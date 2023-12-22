«Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив

Платформа START продолжает радовать подписчиков новыми проектами: последняя премьера уходящего года — восьмисерийная романтическая комедия «Куплю актрису», в которой охранник, влюбленный в строптивую актрису, пытается завоевать её любовь. Главные роли сыграли Николай Шрайбер и Анна Антонова, две серии шоу уже доступны для просмотра.
Великовозрастный холостяк и бывший летчик Григорий Сироткин (Николай Шрайбер
) работает охранником в телецентре, а по ночам мечтает о небе и большой чистой любви. Объект его воздыханий — актриса Ирина Синицина (Анна Антонова
), звезда рекламы творожков и скучного медицинского сериала «Ангел в белом халате» — унылой лабуды для домохозяек, седьмой год не покидающей эфира телеканала «Россия». Гриша живет в общежитии, в комнате с лампочкой без абажура, питается в основном дошираком и вечерами залипает на своего «Ангела». Иногда его жизнь разнообразят друзья: заботливая соседка Галя (Анна Котова
), положившая на тихоню глаз, и любитель дурацких розыгрышей Федя (Михаил Тарабукин
). Гриша копит деньги на одну жизненно важную вещь (не будем раскрывать все карты сразу), но однажды решает спустить их на «миллион алых роз», а точнее — на благотворительный аукцион. Предмет торга – свидание с актрисой Синициной, которую он боготворит. Вот только чувства глаза застят: не видит мужчина, что его избранница – донельзя наглая и хамоватая особа, полная противоположность экранному образу. Это в роли врача она из раза в раз приторно повторяет «Главное не отчаиваться, от отчаяния нет лекарств», а в жизни нет, кажется, человека, которому она не нагрубила. Её еле терпят партнеры по площадке, вялый режиссер (Сергей Погосян
), нервно реагирующий на критику сценарист (Максим Виноградов
) и даже циничный (ну а какой еще?) продюсер (Максим Лагашкин
). Хотя последний с Ириной вообще-то спит.
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Об эпохе «Папиных дочек», которых перезапустили эти же авторы
Над проектом «Куплю актрису
» работала большая группа зарекомендовавших себя авторов, ранее уже сочинивших совместно пользующиеся успехом сериалы «Война семей
», «Ивановы-Ивановы
», «Мамочки
», а также запустивших продолжение «Папиных дочек
»: Александр Гаврильчик
, Андрей Канойко
, Вадим Голомако
, Юлия Грицкевич
и другие крепкие драматурги. В новом сериале они поженили два классических сюжета: неравные отношения и «укрощение строптивой». Он – увалень и нищеброд с некоторыми физическими особенностями, она – избалованная звезда, привыкшая к шикарной жизни и толпам поклонников. В одночасье всё меняется: Григорий выигрывает в лотерею два мешка денег, а Ирина становится героиней сетевого скандала, который сама же и учинила. В сериале её решают слить и «отправляют в кому», «творожки» тоже отворачиваются, а реклама крема от целлюлита – последний и позорный шанс поправить положение — тоже не приносит средств, поскольку гонорар уходит на оплату долгов. Спасение является в лице презренного доселе Гриши: тот предлагает Синициной «длительный контракт»: постоянную финансовую поддержку в обмен на совместное времяпровождение. Такова завязка восьмисерийного комедийного шоу, в котором обоим героям предстоит меняться, избавляясь от иллюзий и — хочешь не хочешь — двигаясь к пониманию важных истин.
История простоватая, но трогательная: с хорошими, лишенными шероховатостей диалогами, большой долей доброго юмора и бодрым саундреком из нестареющих песен Валерия Сюткина. С визуальной частью тоже всё в порядке, хотя некоторая степень условности всё же присутствует: к примеру, общежитие героев напоминает, скорее, большую коммунальную квартиру, где проживают люди разных возрастов и профессий. Самые достоверные и смешные эпизоды касаются, конечно, работы телецентра. В нескольких эпизодах появляется в роли себя Андрей Малахов
: сперва на проходной, где его не пропускают на эфир, потому что он забыл пропуск, потом — непосредственно в качестве ведущего собственной передачи. В фойе перед турникетами вечно толпится массовка для шоу: одни и те же пожилые женщины, которым хождение на эфиры заменяет лавочки у подъезда. С большой иронией (и даже самоиронией) показаны съемки «Ангела в белом халате» — про эту «кухню» вообще хотелось бы отдельный сериал.
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Внутрення кухня: фильмы о том, как снимают кино
Удача сериала — выбор на главную роль Николая Шрайбера, артиста с широчайшим актерским диапазоном, находящегося сейчас на пике творческой карьеры. Его Гриша донельзя обаятелен и красноречив даже без слов, этакий чувственный неловкий увалень, романтик с воловьим взглядом – мечта любой женщины. Анна Антонова тоже открывает комический потенциал, не отставая от партнера в нетипичной для себя роли обнаглевшей и развязной звезды. В первых сериях у них не так много общих сцен, тем интереснее будет наблюдать их взаимодействие в дальнейшем, хотя история любви у героев явно не сложится. Не менее интересно увидеть, как будут развиваться отношения Ирины и Григория с ближним кругом: ведь это история не только о любви, но и о дружбе, поддержке, сохранении чувства собственного достоинства в любых обстоятельствах. Возможно, даже этот сериал кому-то поможет принять несовершенство, собственное и мира. Вот только надеяться на лотерейный билет, пожалуйста, не надо.
Смотрите сериал «Куплю актрису» на платформе START c 22 декабря
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