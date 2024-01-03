«Нежность 2»: Служебный роман

Самое интересное

Ретроспектива мастера продлится до апреля, а программа сборников «Новогоднее мультпутешествие» пройдет с 3 по 8 января

Музей кино в праздники бесплатно покажет комедии Леонида Гайдая и новогодние мультфильмы

«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное

Современное и неожиданно актуальное прочтение известного советского мультфильма, где животные в итоге оказались не такими криповыми, как в трейлере