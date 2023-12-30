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Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года

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30 декабря 2023
Подведя итоги отечественных и зарубежных сериалов, время вспомнить, какие прекрасные аниме нам принес 2023-й. Как и год назад, Алексей Филиппов рассказывает о субъективных фаворитах, а вы можете поделиться открытиями уходящего года в комментариях! Все трейлеры в материале — с дубляжем или русскими субтитрами.


10. «Левша: Пилотный выпуск»

Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года

«Человек-бензопила» эпохи Эдо — остроумная кукольная анимация от студии dwarf о легендарном умельце Хидари Дзингоро. Мастер скульптуры, плотничества, архитектуры, комедии, кодана и прочих искусств, предстает тут в образе ронина, дающего бой очередной банде (и даже деревянной протомехе!). «Левша» — даром, что пилотный выпуск потенциального сериала — кажется, превосходит в находчивости и остроумии более крупные проекты студии: вроде «Рилаккумы и Каору» или совсем свежего «Покемона: Консьержа», невероятно обаятельного, но. Счастливый случай, когда краудфандинг значительно развязывает режиссеру (Масахито Кобаяси) руки, а там может оказаться лезвия и даже насадка--бензопила (привет Эшу из «Зловещих мертвецов»). Хочется верить, что на длинной дистанции история Хидари не растеряет запал (а пока можно посмотреть видео о создании кукольного шедевра).

Читать «Левша» и еще 9 крышесносных короткометражных аниме
9. «Фарс убитой нежити»


Экранизация ранобэ Юго Аосаки напоминает смесь мистического альманаха «Мононокэ» с эпическим сказанием Алана Мура «Лига выдающихся джентльменов» (не путать с фильмом). Бессмертная Ая Риндо, чье тело похитил неизвестный, демоноборец Цугару Синути и служанка с ружьем Сидзуку Хасэи странствуют по Европе, встречая вампиров, оборотней, Шерлока Холмса и других фантастических героев XIX века. Амбициозный макабр студии Lapin Track, за который отвечал режиссер «Чистого звука» и «Госпожи Кагуи» Синъити Оматы, в первом сезоне скорее тяготеет к бульварному процедуралу, но впереди — а туловище Ай не вернулось к владелице — еще немало историй о формулах сверхчеловека (и почему эта идея вредна).

Читать Подробный обзор аниме «Фарс убитой нежити»
8. «Атака титанов» (Финал)
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Самое удивительное в финале «Атаки титанов», что эти 80 минут, кажется, вообще никак не повлияли на восприятие истории теоретиками шоу. Все остались при своих. Кода самого громкого аниме последних десяти лет, славного твистами и многозначительными жестами, запросто встроилась в зрительские ожидания (не считая тех, кто почему-то рассчитывал на хеппи-энд). Квази-историческое фэнтези о самовоспроизводстве насилия. Монументальный ноль человечеству как виду, не способному договариваться. Мрачный сёнэн о друзьях детства и их товарищах, чьи мечты исполнились максимально жестоким образом. Внутри этих конструкций возможны споры, тоскует ли мангака по временам японской империи, или всё-таки использует исторические параллели и имена военных кораблей, чтобы «все всё поняли», но это не отменяет главного. На дистанции скорбная рекурсия Хадзимэ Исаямы, отрисованная студией MAPPAДороро», «Юри на льду»), не покидает зоны констатации. Сериал до последнего резонирует с реальностью размороженных конфликтов, но не предлагает ничего, кроме трюизма, что даже бейсбольный мяч — стоит того, чтобы жить. «Бросай, а не убивай». Ну хоть так.

Читать Текст о том, чем закончилась «Атака титанов» (и что это вообще было)
7. «Адский рай»


Неутомимая студия MAPPA умудрилась собрать под одной крышей всю так называемую темную тройку сёнэна: вслед за неувядающей «Магической битвой» Гэгэ Акутами и прошлогодним «Человеком-бензопилой» Тацуки Фудзимото — экранизация манги Юдзи Каку. Приговоренные к смертной казни убийцы отправлены на таинственный остров Синсэнкё в поисках эликсира вечной жизни — и встречают фантастических тварей столь могучих, что даже их сверхчеловеческие навыки бывают бессильны. В течение первого сезона — с перерывами на схватки и загадки — «Адский рай» напоминает то «Остаться в живых», то «Атаку титанов», а ключевым мотивом оказывается не столько человеческая жестокость — сколько 50 оттенков стремления к совершенству.

Читать Подробный обзор аниме «Адский рай»
6. «Звездное дитя»


Экранизация новой манги Аки Акасаки, автора «Госпожи Кагуи», от студии Doga KoboМоя девушка не только милая», «Рыбалка для школьниц после занятий»). Начинаясь с истории Ай Хосино — стремительно набирающей популярность поп-звезды, — довольно быстро аниме переключается на её детей: Акву и Руби. Первая хочет пойти по стопам матери, второй — разгадать одну тайну из её прошлого. Детективная линия позволяет «Звездному дитя» показать закулисье разных форматов шоу-бизнеса: сериалов, стримов, реалити-шоу, концертов — всего, что привлекает зрителей возможностью лицезреть любимых персонажей. Откровений об индустрии «Звездного дитя» ждать не стоит, а вот музыкальной трагикомедии о двойственности человеческого восприятия — запросто.

Читать Подробный обзор аниме «Звездное дитя»
5. «Мальчик и птица»


До недавнего времени самым нетипичным аниме в карьере Хаяо Миядзаки считалась история про хряка-аса, но новая («прощальная») работа претендует на титул с большим отрывом. Несмотря на многочисленные цитаты из прошлых работ (и своих, и студии Ghibli вообще: например, из «Могилы светлячков»), «Мальчик и птица» одновременно более реалистичный и сюрреальный, чем мы видели раньше. Юный Махито, потерявший мать в токийском пожаре 1943-го, сначала оказывается в удаленном от войны поместье, а затем — в потустороннем мире, который не столько волшебный, сколько загробный — и таит коллективные бессознательные травмы его предков. Верит ли сэнсэй в светлое будущее, или совсем отчаялся — вопрос дискуссионный (но, кажется, всё-таки первое).

Читать Рецензия на аниме «Мальчик и птица»
4. «Долой безделье»



Уютное, игривое и задумчивое аниме P.A. WorksИная», «Папаши-дружбаны») по манге Мисаки Такамацу. Мицуми Ивакура поступает в престижную токийскую школу, где всё для нее в новинку после родного приморского городка. Несмотря на трудности адаптации — много людей, транспорта, вызовов, информации, — она переживает новый опыт с «открытым забралом» — падая, но продолжая движение. В этом ей помогает обаятельный и загадочный парень Сосукэ Сима, а также новые одноклассники, поддающиеся очарованию Мицуми. Аналогичной харизмой обладает аниме, где непосредственная самость присутствует и в знакомом сюжете, и в характерах персонажей, и в их мимике.

Читать Рецензия на аниме «Долой безделье!»
3. «Иллюзия рая»


Экранизация манги Масакадзу Исигуро, уверенно следующая по маршруту «ничего не понятно —> очень интересно». Как и первоисточник, в аниме Production I.GВолейбол!», «Консьерж универмага «Арктика») не торопятся что-либо разъяснять и регулярно подкидывая новые интриги. Странствия энергичного Мару под охраной смекалистой Кируко по разрушенной Японии в поисках загадочного «Рая» и человека «с таким же лицом, как у него», местами напоминают «Одних из нас», «Очень странных дел» и даже «Секретные материалы». Наряду с впечатляющей анимацией в диапазоне от фотореализма до комедийной схематичности сериал демонстрирует обилие вопросов, которые одолевают подростков не только в силу возраста, но и в условиях, далеких от нормальности. Главный — что же делает их собой.

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2. «Плутон»

Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года

Многофигурный научно-фантастический детектив по манге Наоки Урасавы — человека с реноме современного классика, который сразу после культового «Монстра» взялся переосмыслить один из сюжетов «Могучего Атома» Осаму Тэдзуки (арку «Величайший робот на Земле»). Агент Европола — андроид Гезихт расследует гибель людей и ИИ, на которых охотится неведомый Плутон — первый за годы репликант, причинивший вред человеку. Улики ведут в Персию: все жертвы связаны со спецоперацией по свержению авторитарного режима Дария XIV, подозреваемого в производстве запрещенных роботов массового уничтожения. С большинством участников тех событий зрителю предстоит разделить по маленькой жизни, узнать их страхи и устремления, привычки и сожаления — в общем, задаться вопросом, что делает человека (или робота) человеком (или роботом?) и как жить дальше с веками копящейся ненавистью. Вызов по адаптации столь непростого материала приняла студия М2 Масао Маруямы, который наладил контакт с Урасавой еще в 90-е и известен продюсированием таких хитов, как «Тетрадь смерти», «Истинная грусть» и «Нана».

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1. «Ину-о»
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Аниме Science SARU посвящено эпохе сёгуната, когда Японией фактически правил Асикага Ёсимицу, который способствовал развитию искусств, а на авансцену вырываются незрячий музыкант Томона и неистовый танцор Ину-о, скрывающий под маской и лоскутным балахоном причудливо деформированное тело, покрытое вдобавок чешуей и шерстью. Новый полный метр Масааки Юасы — живого классика японской анимации, режиссера «Игры разума», «Пинг-понга», «Человека-дьявола: Плаксы» и «Руки прочь от кинокружка!» — это фактурный слепок давно ушедшей эпохи, зажигательный рисованный спектакль об эволюции законов и нравов, а еще универсальная притча о сути и многочисленных траекториях искусства. Энергии, которая связует прошлое и будущее, живых и мертвых, высшее и низшее сословия, «большинство» и «изгоев».

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Почетные упоминания


Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года

«Ооку: Внутренние покои» — аниме о гендерном перевороте в Японии эпохи Эдо (вымерли почти все мужчины), обладающее романной мощью сюжета и вниманием к тем многочисленным ритуалам, которые могут определять жизнь и сёгуна, и самурая, и деревенской женщины.

«Судзумэ, закрывающая двери» — новый хит Макото Синкая, эмоционально попадающий в нерв времени (недаром сюжет об уважении к хтонической энергии родился на фоне размышлений о климатических проблемах и лишениях пандемии).

«Провожающая в последний путь Фрирен» — насупленное фэнтези о тысячелетней эльфийке, которая решила узнать людей поближе, захватило первое место на MAL и предлагает взглянуть на мгновение глазами практически вечности.

«Крысеныш Дзирокити» — короткий метр Ринтаро, стилизованный под кино дозвуковой эпохи и основанный на сценарии Садао Яманаки — ключевой фигуры в японском кинематографе того времени.

«Синяя тюрьма: Блю Лок» — начавшийся в 2022-м эффектный спокон, предлагающий микс «королевской битвы», подростковых амбиций и комплексов, а также футбольной метафизики во фрейдистском ключе.


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Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года фотографии
Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года фотографии
Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года фотографии
Миядзаки и все-все-все в поисках рая: самое любимое аниме 2023 года фотографии
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