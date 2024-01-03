«Нежность 2»: Служебный роман

В онлайн-кинотеатре Иви в первые дни нового года вышел сериал «Нежность 2» – продолжение нашумевшего хита Анны Меликян, ставшего одним из первых собственных проектов стриминга еще во время пандемии. Лирическая и, что немаловажно, короткая история Елены Ивановны Подберезкиной в исполнении Виктории Исаковой, жизнь которой меняется после случайной встречи с мужчиной в Санкт-Петербурге, представляла, казалось бы, очень простой, но тогда еще не столь популярный для нынешнего отечественного кино взгляд опытной женщины на любовь, отношения и тот самый шанс или, если угодно, романтический случай, способный перевернуть все с ног на голову. Во второй «Нежности» – последствия той же случайной встречи, только теперь уже в восприятии мужчины, точнее Сергея Николаевича Доброва, прилежного профессионала Института статистики, который рад бы назвать такую случайность лишь погрешностью, если бы она так кардинально не изменила его жизнь.
фото: Пресс-служба Иви
Пока Елена Ивановна Подберезкина готовилась к судьбоносному вызову со всей силой и строгостью одинокой независимой женщины, в чьей «е*абельности» усомнилась собственная подруга (Анна Михалкова) и по сути взяла ее таким образом на «слабо», Сергей Николаевич Добров (Евгений Цыганов) жил по большому счету ничем не примечательной жизнью маленького человека. Развелся с женой (Александра Урсуляк), которая устала от его тихой интеллигентности и расписанной до мелочей жизни – точнее, от его статистического подхода, который Сергей Николаевич не мог оставить исключительно на работе, а так или иначе приносил домой. Там вместо семейных фотографий на стене красовался календарь с планировщиком совместных ужинов и секса.
Сергей Николаевич никогда не лез на рожон и даже несколько робел от общения с клиентами – каким, например, стал нагловатый бизнесмен (Евгений Санников), назначивший встречу в знаменитой питерской гостинице «Астория», но серьезный разговор о статистических данных променявший на развлечения в кругу девиц. Так фрустрированный необязательностью столь серьезных людей Сергей Николаевич Добров и остался наедине с собой и своими мыслями о погрешностях этого мира в лобби «Астории», где за столик к нему вдруг и подсела Елена Ивановна Подберезкина.
фото: Пресс-служба Иви
Встреча эта перепахала обоих, а не вовсе, как можно было подумать по первой «Нежности», только Елену Ивановну. Сергею Николаевичу, возможно, пришлось еще хуже – и в силу его природной или воспитанной мамой с бабушкой робостью или интеллигентностью, и в силу его профессии, да и просто в силу обстоятельств. Все-таки только он оставил Подберезкиной свой номер телефона, который, увы, не работал в самый нужный момент.
Если первая «Нежность», несмотря на черно-белое изображение и оммажи французской новой волне и советскому оттепельному кино, была все-таки парафразом «Москвы слезам не верит», то вторая, очевидно, отсылает к «Служебному роману», где не всегда богатый на эмоции Евгений Цыганов играет ничуть не хуже Андрея Мягкова.
Сиквел «Нежности», кажется, и выигрывает у оригинального сериала именно за счет своей мягкой силы – несмотря на мужскую команду и в целом мужской взгляд на историю, он не становится неким героическим кино или гимном маскулинности. Это все тот же разговор о потерянном поколении условных «сорокалетних», которые уже успели что-то сделать в своей жизни – от карьеры до детей (или в обратном порядке, в зависимости от приоритетов), – но так и не смогли найти самих себя и собственное счастье. Которое, как было и в первой «Нежности», и в ее продолжении, по-прежнему складывается из мелочей, случайных разговоров и встреч – нет, не способных изменить ни мир вокруг нас, ни уже нас самих, но, возможно, способствующих тому, чтобы и на себя, и на этот мир мы посмотрели немного под другим углом – например, с питерской крыши, где проводит время герой Евгения Цыганова.
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