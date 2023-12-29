Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

В начале недели мы рассказали о лучших российских сериалах по мнению профессионалов индустрии (кино- и телекритиков), теперь хотим поделиться зрительскими предпочтениями. В этом году вышел 241 сериал на четыре эпизода и более, а вместе с игровыми мини-сериалами — более 444 наименования. В этом материале мы не будем объявлять лучшие проекты по версии зрителей, но поделимся данными сайта Кино-Театр.Ру, чтоб показать, кому отдаете предпочтение вы, наши читатели, голосующие кликами. Благодаря этой информации — как открытой, так и внутренней — мы можем судить о популярности всех проектов, вышедших в 2023 году на ТВ и в онлайне.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
Количество просмотров страницы — закрытые данные, по ним мы можем сделать вывод о зрительском интересе к проекту. Если пользователь идет изучать выходные данные сериала, узнавать его содержание и смотреть, какие актеры в нем играют, следовательно, он уже знает об этом проекте и хочет знать еще больше. Эти данные не раскрывают, насколько понравился тот или иной проект, но косвенно свидетельствуют о его популярности. Вот 20 сериалов свыше четырех эпизодов, страницы которых просматривались в 2023 году чаще других.
1. Слово пацана. Кровь на асфальте
(Wink, START
, НТВ, рецензия
)
2. Жить жизнь
(START
, рецензия
)
3. Невский. Расплата за справедливость
(НТВ, отзывы
)
4. След
(Пятый канал)
5. Фишер
(more.tv, Wink, рецензия
)
6. Содержанки-4
(START
, рецензия
)
7. Папины дочки. Новые
(СТС, START
, рецензия
)
8. Против всех
(START
, рецензия
)
9. Мосгаз. Последнее дело Черкасова
(Okko
, Первый канал, рецензия
)
10. Склифосовский-10
(Россия)
11. Открытый брак
(Okko
, рецензия
)
12. Реальные пацаны
(ТНТ, рецензия
)
13. Король и Шут
(Кинопоиск, рецензия
)
14. Бизон: Дело манекенщицы
(Первый, Иви; рецензия
)
15. Ивановы-Ивановы
(СТС)
16. Плакса
(Wink.ru, СТС)
17. Кошка
(START)
18. Феникс
(НТВ)
19. Шпион
(Первый, Иви)
20. Первый отдел-3
(НТВ)
Самым популярным сериалом (с двукратным отрывом!) стал проект Жоры Крыжовникова
«Слово пацана. Кровь на асфальте
». Предсказуемый итог: пожалуй, не найти в стране человека, который не слышал бы об этом фильме. Впрочем, если такие и остались, телеканал НТВ берется устранить это недоразумение в 2024-ом. Популярными по запросам оставались в уходящем году долгоиграющий «След» и «Невский», любопытство вызвали и «Содержанки», а также «Фишер» и последний «Мосгаз», но любимыми они не стали, а, наоборот, спровоцировали немало споров в комментариях.
САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ СЕРИАЛЫ БОЛЕЕ 4 ЭПИЗОДОВ
Оценки, которые зрители ставят сериалу после или во время просмотра («да» или «нет») преобразуются в рейтинговый балл, который показывает отношение к проекту неравнодушных зрителей. Вот 20 проектов с наиболее высоким баллом — самых «попавших в зрителя». Нетрудно заметить, что с первым топом этот пересекается лишь в четырех позициях (выделено жирным). Это и есть самые «народные» и любимые проекты нашей аудитории. За исключением «Слова пацана», это хорошо знакомые долгие проекты. Их высокие оценки подтверждают правило «человек любит то, что хорошо знает». Отметим, что в рейтинговом топе учитывались только те проекты, у которых было свыше четырех серий и более 100 голосов.
1. Первый отдел-3 (НТВ) — 9,06 балла
2. Хор
(Кино1ТВ, Кинопоиск, Иви, Okko) — 8,84 балла
3. Чужой
(Кинопоиск, Кино1ТВ) — 8,70 балла
4. Стой, не то мама будет гадать
(ТВ-3) — 8,68 балла
5. Телохранители
(ТНТ) — 8,66 балла
6. Склифосовский-10 (Россия) — 8,64 балла
Такси под прикрытием
(Иви, Кинопоиск) — 8,62 балла
8. Аутсайдер
(НТВ) — 8,52 балла
9. Иванько-2
(ТНТ, рецензия
) — 8,47 балла
10. Мастодонт
(Иви, Okko, Premier, Wink) — 8,45 балла
11. Доктор Краснов
(Смотрим, Россия; рецензия
) — 8,41 балла
12. Безсоновъ
(НТВ; рецензия
) — 8,23 балла
13. Васнецова
(Смотрим, рецензия
) — 8,20 балла
14. Невский. Расплата за справедливость (НТВ) — 8,12 балла
15. Отмороженные
(more.tv, Wink.ru) — 8,03
16. Все как у людей. Продолжение
(Россия, рецензия
) — 8,03 балла
17. Волшебный участок
(Okko, рецензия
, разбор персонажей
) — 8,02
18. Слово пацана. Кровь на асфальте (Wink.ru, START) — 8,0
19. Крутая перемена
(START, рецензия
) — 8,0
20. Первокурсницы
(ТНТ) — 8,0
Не вошли в 20-ку (из-за недостатка голосов) еще семь проектов с рейтингом выше 8 баллов: четыре новых и три продолжения. Это сериалы Пятого канала «Настоящий»
(8,60) и «Наш спецназ-2»
(8,14), ТВЦ «Провинциальный детектив-2»
(8,79), телеканала «Домашний» «Выдра
» (8,66), новый «Склифосовский-11
» от телеканала «Россия» (8,48), проекты Иви «Сама виновата?»
(8,0) и «Теория больших денег
» (8,33), НТВ «Балабол-7
» (8,20), PREMIERа «Контакт. Второй сезон»
(8,00).
САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ МИНИ-СЕРИАЛЫ
Отдельно рассмотрим рейтиг телевизионных мини-сериалов, которых набралось в этом году 203 штуки (только игровых). 102 из них было показано на телеканале «Домашний», 41 — на ТВЦ, 40 — на «России» и 20 — на всех остальных. В зрительской десятке — 7 из 10 проектов телеканала ТВЦ, но все — части (сезоны) уже хорошо знакомых аудитории циклов. Отметим и общее число телемувиков, перешагнувших порог в 8 баллов, их гораздо меньше, чем больших сериалов, всего семь. Вывод: размер имеет значение, зрители предпочитают долгоиграющие сериалы и циклы.
1. Дела житейские-2
(ТВЦ) — 9,04
2. Дела житейские-4
(ТВЦ) — 8,77
3. Квартирка
(Россия) — 8,64
4. Дела житейские-3
(ТВЦ) — 8,6
5. Абонемент на расследование. Опасные желания
(ТВЦ) — 8,286
6. Некрасивая подружка-18. Красная нитка
(ТВЦ) — 8,23
7. Очень плохая невеста
(Россия) — 8,06
8. Абонемент на расследование. Ночной гость
(ТВЦ) — 7,98
9. Субботняя жена
(Dомашний) — 7,96
10. Загадка на двоих. Февральская сирень
(ТВЦ) — 7,93
ПРОВАЛЫ ГОДА
В подвале зрительского рейтинга — все сериалы с баллом меньше пяти (по 10-балльной шкале это неудовлетворительная оценка. Таких к концу 2023 года оказалось 15. Среди них тот самый четвертый сезон «Содержанок», попавший в 20-ку самых популярных проектов и «Фандорин. Азазель», который можно найти в топе самых обсуждаемых (см. ниже). Итак, самые негативные чувства у наших читателей и/или клеймо «халтура» вызвали следующие проекты:
1. Валюша
(Россия) — 2,76 балла
2. Напарники
(НТВ) — 3,59 балла
3. Короче, план такой
(Wink.ru) — 4,00 балла
4. Тайна пропавшей деревни
(Иви, ТНТ, рецензия
) — 4,00 балла
5. Военная полиция
(НТВ) — 4,05 балла
6. Содержанки-4 (START) — 4,12 балла
7. Витязи
(Пятый канал) — 4,15 балла
8. Немодельное агентство
(PREMIER) — 4,18 балла
9. Актрисы
(Кинопоиск, Wink.ru; рецензия
) — 4,55 балла
10. Я "любила" мужа
(PREMIER, рецензия
) — 4,65 балла
11. Патриот-3
(ТНТ) — 4,66 балла
12. Фандорин. Азазель
(Кинопоиск, рецензия
) — 4,80 балла
13. Земский доктор. Восемь лет спустя
(Россия) — 4,92 балла
14. Вика-ураган
(ТНТ, PREMIER, рецензия
) — 4,95
15. Хозяин
(НТВ, Кинопоиск) — 4,95 балла
Приз «Самый глупый сериал года» достается проекту «Валюша» телеканала «Россия», но от него хотя бы не много ждали, а вот гран-при за главный провал зрители присудили «Напарникам» с Сергеем Пускепалисом
в главной роли. Впрочем, телеканал НТВ огорчать это не должно, ведь лидерами нашей аудитории также являются проекты этого вещателя.
САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ СЕРИАЛЫ
По количеству комментариев лидирует снова «Невский», у него накапало более 3000 комментариев, хотя это за два последних года (но даже если их поделить на два — выйдет гораздо больше, чем у других). Очень любят наши читатели обуждать ретро-сериалы — такие, как Бизон» (6,30) и последний «Мосгаз» (7,39), придирчиво отыскивая несоответствия заявленной эпохе, а также разбирая по косточкам характеры персонажей. В двадцатке самых обсуждаемых, вызвавших споры и эмоции, — несколько сериалов из рейтинга критиков: «Слово пацана», «Фишер», «Фандорин. Азазель», «Иванько-2». Для наглядности мы указываем рейтинг сериала, чтобы убедиться, что количество комментариев не зависит от оценки проекта. Жирным шрифтом выделены проекты, попавшие в первые два списка — самых популярных и самых рейтинговых.
1. Невский. Расплата за справедливость (НТВ) — 8,12
2. Бизон: Дело манекенщицы (Первый, Иви) — 6,30
3. Мосгаз. Последнее дело Черкасова (Okko) — 7,39
4. Тайны следствия-23
(Смотрим) — 6,58
5. Слово пацана. Кровь на асфальте (Wink.ru, START) — 8,0
6. По законам военного времени-6
(Первый) — 6,03
7. Раневская
(KION, рецензия
) — 6,85
8. Шпион (Первый канал, Иви) — 7,39
9. За полчаса до весны
(Первый, рецензия
) — 6,40
10. Склифосовский-10 (Россия) — 8,64
11. Фишер (more.tv, Wink.ru) — 6,85
12. Первый отдел-3 (НТВ) — 9,06
13. Иванько-2 (ТНТ) — 8,47
14. Фандорин. Азазель (Кинопоиск) — 4,80
15. Шаляпин
(Россия) — 7,22
16. Скорая помощь-6
(НТВ) — 6,77
17. Комплекс Бога
(KION, рецензия
) — 7,57
18. Лимитчицы
(Россия, рецензия
) — 6,31
19. Трейдер
(Первый, рецензия
) — 7,71
20. Аутсайдер (НТВ) — 8,52 балла
ВЫВОДЫ
Сводный анализ статистических данных выявляет предпочтения нашей аудитории:
в топе любимых зрителями российских сериалов 2023 года, вне всякого сомнения «Первый отдел-3», «Склифосовский-10», «Аутсайдер», «Невский. Расплата за справедливость», «Иванько-2»
и «Слово пацана. Кровь на асфальте»
в числе самых популярных и знаковых, вызывающих желание поговорить — «Мосгаз. Последнее дело Черкасаова», «Бизон. Дело Манекенщицы», «Фишер»
и «Шпион»
. Не удивительно, что зрители не понимают выбор критиков: одни практически не обращают внимание на телевизионные проекты и ищут в произведениях сложную драматургию и новые формы, другие — предпочитают жанровые истории про уже знакомых героев, время действия не важно. Даже прорывной сериал Жоры Крыжовникова
не в силах объединить разных людей, но в этом многогранном проекте (да еще и с двумя финалами) каждый увидел какой-то свой сериал. Ситуация непоколебимая: стриминги как будто достигли своего предела, недостаток иностранных шоу никак не сказывается на зрителе, сериальный голод ощущает только малая часть аудитории, которая и так подписана на все платформы разом. Большинство же по-прежнему доверяет проверенному производителю — даже если это 24-й сезон «Тайн следствия» — и выключать телевизор не собирается. А значит, каналам выгодно это снимать.
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