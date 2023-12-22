Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив

Обзор сериалов >>
22 декабря 2023
Платформа START продолжает радовать подписчиков новыми проектами: последняя премьера уходящего года — восьмисерийная романтическая комедия «Куплю актрису», в которой охранник, влюбленный в строптивую актрису, пытается завоевать её любовь. Главные роли сыграли Николай Шрайбер и Анна Антонова, две серии шоу уже доступны для просмотра.

«Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив

Великовозрастный холостяк и бывший летчик Григорий Сироткин (Николай Шрайбер) работает охранником в телецентре, а по ночам мечтает о небе и большой чистой любви. Объект его воздыханий — актриса Ирина Синицина (Анна Антонова), звезда рекламы творожков и скучного медицинского сериала «Ангел в белом халате» — унылой лабуды для домохозяек, седьмой год не покидающей эфира телеканала «Россия». Гриша живет в общежитии, в комнате с лампочкой без абажура, питается в основном дошираком и вечерами залипает на своего «Ангела». Иногда его жизнь разнообразят друзья: заботливая соседка Галя (Анна Котова), положившая на тихоню глаз, и любитель дурацких розыгрышей Федя (Михаил Тарабукин). Гриша копит деньги на одну жизненно важную вещь (не будем раскрывать все карты сразу), но однажды решает спустить их на «миллион алых роз», а точнее — на благотворительный аукцион. Предмет торга – свидание с актрисой Синициной, которую он боготворит. Вот только чувства глаза застят: не видит мужчина, что его избранница – донельзя наглая и хамоватая особа, полная противоположность экранному образу. Это в роли врача она из раза в раз приторно повторяет «Главное не отчаиваться, от отчаяния нет лекарств», а в жизни нет, кажется, человека, которому она не нагрубила. Её еле терпят партнеры по площадке, вялый режиссер (Сергей Погосян), нервно реагирующий на критику сценарист (Максим Виноградов) и даже циничный (ну а какой еще?) продюсер (Максим Лагашкин). Хотя последний с Ириной вообще-то спит.

Читать Об эпохе «Папиных дочек», которых перезапустили эти же авторы
Над проектом «Куплю актрису» работала большая группа зарекомендовавших себя авторов, ранее уже сочинивших совместно пользующиеся успехом сериалы «Война семей», «Ивановы-Ивановы», «Мамочки», а также запустивших продолжение «Папиных дочек»: Александр Гаврильчик, Андрей Канойко, Вадим Голомако, Юлия Грицкевич и другие крепкие драматурги. В новом сериале они поженили два классических сюжета: неравные отношения и «укрощение строптивой». Он – увалень и нищеброд с некоторыми физическими особенностями, она – избалованная звезда, привыкшая к шикарной жизни и толпам поклонников. В одночасье всё меняется: Григорий выигрывает в лотерею два мешка денег, а Ирина становится героиней сетевого скандала, который сама же и учинила. В сериале её решают слить и «отправляют в кому», «творожки» тоже отворачиваются, а реклама крема от целлюлита – последний и позорный шанс поправить положение — тоже не приносит средств, поскольку гонорар уходит на оплату долгов. Спасение является в лице презренного доселе Гриши: тот предлагает Синициной «длительный контракт»: постоянную финансовую поддержку в обмен на совместное времяпровождение. Такова завязка восьмисерийного комедийного шоу, в котором обоим героям предстоит меняться, избавляясь от иллюзий и — хочешь не хочешь — двигаясь к пониманию важных истин.

«Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив

История простоватая, но трогательная: с хорошими, лишенными шероховатостей диалогами, большой долей доброго юмора и бодрым саундреком из нестареющих песен Валерия Сюткина. С визуальной частью тоже всё в порядке, хотя некоторая степень условности всё же присутствует: к примеру, общежитие героев напоминает, скорее, большую коммунальную квартиру, где проживают люди разных возрастов и профессий. Самые достоверные и смешные эпизоды касаются, конечно, работы телецентра. В нескольких эпизодах появляется в роли себя Андрей Малахов: сперва на проходной, где его не пропускают на эфир, потому что он забыл пропуск, потом — непосредственно в качестве ведущего собственной передачи. В фойе перед турникетами вечно толпится массовка для шоу: одни и те же пожилые женщины, которым хождение на эфиры заменяет лавочки у подъезда. С большой иронией (и даже самоиронией) показаны съемки «Ангела в белом халате» — про эту «кухню» вообще хотелось бы отдельный сериал.

Читать Внутрення кухня: фильмы о том, как снимают кино
Удача сериала — выбор на главную роль Николая Шрайбера, артиста с широчайшим актерским диапазоном, находящегося сейчас на пике творческой карьеры. Его Гриша донельзя обаятелен и красноречив даже без слов, этакий чувственный неловкий увалень, романтик с воловьим взглядом – мечта любой женщины. Анна Антонова тоже открывает комический потенциал, не отставая от партнера в нетипичной для себя роли обнаглевшей и развязной звезды. В первых сериях у них не так много общих сцен, тем интереснее будет наблюдать их взаимодействие в дальнейшем, хотя история любви у героев явно не сложится. Не менее интересно увидеть, как будут развиваться отношения Ирины и Григория с ближним кругом: ведь это история не только о любви, но и о дружбе, поддержке, сохранении чувства собственного достоинства в любых обстоятельствах. Возможно, даже этот сериал кому-то поможет принять несовершенство, собственное и мира. Вот только надеяться на лотерейный билет, пожалуйста, не надо.

Смотрите сериал «Куплю актрису» на платформе START c 22 декабря


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Внутри Лапенко», «Букины» и финал «Трудных подростков»
Николай Шрайбер купит актрису Анну Антонову 22 декабря
Поиск по меткам
STARTЕкатерина ВизгаловаРоссийские сериалы
персоны
Анна АнтоноваМаксим ВиноградовАлександр ГаврильчикВадим ГоломакоЮлия ГрицкевичАндрей КанойкоАнна Котова (II)Максим ЛагашкинАндрей МалаховСергей ПогосянМихаил ТарабукинНиколай Шрайбер
фильмы
Война семейИвановы-ИвановыКуплю актрисуМамочкиПапины дочки. Новые

фотографии >>
«Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив фотографии
«Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив фотографии
«Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив фотографии
«Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Левенбук
22 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Александр Левенбук.
Борис Матвеев
21 декабря ушёл из жизни актёр Борис Матвеев.
Егор Найдович
20 декабря ушёл из жизни актёр Егор Найдович.
Сергей Рыжов
20 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Рыжов.
Сергей Пепеляев
18 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Пепеляев.
Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Галина Петрова
Дмитрий Прокофьев
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Ленни Фон Долен
Дина Мейер
Ванесса Паради
Анна Прухняк
Рэйф Файнс
Дэвид Хэвенер
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram