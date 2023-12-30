Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года

Подведя итоги отечественных и зарубежных сериалов, время вспомнить, какие прекрасные аниме нам принес 2023-й. Как и год назад, Алексей Филиппов рассказывает о субъективных фаворитах, а вы можете поделиться открытиями уходящего года в комментариях! Все трейлеры в материале — с дубляжем или русскими субтитрами.
10. «Левша: Пилотный выпуск»
«Человек-бензопила
» эпохи Эдо
— остроумная кукольная анимация от студии dwarf
о легендарном умельце Хидари Дзингоро
. Мастер скульптуры, плотничества, архитектуры, комедии, кодана и прочих искусств, предстает тут в образе ронина, дающего бой очередной банде (и даже деревянной протомехе!). «Левша» — даром, что пилотный выпуск потенциального сериала — кажется, превосходит в находчивости и остроумии более крупные проекты студии: вроде «Рилаккумы и Каору
» или совсем свежего «Покемона: Консьержа
», невероятно обаятельного, но. Счастливый случай, когда краудфандинг значительно развязывает режиссеру (Масахито Кобаяси
) руки, а там может оказаться лезвия и даже насадка--бензопила (привет Эшу из «Зловещих мертвецов
»). Хочется верить, что на длинной дистанции история Хидари не растеряет запал (а пока можно посмотреть видео
о создании кукольного шедевра).
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«Левша» и еще 9 крышесносных короткометражных аниме
9. «Фарс убитой нежити»
Экранизация ранобэ Юго Аосаки
напоминает смесь мистического альманаха «Мононокэ
» с эпическим сказанием Алана Мура
«Лига выдающихся джентльменов
» (не путать с фильмом). Бессмертная Ая Риндо
, чье тело похитил неизвестный, демоноборец Цугару Синути
и служанка с ружьем Сидзуку Хасэи
странствуют по Европе, встречая вампиров, оборотней, Шерлока Холмса и других фантастических героев XIX века. Амбициозный макабр студии Lapin Track
, за который отвечал режиссер «Чистого звука
» и «Госпожи Кагуи
» Синъити Оматы
, в первом сезоне скорее тяготеет к бульварному процедуралу, но впереди — а туловище Ай не вернулось к владелице — еще немало историй о формулах сверхчеловека (и почему эта идея вредна).
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Подробный обзор аниме «Фарс убитой нежити»
8. «Атака титанов» (Финал)
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Самое удивительное в финале «Атаки титанов», что эти 80 минут, кажется, вообще никак не повлияли на восприятие истории теоретиками шоу. Все остались при своих. Кода самого громкого аниме последних десяти лет, славного твистами и многозначительными жестами
, запросто встроилась в зрительские ожидания (не считая тех, кто почему-то рассчитывал на хеппи-энд). Квази-историческое фэнтези о самовоспроизводстве насилия. Монументальный ноль человечеству как виду, не способному договариваться. Мрачный сёнэн
о друзьях детства и их товарищах, чьи мечты исполнились максимально жестоким образом. Внутри этих конструкций возможны споры, тоскует ли мангака по временам японской империи, или всё-таки использует исторические параллели и имена военных кораблей, чтобы «все всё поняли», но это не отменяет главного. На дистанции скорбная рекурсия Хадзимэ Исаямы
, отрисованная студией MAPPA
(«Дороро
», «Юри на льду
»), не покидает зоны констатации. Сериал до последнего резонирует с реальностью размороженных конфликтов, но не предлагает ничего, кроме трюизма, что даже бейсбольный мяч — стоит того, чтобы жить. «Бросай, а не убивай». Ну хоть так.
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Текст о том, чем закончилась «Атака титанов» (и что это вообще было)
7. «Адский рай»
Неутомимая студия MAPPA
умудрилась собрать под одной крышей всю так называемую темную тройку сёнэна: вслед за неувядающей «Магической битвой
» Гэгэ Акутами
и прошлогодним «Человеком-бензопилой
» Тацуки Фудзимото
— экранизация манги Юдзи Каку
. Приговоренные к смертной казни убийцы отправлены на таинственный остров Синсэнкё в поисках эликсира вечной жизни — и встречают фантастических тварей столь могучих, что даже их сверхчеловеческие навыки бывают бессильны. В течение первого сезона — с перерывами на схватки и загадки — «Адский рай» напоминает то «Остаться в живых
», то «Атаку титанов
», а ключевым мотивом оказывается не столько человеческая жестокость — сколько 50 оттенков стремления к совершенству.
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Подробный обзор аниме «Адский рай»
6. «Звездное дитя»
Экранизация новой манги Аки Акасаки
, автора «Госпожи Кагуи
», от студии Doga Kobo
(«Моя девушка не только милая
», «Рыбалка для школьниц после занятий
»). Начинаясь с истории Ай Хосино
— стремительно набирающей популярность поп-звезды, — довольно быстро аниме переключается на её детей: Акву
и Руби
. Первая хочет пойти по стопам матери, второй — разгадать одну тайну из её прошлого. Детективная линия позволяет «Звездному дитя» показать закулисье разных форматов шоу-бизнеса: сериалов, стримов, реалити-шоу, концертов — всего, что привлекает зрителей возможностью лицезреть любимых персонажей. Откровений об индустрии «Звездного дитя» ждать не стоит, а вот музыкальной трагикомедии о двойственности человеческого восприятия — запросто.
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Подробный обзор аниме «Звездное дитя»
5. «Мальчик и птица»
До недавнего времени самым нетипичным аниме в карьере Хаяо Миядзаки
считалась история про хряка-аса
, но новая («прощальная») работа претендует на титул с большим отрывом. Несмотря на многочисленные цитаты из прошлых работ (и своих, и студии Ghibli
вообще: например, из «Могилы светлячков
»), «Мальчик и птица» одновременно более реалистичный и сюрреальный, чем мы видели раньше. Юный Махито, потерявший мать в токийском пожаре 1943-го, сначала оказывается в удаленном от войны поместье, а затем — в потустороннем мире, который не столько волшебный, сколько загробный — и таит коллективные бессознательные травмы его предков. Верит ли сэнсэй в светлое будущее, или совсем отчаялся — вопрос дискуссионный (но, кажется, всё-таки первое).
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Рецензия на аниме «Мальчик и птица»
4. «Долой безделье»
Уютное, игривое и задумчивое аниме P.A. Works
(«Иная
», «Папаши-дружбаны
») по манге Мисаки Такамацу
. Мицуми Ивакура
поступает в престижную токийскую школу, где всё для нее в новинку после родного приморского городка. Несмотря на трудности адаптации — много людей, транспорта, вызовов, информации, — она переживает новый опыт с «открытым забралом» — падая, но продолжая движение. В этом ей помогает обаятельный и загадочный парень Сосукэ Сима
, а также новые одноклассники, поддающиеся очарованию Мицуми. Аналогичной харизмой обладает аниме, где непосредственная самость присутствует и в знакомом сюжете, и в характерах персонажей, и в их мимике.
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Рецензия на аниме «Долой безделье!»
3. «Иллюзия рая»
Экранизация манги Масакадзу Исигуро
, уверенно следующая по маршруту «ничего не понятно —> очень интересно». Как и первоисточник, в аниме Production I.G
(«Волейбол!
», «Консьерж универмага «Арктика
») не торопятся что-либо разъяснять и регулярно подкидывая новые интриги. Странствия энергичного Мару под охраной смекалистой Кируко по разрушенной Японии в поисках загадочного «Рая» и человека «с таким же лицом, как у него», местами напоминают «Одних из нас
», «Очень странных дел
» и даже «Секретные материалы
». Наряду с впечатляющей анимацией в диапазоне от фотореализма до комедийной схематичности сериал демонстрирует обилие вопросов, которые одолевают подростков не только в силу возраста, но и в условиях, далеких от нормальности. Главный — что же делает их собой.
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Подробный обзор аниме «Иллюзия рая»
2. «Плутон»
Многофигурный научно-фантастический детектив по манге Наоки Урасавы
— человека с реноме современного классика, который сразу после культового «Монстра
» взялся переосмыслить один из сюжетов «Могучего Атома
» Осаму Тэдзуки
(арку «Величайший робот на Земле»). Агент Европола — андроид Гезихт
расследует гибель людей и ИИ, на которых охотится неведомый Плутон — первый за годы репликант, причинивший вред человеку. Улики ведут в Персию: все жертвы связаны со спецоперацией по свержению авторитарного режима Дария XIV, подозреваемого в производстве запрещенных роботов массового уничтожения. С большинством участников тех событий зрителю предстоит разделить по маленькой жизни, узнать их страхи и устремления, привычки и сожаления — в общем, задаться вопросом, что делает человека (или робота) человеком (или роботом?) и как жить дальше с веками копящейся ненавистью. Вызов по адаптации столь непростого материала приняла студия М2 Масао Маруямы
, который наладил контакт с Урасавой еще в 90-е и известен продюсированием таких хитов, как «Тетрадь смерти
», «Истинная грусть
» и «Нана
».
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1. «Ину-о»
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Аниме Science SARU
посвящено эпохе сёгуната, когда Японией фактически правил Асикага Ёсимицу, который способствовал развитию искусств, а на авансцену вырываются незрячий музыкант Томона и неистовый танцор Ину-о, скрывающий под маской и лоскутным балахоном причудливо деформированное тело, покрытое вдобавок чешуей и шерстью. Новый полный метр Масааки Юасы
— живого классика японской анимации, режиссера «Игры разума
», «Пинг-понга
», «Человека-дьявола: Плаксы
» и «Руки прочь от кинокружка!
» — это фактурный слепок давно ушедшей эпохи, зажигательный рисованный спектакль об эволюции законов и нравов, а еще универсальная притча о сути и многочисленных траекториях искусства. Энергии, которая связует прошлое и будущее, живых и мертвых, высшее и низшее сословия, «большинство» и «изгоев».
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Рецензия на аниме «Ину-О»
Почетные упоминания
«Ооку: Внутренние покои
» — аниме о гендерном перевороте в Японии эпохи Эдо (вымерли почти все мужчины), обладающее романной мощью сюжета и вниманием к тем многочисленным ритуалам
, которые могут определять жизнь и сёгуна, и самурая, и деревенской женщины.
«Судзумэ, закрывающая двери
» — новый хит Макото Синкая
, эмоционально попадающий в нерв времени
(недаром сюжет об уважении к хтонической энергии родился на фоне размышлений о климатических проблемах и лишениях пандемии).
«Провожающая в последний путь Фрирен
» — насупленное фэнтези о тысячелетней эльфийке, которая решила узнать людей поближе, захватило первое место на MAL и предлагает взглянуть на мгновение глазами практически вечности.
«Крысеныш Дзирокити
» — короткий метр Ринтаро
, стилизованный под кино дозвуковой эпохи
и основанный на сценарии Садао Яманаки — ключевой фигуры в японском кинематографе того времени.
«Синяя тюрьма: Блю Лок
» — начавшийся в 2022-м эффектный спокон
, предлагающий микс «королевской битвы», подростковых амбиций и комплексов, а также футбольной метафизики во фрейдистском ключе
.
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