Загадки, заговоры и немного надежды: 10 лучших иностранных сериалов 2023-го

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Интервью Филипп Бледный: «Чудеса наполняют всю мою жизнь» Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала

Новости кино Второй сезон «Доктора Преображенского» с Денисом Шведовым и Анной Чиповской покажут после Рождества Премьера состоится на Первом канале с 8 по 11 января

Обзор сериалов Лучшие российские сериалы 2023 года. Выбор критиков Кино- и телекритики подводят итоги года

Главная тема Синдром «Осьминога»: 5 фильмов, где один актер играет больше одной роли Где можно увидеть сразу 8 Даниилов Воробьевых, 13 Кейт Бланшетт и 11 Дени Лаванов

Интервью Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты» Генеральный продюсер Свердловской киностудии о работе компании и новых фильмах, снятых на Урале

Новости кино «Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие

Обзор сериалов «Доктор Преображенский»: Красота по-советски Денис Шведов в роли пластического хирурга