Принцессы, рабы, выходные и вкусности: 25 самых ярких аниме зимы

«Становясь волшебницей» — с 3 января

Читать 5 аниме про девочек-волшебниц

«Низкоуровневый персонаж Томодзаки» (сезон 2) — с 3 января

Читать Обзор ММОРПГ-ромкома «Моя любовь 999 уровня к Ямаде»

«Раб спецотряда демонического города» — с 4 января

Читать «Школьные войны» — откровенное аниме по Троецарствию

«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВКУСНОСТЕЙ» — С 4 ЯНВАРЯ

Читать «Кулинарные скитания в параллельном мире» — исекай от MAPPA

«МАГИЯ И МУСКУЛЫ» (2-Й СЕЗОН) — С 6 ЯНВАРЯ

Читать Рецензия на первый сезон

Читать «Кэйон!» — культовое аниме о музыкальном кружке для девушек

«ЛЮБОВЬ С КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ» — С 6 ЯНВАРЯ

Читать «Форма голоса» — кинематографичное аниме о школьных трудностях и жестовом языке

«ОПАСНОСТЬ В МОЁМ СЕРДЦЕ» (2-Й СЕЗОН) — С 7 ЯНВАРЯ

Читать Рецензия на первый сезон

«СТАРШАЯ КАРТА» (2-Й СЕЗОН) — С 7 ЯНВАРЯ

Читать Особая колода в «Сакуре — собирательнице карт»

«Я делаю всё возможное, чтобы чувствовать себя как дома в другом мире» — с 7 января

Читать Исекай «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»

«Поднятие уровня в одиночку» — с 7 января

Читать Гид по «Атаке титанов» для всех категорий зрителей

«Синий экзорцист: Сага об «Иллюминатах» Симанэ» — с 7 января

Читать Обзор «Синего экзорциста»

«Выходной Господина Злодея» — с 8 января

Читать «Любовь после мирового господства» — ромком о супергерое и суперзлодейке

«ДОСАНКО-ГЯРУ ЧУДО КАК МИЛЫ» — С 9 ЯНВАРЯ

Читать Приземленный ромком «Моя возлюбленная забыла свои очки»

«Закусочная Басуэ» — с 9 января

Читать «Кафу «У Белого медведя» — повседневность в духе «Друзей»

«ВРЕМЯ ПЫТОК, ПРИНЦЕССА» — С 9 ЯНВАРЯ

Читать «Девушка из оперы!!» — артистичное аниме той же студии

«Шаман Кинг: Цветы» — с 10 января

Читать «Стальной алхимик» — классика подростковой фантастики

«МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЖ» — С 11 ЯНВАРЯ

Читать «Киберпанк» — блестящая экранизация видеоигры о мрачном будущем

«ВЕДЬМА И ЧУДОВИЩЕ» — С 12 ЯНВАРЯ

Читать «Морская тьма, лунная тень» — хоррор о близняшках

«Несносные пришельцы» (сезон 2) — с 12 января

Читать «Корзинка фруктов» — классическая мелодрама с элементом мистики

«Буттигири?!» — с 13 января

Читать Аниме для тех, кто обожает «Гарри Поттера»

«ФАБРИКА ИЛЛЮЗИЙ АЛИСЫ И ТЕРЕЗЫ» — С 15 ЯНВАРЯ

Читать «Укрась прощальное утро цветами обещания» — поэтичный дебют Окады

«Принцесса Мононоке» — с 18 января

Читать Все фильмы Миядзаки от худшего к лучшему

«Монстры: 103 проклятия дракона милосердия» — в январе

Читать Обзор «Ван-Писа» от Netflix

«Великий притворщик: Разблюто» — с 23 февраля

Читать Почему вам стоит посмотреть «Семью шпиона»

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