Принцессы, рабы, выходные и вкусности: 25 самых ярких аниме зимы

Новый год только начался, а с ним и зимний аниме-сезон. Из минимум полусотни уже заявленных премьер, которые нас ждут с января по март (!), мы отобрали 25 — в том числе выходящего в повторный российский прокат Миядзаки. Если вы не любите смотреть по эпизоду в неделю, можете изучить наши рекомендации за осень, лето и весну, а также почитать подробные обзоры на шоу, которые уже вышли целиком.
Все трейлеры — с русскими субтитрами. В конце материала вы также найдете список шоу, которые продолжаются с осени или не влезли в итоговый список. О многих шоу вы уже слышали, если следили за нашими новостями и дайджестами (а может, даже из модного телеграм-канала об аниме), но если мы что-то упустили — делитесь в комментариях.
Где смотреть: —
Застенчивая школьница Утэна Хираги мечтает походить на девочек-волшебниц, которые защищают город. Осуществить желание ей предлагает котообразное создание по имени Веналита. Однако магическая сила оказывается не совсем такой, как ожидает Утэна: девушка становится злодейкой-доминатрикс, которая должна противостоять супергероиням. Впрочем, вскоре она принимает новую темную сущность.
Экранизация манги Акихиро Ононаки
от студии Asahi Production
(«Персиковый мальчик
», «Гигантский зверь Арса
»). Мистресс Утэну озвучивает Фука Идзуми
, а Веналиту — Мисато Фукуэн
(Мимихимэ
из «Иллюзии рая
»).
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5 аниме про девочек-волшебниц
Где смотреть: Crunchyroll
Фумия Томодзаки очень хорош в ММОРПГ Attack Families, где возглавляет таблицу геймеров, но изгой в реальности, поэтому уверен, что у жизни плохой игровой баланс. Однажды он узнает, что Аой Хинами, самая популярная девочка в классе, тоже увлекается AF — и занимает второе место в рейтинге. Жизнь она рассматривает как игру, в которой можно преуспеть, если понять правила. Им она и обещает научить Томодзаки, узнав, что он так успешен онлайн и так зажат офлайн.
Мелодрама с элементами ММОРПГ от студии Project No.9
(«Я побрился. И приютил школьницу
», «Любовь после мирового господства
»), основанная на ранобэ Юки Яку
и Fly
. Томодзаки озвучивает Гэн Сато
(Ёсукэ из «Корзинки фруктов
», Мару
из «Иллюзии рая»), а Аой — Хисако Канэмото
(Мотоко из «Хоримии
», Зенит Грейрат из «Реинкарнации безработного
»).
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Обзор ММОРПГ-ромкома «Моя любовь 999 уровня к Ямаде»
Где смотреть: —
Распахнувшиеся по всему миру таинственные порталы принесли на Землю невиданные дары — «персики». Действовали они только на женщин: вкусившая «персик» получала недоступные смертной способности. Однако у порталов имелось и менее приятное свойство: из них вылезали немыслимые чудовища, бороться с которыми могли лишь потребительницы неземных фруктов. Юки Вакуре не было место в этой истории, ведь, будучи юношей, он мало что мог предложить в войне с монстрами. Однако именно Юки официально получил должность раба в девичьем спецотряде: несмотря на грозное название, на деле статус воплощает сокровенную мечту пубертатного подростка.
В полку гаремников появился дерзкий экшн — спасибо студии Seven Arcs
(«Унеси меня на Луну
», «Собачьи дни
»), добравшихся до экранизации одноименной манги Takahiro
(создатель «Убийцы Акамэ
»). К режиссерскому креслу прикован опытный Дзюндзи Нисимура
(«Несносные пришельцы
», «Ранма 1/2
»), а порабощенного Юки озвучивает Юя Хироси
(Такуя Ямамото — одни из корешей протагониста «Токийских мстителей
», Юта Хибики
из «Гридмена
»).
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«Школьные войны» — откровенное аниме по Троецарствию
Где смотреть: Netflix
Отряд приключенцев во главе с Лаем Торденом
спешно отправляется вновь покорять подземелье. Не ради наживы, а с благородной целью: как можно скорее освободить из пасти дракона волшебницу Фалин, сестру Лая. Спасательная операция ограничена по времени, поэтому закупкой провизии решили пренебречь, а добывать пропитание на ходу. Очень скоро отряду предстоит узнать, что чудовищ не любят лишь те, кто не умеет их готовить.
Кулинарное фэнтези готовится на кухне студии Trigger
(«Киберпанк: Бегущие по краю
», «Убей или умри
»), поэтому за визуальный аспект аниме можно не переживать. Главный по тарелочкам — ветеран студии Ёсихиро Миядзима
(«Милый во Франксе
» и «Академии ведьмочек
»), а отважный Лай разговаривает голосом Кэнтаро Кумагая
(Дэви Хан из «Бога старшей школы
», Тео Корнаро из «Легенды о Гранкресте
»).
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«Кулинарные скитания в параллельном мире» — исекай от MAPPA
Где смотреть: Crunchyroll
Новые приключения Мэша Бёрндэда
— единственного человека в мире волшебства, ухитрившегося родиться без каких-либо магических способностей. Недостаток маны юноша компенсирует феноменальной физической силой. Волей судьбы он-таки попадает в высшее учебное заведение для чародеев, где кулаками пробивает себе путь сквозь гранит науки и толпу недоброжелателей.
В мире магии все осталось по-прежнему: у руля проекта студии A-1 Pictures
(«Одинокий замок в Зазеркалье
», «Госпожа Кагуя
») — Томоя Танака
(«Охотник х Охотник
», «Детектив Конан
» и «Наруто: Ураганные хроники
»), а роль самого ярого поклонника профитролей всё так же исполняет Тиаки Кобаяси
(синоби Габимару
из «Адского рая
», Луис Джеймс Мориарти из «Патриотизма Мориарти
»).
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Рецензия на первый сезон
«ПУТЬ ПОНА
» — С 6 ЯНВАРЯ
Где смотреть: —
В Ономити — городе холмов и кошек, что в префектуре Хиросима, — живут четыре подружки: Насико, Риш, Пай и Идзуми. Узнав, что отцовский салон маджонга пустует, одна из них решает переоборудовать его на свой вкус. Теперь у одноклассниц есть уютное местечко, где можно отдыхать, готовить, пить чай и, конечно же, играть в маджонг.
Познать все прелести древней китайской азартной игры нам поможет студия OLM
(«Монолог фармацевта
», «Летнее время
»). Кости перемешивает (и, когда надо, перемывает) Тацума Минамикава
(«Атака титанов
», «Ведьма с Меркурия
»), а девушек озвучили Каори Маэда
(Мари Татибана, перевоплотившаяся «Из якудза в айдолы
»), Юи Кондо
(Мирашон из «Невероятных приключений ДжоДжо: Каменный океан
»), Иори Саэки (жрица Мэно из «Жизни девушки-карателя
») и Сион Вакаяма
(Такина Иноуэ
из «Ликорис Рекойл
»).
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«Кэйон!» — культовое аниме о музыкальном кружке для девушек
Где смотреть: Crunchyroll
Юки Итосэ не слышит с рождения, но это не мешает ей наслаждаться жизнью. Она чатится в соцсетях, интересуется распродажами и много времени проводит с друзьями. Однажды в общественном транспорте девушка попадает в затруднительную ситуацию, и ей на помощь приходит путешественник-полиглот Ицуми Наги. К сожалению, жестовым языком юноша не владеет. Несмотря на коммуникативный барьер, между ними зарождается глубокая связь.
Раскрыть мир тишины взялась студия Ajia-do
(«Власть книжного червя
», «Инцидент Кэмоно
»), а постановкой руководит Юта Мурано
(«Фестиваль мечты
», «Скрытые вещи
»). Юки озвучила Сумирэ Морохоси
(Эмма из «Обещанного Неверленда
», Хинами Фуэгути из «Токийского гуля
»), а сэйю Ицуми стал Ю Миядзаки
(Дайго Сасэ из «Клуба стрельбы из лука
», Луис Блэкуэлл из «Академии ведьмочек
»).
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«Форма голоса» — кинематографичное аниме о школьных трудностях и жестовом языке
Где смотреть: Crunchyroll
Продолжение самого трогательного ромкома года о трепетных отношениях нелюдимого отаку Кётаро Итикавы
и первой красавицы школы Анны Ямады
.
Ко второму сезону особых изменений проект не претерпел: производство по-прежнему ведется в теплых стенах Shin-Ei Animation
(«Озорная Такаги
», «Останься со мной, Дораэмон
»), романтикой все так же дирижирует Хироаки Акаги
(«Чистый звук
», эпизоды «Я — Сакамото, а что?
»), а в главных ролях — голоса неизменных Сюна Хориэ
(Кадзуя Киносита
из «Девушки на час
») и Хины Ёмии
(Минами Котобуки
из «Звездное дитя
»).
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Рецензия на первый сезон
«СТАРШАЯ КАРТА» (2-Й СЕЗОН) — С 7 ЯНВАРЯ
Где смотреть: Crunchyroll
Оказывается, выражение «вся наша жизнь — игра» не так уж далеко от истины. Правда, для контроля над судьбой, собственной или даже целых государств, нужна определенная колода. По миру раскиданы множество специальных карт, владельцы которых получают немыслимую власть. Естественно, в погоню за таким сокровищем отправляются не только отчаянные смельчаки, но и целые организации. В одну из таких компаний и попадает Финн Олдман
, пытающийся отыскать деньги на спасение родного детского приюта.
Продолжение аниме-адаптации манги Хомуры Кавамото
(автора «Безумного азарта
»). Карты сдает Дзюнъити Вада
(«Готика
», «Покорение горизонта
») на сукне Studio Hibari
(«Мэйджор
», «Великолепный кондитер
»). Голос Финна Олдмана все так же принадлежит Гэну Сато
(Мару
из «Иллюзии рая
», Хром
из «Доктора Стоуна
»).
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Особая колода в «Сакуре — собирательнице карт»
Где смотреть: Crunchyroll
Офисная сотрудница Мидори Акицу к 27 годам урабатывается до смерти, но, повстречавшись с божеством, перерождается в фантастическом мире как младшая дочь аристократа. Теперь она юная Нефертима Осфе, обладающая необычной способностью: её обожают все зверя, вплоть до львов и драконов. Правда, у девочки есть и ответственная миссия: доложить богу, заслуживают ли люди существования.
Умилительный исекай
от EMT Squared
(«Перестану быть героем
», «Любовь тирана
») по манге Химавари
и Юрико Такагами
. За режиссуру отвечает Дзюнъити Китамура
(«Клетки за работой: Тёмная сторона
», «Клинок Бессмертного
»), за сценарий — Хитоми Миэно
(«У Коми проблемы с общением
», «Кэрол и Тьюздей
»), а за дизайн персонажей — Асами Миядзаки
. Сэйю Нефертимы — Ай Какума
(Мати Кураги из «Корзинки фруктов
», Руна Сасаки из «Моей любви 999 уровня к Ямаде
»).
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Исекай «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»
Где смотреть: Crunchyroll
На Земле стали появляться врата в параллельное измерение, где обитают всевозможные чудища, угрожающие человечеству. Одновременно некоторые люди обрели сверхспособности и стали охотниками на монстров. Сон Чин — слабейший представитель «профессии», чья смерть в загадочном двойном подземелье становится началом невероятных приключений к высшему уровню.
Экранизацией хитовой манхвы Чхугона
Solo leveling занимается студия A-1 Pictures
(«Работа!!
», «Восемьдесят шесть
»). За режиссуру отвечает Сюнсукэ Накадзю
, работавший над анимацией в первых сезонах «Атаки титанов
» и «Человека бензопилы
», а за сценарий — Нобору Кимура
(«Гангста
», «Инцидент Кэмоно
»).
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Гид по «Атаке титанов» для всех категорий зрителей
Где смотреть: Crunchyroll
Воспитанные священником братья Рин и Юкио узнают, что они дети Сатаны и решают отомстить биологическому отцу за убийство приемного. Поступив в школу экзорцистов, они готовятся к крестовому походу против демонических прихвостней и дьявольских проявлений в человеческом обществе. Теперь они столкнутся с богатой и могущественной организацией «Иллюминатов».
Не каждый вспомнит, но первый сезон «Синего экзорциста
» вышел в 2011 году, второго пришлось ждать шесть лет, а продолжение охватывает сюжет одноименной манги Кадзуэ Като
с десятого по 15-й том. За производство отвечает студия VOLN
(«Я хочу съесть твою поджелудочную
», «Усио и Тора
»), а во главе процесса — Дайсукэ Ёсида
(«Проблемы идола
», главный аниматор «Охотник х Охотник
»).
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Обзор «Синего экзорциста»
Где смотреть: Crunchyroll
Господин Злодей
— один из лидеров злодейской организации, которая хочет захватить Землю. Козни кознями, но для реализации плана тоже надо отдыхать — и враг человечества охотно гуляет по паркам, любуется пандами, изучает карту метро и предается другим радостям повседневности.
За комедийную мангу Ю Морикавы
взялись сразу две студии — SynergySP
(«Перекрестная игра
», «Боевой дворецкий Хаятэ!
») и Shin-Ei Animation
(«Озорная Такаги
», «Опасность в моем сердце
»). Злодея озвучил Синтаро Асанума
(Эйден Филд из «Вайолет Эвергарден
», Вакаси
из «Сказа о четырех с половиной татами
»). Режиссер — Ёсинори Одака
(«Крутой учитель Онидзука
», «Наруто
»), сценаристка — Мидори Гото
(«Империя мертвых
»), чардиз — Томоми Симадзаки
(«Воспоминания одного пилота
»), а композитор — Нобуаки Нобусава
(«Полиция в коробке
», «Магазинчик сладостей
»).
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«Любовь после мирового господства» — ромком о супергерое и суперзлодейке
«ДОСАНКО-ГЯРУ ЧУДО КАК МИЛЫ» — С 9 ЯНВАРЯ
Где смотреть: Crunchyroll
Столичный парень Цубаса Сики сбегает от чрезмерно контролирующих родителей и направляет стопы на Хоккайдо. Правда, больше всего сердце юноши трепещет не из-за непривычных холодов или количества осадков, а при виде досанко (уроженки Хоккайдо) Минами Фуюки, которая, как следует из названия, гяру.
Восхвалять красоту японской пасторали взялась студия Silver Link
, имеющая в этом вопросе обширные познания («Глухомань
», «Связь сердец
») во главе с Мирай Минато
и Мисудзу Хосино
. Столичного Цубасу озвучит Нобунага Симадзаки
(Сэйсиро Наги
из «Синей тюрьмы
»), а хоккайдскую красавицу Минами воплотит Аянэ Сакура
(Отяко Урарака
из «Моей геройской академии
»).
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Приземленный ромком «Моя возлюбленная забыла свои очки»
Где смотреть: —
На окраине оживленного района Сусукино, где можно найти идзакая на любой кошелек и развлечения на любой вкус, расположена небольшая закусочная, где всем заправляют Басуэ и её помощница Акэми. Каждый день полон комичных ситуаций и историй — из жизни сотрудниц и завсегдатаев.
Экранизация комедийного сэйнэна Форбиддена Сибукавы
от студии PuYUKAI
(«Вечера с кошкой
», «Крохотная Гаргантия
»). Режиссером и сценаристом заявлен Минору Асина
(«Девушки-кайдзю
»), за музыкальное сопровождение отвечает Сёта Коваси
(«Низкоквалифицированный ниндзя
»), а Басуэ и Акэми озвучили Кимико Сайто
(Мики Сиба
из «Сатаны на подработке!
», Кадзуэ Угаки
из «Войны горничных Акибы
») и Риэ Такахаси
(Мэгумин из «Этого замечательного мира
», Ай Хосино
из «Звездного дитя
»).
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«Кафу «У Белого медведя» — повседневность в духе «Друзей»
Где смотреть: Crunchyroll
Мир расколот ожесточенным конфликтом между Королевской армией и Владыкой Демонов. Однажды в плен адской орды попадает доблестная человеческая принцесса, командующая всадниками третьего эскадрона, и её говорящий священный меч Экскалибур. Добровольно раскрывать имперские секреты принцесса отказывается, а применять к ней физические пытки запрещает Договор о порабощении. Однако изощренная инквизиторша Торчер Тортура придумывает для пленницы необычные, но действенные испытания: соблазнение деликатесами, увлекательными играми и кавайными животными.
Мрачный застенок организован на студии PINE JAM
(«Кубо не прощает меня моба
», «Девушка из оперы!!
»), а изощренными мучениями заведует Ёко Канамори
(«Невеста чародея
», «Моб Психо 100
»). Принцессу королевской армии озвучивает Харука Сараиси
(Арсипа из «Золотого Камуя
», Титосэ Сиракава
из «Ангела по соседству
»), легендарный меч Экскалибур говорит голосом Тикахиро Кобаяси
(Фуси из «Человека-бензопилы
», Сион Ямада Асаэмон
из «Адского рая
»), а мистресс Торчер Тортуру воплотит Сидзука Ито
(Анего
из «Однушки лорда демонов и героя
», Минами Тоба из «Лагеря на свежем воздухе
»).
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«Девушка из оперы!!» — артистичное аниме той же студии
Где смотреть: —
Хана — единственный сын легендарного воина Йо Асакуры и Анны, который и не думает о боях, пока в дело не вмешиваются боги. По традиции, если у трех или более королей шаманов из восьми возникают разногласия, они могут их решить на специальном турнире «Цветок Маиса».
Продолжение манги Хироюки Такэи
адаптирует студия Bridge
(«Хвост феи
», новый «Шаман кинг
»). Дзёдзи Фурута
возвращается к роли режиссера, а сценарий вновь напишет Сёдзи Ёнэмура
(«Охотник х Охотник
», «Ван-Пис
»). Хану, как и Йо, озвучила Ёко Хикаса
(Утахимэ Иори
из «Магической битвы
», Атом
из «Плутона
»), духа-самурая Амидамару — вновь Кацуюки Кониси
(Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов
»), а Йоханэ Асакуры, потомка антагониста Хао, — Сюн Хориэ
(Джордж Глуман
из «Семьи шпиона
», Миги из «Миги и Дали
»).
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«Стальной алхимик» — классика подростковой фантастики
Где смотреть: —
В мире будущего андроиды ожидаемо сосуществуют с людьми. Правда, не всегда мирно. Если бы всё было так просто, гиноиду Руж Редстар
и её партнерше Наоми Ортманн
не пришлось бы лететь на Марс, чтобы уничтожить девять андроидов, бросивших вызов правительству.
Новое оригинальное творение студии Bones
(«Моб Психо 100
», «Стальной алхимик: Братство
»). За постановку отвечает Мотонобу Хори
(«Кэрол и Тьюсдей
»), металлическую Руж озвучивает Юмэ Миямото
(Котобуки Авано из «Приоритета чудо-яйца
»), а Наоми — Томоё Куросава
(Кумико Омаэ из «Звучи, эуфониум!
», Ребекка
из «Киберпанка: Бегущие по краю
»).
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«Киберпанк» — блестящая экранизация видеоигры о мрачном будущем
Где смотреть: Crunchyroll
Однажды в город, где поклоняются ведьме, пожаловала мрачная парочка: девушка Гидо с глазами зверя и маг Ашаф, не расстающийся со зловещей ношей — пристегнутым к спине гробом. Когда-то Гидо была проклята злой колдуньей и теперь ищет её, чтобы снять порчу. И отомстить.
Экшн-фэнтези в стиле ар-деко готово явить себя миру благодаря творческой команде Yokohama Animation Lab
(«Созерцая колготки
», «Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов
») и режиссеру Такаюки Хамане
(«Психопаспорт
», «Заклинательница зверей Эрин
»). Гидо озвучивает Ё Таити
(эсминец Аянами из «Лазурного пути
»), а облик Ашрафа дополнил голос Тосиюки Морикавы
(Ёсикагэ Кира из «Невероятных приключений ДжоДжо
», Данте из «Дьявол может плакать
»).
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«Морская тьма, лунная тень» — хоррор о близняшках
Где смотреть: —
Новые похождения Атару Моробоси
— земного балбеса, неожиданно спасшего Землю, обаяв инопланетную принцессу Лам
. Правда, суженная из далекого космоса не единственная девушка, которая по сердцу ветреному юноше — и встречи с обаятельными пришелицами обещают новые неловкие ситуации.
Как и было заявлено, студия David Production
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Клетки за работой
») адаптирует мангу легендарной Румико Такахаси
на 46 серий, выбрав самые яркие сюжеты первоисточника. Первая экранизация случилась еще в 1980-е, а в новой версии Атару и Лам озвучивают Хироси Камии
(Леви
из «Атаки титанов
», Дзимпати Эго
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
») и Сумирэ Уэсака
(Хлоя из «Дракона-горничной Кобаяси
», Хаясэ Нагаторо
из именного сериала
).
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«Корзинка фруктов» — классическая мелодрама с элементом мистики
Где смотреть: Crunchyroll
Арадзин Томосиби переводится в школу «Итидзу» для неблагополучных подростков, где встречает старого дружка Матакару Асаминэ, а следом знакомится с джинном Сэнъя, который готов исполнить заветное желание юноши. О чем мечтает фрустрированный девственник, оказавшийся в учебном заведении, где ни один час не проходит без драки, догадаться не сложно.
«Буттигири?!» — оригинальное аниме от режиссера «Банановой рыбы
» Хироко Уцуми
, которое описывают как школьную версию «Тысячи и одной ночи». За производство отвечает студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Дорохедоро
»), а сэйю Арадзина Томобоси — Гэнки Окава
(Алекдора Сэндлер из «Черного клевера
», Лемон Ямабуки из «Туалетного мальчика Ханако
»).
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Аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»
Где смотреть: Netflix
После загадочной катастрофы маленький тихий городок застывает во времени. Местные жители по инерции верят, что всё когда-нибудь вернется на круги своя, а школьники Масамунэ и Мицуми уверены, что лишь активными действиями можно сместить время с мертвой точки. И, конечно, еще не подозревают, что ждет их впереди.
Оригинальную фантастическую драму для студии MAPPA
(«Сага о Винланде
», «Дороро
») написала и поставила Мари Окада
(«Укрась прощальное утро цветами обещания
», «Торадора
»). 14-летний Масамунэ говорит голосом Дзюнъи Эноки
(Сэндзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов
»), а сэйю его одноклассницы Муцуми — Рэйна Уэда
(Миё Саймори
из «Моего счастливого брака
»).
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«Укрась прощальное утро цветами обещания» — поэтичный дебют Окады
Где смотреть: в кинотеатрах
Период Муромати (XIV-XVI столетия). Принц Аситаки, зараженный проклятием после битвы с взбесившимся магическим вепрем, покинул родную деревню, чтобы найти лекарство. В пути он знакомится с волчьей принцессой Сан, лесным Богом и людьми, которые хотят отвоевать территорию у природы.
Хаяо Миядзаки
очень осторожно работает с историческим временем — тем заметнее его единственный визит за пределы XX века, тем более — размышление о цивилизационной и духовной эволюции человечества. Одна из самых выразительных и мрачных работ студии Ghibli
(«Мальчик и птица
», «Сказание о принцессе Кагуе
»).
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Все фильмы Миядзаки от худшего к лучшему
Где смотреть: —
Странствующий мечник Симоцуки Рюме прибывает в новый город, где становится невольным участником заговора и обвиняемым в краже магического Драконьего рога. Однако самурай не ударяет в грязь лицом — и разоблачает злоумышленников, а также вступает в схватку с драконом, терроризировавшим горожан.
«Монстры» — ваншот 1994 года Эйитиро Оды
во вселенной «Ван-Пис
», который решил экранизировать Сон Хо Пак, режиссер первого сезона «Магической битвы» и нулевого приквела
. За производство отвечает его студия E&H
. Несмотря на скорую премьеру, подробностей еще мало.
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Обзор «Ван-Писа» от Netflix
Где смотреть: —
В продолжении авантюрной комедии «Великий притворщик
» центральная роль досталась аферистке Дороти, мелькавшей в оригинальном сериале как возлюбленная Лорана Тьерри, с которым их дороги разошлись. Одной из задач Дороти, оказавшейся в доме приемной семьи на Тайване, будет вспомнить всё — возможно, и уже знакомых персонажей.
«Разблюто» от студии Wit
(«Семья шпиона
», «Пузырь
») задумано как полный метр. Творческая команда почти не поменялась: в деле режиссер Хиро Кабураги
, сценарист Рёта Косава
и арт-директор Юсукэ Такэда
. Главную героиню озвучивает Юка Комацу
(Эн Оуани из «Психопаспорта 3
», Скэнти из «Труськи, Чулко и пресвятого Подвяза
»).
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Почему вам стоит посмотреть «Семью шпиона»
Что еще посмотреть
Продолжаются
: «Провожающая в последний путь Фрирен
», «Монолог фармацевта
», «Благословение небожителей
» (дунхуа
), «Нежить и неудача
», «Рагна Багровый
», «Не ешь сырую свинину
», «Дайго из пожарной команды
», «Семь смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса
», «Рубеж Шангри-Ла
».
Стартовали в конце декабря
: «Сжечь ведьмы №0.8
» (с 27 декабря), «Покемон: Консьерж
» (с 28 декабря).
Еще новинки
: с 3 января — «Исюра
» и «Добро пожаловать в класс превосходства
» (сезон 3), с 6 января — «Принц демонов дома Момоти
», с 7 января — «Царство
» (сезон 5), с 9 января — «Синдуальность: Нуар
» (кур 2), с 11 января — «Ёко из Сэнгоку
», «Ежемесячник бредовой науки
», с 14 января — «Король огненной охоты
» (сезон 2).
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Чем интересен «Король огненной охоты»
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