреватель, ведущая программы «Се/реальность» на радиостанции «Серебряный дождь»
1. «Черное облако»
– самый необычный сериал (и не только этого года) с прекрасными Марией Мацель
, Филиппом Янковским
, Марьяной Спивак
, Викторией Толстогановой
и с невероятным твистом в середине, когда главные герои оказываются совсем не главными, а на первый план выходят те, кто в первых сериях был в тени – такого в нашем сериалостроении еще не было!
2. «Лада Голд»
– феерический аттракцион со смешением жанров от черной комедии до вестерна, точнее, «истерна», и с каскадом прекрасных работ, наконец, вышедшего из образа вечного аутиста Эльдара Калимулина, крайне необычного Романа Евдокимова, и еще как минимум десятка актеров.
3. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
– самый обсуждаемый сериал сезона, настоящая драма во всех смыслах, с очень точными ролями не только Ивана Янковского
, но и совсем юных Анны Пересильд
, Леона Кемстача
и Рузиля Минекаева
.
Не менее интересными были новые сезоны — «Вампиры средней полосы-2
», «Полярный-3
», «Мир! Дружба! Жвачка!-3
» — и новые проекты: «Бэби-тур», «Секс. До и после
», «Кеша должен умереть
», «Кибердеревня».
Мария Безрук, кинокритик, журналист (DELFI, Кино-Театр.Ру)
Невзирая на объективные сложности и горестную повестку, год 2023-й для кинематографистов был весьма продуктивным. На фоне безудержного веселья, оттеняющего ужасы реальной жизни, найдётся немного фильмов, повествующих о дне сегодняшнем в набатной интонации, отвечаеющей актуальному звучанию действительности. Именно такие картины хотелось бы отметить.
1. «Плейлист волонтёра»
. Пронзительная история работы поискового отряда, участники которого делают то единственное, что может делать честный человек сегодня — спасать тех, кто в беде. Точная интонация почти документально передаёт атмосферу времени. Пасмурное, полусумрачное изображение, созданное чутким оператором Ильёй Авербахом
, органично кореллирует с реальностью. Иван Янковский в скупом аскетичном рисунке роли обнаруживает невероятную харизму, создавая на экране образ подлинного героя своего времени. Также хочется отметить эмоционально глубокие актёрские работы Александры Урсуляк
и Дарьи Руденок
. Лента провозглашает эмпатию и гуманистические ценности, умело маскируя антивоенное высказывание травматичными историями взаимоотношений героев, на фоне которых каждый день происходит акт человечности, диссонирующий с вибрациями мелитаристского общества.
2. «Фандорин. Азазель»
. Взяв за основу текст культового романа запрещённого ныне писателя, авторы картины перенесли его действие в альтернативную Россию ХХI века, где в отсутствие революции в анамнезе, империей правит монарх Романов. Однако, не взирая на принципиально иной вектор развития государства, в итоге во власть прорывается алчный тиран-фанатик, чьё обращение к народу, проецируемое на стены Зимнего дворца, до боли напоминает другое известное выступление. С большой выдумкой обходя подводные скалы, авторы смогли воплотить в картине и тему начала военной операции и упомянуть о борьбе с оппозицией. Да и сам факт выбора материала сегодня уже можно считать диссидентством.
3. «Цикады»
. История сложных взаимоотношений старшеклассников с социумом, приводящая к трагедии, оказалась пророческой. Во время демонстрации сериала в Брянске школьница расстреляла одноклассников и покончила с собой. Чутко уловив болевую точку общества, авторы фильма скрупулёзно пытаются анализировать причины, приводящие подростков к радикальным решениям. Фильм порадовал блестящими актёрскими работами Сергея Городничего
, Кирилла Буханцева
, Екатерины Ворониной
.
Маша Бороденко, редактор Кино-Театр.Ру
1. «Лада Голд»
. Драмеди на драйве. Лихая поездка на золотой тачке в компании застенчивых, эмоциональных, пуленепробиваемых или совершенно отбитых героев (Даня Воробьев
– лучший). Когда проект сделан настолько по-честному, у зрителя нет шансов не влюбиться.
2.«Балет»
. Тонкая, чувственная, бескомпромиссная и актуальная история столкновения консервативного и прогрессивного. История о любви, изменах, борьбе за власть, поиске себя. И что особенно ценно – рассказанная в том числе языком танца.
3. «Иванько-2»
. Сериал заслуживает быть в тройке лучших, потому что ожидаемо не вошел в топы других журналистов, а зря. Это наш «Секс в большом городе»
, потому что обеспечивает ни с чем несравнимый эффект узнавания и подключения к героиням, чья жизнь идет под откос — нередко их собственными стараниями. В одном ряду с «Иванько» еще один терапевтический народный хит производства Good Story Media — «Кафе «Куба»
.
Также хочется отметить «Убить Риту
» – за непредсказуемый аттракцион и прекрасную Евгению Борзых
, «Волшебный участок
» – за сказочно-комедийный экшн и гномика-матершинника, «Разрешите обратиться
» – за вклад в отечественную супергероику, «Фишер
» Сергея Тарамаева
и Любови Львовой
– за пугающий и талантливый триллер, «Мир! Дружба! Жвачка!-3
» – за свет и надежду с лицом Юры Борисова
.
Арина Бородина, журналист, автор Telegram-канала
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
. Сериал-Событие. Сила Жоры Крыжовникова в умении соединить достоверность, сильную драматургию, в которой главное – запрос аудитории на честность среди окружающего вранья, в режиссёрской хватке, способности блестяще работать с артистами, зажигая новых и раскрывая иначе тех, кто давно известен – и всё вместе получилось мощно и очень талантливо. Все молодцы.
2. «Актрисы»
. Трио Валерия Тодоровского
, Паулины Андреевой
и Фёдора Бондарчука
оказалось невероятно плодотворным. Тонкое и необычное сочетание идеи, текста и формы, с очаровательными визуальными виньетками в конце серий. Талантливый эксперимент в сериальном жанре. Через любовь и личный опыт. Совершенно другой, ошеломивший меня, Бондарчук. Алексей Макаров
и Сергей Гилёв
– роли на разрыв.
3. «Цикады»
. Лучшая режиссёрская работа Евгения Стычкина
. Актуальность, современная драма Отцы&Дети, портреты-краски, образы и характеры, которые органично и талантливо раскрываются, как опытными, так и совсем молодыми артистами.
Отмечу прекрасный «Балет» — за смелость диалогов и темы, актёрское мастерство Аллы Сигаловой
, «Открытый брак
» — за умение проговаривать вечные закрытые темы, «Мир! Дружба! Жвачка!» 3 сезон — за верность идее и героям, второй сезон «Иванько» — за релакс души. Хорош «Бэби-тур», особенно сценарий Василия Сигарева
, если бы не скомканная седьмая серия, то просто блеск.
Из актёрских работ – Иван Янковский, который играет, как живёт, что в «Фишере» (он так точен в образе ростовского парня-следователя, что без «гэ» можно было спокойно обойтись), что в «Слове пацана…», где его Вова Адидас – мощная роль и мои выплаканные в финале слёзы. Мариэтта Цигаль-Полищук
в «Раневской
» — смысл сериала, актёрский дар раскрылся в этой роли сполна, любовалась Мариэттой на протяжении всех 8 серий. В обоих случаях такое талантливое продолжение династий, что природе даже передохнуть некогда, не то, что отдыхать.
Павел Воронков, кинокритик, автор «Газеты.Ru»
1. «Фишер»
. Образцовый финчеркор-триллер про поиски маньяка под аккомпанемент развала страны и индастриал-кавера на «Крылатые качели». В центре — выдающееся трио Вани Янковского, Саши Бортич
и Александра Яценко
.
2. «Балет»
. По-хорошему пафосная драма из театрального закулисья о свободе, творчестве и свободе творчества — а ещё о сопротивлении фашизму и диктатуре. Безусловное подтверждение таланта режиссера «Happy End» Сангаджиева.
3. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
. Криминальный хит, отобравший и у «Короля и Шута
» корону самого обсуждаемого сериала года. Вне зависимости от того, принимает или отторгает ваш организм почерк Жоры Крыжовникова, нужно отметить его первоклассное трикстерство: когда на проект оскалилось государство, все решили, что пересъёмки финала затеяли для сглаживания углов, а вышло наоборот.
Василий Говердовский, редактор раздела «Сериалы» сайта «Афиша»
«Кибердеревня»
— авторы обещали смесь «Звездных войн» и «Любовь и голуби»; не обманули. Самая душевная и изобретательная комедия года.
«Мир! Дружба! Жвачка!»
— третий сезон оправдывает первое слово в название и предлагает милосердие, когда все кругом хотят крови. Отдельное спасибо за деконструкцию багровской максимы «сила в правде» устами Юры Борисова
.
«Райцентр»
— российский «Фарго
» с отличной операторской работой и выдающимся выходом Игоря Грабузова
в роли маньяка-геммолога.
Александр Горбунов, телекритик, корреспондент КТА «Телескоп», автор Telegram-канала о русских сериалах «Эх, Сериал…»
1. «Плейлист волонтёра»
. В мире, где личная выгода так часто ставится во главу угла, сериал о тех, кто искренне и от всей души помогает незнакомым людям, – дарит зрителям неподдельные эмоции, учит совершать каждого добрые поступки бескорыстно, позволяет поверить в то, что и в наше время есть те, кто способен двигать этот мир к свету. Сильный актёрский ансамбль является настоящим украшением этого прекрасного проекта.
2. «Раневская»
. История жизни и непростой судьбы величайшей русской актрисы XX века Фаины Раневской
является образцом столь редкой на ТВ и платформах достойной биографической драмы. Главную роль блестяще исполнила Мариэтта Цигаль-Полищук.
3. «Хор»
. Сериал о юном таланте, живущем любовью к пению и проходящим через множество испытаний на пути к мечте, несколько лет пролежал на полке. Некоторых из актёров уже с нами нет, а потому особенно приятно было увидеть их последние работы в этом достойном проекте. Сериал дарит прекрасное чувство ностальгии по детству и убеждает в том, что если ты искренне чего-то хочешь и прикладываешь для этого все свои усилия, Вселенная обязательно услышит тебя.
Достойны внимания также сериалы: «Абрек
», «Балет», «Бэби-тур», «Загадай любовь
», «Первокурсницы
», «Стрим
» и «Хэдшот».
Наталия Григорьева, редактор Кино-Театр.Ру, обозреватель «Независимой газеты»
1. «Райцентр»
. Пародийный слэшер про встречу выпускников стал глотком свежего воздуха в удушающе обильном потоке серьезных криминальных драм, основанных на реальных событиях. На героев упал метеорит, на землю пролились реки искусственной крови, а на зрителя в одной из лучший своих ролей взглянул, не мигая, инфернальный Игорь Грабузов образе маньяка. Так страшно, что смешно – или наоборот.
2. «Слово пацана»
. Определенно, событие года — и заслуженно. Несмотря на обилие смешных видео по теме, разошедшиеся в народ цитаты, скандалы с отменой и «слитым» финалом и прочий инфошум, сериал Жоры Крыжовникова – важное высказывание, страшное своей актуальностью. Стильное, сильное, тревожное, лишающее ту эпоху — при всей красоте лиц на экране и изяществе сценария и изображения – какого-либо романтического флера. И не потому, что кровь на асфальте и «за двор стреляю в упор», а потому, что бессмысленно и беспощадно – и хоть бы никогда больше.
3. «Черное облако»
. Прекрасная и зловещая Маша Мацель
злится, дышит черным дымом и сеет вокруг себя смерть (вновь зашкаливающее количество трупов на экране), а в середине оказывается, что дело вообще не в ней. Один из самых неожиданных и интригующих сериалов, в котором плотно смешаны мистика и психология. Довольно иронично раскрыта тема двойников, еще более иронично – тема выгорания ментов.
Илона Егиазарова, главный редактор «Вокруг ТВ»
1. Понимаю, что большинство коллег поставят на первое место «Слово пацана. Кровь на асфальте», но проголосую за «Ладу Голд»
. Линейными историями, рассказанными классическим языком, нас не удивить, а вот умение жонглировать жанрами, превращать сюжет то в комикс, то в притчу, то в роуд-муви, то в комедию, то в драму, то в боевик – и делает высказывание «художественным». За красоту картинки, музыку, юмор, за Евгения Сангаджиева на коне, за открытие нового Эльдара Калимулина, за истерики Романа Евдокимова и поиски внутреннего ребенка Шамраем-Даниилом Воробьевым спасибо Никите Власову!
2. И все-таки «Слово пацана. Кровь на асфальте»
. Заставить говорить о проекте практически с первой серии на всю страну – признак мастерства. Плюс нам подарили целую россыпь прекрасных молодых лиц. Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Лев Зулькарнаев
, Слава Копейкин
, пусть у вас все сложится! Следим!
3. «Король и Шут»
. Рустам Мосафир
как никто у нас умеет погружать в сказочные миры. Продираться сквозь дебри аллюзий и символов было захватывающе. Как и знакомиться с молодыми актерами Владом Коноплевым
и Константином Плотниковым
. А также в очередной раз убеждаться в том, что безумие лучше всего изображает на экране Евгений Ткачук
.
Отмечу также «Актрис» – потому что много спорили об этом сериале; «Бэби-тур» – за искрометность диалогов и прекрасные женские образы; «Фишера» и «Плейлист волонтера» – за Ивана Янковского, выросшего в настоящего мастера; «Почку
» – за то, что не разочаровала вторым сезоном; «Иру
» – за нахальность и дерзость; «Кибердеревню» – за оригинальность и Сергея Чихачева
.
Мария Истомина, редактор отдела «Медиа и Культура» газеты «Ведомости»
1. «Слово пацана»
. Пацаны (создатели сериала) – молодцы! Жора-крутой, и в очередной раз всем это доказал.
2. «Библиотекарь»
. Я ждала этой экранизации долгих 15 лет. Шансы, что сериал, в основе которого одноименный роман-бестселлер Михаила Елизарова, не станет хитом, были практически равны нулю. Создатели сериала сняли отличный проект, актеры попали в героев, и в результате у проекта случилась химия. По совокупности факторов сериал вышел далеко за пределы фанатской аудитории книги, плюсанув к ней огромное количество зрителей, которые с литературным исходником даже и не были знакомы.
3. «Волшебный участок»
. Если очень хочется, то можно — превратить нашу жизнь в сказку. Ну, или когда по-другому никак, то можно поговорить о важных вещах иносказательно. Как тут не вспомнить Корнея Чуковского и «Тараканище». В «Волшебном участке» все смешалось – люди, «сказочные». Черты времени прорисованы пунктирно, но узнаваемо. Первый сезон нельзя назвать ровным: в самом начале были довольно слабые эпизоды, но к финалу сериал «раскочегарился». У проекта отличный каст. А вообще, верить надо в лучшее (парни, привет!), тогда оно случится. Когда-нибудь точно!
В 2023 г. вышло огромное количество по-настоящему классных проектов. И если с выбором сериала, заслужившего звание лидера, не было никаких сомнений, а в моем случае и со вторым (я фанат книги «Библиотекарь»), то определиться с тем, кто станет №3, было очень непросто. Попасть в число топ-3 достойны были также сериалы «Убить Риту», «Бэби-тур», «Лада Голд», «Фишер» и многие другие.
Игорь Карев, обозреватель «Аргументы и факты»
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
– самый громкий сериал года, напоминающий о тех временах, которые когда-то пережила страна.
2. «Король и Шут»
– ещё один исторический проект, но с большей долей доброй ностальгии о тех, кто знал толк в панк-роке.
3. «Балет»
– за то, что открыл зрителям глаза на происходящее за кулисами театров и за напоминание об искусстве, в котором мы по-прежнему впереди планеты всей.
Владимир Кирдяшов, шеф-редактор сайта «КП-Сериалы», автор Telegram-канала «Изнанка сериала»
Я решил не называть нашумевший и очень очевидный сериал на букву «С», чтобы рассказать о других хороших новинках, которые народная молва, возможно, обошла стороной. Правда, от Ивана Янковского уйти не получились.
1. «Бэби-тур»
. В сериале здорово ухватили за одно место эпоху — те самые 90-е, в которые, как все знают, возвращаться никто не хочет — и ее фирменный юмор, когда было впору в гроб ложиться, но все как-то умели ловчить, выживать, выворачиваться, чтобы всё же не отправиться туда раньше срока.
2. «Плейлист волонтера»
. Сериал про волонтеров, которые ищут пропавших людей. Можно заглянуть и посмотреть, а как там у них, и, возможно, заинтересоваться полезным делом. Захватывающий, почти голливудский формат с наглядными вставками — как в «Докторе Хаусе
» моделировали течение заболевания, так в «Плейлисте волонтера» показан механизм исчезновения какого-то конкретного человека, взрослого или ребенка.
3. «Библиотекарь»
. Не шедевр, но крепкое фэнтези, которое полюбила «самая читающая в мире страна». И хоть от первоисточника, романа Михаила Елизарова, мало что осталось, было интересно.
Далее: 4. «Лада Голд»; 5. «Райцентр»; 6. «Оливье и роботы
»; 7. «Телохранители
».
Егор Москвитин, кинокритик, куратор фестивалей, организатор викторины «Кинофан»
«Плейлист волонтера»
. Редкий случай, когда сериальный эскапизм может зародить в зрителе всамделишный гуманизм. Красивая и хрупкая история о том, где искать ответы, когда все остальные ответы не подошли.
«Слово пацана»
. Что такое «Ходячие мертвецы
» и «Игра престолов
»? Бытовые и семейные драмы, но с размахом эпических саг и механикой античных трагедий. Повседневная жизнь, но полная роковых выборов, запредельных рисков, отчаянных жертв и столкновений со смертью. Что такое «Слово пацана»? Наши «Ходячие мертвецы» и наша «Игра престолов».
«Убить Риту»
. Отличный пример того, что бывает, когда «историю про сильную героиню» придумывают, пишут, продюсируют, снимают и монтируют женщины. Давайте так почаще.
Жан Просянов, главный редактор Кино-Театр.Ру
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
. В этом году вышло столько хороших сериалов, что еще по итогам первого полугодия стало понятно, что битва за пьедестал будет жаркой, и попадут туда не все. А потом, как и 5 лет назад с «Дикаприо» вышел Крыжовников и всех победил.
2. «Король и Шут»
— это настолько крутая и драйвовая история, что если бы не «Слово Пацана», тут точно было бы «золото».
3. «Балет»
. Давно российский сериал не выглядел так стильно и визуально оправданно.
Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема»
В этом году отечественная сериальная индустрия стагнирует. Рост общего количества тайтлов относительно прошлого года более чем на 10% обусловлен в первую очередь увеличением производства сериалов ТВ каналами. А онлайн-кинотеатры остались практически в тех же объемах, что и в прошлом году (129 – 2022 и 137 – 2023). Кроме того, очевиден и качественный спад оригинального контента. Сериалов-событий, вышедших на стримингах, в 2023 году было очень мало.
1. «Фишер» Сергея Тарамаева
и Любови Львовой
выделяется в ряду сериалов про маньяков жуткой реалистичностью происходящего, находящей отклик в каждом из нас, помнящем 90-е. И, хотя многих коробил ростовский акцент Ивана Янковского, в целом актерский ансамбль сложился. Сериал стал одним из немногих осуждаемых проектов, а сейчас можно с уверенностью сказать — одним из лучших триллеров за год.
2. «Бэби-тур» Фёдора Стукова
– комедия с социальным подтекстом, иначе и не могло быть в сериале по сценарию Василия Сигарева, который пишет истории прежде всего про людей и их проблемы. История четырех предприимчивых подруг, решивших довольно нестандартно изменить свою жизнь к лучшему, снята легко, смешно и качественно и в целом оставляет хорошее впечатление, несмотря на не всегда изящные шутки.
3. «Плейлист волонтёра» Максима Свешникова
о поиске пропавших без вести людей. История хоть и мрачная, максимально приближенная к реальности, но все-таки вдохновляющая. Главный герой в исполнении Ивана Янковского через волонтерство мучительно ищет себя, одинокого и потерявшегося в холодном и равнодушном мире. А таких проектов не так уж и много на наших экранах.
Хотелось бы отдельно сказать о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, буквально взорвавшем медиапространство и вызвавшем бурную общественную реакцию. Одни видят в нем пропаганду и романтизацию насилия и т.д., другие напротив гуманистический посыл, власти раздумывают, не запретить ли его на всякий случай. Несмотря на то, что его нет в моем личном рейтинге, нельзя не признать, что проект лишний раз подтвердил репутацию Жоры Крыжовникова, как режиссера способного создавать остросоциальный контент, вызывающий общественный резонанс.
Алена Солнцева, кино и театральный критик, эксперт премии «Белый слон»
Видимо, наступило время в формах массовой культуры осмыслять недавнее прошлое. Мой выбор – три сериала про время, которое кончилось. К сожалению, рассказывать современную историю в форме сериала сегодня удается плохо. Для меня все попытки перевести приметы и проблемы нынешней реальности в жанровые рамки оказались несостоятельны, хотя среди таких сериалов много очень хороших актерских работ, они часто хорошо и изобретательно сняты, но драматургия и, что более важно, общая картина мира, отраженная в них, как будто обезвожена. Части искусственно составлены, но не оживают.
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
. Чемпион по вниманию публики: охват аудитории почти стопроцентный, в обсуждении участвуют все, даже те, кто не видел и не собирается смотреть. В этом сериале важно столкновение одного из самых глубинных народных мифов – идеализации «мужского братства» и гуманистической идеи о порочности насилия, изначальной важности свободы личности. Кажется, что авторы сами находятся, пусть и бессознательно, под обаянием пацанского союза и видят в нем нечто действительно привлекательное, однако разумом все же выбирают личность, закон и… неизбежную печаль. Этим сложным драматическим напряжением и держится динамика сериала, превращая его из картинок жизни 80-х в по-настоящему художественный фильм.
«Мир! Дружба! Жвачка!-3»
. Этот очень хороший сериал не стал объектом обсуждений, премий, рейтингов, кажется, потому, что хорош он как-то естественно. Но третий сезон повернул довольно светлую историю подростковой дружбы к мрачноватым будням повзрослевших героев. Поменялся как стиль, так и жанр. Попытки склеить мир в нечто приемлемое и человекоподобное оборачиваются страшным разочарованием. Любви, надежды, тихой славы не долго тешил нас обман… Среди юного секса, любимых звуков музыки и старых школьных проблем в жизни героев проявляется нечто по-настоящему страшное, еще не вполне явное, но уже разрушающее чувства, достоинство, дружбу – реальность нового времени.
«Бэби-тур»
. Умение из анекдота сделать достоверную драму, и при этом не убить смешное, - очень редкое свойство. Василию Сигареву как автору оно присуще в полной мере. Абсурд современной жизни трудно сделать еще абсурднее, но ему это удается. Персонажи в этом сериале выглядят полными идиотами, но, как ни странно, очень обаятельными и узнаваемыми, поэтому его с удовольствием можно пересматривать.
Телеграм-канал РУССКОЕ КИНО В ТОПЕ
1. «Фишер»
. К концу года ощущение от сериала выкристаллизовалось, и на фоне других проектов с дуэтом Ивана Янковского
и Андреем Максимовым
стало окончательно ясно, что он выражает эпоху полураспада гораздо тоньше, круче и страшнее, чем иные шоу. «Фишер» сделан на высшем уровне кинематографических традиций, поэтому выдержит любой пересмотр, но не каждый выдержит его пересмотр. Финал до сих пор вызывает мурашки, шо ты будешь делать.
2. «Лада Голд»
. Сериал, который вызывал больше всего мемов в нашем канале в этом году. Некоторые из них были на вес золота, поэтому сериал нам особенно дорог. Эльдар Калимулин
— наш парень-татарин.
3. «Мир! Дружба! Жвачка!-3»
. Третий сезон про 1996 год рождался в не менее сложный период нашей страны, но подарил как минимум две гениальные сцены — диалог Алика c родноверами и эпизод, в котором персонаж Юры Борисова
учит главного злодея Евгения Ткачука
плавать.
Евгений Ткачёв, кинокритик «Афиши» и ведущий телеграм-канала «Парни из Читальни»
1. «Мир! Дружба! Жвачка!-3»
. Пока «Слово пацана» вырубает зрителей с порога, а потом ещё долбит по башке все восемь серий, третий сезон «М!Д!Ж!», наоборот, напоминает о том, как важно милосердие в этом сошедшем с ума мире.
2. «Лада Голд»
. Девяностые уже давно превратились в сказку для старых, о чём, например, снял остроумный фильм Роман Михайлов
. Авторы «Лады Голд» пошли дальше и поставили многосерийную бандитскую былину о том, как миллениалам приходится отвечать за дела дедов. Отдельно стоит отметить эффект ненадежных рассказчиков и топовый панч «Нам надо в Казахстан!
»
3. «Райцентр»
. Отбитое мультижанровое кино, в котором оказывается намешано много всего. Помимо гоголевской классики в лице «Ревизора», тут и «Поворот не туда
» (некоторые российские селяне будут пострашнее американских реднеков), и «Покерфейс» (Кристина Асмус
в парике «даёт» Наташу Лионн
), и питер-джексовские «Страшилы
» (Игорь Грабузов как будто косплеит Джеффри Комбса
), и, разумеется, второй сезон «Фарго
» (только вместо НЛО тут метеорит). В общем, в этом лесу сегодня будет не до сна!
Маша Токмашева, редактор Кино-Театр.Ру
«Балет»
— самый актуальный сериал сезона «невозвращенцев». Проект сложной судьбы, буквально по крупицам иллюстрирующий все изменения в творческой среде, где иноагенты сталкиваются с сильными мира сего, мечтающими взять билет на балет, но — вот уж сюрприз — получающими «Лебединое озеро», которое здесь спустя два десятилетия тоже вдруг дает надежду на эпоху перемен.
«Плейлист волонтёра»
— самый тихий, несмотря на саундтрек и название, сериал года, который мог бы стать реинкарнацией «Брата
», не случись «Слова пацана» с тем же Иваном Янковским в одной из главных ролей. «Плейлист волонтера» не отсылает к определенным эпохам, да и даже людям, которых ищут волонтеры. Это определенный сеанс психотерапии для тех, кто не готов просто разговаривать, но хочет действовать — найти своих и успокоиться.
«Актрисы»
— драматичный артефакт эпохи, когда мы думали, что ковид — худшее зло. Едкая сатира на театральный и киношный мир с лучшими кинопробами в российский артхаус и удивительной ролью Елены Николаевой
— в основном, сериальной артистки, которая здесь показала весь свой потенциал (причем не только в монологе для тех самых кинопроб).
Александр Фолин, креативный директор журнала «КиноРепортер»
1. «Слово пацана. Кровь на асфальте»
. Ворвался почти в последний момент, по-пацански открыв дверь ногой, и раскидал конкурентов одной левой. Мощнейший проект, который, без сомнения, сказал это самое свое слово на многие годы вперед. Потрясающая режиссерская работа, но и все, что было сделано для продвижения и поддержки сериала для защиты от нападок, – пример настоящего профессионализма.
2. «Балет»
. Кто бы мог подумать до этого, что о балете можно снять настолько остросюжетное и динамичное кино, в котором будут бурлить такие страсти? И конечно, важно отметить, что эта история во многих своих аспектах шире – не только о балете, но и о творчестве, как таковом. О том, как рождается большое искусство. И говорить банальное «во-первых, это красиво» – даже как-то оскорбительно.
3. «Библиотекарь»
. Честно говоря, считал, что фэнтези – вроде как даже не наш жанр. Ну не получается и все тут! Даже если такой серьезный драматургический материал как бестселлер Михаила Елизарова. Но получилось! Едва ли не впервые в этом жанре веришь в предлагаемые мистические обстоятельства, а в сочетании с советской эстетикой это имеет еще больший эффект – зритель словно и сам под воздействием Книги радости.
Я уже традиционно для себя ограничил выбор только новыми проектами (никаких вторых сезонов) – иначе никак. Но вне списка все равно осталось несколько сериалов, которые хотелось бы отметить. И это (в алфавитном порядке): «Бизон: Дело манекенщицы
» (Первый канал), «Плейлист волонтера» (Okko), «Райцентр» (Иви) и «Шаляпин
» (Россия-1).
Вера Цветкова, обозреватель «Независимой газеты», телекритик
1. «Фишер»
, который оказался гораздо глубже и объемней заявленного жанра; ценно, что история получилась совсем не про маньяка, а про благодатную почву для его появления и про кризис системы и страны. Режиссура, актерский кастинг, работа художника – все на высоте.
2. «Актрисы»
– респект и форме, и содержанию. Ярко, необычно, броско – языком танца оформленная драма, абсолютно правдивая по характерам и атмосфере, утверждаю это как человек, несколько лет проработавший в драматическом театре. И вообще я поклонница творческого тандема – сценарист Паулина Андреева / режиссер Федор Бондарчук.
3. «Фандорин. Азазель»
: не дождалась экранизации романа Юрия Арабова
«Столкновение с бабочкой» (альтернативная история революции 1917 года) – дождалась схожего сюжета с альтернативной версией Российской империи – монархической, причем нынешнего 2023 года. Помимо прочего, это очень красивое кино, не хуже «Серебряных коньков
», но в отличие от них, со многими смыслами.
Следующие пять проектов: масштабный во всех смыслах «Балет», ироничная и умная комедия «Бэби-тур», страшненькое «Слово пацана. Кровь на асфальте», затягивающий «Бизон: Дело манекенщицы», крепко закрученный «Убить Риту».
***
ИТОГИ
Из предложенного списка проектов 2023 года
в 241 наименование, 24 эксперта упомянули в текстах 38 проектов, из них в топах оказалось 20. В этом году ядро предпочтений как всегда плотное: более одного раза названы в списках самых лучших 15 сериалов, более трех раз — всего шесть, это и есть победители голосования (для сравнения, в 2020 году распределение мест крутилось вообще вокруг четырех проектов).
Прежде чем назвать победителя, определим лидеров вещания этого года, чтобы читатели понимали, на какую платформу сейчас надо срочно оформлять подписку. Лидер у нас каждый год разный, в этот раз впереди всех онлайн-кинотеатр wink
, в топах экспертов 5 проектов платформы, суммарно упомянутых 33 раза, что составляет 33% всех призовых мест. На втором месте прошлогодний лидер Кинопоиск
, хотя у него в топы попало аж 6 сериалов, но процент упоминаемости в два раза ниже — 14%. У STARTa
те же 14% упомининай, правда всего одного сериала, «Слова пацана». Далее следуют Okko
и иви
, у них, соответственно 4 и 3 проекта и по 10% призовых мест. Некогда успешные Kion
(лидер 2021 года) и Premier
(лидер 2020 года) получили только 4 и 5% упоминаний, а когда-то у обоих было по 40% упоминаний. У more.tv
— 8%. Проектам этих онлайн-сервисов немного не хватило в этом году резонанстности.
А теперь о лучших российских сериалах по мнению критиков:
Первое место
— «Слово пацана. Кровь на асфальте», онлайн-кинотеатры Start и wink, реж. Жора Крыжовников
Абсолютный лидер голосования, с более чем двукратным отрывом по всем показателям, 14 экспертов включили его в топы, 8 первых мест, 4 вторых, 2 третьих. Счет не разгромный, с бОльшим преимуществом побеждали «Перевал Дятлова» в 2020-м и «Вампиры средней полосы» в 2021-м. Но тем не менее, это выдающийся успех, профессионалы в целом разделяют восторги зрителей — 16 из 20 человек в написанных выше текстах подтверждают высокую художественную ценность этого проекта.
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За лидером следует слишком плотная группа из четырех сериалов с минимальной разницей в показателях. Поэтому мы решили не разделять 2-5 места, а просто объявить сериалы, которые вошли в пятерку сильнейших.
Второе — пятое место
занимают:
«Лада Голд», платформа иви, реж. Никита Власов
.
У сериала 6 упоминаний: 3 первых места и 3 вторых, второе место по сумме баллов, третье, если придерживаться других систем подсчета.
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«Балет», платформа wink, реж. Евгений Сангаджиев
По количеству упоминаний он второй после «Слова пацана», в числе лучших его назвали 8 критиков (1 первое место, 4 вторых и 3 третьих) а всего его отметили в текстах 11 человек — больше половины экспертов.
«Плейлист волонтёра», платформа Okko, реж. Максим Свешников
.
3-4 места по разным системам подсчета. Шесть призовых мест: три первых, два вторых и одно третье.
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«Фишер», платформы more.tv, wink, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Сериал поставили в топы 5 экспертов, причем четверо — на первое место. По олимпийской системе он занял бы второе место в общем зачете. По другим критериям — замыкает пятерку сильнейших.
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Шестое место у сериала «Мир! Дружба! Жвачка!-3»
( платформа Premier, реж. Антон Федоров), седьмое место поделили «Бэби-тур»
(платформа KION, реж. Федор Стуков) и «Кибердеревня»
(платформа Кинопоиск, реж. Сергей Васильев). Десятку замыкают «Райцентр», «Актрисы» и «Король и Шут».
Сводная таблица по всем тройкам экспертов:
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