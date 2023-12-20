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«Убийство на краю света»: Хакнуть маньяка

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20 декабря 2023

Близится к завершению мини-сериал «Убийство на краю света» — новая совместная работа творческого дуэта сценаристов, режиссеров и продюсеров Брит Марлинг (еще и актрисы!) и Зала Батманглиджа. Их прошлый проект «ОА» взбудоражил умы зрителей и критиков, но был вероломно закрыт платформой Netflix после двух сезонов. На этот раз Марлинг и Батманглидж сотрудничают с Hulu — и пытаются вписать свои артистические и художественные амбиции в понятный более широкой аудитории жанр. Выбор пал на детектив, еще и герметичный — на популярную тему тру крайма и соответствующий актуальной IT-повестке.

«Убийство на краю света»: Хакнуть маньяка

Судьбу Дарби Харт (Эмма Коррин) определил один случай из детства — ее отец-патологоанатом частенько брал дочь не только в морг, где они вместе проводили осмотры, но и на места преступлений. Однажды в озере на окраине городка была обнаружена неизвестная мертвая девушка с серебряной сережкой, и это так потрясло еще совсем юную Дарби, что она решила во что бы то ни стало разгадать загадку таинственного убийства. Прошли годы, и на одном из форумов доморощенных сыщиков девушка — на тот момент уже старшеклассница — познакомилась с «коллегой» по имени Билл (Харрис Дикинсон). Молодые хакеры-детективы взялись распутывать дело девушки с серебряной сережкой, уверенные, что тут замешен настоящий серийный убийца. Расследование сблизило молодых людей — и приблизило их к разгадке.

«Убийство на краю света»: Хакнуть маньяка

Спустя годы Дарби написала книгу о поисках маньяка, которыми занималась с Биллом, и стала весьма известна в узких кругах. Билл к тому времени из ее жизни исчез — узнать почему, предстоит по ходу сериала, но до поры до времени эта тайна, одна из многих, повисает в воздухе немым (или же заданным вслух) вопросом, от которого девушка каждый раз невольно вздрагивает. Однажды ей приходит неожиданное приглашение стать гостьей то ли технологического, то ли экологического ретрита, организованного магнатом Энди Ронсоном (Клайв Оуэн) — этаким Илоном Маском вымышленной реальности. Дарби, все еще увлеченная нераскрытыми преступлениями, стала за годы своей сетевой деятельности неплохим хакером — примером в этой профессии для нее была и остается некая Ли Андерсон (Брит Марлинг), когда-то написавшая целый хакерский манифест, а после уничтоженная хейтерами и ушедшая в тень. Дарби очень надеется встретить ее в ретрите у Ронсона, и не зря — вместе с еще восемью гостями, среди которых урбанистка, режиссер, активистка и прочие исследователи, изобретатели и творцы, Дарби прибывает в Исландию, в затерянный в горах и снегах новый отель, где их встречают Ронсон, его жена Ли и их маленький сын по имени Зумер. А еще некоторое количество обслуживающего персонала — в том числе искусственный интеллект Рэй. Последующие несколько дней гости должны провести в беседах о судьбах планеты, так как Энди весьма обеспокоен климатическим кризисом. Однако все меняется, когда за столом объявляется Билл — и умирает таинственным образом в тот же вечер.

«Убийство на краю света»: Хакнуть маньяка

Тяготеющие к философским историям Марлинг и Батманглидж впервые закручивают детективную интригу в духе Агаты Кристи: отель в отдалении от цивилизации, гости которого мрут как мухи от руки таинственного убийцы с невнятными целями. Все преступления так или иначе связаны с новейшими технологиями, так что под подозрение попадает даже всевидящий голосовой помощник. Хотя чем дальше, тем больше верится в старые добрые преступления страсти, мести и прочих человеческих слабостей. Параллельно в основное повествование вклиниваются флэшбеки, приоткрывающие завесу тайны над оборвавшейся внезапно историей большой любви Дарби и Билла и большого преступления, которое они расследовали — эта чувственная и тревожная линия будто взята прямиком из популярных нынче подкастов и документальных фильмов, основанных на реальных криминальных кейсах.

Конечно, детектив этот претендует на интеллектуальность, поэтому в повествование вплетены злободневные темы экологии и кибербезопасности. И то, и другое, впрочем, показано слегка утрированно — подземные бункеры, построенные роботами, соседствуют с возведенным в абсолют умным отелем, систему которого, впрочем, не так уж и сложно взломать. Хакером оказывается вдруг каждый второй, но кое-кто по старинке использует еще и азбуку Морзе — то подать сигнал невидимому собеседнику с «большой земли», то связаться через лампу с постояльцем в его номере.

«Убийство на краю света»: Хакнуть маньяка

Персонажи один подозрительнее другого — начиная с самого Энди Ронсона, чьи идеи то ли являются результатом обычной паранойи, то ли таят в себе некое секретное знание, и хакерши-отшельницы Ли, явно живущей в непреходящем стрессе, и заканчивая парящим в виртуальном пространстве Рэем, который знает слишком много и, чем черт не шутит, может оказаться умнее живых людей. Хотя, зная авторов, вряд ли «Убийство» окажется примитивной историей про восстание машин — за всеми излишествами у них всегда скрываются предельно простые человеческие истории. Вплетенные в столь усложняющие жизнь современные технологии, идеи и замыслы. А в итоге – всем правит любовь, и она же всех и губит.


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