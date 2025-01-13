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«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется

Обзор сериалов >>
13 января 2025
Зимний аниме-сезон берет разгон: например, он принес нам второй сезон многофигурного ромкома «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят». Не пугайтесь гаремной конфигурации: почему всё на самом деле сложнее, нам поможет разобраться тематический канал Покебол с предсказанием. Об остроумном сериале Bibury Animation StudiosВолшебные разрушительницы», «Пять невест») рассказывает Сергей Сергиенко.

«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется

Рэнтаро Айдзё очень не везет. Парень чересчур настойчиво хочет найти любовь, поэтому умудрился к концу средней школы получить… уже сотню отказов. Хотя вроде бы всё на месте: симпатичный, спортивный и отнюдь не глупый юноша по какой-то загадочной причине раз за разом получает от ворот поворот. В день выпускного он решает пойти в храм и вознести молитву богу любви, чтобы наконец обрести вторую половинку. А тот возьми да и появись, причем сразу с важным пояснением: закралась ошибочка — и довольно фатальная. На самом деле Рэнтаро должен будет получить сотню признаний. Нюанс в том, что каждое — настоящее, и отказ в такой любви грозит неминуемой смертью. Парень было не поверил, но в первый же день старшей школы в него влюбились сразу две девушки. И это, как говорится, только начало.

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По какой-то удивительной причине в аниме очень любят гаремы. Причем в самых разных проявлениях: всё чаще это, конечно же, очередной исекаец, которого в новом мире ждут не только слава и почести, но и пара-тройка (минимум!) сохнущих по нему дев. Вариаций за годы успели перебрать несчетное количество: от самых что ни на есть прямых до обратного (когда у девушки нет отбоя от парней). Дошло до самопародий и попыток заигрывания с рамками дозволенного. И всё же при богатстве вариаций «Сто девушек» умудряются выглядеть свежо.

«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется

Во многом за это нужно благодарить протагониста. В отличие от типичного предводителя гарема, Рэнтаро вовсе не глуп и сходу считывает намеки. Более того, он умудряется логично и органично включать новых девушек в собственную жизнь, регулярно выкручиваясь из, казалось бы, безвыходных ситуаций. На каждую проблему у парня найдется решение — зачастую не одно. Уже это смотрится как глоток свежего воздуха на фоне большинства протагонистов подобных историй.

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Хотя прелесть сериала, конечно в Рэнтаро, за чьей активностью действительно интересно наблюдать, только им дело не ограничивается: в ход идет тяжелая артиллерия из, собственно, девушек. В первом сезоне их пять (с половиной — но это смешной спойлер, суть которого раскрывать не буду), и каждая представляет собой кристаллизованный архетип. Первые две девушки — собственно, классические цундэрэ и дэрэдэрэ: агрессивный отказ и безграничная любовь соответственно. Следом к ним присоединяется кудэрэ, почти не выражающая эмоций, а четвертой становится дандэрэ, то есть жуткая стесняшка. На удивление, обошлось без яндэрэ (скорее всего, пока). Типажи в большинстве случаев выкручены на 146%, из-за чего возникает дополнительный комический эффект.

«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется

При этом сериал держит отличный баланс смешного и серьезного, в нужные моменты переключая настроение либо по щелчку, либо более аккуратно — в зависимости от ситуации. Даже удивительно, как сериал о создании гарема умудряется быть то глубоким, то наоборот, сочетая предельно глупые шутки с проникновенными моментами, когда с легкостью забываешь, что на экране не совсем традиционная романтика.

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«Сто девушек» не совершает революцию, но отлично справляется со всеми поставленными задачами — романтика, юмор, этти? — причем с запасом. Первый сезон закладывает отличную базу для продолжения — остается дождаться.

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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   8.01.2024 - 02:34
От рисовки женских персонажей хочется спрятаться. Она очень плохо выглядит, плюс всё довольно стереотипное. Сюжет вообще не понятен читать далее>>
№ 1
babydylnova   6.01.2024 - 22:16
Какая банальная и безвкусная рисовка. Такое ощущение будто это мультик из разряда 18+, где все девушки пристают к главному герою читать далее>>
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«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется фотографии
«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется фотографии
«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется фотографии
«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Гарем — не то, чем кажется фотографии
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