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Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

Обзор сериалов >>
29 декабря 2023

В начале недели мы рассказали о лучших российских сериалах по мнению профессионалов индустрии (кино- и телекритиков), теперь хотим поделиться зрительскими предпочтениями. В этом году вышел 241 сериал на четыре эпизода и более, а вместе с игровыми мини-сериалами — более 444 наименования. В этом материале мы не будем объявлять лучшие проекты по версии зрителей, но поделимся данными сайта Кино-Театр.Ру, чтоб показать, кому отдаете предпочтение вы, наши читатели, голосующие кликами. Благодаря этой информации — как открытой, так и внутренней — мы можем судить о популярности всех проектов, вышедших в 2023 году на ТВ и в онлайне.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ

Количество просмотров страницы — закрытые данные, по ним мы можем сделать вывод о зрительском интересе к проекту. Если пользователь идет изучать выходные данные сериала, узнавать его содержание и смотреть, какие актеры в нем играют, следовательно, он уже знает об этом проекте и хочет знать еще больше. Эти данные не раскрывают, насколько понравился тот или иной проект, но косвенно свидетельствуют о его популярности. Вот 20 сериалов свыше четырех эпизодов, страницы которых просматривались в 2023 году чаще других.

Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

1. Слово пацана. Кровь на асфальте (Wink, START, НТВ, рецензия)
2. Жить жизнь (START, рецензия)
3. Невский. Расплата за справедливость (НТВ, отзывы)
4. След (Пятый канал)
5. Фишер (more.tv, Wink, рецензия)
6. Содержанки-4 (START, рецензия)
7. Папины дочки. Новые (СТС, START, рецензия)
8. Против всех (START, рецензия)
9. Мосгаз. Последнее дело Черкасова (Okko, Первый канал, рецензия)
10. Склифосовский-10 (Россия)
11. Открытый брак (Okko, рецензия)
12. Реальные пацаны (ТНТ, рецензия)
13. Король и Шут (Кинопоиск, рецензия)
14. Бизон: Дело манекенщицы (Первый, Иви; рецензия)
15. Ивановы-Ивановы (СТС)
16. Плакса (Wink.ru, СТС)
17. Кошка (START)
18. Феникс (НТВ)
19. Шпион (Первый, Иви)
20. Первый отдел-3 (НТВ)

Самым популярным сериалом (с двукратным отрывом!) стал проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Предсказуемый итог: пожалуй, не найти в стране человека, который не слышал бы об этом фильме. Впрочем, если такие и остались, телеканал НТВ берется устранить это недоразумение в 2024-ом. Популярными по запросам оставались в уходящем году долгоиграющий «След» и «Невский», любопытство вызвали и «Содержанки», а также «Фишер» и последний «Мосгаз», но любимыми они не стали, а, наоборот, спровоцировали немало споров в комментариях.


САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ СЕРИАЛЫ БОЛЕЕ 4 ЭПИЗОДОВ

Оценки, которые зрители ставят сериалу после или во время просмотра («да» или «нет») преобразуются в рейтинговый балл, который показывает отношение к проекту неравнодушных зрителей. Вот 20 проектов с наиболее высоким баллом — самых «попавших в зрителя». Нетрудно заметить, что с первым топом этот пересекается лишь в четырех позициях (выделено жирным). Это и есть самые «народные» и любимые проекты нашей аудитории. За исключением «Слова пацана», это хорошо знакомые долгие проекты. Их высокие оценки подтверждают правило «человек любит то, что хорошо знает». Отметим, что в рейтинговом топе учитывались только те проекты, у которых было свыше четырех серий и более 100 голосов.

Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

1. Первый отдел-3 (НТВ) — 9,06 балла
2. Хор (Кино1ТВ, Кинопоиск, Иви, Okko) — 8,84 балла
3. Чужой (Кинопоиск, Кино1ТВ) — 8,70 балла
4. Стой, не то мама будет гадать (ТВ-3) — 8,68 балла
5. Телохранители (ТНТ) — 8,66 балла
6. Склифосовский-10 (Россия) — 8,64 балла
Такси под прикрытием (Иви, Кинопоиск) — 8,62 балла
8. Аутсайдер (НТВ) — 8,52 балла
9. Иванько-2 (ТНТ, рецензия) — 8,47 балла
10. Мастодонт (Иви, Okko, Premier, Wink) — 8,45 балла
11. Доктор Краснов (Смотрим, Россия; рецензия) — 8,41 балла
12. Безсоновъ (НТВ; рецензия) — 8,23 балла
13. Васнецова (Смотрим, рецензия) — 8,20 балла
14. Невский. Расплата за справедливость (НТВ) — 8,12 балла
15. Отмороженные (more.tv, Wink.ru) — 8,03
16. Все как у людей. Продолжение (Россия, рецензия) — 8,03 балла
17. Волшебный участок (Okko, рецензия, разбор персонажей) — 8,02
18. Слово пацана. Кровь на асфальте (Wink.ru, START) — 8,0
19. Крутая перемена (START, рецензия) — 8,0
20. Первокурсницы (ТНТ) — 8,0

Не вошли в 20-ку (из-за недостатка голосов) еще семь проектов с рейтингом выше 8 баллов: четыре новых и три продолжения. Это сериалы Пятого канала «Настоящий» (8,60) и «Наш спецназ-2» (8,14), ТВЦ «Провинциальный детектив-2» (8,79), телеканала «Домашний» «Выдра» (8,66), новый «Склифосовский-11» от телеканала «Россия» (8,48), проекты Иви «Сама виновата?» (8,0) и «Теория больших денег» (8,33), НТВ «Балабол-7» (8,20), PREMIERа «Контакт. Второй сезон» (8,00).


САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ МИНИ-СЕРИАЛЫ

Отдельно рассмотрим рейтиг телевизионных мини-сериалов, которых набралось в этом году 203 штуки (только игровых). 102 из них было показано на телеканале «Домашний», 41 — на ТВЦ, 40 — на «России» и 20 — на всех остальных. В зрительской десятке — 7 из 10 проектов телеканала ТВЦ, но все — части (сезоны) уже хорошо знакомых аудитории циклов. Отметим и общее число телемувиков, перешагнувших порог в 8 баллов, их гораздо меньше, чем больших сериалов, всего семь. Вывод: размер имеет значение, зрители предпочитают долгоиграющие сериалы и циклы.

Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

1. Дела житейские-2 (ТВЦ) — 9,04
2. Дела житейские-4 (ТВЦ) — 8,77
3. Квартирка (Россия) — 8,64
4. Дела житейские-3 (ТВЦ) — 8,6
5. Абонемент на расследование. Опасные желания (ТВЦ) — 8,286
6. Некрасивая подружка-18. Красная нитка (ТВЦ) — 8,23
7. Очень плохая невеста (Россия) — 8,06
8. Абонемент на расследование. Ночной гость (ТВЦ) — 7,98
9. Субботняя жена (Dомашний) — 7,96
10. Загадка на двоих. Февральская сирень (ТВЦ) — 7,93



ПРОВАЛЫ ГОДА

В подвале зрительского рейтинга — все сериалы с баллом меньше пяти (по 10-балльной шкале это неудовлетворительная оценка. Таких к концу 2023 года оказалось 15. Среди них тот самый четвертый сезон «Содержанок», попавший в 20-ку самых популярных проектов и «Фандорин. Азазель», который можно найти в топе самых обсуждаемых (см. ниже). Итак, самые негативные чувства у наших читателей и/или клеймо «халтура» вызвали следующие проекты:

Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

1. Валюша (Россия) — 2,76 балла
2. Напарники (НТВ) — 3,59 балла
3. Короче, план такой (Wink.ru) — 4,00 балла
4. Тайна пропавшей деревни (Иви, ТНТ, рецензия) — 4,00 балла
5. Военная полиция (НТВ) — 4,05 балла
6. Содержанки-4 (START) — 4,12 балла
7. Витязи (Пятый канал) — 4,15 балла
8. Немодельное агентство (PREMIER) — 4,18 балла
9. Актрисы (Кинопоиск, Wink.ru; рецензия) — 4,55 балла
10. Я "любила" мужа (PREMIER, рецензия) — 4,65 балла
11. Патриот-3 (ТНТ) — 4,66 балла
12. Фандорин. Азазель (Кинопоиск, рецензия) — 4,80 балла
13. Земский доктор. Восемь лет спустя (Россия) — 4,92 балла
14. Вика-ураган (ТНТ, PREMIER, рецензия) — 4,95
15. Хозяин (НТВ, Кинопоиск) — 4,95 балла

Приз «Самый глупый сериал года» достается проекту «Валюша» телеканала «Россия», но от него хотя бы не много ждали, а вот гран-при за главный провал зрители присудили «Напарникам» с Сергеем Пускепалисом в главной роли. Впрочем, телеканал НТВ огорчать это не должно, ведь лидерами нашей аудитории также являются проекты этого вещателя.



САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ СЕРИАЛЫ

По количеству комментариев лидирует снова «Невский», у него накапало более 3000 комментариев, хотя это за два последних года (но даже если их поделить на два — выйдет гораздо больше, чем у других). Очень любят наши читатели обуждать ретро-сериалы — такие, как Бизон» (6,30) и последний «Мосгаз» (7,39), придирчиво отыскивая несоответствия заявленной эпохе, а также разбирая по косточкам характеры персонажей. В двадцатке самых обсуждаемых, вызвавших споры и эмоции, — несколько сериалов из рейтинга критиков: «Слово пацана», «Фишер», «Фандорин. Азазель», «Иванько-2». Для наглядности мы указываем рейтинг сериала, чтобы убедиться, что количество комментариев не зависит от оценки проекта. Жирным шрифтом выделены проекты, попавшие в первые два списка — самых популярных и самых рейтинговых.

Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

1. Невский. Расплата за справедливость (НТВ) — 8,12
2. Бизон: Дело манекенщицы (Первый, Иви) — 6,30
3. Мосгаз. Последнее дело Черкасова (Okko) — 7,39
4. Тайны следствия-23 (Смотрим) — 6,58
5. Слово пацана. Кровь на асфальте (Wink.ru, START) — 8,0
6. По законам военного времени-6 (Первый) — 6,03
7. Раневская (KION, рецензия) — 6,85
8. Шпион (Первый канал, Иви) — 7,39
9. За полчаса до весны (Первый, рецензия) — 6,40
10. Склифосовский-10 (Россия) — 8,64
11. Фишер (more.tv, Wink.ru) — 6,85
12. Первый отдел-3 (НТВ) — 9,06
13. Иванько-2 (ТНТ) — 8,47
14. Фандорин. Азазель (Кинопоиск) — 4,80
15. Шаляпин (Россия) — 7,22
16. Скорая помощь-6 (НТВ) — 6,77
17. Комплекс Бога (KION, рецензия) — 7,57
18. Лимитчицы (Россия, рецензия) — 6,31
19. Трейдер (Первый, рецензия) — 7,71
20. Аутсайдер (НТВ) — 8,52 балла


ВЫВОДЫ

Сводный анализ статистических данных выявляет предпочтения нашей аудитории:
в топе любимых зрителями российских сериалов 2023 года, вне всякого сомнения «Первый отдел-3», «Склифосовский-10», «Аутсайдер», «Невский. Расплата за справедливость», «Иванько-2» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» в числе самых популярных и знаковых, вызывающих желание поговорить — «Мосгаз. Последнее дело Черкасаова», «Бизон. Дело Манекенщицы», «Фишер» и «Шпион». Не удивительно, что зрители не понимают выбор критиков: одни практически не обращают внимание на телевизионные проекты и ищут в произведениях сложную драматургию и новые формы, другие — предпочитают жанровые истории про уже знакомых героев, время действия не важно. Даже прорывной сериал Жоры Крыжовникова не в силах объединить разных людей, но в этом многогранном проекте (да еще и с двумя финалами) каждый увидел какой-то свой сериал. Ситуация непоколебимая: стриминги как будто достигли своего предела, недостаток иностранных шоу никак не сказывается на зрителе, сериальный голод ощущает только малая часть аудитории, которая и так подписана на все платформы разом. Большинство же по-прежнему доверяет проверенному производителю — даже если это 24-й сезон «Тайн следствия» — и выключать телевизор не собирается. А значит, каналам выгодно это снимать.

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