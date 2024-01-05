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«Инспектор Гаврилов»: От вора до майора

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5 января 2024
В онлайн-кинотеатре START начался показ сериала «Инспектор Гаврилов» — комедии Кирилла Васильева, в которой рецидивист в исполнении Виктора Добронравова прикидывается полицейским. Не добровольно, а по счастливому для него стечению обстоятельств. Все это, как можно догадаться, оборачивается чередой недопониманий, совпадений и прочего абсурда с участием провинциальных служителей правопорядка и жителей небольшого городка.

«Инспектор Гаврилов»: От вора до майора

Вор Саша со звучной фамилией Медный (Добронравов) вместе с подельником обдирают до нитки одного очень богатого и наверняка коррумпированного то ли бизнесмена, то ли чиновника. После этого дела, сорвав серьезный куш, Медный отправляется на поезде во Владивосток, где должен воссоединиться с напарником и поделить деньги. Ловко пройдя все рамки и досмотры — а в сумке у героя есть весьма заметное огнестрельное оружие — Саша занимает свое место в купе, не ожидая, что совсем скоро его соседом станет майор Гаврилов (Андрей Курносов), который едет в городок Усть-Шахтинск (на въездной табличке Усть будет иронично подправлено на Грусть), чтобы возглавить местное отделение полиции. Чтобы избежать лишних расспросов, Медный хорошенько напаивает собеседника — и тот, в порыве пьяной удали, падает из тамбура на полном ходу. А Медному не остается ничего другого, как прикинуться Гавриловым — ведь в поезде начинается внезапная полицейская проверка, а подельник по телефону подает недвусмысленные сигналы бедствия — надеть форму майора и отправиться в Усть-Шахтинск в надежде залечь на дно. Однако скрыться от новых коллег Гаврилова не получается, и так вор-рецидивист Медный становится главой провинциального полицейского участка.

«Инспектор Гаврилов»: От вора до майора

И знакомится с новоявленными коллегами и соседями. Денис Власенко в привычном для себя амплуа юного, робкого, неопытного копа Коли, чья мама Наталья (Екатерина Стулова) служит в одном с ним отделении и пытается пристроить паренька в женихи к дочери своей подруги из МФЦ — он же сам, конечно, безответно влюблен в официантку из местного ресторана Людмилу (Наталья Земцова). «Сельский детектив» Алексей Демидов и тут играет простоватого деревенского следователя, а Омар Алибутаев из «Омара в большом городе» — местечкового бизнесмена Марата. Все остальные в первых сериях пока что выступают этаким пестрым фоном — в меру коррумпированные, в меру бестолковые и простодушные, рядом с которыми фейковый Гаврилов смотрится действительно авторитетом. И легко подстраивается под любую ситуацию, так что не выдать себя оказывается проще простого. Конечно, пока не объявится настоящий Гаврилов — он-то выжил, и, потрепанный, но не побежденный, упорно движется в сторону Усть-Шахтинска.

«Инспектор Гаврилов»: От вора до майора

Завязку «Инспектора Гаврилова» нельзя назвать оригинальной, сразу несколько сериалов начинаются схожим образом, но, как правило, существуют в плоскости криминального или детективного жанров с элементами боевика и прочего экшена. Новый же российский проект является полноценной комедией, которая в свою очередь допускает множество условностей и преувеличений. Герой Добронравова легко приживается на новом месте, не вызывая ни у кого особых подозрений — тут и документы выправят, и закроют глаза на все оговорки и несостыковки. В итоге инспектор-вор — вот уж самая наглядная иллюстрация термина «оборотень в погонах» — оказывается чуть ли не самым эффективным полицейским на всю деревню. Знания криминального мира помогают ему раскрывать преступления и ловить преступников, а в целом житейская мудрость, обретенная, видимо, в местах не столь отдаленных, служит хорошим подспорьем в решении бытовых и сердечных проблем, как собственных, так и непутевых коллег.

«Инспектор Гаврилов»: От вора до майора

Криминально-тюремная тематика стала сюжетообразующей для многих российских — в основном, что примечательно, комедийных — сериалов в последнее время. Параллели с реальной жизнью в России, которая и по сей день строится «по понятиям», кажутся уже общим местом, как и рассуждения о том, что от преступника до полицейского и обратно — один шаг. «Инспектор Гаврилов», по крайней мере, отличается какой-то легкостью повествования и не сулит ни кровавых разборок, хоть за Медным и охотятся бывшие подельники и прочие опасные элементы, ни серьезных драматических поворотов. Режиссер Кирилл Васильев, прославившийся сперва короткометражкой, а потом и одноименным полным метром «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» все с тем же Виктором Добронравовым в главной роли, не только понимает комедийный потенциал артиста и умеет с ним работать, но и в целом успел набить руку в пространстве безопасного, универсального юмора. В новой работе, конечно, есть будто бы претензия на актуальность — но это уже скорее та комедия, где все грустное давно стало смешным.

Смотрите сериал «Инспектор Гаврилов» в онлайн-кинотеатре START.


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обсуждение >>
№ 1
Olga73 (г.Москва)   5.01.2024 - 14:17
Сейчас как раз смотрим с мужем "Подкидыша" - нравится НАМНОГО БОЛЬШЕ, чем "Цыплёнок жареный" (в котором также Добронравов одну из ГР сыграл..), оставивший неприятный осадок на душе... читать далее>>
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