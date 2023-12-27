Загадки, заговоры и немного надежды: 10 лучших иностранных сериалов 2023-го

Идея для досуга на новогодние праздники — наверстывать хиты уходящего года, которые затерялись в суете дней. Редакция Кино-Театр.Ру выбрала десятку своих фаворитов — драматичных, юморных, душевных или поражающих воображение, — и расположила в алфавитном порядке. Какие из них нам полюбились больше прочих, попробуйте угадать по объему текста и эпитетам, а свои открытия 2023 не забудьте написать в комментариях!
Сэм Нельсон (Идриса Эльба
) — кризисный менеджер, специализирующийся на бизнес-переговорах, — летит бизнес-классом из Дубая в Лондон. Вернувшись в Англию, он надеется наладить отношения с бывшей женой и даже успевает скинуть ей пару смс — после чего борт захватывает группа неизвестных с туманными требованиями, но явно серьезными намерениями. Следующие семь серий герой Эльбы и прочие отчаянные или отчаявшиеся пассажиры будут пытаться спастись, а люди внизу — от диспетчеров до глав государств, над которыми пролетает самолет, — их спасти. Невероятно напряженный герметичный триллер, где каждый эпизод обрывается на самом интересном, заставляет героев решать непростые моральные дилеммы, а Идриса Эльбу — стараться быть максимально незаметным в ограниченном пространстве боинга. И какая из этих проблем более невыполнимая — большой вопрос.
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Обзор сериала «Захваченный рейс»
После успеха многосерийного трипа «Слишком стар, чтобы умереть молодым
» датский визионер Николас Виндинг Рёфн
продолжил работать с большой формой. Теперь — не с Amazon, но с Netflix, и не в США, а на родине, куда неоновых демонов режиссера не заносило с 2006-го. Ореол неприкаянности, ощущение междумирья транслирует и «Ковбой» — на самом деле история сербской мигрантки Миу (Анжела Бундалович
), оказавшейся под Копенгагеном в роли талисмана на беременность землячки-сутенерши Розеллы (Драгана Милутинович
). У немногословной девушки действительно есть нетривиальные способности, однако проявлять их она будет не на привязи, а в поединке с носителями токсичной маскулинности и адептами насилия над женщинами: от белобрысого детины Никласа (Андреас Люкке Йоргенсен
) до якудза — мистера Чана (Джейсон Хендил-Форсселл
), которому каждый день не приносит ничего, кроме боли. Сколь бы актуальной ни была проблематика сериала, внутри — неизменные поиски Рёфном абсолюта, первобытной материи в человеке и кинематографе.
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Обзор сериала «Ковбой из Копенгагена»
Экранизация знаковой компьютерной игры про грибной апокалипсис, которая наделала не меньше шума, чем когда-то оригинал — и не только потому, что стала так и несостоявшимся голливудским дебютом Кантемира Балагова
. Действие начинается в 2003 году, когда мир охватывает жуткая эпидемия: разумом людей овладевает гриб кордицепс, способный буквально порабощать носителя. Спустя 20 лет, то есть в наши дни, выжившие ютятся в карантинных зонах, где царит полицейская диктатура. Джоэл (Педро Паскаль
), потерявший в 2003-м дочь, отправляется в путь вместе с девочкой Элли (Белла Рэмси
), у которой, похоже, иммунитет к вирусу, а, значит, у человечества есть надежда. Дело за малым — выжить. На долю Джоэла и Элли выпадают тяжелейшие испытания: в жутко живописных локациях случаются судьбоносные встречи, и, хотя не все живые сохранили человечность, есть и те, кто смог сберечь не только тело, но и душу. Главное, что оба обретают то, что, казалось, давно потеряли: родного человека. Конец сезона — душераздирающее зрелище, однако потенциальное существование продолжения все же вселяет надежду.
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Обзор сериала «Одни из нас»
Вольная экранизация (с измененными именами и деталями) документального романа Дэниела Киза
, посвященного истории Билли Миллигана — самого знаменитого человека с диссоциативным расстройством личности. В его голове уживались более 20 разных персоналий: от маленьких детей до взрослых мужчин и женщин — которые вынуждали молодого человека совершать преступления, но в то же время уберегали основную личность от самоубийства, провоцируемого сильнейшей детской травмой. В сериале героя с подобным заболеванием сыграл Том Холланд
— его персонажа зовут Дэнни, и до поры до времени он живет в окружении друзей и знакомых. Которые в итоге оказываются плодом его воображения — осталось убедить в этом присяжных, готовых осудить парня за то, что он, по сути, не совершал. Для тех, кто знаком с историей Миллигана — а таких, думается, всё же большинство — главная интрига, удерживаемая до середины сезона, чистая формальность. Тем не менее то, как решена эта не самая тривиальная история на экране, выглядит довольно убедительно. Крепкий психологический триллер, исследующий глубины человеческого разума, расщепленного сознания и травмированной личности, также демонстрирует самоотверженную борьбу некоторых людей со стигмами и предрассудками. И, пожалуй, это лучшая на данный момент роль Тома Холланда.
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Обзор сериала «Переполненная комната»
Определенно, один из самых изобретательных и попросту красивых сериалов года — экранизация одноименного романа Виктора Лавелла
про полуфантастический Нью-Йорк, где в течение нескольких десятилетий с несколькими поколениями двух семей происходят мистические и магические события. Библиотекарша Эмма (Кларк Бако
) влюбляется в торговца книгами с божественным именем Аполлон (ЛаКит Стэнфилд
), но полная романтики история вскоре оборачивается сущим кошмаром. Новорожденный ребенок сводит с ума мать, уверенную, что сына подменили, а отец, до поры до времени не верящий в её рассказы, вскоре на собственном опыте убедится в существовании проклятий, ведьм, фей и прочей магии. И отправится на поиски любимой женщины и единственного сына. Первый сезон явно не будет последним: он только вводит в курс дела, учит ориентироваться в параллельной вселенной и знакомит со здешним бестиарием, приоткрывая завесу прошлого и тайны предков, повлиявших на судьбу потомков. Те вынуждены отрабатывать карму, уходя всё дальше в городские подземелья и прочие декорации современного урбан-хоррора.
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Обзор сериала «Подменыш»
В 2019-м Райан Джонсон
устроил неожиданный ренессанс детектива с прокатным хитом «Достать ножи
», а на телевидении он решил закрепить успех «Покерфейсом» — расследовательским роад-муви о женщине, которая «чует» ложь. Чарли Кейл (Наташа Лионн
) скрывается от влиятельного мафиози, когда-то поймавшего её на шуллерстве: оценив дар авантюристки, он дает ей синекуру в именном казино, однако беззаботная жизнь длится до первого убийства. Теперь Чарли разыскивают по всей Америке, ей нельзя светиться на камерах наблюдения и пользоваться смартфоном или банковской карточкой, а на дороге ей будут подворачиваться шарады одна другой краше: в США гибнут актеры, барабанщики, владельцы мясных лавок и люди других востребованных профессий. Если «Достать ножи» следовали формуле Агаты Кристи
«А кто это сделал?» (Whodunit), то «Покерфейс» по формату ближе всего к классическому «Коломбо
»: убийца в целом известен, осталось выяснить, как его выведут на чистую воду (Howcatchem). Всё новое — хорошо забытое старое, что славно успокаивает нервы в наше непредсказуемое время.
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5 отличных (и свежих!) комедийных детективов
Неожиданная рифма к «Атаке титанов
»: масштабный, но умещающийся в восемь часовых эпизодов сай-фай о разумных роботах и (не)человеческой ненависти, бродящей по Земле. «Плутон» основан на манге Наоко Урасавы
— автора культового «Монстра
» и вообще человека с реноме современного классика. Это философский многофигурный роман об андроиде-детективе Гезихте, который ищет робота, впервые за восемь лет убившего человека. Тот в свою очередь продолжает истреблять людей и ИИ, подчиняясь одной ему известной логике. Она прояснится в тот момент, когда с каждой из жертв мы успеваем разделить по маленькой жизни, узнать их страхи и устремления, привычки и сожаления. Параллельно раскрываются подробности исторической трагедии, рифмующейся с событиями на Ближнем Востоке, и классический для научной фантастики вопрос «А что же такое быть человеком?» становится не только экзистенциальным, но и отчасти политическим. Впрочем, вслед за Осаму Тэдзукой
и его «Астробоем
», ставшим отправной точкой для «Плутона» (сюжет взят из «Величайшего робота на свете»), Урасава предлагает и утопически человечный путь решения застарелых конфликтов. И всё же — хочется верить.
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Обзор сериала «Плутон»
Финал самого жизнеутверждающего сериала 2020-х некоторых разочаровал, но в извечном противостоянии лучшего с хорошим — или драматичного с оптимистичным — остался верен заветам Теда Лассо (Джейсон Судейкис
). Тренер по американскому футболу на грани развода, неожиданно сорвавшийся из студенческой лиги в английскую высшую, прививал спортсменам и зрителям не столько стратегию, сколько философию. Верить в себя, прилагать максимум усилий и не бояться перемен, а также своей темной стороны (неврозам и срывам был посвящен второй сезон). Ни одна вакансия, прописка и заработная плата не стоят предательства самого себя, а такая доблесть как открытость и незлобивость способны открывать не только двери, но и сердца. Пускай на бумаге — тем более в остроумном сценарии самого Судейкиса и создателя «Клиники
» Билла Лоуренс
— это выглядит гораздо проще, чем на поле и в жизни. И всё-таки это работает. Пускай и не так быстро, как в кино.
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В чем секрет успеха «Теда Лассо»
Вышедший под конец года сериал Брит Марлинг
и Зала Батманглиджа
— творческого дуэта режиссеров, сценаристов и продюсеров, известных по двум сезонам философского фэнтези «ОА
» на Netflix, — прикидывается герметичным детективом в лучших традициях Агаты Кристи. Однако практически с самого начала выходит за границы жанра. Дарби (Эмма Коррин
) — дочка коронера, сетевой детектив-любитель, когда-то пытавшаяся с напарником раскрыть череду таинственных смертей девушек, и хакер, хорошо известная в узких кругах. По приглашению загадочного и одиозного техномагната (Клайв Оуэн
), построившего на краю мира умный отель, она отправляется в Исландию. В первую же ночь происходит убийство, и буквально на глазах у Дарби умирает не просто еще один гость, а очень близкий ей человек. Так что она начинает расследование, взламывая и отель, и его постояльцев. Как и всегда у Марлинг с Батманглиджем, за первым слоем скрывают многочисленные потайные смыслы, связанные с вопросами философии, экологии и технологий. Вроде и никакой мистики, но флер чего-то большего, таинственности и непостижимого ощущается в каждой сцене, практически нависая над героями и влияя на сюжет. В этот раз фирменный стиль дуэта дополнен еще и пейзажами будто из скандинавского нуара.
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Обзор сериала «Убийство на краю света»
Маленькое открытие года — сай-фай Джозефа Беннетта
и Чарльза Гюттнера
, вдохновленный живописью Мёбиуса
, ужасом «Чужого
», пышной природой Миядзаки
и другими рисованными красотами 1970-80-х. Грузовой корабль «Деметра 227» терпит крушение у планеты Веста, отправленные на поверхность капсулы долетают не все, а местная флора и фауна столь непривычны, что таят как приятные, так и смертоносные сюрпризы. К счастью, экипаж разбит на пары: капитан Сэм исследует Весту со специалисткой по биологии Урсулой, отвечающая за грузы Ази — с роботом Леви, а главный по безопасности Кеймэн — с местной формой жизни, наделенной, кажется, телепатическими способностями. Все три истории развиваются в разных жанрах (путешествие в неизведанное, выживальческое роад-муви или инопланетный хоррор), персонажи познают планету и/или себя, а Веста живет собственной жизнью — столь завораживающей и неземной, что можно смотреть бесконечно.
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