«Кибердеревня»: Особенности национальной космической одиссеи

Показанная недавно на ТНТ «Кибердеревня» — главная комедия 2023 года в библиотеке Кинопоиска. Детище Сергея Васильева выросло из скетчей до стримингового хита под наблюдением продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Обычная женщина», «Перевал Дятлова», «1703»), Ольги Филипук и Михаила Китаева («Беспринципные», «Пищеблок», «Нулевой пациент»), но примечательно не только гэгами про киберпанк, который мы заслужили. Рассказываем, что еще скрывается за концептом «Бегущий по лезвию» плюс «Любовь и голуби».
2100 год. Человечество благополучно освоило космос — и использует андроидов для решение бытовых проблем. Большинством технологических новинок, начиная с программы «Робот в каждый дом», вселенную обеспечивает корпорация «Ижевск Дайнемикс» во главе со взбалмошным чиновником магнатом Константином Барагозиным (Григорий Скряпкин
). Дела у технопонополиста идут не самым выдающимся образом — особенно на фоне постоянных выходок основателя, который то заказывает портрет на поверхности Луны, то увольняет сотрудников тысячами, то попадается на пьяных выходках.
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Сериал «Кибердеревня»
Акционеры обеспокоены — не столько репутационными потерями, сколько финансовыми, — и, чтобы их успокоить, «ИД» решает построить завод на Марсе, где обнаружены залежи редкого недоступния. Есть, правда, один нюанс: среди немногочисленных жителей красной планеты, получивших участок для освоения, оказывается Николай Кулибин (Сергей Чихачев
). Неутомимый изобретатель живет там вместе с супругой Надеждой (Ольга Жевакина
), дочерьми Мариной (Влада Лукина
) и Людой (Маргарита Силаева
) и отремонтированными роботами, помогающими по хозяйству. Не подозревая, что Марс хотят превратить сначала в огромную стройку, а потом в индустриальный кластер, он зазывает новых жителей в свою «кибердеревню».
Выросший из скетчей YouTube-канала Birchpunk
сериал Сергея Васильева
начинается в лучших традициях «Автостопом по Галактике
»: обычный человек, живущий частную жизнь, сталкивается с катком космической бюрократии, а то и того хуже — вселенского капитализма. Отягчающим обстоятельством служит тот факт, что Кулибин и Барагозин — друзья детства, начинавшие «Ижевск Дайнемикс» в гараже 20 лет назад, но разругавшиеся на стадии больших денег: первый хотел придумывать полезные изобретения, второй — заработать как можно больше. Заклятому знакомому Кулибин тем более не готов уступить землю, игнорируя мольбы, угрозы и давление на совместное прошлое. И тут его «выручает» давняя разработка — переселятор, с тестирования которого и начался сериал. То, что не сработало с собакой и забулдыгой, аномальным образом получится у Барагозина с роботом: искусственный интелект и биологический благополучно совершат рокировку. Теперь Николай и Робогозин (Сергей Бурунов
) должны попасть на Землю, чтобы вернуть всё, как было, и спасти семью Кулибина вместе с их марсианским участком.
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«Кибердеревня
» подкупает богатым концептом: привнести футуристические технологии не только в мегаполисы, но и населенные пункты поменьше. Не столько придумать небывалое, сколько при помощи скотча, голограмм и коптеров модернизировать то, с чем сталкивался каждый. Куда более привычный в отечестве метод, чем пугающе-манящие фантомы «Бегущего по лезвию
» и другой классики киберпанка. В деталях проект Васильева действительно остроумен: киберберезки, управляющие погодой, подписка на холодильник, космическая еда быстрого приготовления. Хватает как ноу-хау, так и злободневных приветов реальности: вроде признаков Apple, Boston Dynamics и Роскосмоса в «Ижевск Дайнемикс», упоминания законов об «инопланетных агентах», «пропаганде робосизма» или «дискредитации космовойск», бедственной ситуации на Плутонске, где корпорация не платит шахтерам, или воинственного неолуддизма жителей Церерска, грозящих округе огромной ракетой — единственной техникой на планете. Есть и доля корпоративной критики: при виде синевы недоступния и космических кораблей, высаживающихся на Марсе, Джеймс Кэмерон
(или его аватар
) наверняка бы поставил лайк.
Дуэт добродушного изобретателя в тулупе и мерзкого нарциссичного богача, запертого в самой примитивной единице корпоративного производства, мечется по уголкам буквально необъятной родины — даже заглядывают на Родину-17, замерло их счастливое детство. И все бы хорошо, но в тени этого воспитательного (для Робогозина) космостопа существует еще две сюжетные линии: противостояние строителям родных Кулибина, на самом деле не улетевших с Марса, и корпоративная трагикомедия в офисе «Ижевск Дайнемикс», где зам самодура Павел (Артем Семакин
) борется с соблазном возглавить корпорацию, которой он посвятил столько лет, несмотря на все унижения. Ведь биологический Барагозин с сознанием однолетки у него в руках, а виртуальная жена Галина (Елена Махова
) буквально подталкивает к махинациям ради власти.
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Собственно, там, где заканчивается территория наблюдений, киноцитат и технологических гэгов, у «Кибердеревни» возникают проблемы. Заявленная в начале шоу «ручная» (или коптерная?) камера, которую Кулибин использует для призыва людей селиться на Марсе, продолжает следовать не только за центральным тандемом, но и как-то оказывается рядом с семьей Коли, а еще более загадочным образом — вьется в высоких кабинетах «ИД». Печать достоверности, заявленная в духе «Района №9
» (2009), где Нил Бломкамп
тоже частично помещал сай-фай в сарай, становится меткой бесконечной условности.
Еще заметнее это на примере характеров, не покидающих контуры стереотипа. Семья Кулибина — это даже не скачанный образ из «Любви и голубей
», но что-то из области анекдотов про жену и тещу (за последнюю отдувается бабушка Барагозина в эпизоде с надгробной голограммы). История бесхарактерного Павла вообще, мягко сказать, неоднозначна: на фоне стремительной демонизации бесплотной Галины служебный роман с ассистенткой Верочкой (Валерия Репина
), чья восторженность противопоставлена холодному расчету ИИ, мало чем отличается от внутренней логики измены и готовности идти по головам. Только в режиме, как писали Ильф и Петров, «стеснительный ворюга».
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В соседстве с такими черными психологическими дырами практически рождественское перерождение Робогозина обратно — во всех смыслах — в человека кажется особенно неубедительным, поэтому его перенос на второй сезон вселяет надежду на лучшую проработку характеров. Хотя лучшая часть «Кибердеревни» всё равно — пикник на обочине, забег по заводам и рынкам, ярмаркам и перронам, где обитают сферические россияне в вакууме — скорее вымышленные, но кое в чем узнаваемые. Во всяком случае — в фактурных декорациях и галактической атомарности людей, которая здесь воплощена буквально: космическими годами от планеты до планеты, от мировоззрения до мировоззрения. И может, центральный луэт не помирит всех со всеми, но как минимум найдет в обитателях каждой координаты человека — и в себе, конечно, тоже. Нормально, Кулибин! Отлично, Константин!
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