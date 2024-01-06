«Доктор Преображенский. Новые серии»: Сделай лицо попроще

8 января «Первый канал» начинает показ нового сезона сериала «Доктор Преображенский». Спустя пять лет продюсеры вновь решили перенести зрителя в уютные 60-е, и продолжить увлекательную историю о пионерах отечественной пластической хирургии. Творческая команда проекта была полностью заменена. Звёздный дуэт Сергея Тарамаева и Любови Львовой в режиссёрском кресле сменил опытный сериальный режиссёр Артём Насыбулин. Поменялась сценарная группа, а с ней поменялся общий стиль и акценты. Новый оператор-постановщик дал новый взгляд на материал. Существенно видоизменился и актёрский состав. В результате, зрителю под лейблом любимой продукции предлагается совсем другое кино, выполненное в иной манере для принципиально иной аудитории. Вместо полётного бесшовного атмосферного рассказа с ароматом полноэкранного кино, коим был первый сезон картины, получился тяжеловесный типовой канальный сериал с интонациями мыльной оперы. А политические ноты, мощно звучащие в первом сезоне, и вовсе улетучились, уступив место лирике.
Москва, 1968 год. Челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский (Денис Шведов
) в расцвете формы и на пике своей карьеры. Он возглавляет созданный два года назад под его имя и команду институт красоты, сотрудниками которого разработана сенсационная новинка — коллагеновая нить, призванная совершить революцию в хирургии. После успешного доклада на симпозиуме, Преображенский решается применить своё открытие во время операции особой пациентки. Капитан сборной по спортивной гимнастике Наташа Маковоская получает травму лица при падении с брусьев. Накануне олимпиады в Мехико спортсменку следует привести в норму как можно скорее не только физчески, но и эстетически. Ради достижения требуемого результата Преображенский призывает на помощь экспериментальную методику, но вместо триумфа операция оборачивается для врача серьёзными проблемами. Пациентку с воспаленённым лицом спешно увозят в другую больницу, а Преображенский лишается возможности возглавлять свой же институт. Исполняющим обязанности главврача назначается нечаянная возлюбленная Преображенского — Светлана Дронова (Анна Чиповская
), чиновница из Минздрава, мечтающая о головокружительной карьере «в поле». Она же возглавляет комиссию расследования по делу о «врачебной ошибке». Ситуацию усугубляет бегство в капстрану талантливого хирурга Игоря Зорина, жениха Зоси (Мария Андреева
).
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Первый сезон сериала «Доктор Преображенский»
«Таинственная» причина некроза лицевых тканей спортсменки Маковской становится главной сюжетообразующей сквозной интригой сериала. Хотя всё довольно очевидно. Судя по головокружению, на которое ссылается героиня во время отборочных соревнований в начале фильма, речь идёт о людоедской методике «естественного биологического допинга», применявшейся в спорте высших достижений советскими тренерами накануне крупных состязаний. Понятное дело, в советское время о том, какой ценой на самом деле девочкам-подросткам доставался «престиж страны», знали лишь посвящённые. Но после распада Союза свободная пресса много писала о варварских методах стимуляции мышечной активности в советском женском спорте. В сериале же секрет Полишенеля откроется ближе к финалу.
В отсутствие диссидентских монологов Зотова о душном режиме, основной акцент второго сезона сделан на линию взаимоотношений Преображенского и Дроновой, которая между чувствами и карьерой поначалу выбирает карьеру, истово топя своего любовника. Анна Чиповская выходит за рамки амплуа чувственной красавицы, представляя на экране жёсткую бизнес-вумен образца конца 60-х. Крепкая работа Чиповской, на которой зиждется остов повествования, по сути — главное достижение нового сезона, где зритель не увидит ни Агриппины Стекловой
, ни Владимира Мишукова
, ни Петра Скворцова
. Из старой команды Преображенского в институте остался лишь Левонян (Амбарцум Кабанян
), да и тот уведён на задний план. Интересный яркий рисунок роли Дмитрия Богдана
, филигранно воплотивший в первом сезоне образ офицера КГБ Сергея Лаврентьева, нивелирован и усреднён до стандартного человека в сером.
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Рецензия на сериал «Доктор Преображенский» (2018)
Абсолютный провал нового сезона — второй план фильма. Многочисленные сцены с жёнами тузов советского общества, окружающими Дронову, беспомощны и фальшивы. На этом фоне даже грубые комбинированные съёмки в стиле старого советского кино и существенные различия почерка Преображенского в разных сценах, уже не выглядят катастрофой. Если в первом сезоне каждый эпизод с новым артистом дарил яркие впечатления (одна сцена с писателем-алкоголиком в исполнении Даниила Воробьева
чего стоит), в новом — подобных подарков не предусмотрено. Но есть безусловные удачи среди новых сквозных персонажей. В начале фильма благодаря настойчивости Преображенского в институте появляется новый хирург Андрей Михайлов (Ростислав Бершауэр
) — талантливый учёный, имевший богатую практику, отсиживая срок в колонии. Именно с ним Преображенский связывает надежды помочь Зосе. Первой пациенткой Михайлова становится Надя (Майя Гитер
) — девушка, желающая избавиться от черт лица, напоминающих её отца. Своё решение Надя объясняет так: «Я дитя войны... Моя мама была в окупации. Он взял её силой
». После долгих колебаний Михайлов решается на операцию. Блистательный дуэт Бершауэра и Гитер — самая большая находка картины. Тонкой кистью, вполголоса актёры плетут тонкое кружево отношений двух раненых жизнью людей. Сцены Нади и Михайлова кардинально отличаются от основного материала фильма высоким уровнем исполнения и глубиной интонации.
Интересный образ создал в картине Юрий Чурсин
. Его персонаж — Эдуард Борисович, психотерапевт, дающий экспертизу перед операцией. Любопытно, что именно Чурсин — актёр Серебренникова
— в определённой степени заменил в картине выпавшего «из гнезда» Петра Скворцова, другого актёра Серебренникова. Именно этот незримый фактор помог во многом сохранить некое подобие той конструкции, которая успешно работала в первом сезоне, ибо манера Чурсина, как и манера Скворцова, привнесла в общий ансамблю яркую самобытную краску.
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Есть в картине и нечаянные актуальные мотивы. Так в одной из сцен старая сотрудница архива, отчитывая молодую коллегу, гневно произносит фразу: «За что воевали?! Танцульки одни на уме!
». На фоне недавнего скандала, связанного с «голой вечеринкой» данный эпизод, удачно попавший в повестку, можно озарактеризовать пословицей «Утром в газете — вечером в куплете». Ну, а в целом, невзирая на все шероховатости и проколы нового сезона, приятно хотя бы на час перенестись в эпоху лайковых перчаток, самиздата и масок с чёрной икрой.
Смотрите сериал «Доктор Преображенский 2» на Первом канале с 8 января.
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