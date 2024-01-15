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От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

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15 января 2024
Новый год — время подводить итоги и строить планы, а еще — узнать, какие сериалы нас ждут в ближайшем будущем. И поверьте, их будет много! 2024-й нас порадует не только новыми сезонами любимых шоу, но и совершенно новыми проектами, которые обещают быть громкими и захватывающими. Среди них — экранизации культовых книг, игр и комиксов, спин-оффы популярных франшиз, авторские сериалы от известных режиссеров и актеров, исторические драмы и фантастические приключения. В общем, на любой вкус и цвет. В этом материале мы расскажем о 20 любопытных сериалах 2024 года, которые вы точно не захотите пропустить.

Вражда: Капоте против Лебедей, (FX/Hulu)

Премьера: 31 января

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Спустя семь лет возвращается «Вражда» — еще одна антология Райана Мёрфи. Первый сезон был посвящен закулисной войне двух суперзвезд 1950-х — Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд, — разгоревшейся на съемках знаменитого психологического хоррора «Что случилось с Бэби Джейн?» (1962). Новый же основан на бестселлере Лоуренса Лимера «Женщины Капоте: история любви, предательства и лебединой песни для целой эпохи» и посвящен драматическим отношениям знаменитого писателя Трумэна Капоте (Том Холландер) с близким кругом самых элитных женщин Нью-Йорка, которых он прозвал «Лебедями». Среди них — Барбара Пэйли (Наоми Уоттс), Слим Кейт (Дайан Лейн), С.З. Гест (Хлоя Севиньи) и Ли Радзивилл (Калиста Флокхарт). Капоте завоевал их доверие и дружбу, но затем предал, написав «Ответы на молитвы», где тонко замаскировал скандальные и распутные эпизоды их личной жизни, что вызвало гнев и жажду мести. Второй сезон состоит из восьми эпизодов, режиссерами которых выступили Гас Ван Сент, Макс Уинклер («Взрослые игры») и Дженнифер Линч «Американская история ужасов»).


Полиция Токио, 2 сезон (Max)

Премьера: 8 февраля

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Неожиданный хит HBO Max, основанный на мемуарах Джейка Адельштейна, который работал в Токио 90-х, раскрывая тайны якудза. Десять лет назад из «Полиции Токио» планировали сделать фильм с Дэниелом Рэдклиффом, но в итоге вышел сериал со звездой «Малыша на драйве» и «Вестсайдской истории» Энселом Элгортом. Журналист Джейк (Элгорт) строит карьеру в мире японской прессы, заводит знакомство с опытным детективом Катагири (Кен Ватанабе) и влюбляется в Саманту (Рэйчел Келлер) — американку, работающую в ночном клубе. Во втором сезоне Джейк и Катагири продолжают расследование, возможно, как-то связанное с войной между фракциями якудза. Они также сталкиваются с новыми угрозами: не только вовне, но и внутри полиции. Ожидаются также новые персонажи — вроде журналистки Шоко Нагаты, которая помогает Джейку, и бывшего члена якудза Наоки Хаямы, который теперь работает на Катагири.


Задача трех тел (Netflix)

Премьера: 21 марта

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс разработали англоязычную адаптацию популярной фантастической книги Лю Цысиня. В разгар культурной революции женщина-астрофизик Е Вэньцзе успешно контактирует с инопланетной цивилизацией, получает просьбу больше никогда не выходить на связь, но не исполняет её — и в XXI веке группа ученых вынуждена столкнуться с невероятной угрозой для человечества. В актерском составе заявлены звезды «Игры престолов» (Джон Брэдли, Лиам Каннингэм, Джонатан Прайс), Джован Адепо, Эйза Гонсалес из «Малыша на драйве», Алекс Шарп из «Как разговаривать с девушками на вечеринках», Бенедикт Вонг из фильмов киновселенной Marvel, Бен Шнетцер из «Y: Последнего мужчины» и многие другие.


Фоллаут (Amazon Prime Video)

Премьера: 12 апреля

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Адаптация популярнейшей видеоигровой франшизы, которую так долго ждали фанаты. Вместе с шоураннерами Дженевой Робертсон-Дворет («Капитан Марвел») и Грэмом Вагнером («Офис», «Кремниевая долина») над сериалом в качестве исполнительных продюсеров работали Джонатан Нолан и Лиза Джой, ответственные за «Мир Дикого Запада». В мире будущего, разрушенном ядерной войной, выжившие обитают в подземных убежищах, созданных как раз для сохранения человечества в случае аннигиляции. Два столетия спустя молодая Люси (Элла Пернелл из «Шершней») бросает всё, что когда-либо знала, чтобы отправиться в опасную и дикую Пустошь на месте разрушенного Лос-Анджелеса. Её отца Хэнка сыграет Кайл Маклахлен, а одного из мутантов-гулей — Уолтон Гоггинс.


Доктор Кто, 14 (1) сезон (BBC/Disney+)

Премьера: май

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Новый старый шоураннер Расселл Ти Дэвис решил перезапустить обновленного «Доктора», так что 14 сезон на Disney+ снова станет первым. Пятнадцатый Доктор (Шути Гатва) и его новая спутница Руби Сандэй (Милли Гибсон) будут путешествовать в разные эпохи и миры, сталкиваясь с друзьями и врагами из прошлого и настоящего. Пока доподлинно известно название только одного эпизода — The Devil’s Chord. В нем Доктор и Руби отправятся в 1960-е, где пройдутся по Эбби-Роуд, встретятся с участниками The Beatles и столкнутся со злодеем в исполнении Джинккс Монсун. Среди гостей восьми серий — Джемма Редгрейв (глава UNIT Кейт Стюарт), спутница одного из прошлых докторов (и дочь другого) в исполнении Бонни Лэнгфорд и Ясмин Финни.


Хитрости, 3 сезон (Max)

Премьера: весна

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Второй сезон «Хитростей», казалось бы, мог стать идеальным финалом истории о королеве комедии Деборе Вэнс (Джин Смарт) и её ассистентке — молодой писательнице Аве Дэниелс (Ханна Эйнбиндер). Однако у создателей были планы на продолжение — и необычный дуэт снова встретится: возможно, Деборе вновь понадобится помощь Авы, которую она уволила после автобусного тура по стране, чтобы та занялась карьерой и жизнью. Помимо этого, из интервью Джин Смарт стало известно, что у нее появится новый романтический интерес, а Джимми и Кайла будут развивать собственное кастинговое агентство.


Дом дракона, 2 сезон (Max)

Премьера: лето

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Второй сезон сверхпопулярного сериала о событиях, происходивших примерно за 200 лет до начала «Игры престолов», когда дом Таргариенов пребывал на пике могущества. После смерти короля Визериса I (Пэдди Консидайн) начинается борьба за Железный трон между его детьми Рейенирой (Эмма Д’Арси) и Эйегоном II (Том Глинн-Карни), которая перерастает в гражданскую войну, известную как «Танец драконов». В новом сезоне (всего планируется четыре) будет 8 эпизодов вместо десяти и появятся персонажи, знакомые читателям «Пламени и крови» Джорджа Мартина: Алис Риверс, Сыр, Кровь, Алин и Аддам из Халла, Хью Молот, Криган Старк, Ларис Стронг и другие.


Медведь, 3 сезон (Hulu)

Премьера: лето 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Одно из лучших современных драмеди возвращается — съемки начнутся в ближайшее время. Интриг хватает: что еще судьба подкинет повару Карми (Джереми Аллен Уайт), как будут развиваться отношения Маркуса (Лайонел Бойс) с Сидни (Айо Эдебири) и, конечно, какие еще звездные актеры пополнят ансамбль? Уайт уже пообещал вернуться к «кухонной атмосфере» первого сезона, а шоураннеры Крис Сторер и Джоанна Кало по-прежнему не говорят, насколько длительным будет проект. Остается лишь надеяться и верить, что история не потеряет в качестве. Учитывая, что раньше сериал выходил летом, то и третий сезон стоит ждать где-то с июня по август.


Франшиза (HBO)

Премьера: осень 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Шоу о создании супергеройских фильмов от Армандо Ианнуччи, которое станет сериальным дебютом в режиссуре Сэма Мендеса? Бывает и такое! Комедия о съемочной команде, которая застряла в дисфункциональном, бессмысленном, но веселом аду работы над супергеройской франшизой. Когда (и если) они добьются успеха, перед ними встанет вопрос: это новый рассвет Голливуда или же последний рубеж кинематографа? А супергероика — это фабрика грез или химический завод? Ианнуччи — один из сценаристов, Мендес снимает пилот, а шоураннером выступает Джон Браун, работавший «Битыми пикселями» и «Наследниками». В ролях — Даниэль Брюль, Ричард Грант, Билли Магнуссен, Ая Кэш из «Пацанов», Джессика Хайнс и Химеш Пател.


Каос (Netflix)

Премьера: 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Анонсированное еще шесть лет назад переосмысление древнегреческой мифологии от создательницы «Конца ***го мира» Чарли Ковелл. Действие перенесено в современность, а сюжет разворачивается в двух мирах: «верхнем», где живут боги и герои, и «нижнем», где царит хаос и преступность. Зевс (Хью Грант) — вроде бы всемогущий, но мстительный и крайне неуверенный в себе лидер Олимпа, который долго наслаждался статусом короля богов, пока однажды не обнаруживает морщинку на лбу. Тогда он решает, что падение близко, и начинает искать его признаки повсюду, становясь крайне подозрительным и нервным. Бог подземного мира Аид (Дэвид Тьюлис), потихоньку теряет хватку: в его царстве становится всё больше ушедших, которых не успевают переправить. Королева Гера (Джанет МакТир из «Озарка») управляет людьми (и мужем) по-своему, но её власть и свобода оказываются под угрозой из-за растущей паранойи Зевса. Меж тем мятежный сын Дионис (Набхан Ризван) вырывается из-под контроля и вступает в конфликт с отцом. Ну а Посейдона (Клифф Кёртис) заботят не людские проблемы, а размер его суперяхты и планирование вечеринок. К несчастью для богов, смертные начинают осознавать, что боги не интересуются их судьбой — и скоро в борьбе с Зевсем важную роль сыграют четверо незнакомцев: Ридди (Аврора Перрино), Орфея (Киллиан Скотт), Канея (Мисиа Батлер) и Ари (Лейла Фарзад).


Внутренний китайский квартал (FX)

Премьера: 2024

Экранизация одноименного романа Чарльза Ю об азиатско-американском актере Уиллисе Ву (Джимми О Ян), который мечтает о главных ролях, но перебивается стереотипными второстепенными образами в криминальном шоу Black and White. Уиллис работает в китайском ресторане, который служит декорациями для съемок, но всё меняется, когда он становится свидетелем преступления, раскрывающего темные тайны Чайнатауна и его жителей. Артист пытается разобраться в происходящем, а также найти место в мире, где он постоянно сталкивается с дискриминацией и предрассудками. Шоураннером и автором сценария выступил сам Ю (ранее он участвовал в таких проектах, как «Легион», «Мир Дикого запада» и «Соболезную вашей утрате»), а исполнительным продюсером и режиссером пилота — Тайка Вайтити.


Леди в озере (Apple TV+)

Премьера: 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Если не считать документалки и озвучку, Натали Портман в сериалах гостья крайне редкая, все появления на малом экране можно пересчитать по пальцам одной руки: камео в «Улице Сезам» и Saturday Night Live, небольшой эпизод в «Энджи Трайбеке» — и всё. А тут ещё и главная роль! В мини-сериале по роману Лоры Липпман она играет домохозяйку Мэдди Шварц решившую стать журналисткой и расследовать убийства 11-летней Тесси Фэйн и барменши Клео Шервуд (Мозес Ингрэм из «Хода королевы»). Место и время действия — Балтимор 1960-х. Все эпизоды поставила Алма Харель («Лапочка»), она же работала над сценарием проекта.


Аколит (Disney+)

Премьера: 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Триллер с элементами боевых искусств во вселенной «Звездных войн», события которого развернутся примерно за 100 лет до «Скрытой угрозы» — в последние дни Расцвета Республики. Это восьмисерийная история об аколите, то есть послушнике, который изучает Темную сторону Силы. Шоураннером выступила Лесли ХэдландЖизнь матрёшки»), а сценарную комнату для второго сезона, по неофициальной информации, уже начали формировать (продление — лишь вопрос времени). Экипаж проекта включает Амандлу СтенбергГолодные игры»), Дафни КинЛоган»), Ли Джон ДжэИгра в кальмара»), Кэрри-Энн Мосс, Киану Ривза, Джоди Тёрнер-Смит и американскую актрису российского происхождения Маргариту ЛевиевуДвойка»).


Сочувствующий (HBO)

Премьера: 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Экранизация одноименного исторического романа Вьет Тхань Нгуена, за который писатель получил Пулитцеровскую премию. Мини-сериал посвящен тайному агенту (Хоа Сюаньдэ из «Ковбоя Бибопа») Вьетконга, который вынужден бежать в США после падения Сайгона в 1975 году. Там он продолжает миссию, ведя двойную жизнь и сталкиваясь с различными трудностями. Режиссером проекта A24 и HBO выступает Пак Чхан Ук, важная роль досталась звезде «Убивая Еву» Сандре О, а сразу нескольких антагонистов сыграл Роберт Дауни-младший.


Все совпадения случайны (Apple TV+)

Премьера: 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Адаптация романа — и вновь от далеко не последнего режиссера: сценаристом и постановщиком мини-сериала на восемь эпизодов выступил Альфонсо Куарон, а главная роль досталась Кейт Бланшетт. Она играет телевизионную журналистку Кэтрин Равенскрофт, чья карьеру построена на скандальных разоблачениях людей и организаций. Однажды женщина находит на столе книгу, где описывается её самая страшная тайна, о которой известно только одному человеку. Кэтрин погружается в пучину страхов, заново переживая произошедшее. Вместо выбывшего из проекта Гэри Олдмана одну из ключевых ролей сыграл Кевин Клайн, а еще в проекте поучаствовали Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл, Коди Смит-Макфи и звезда «Игры в кальмара» Чон Хо Ён.


Тайны миллиардера, 2 часть (HBO)

Премьера: 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Продолжение знаменитого документального проекта о преступлениях Роберта Дёрста — наследника многомиллиардной империи недвижимости. В первой части, вышедшей в 2015 году, режиссер Эндрю Джареки раскрыл шокирующие подробности о том, как Дёрст был связан с исчезновением первой жены, убийством подруги и соседа, а также случайно признался в этих преступлениях, когда думал, что судебный микрофон отключен. В итоге 77-летний миллиардер получил пожизненный срок, а через несколько месяцев скончался в тюремной больнице. Во второй части «Тайн миллиардера» Джареки продолжит расследование запутанного дела, используя прежде секретные материалы, телефонные звонки Дёрста из тюрьмы и интервью с людьми, которые никогда раньше не выходили на связь.


Мы — Lady Parts, 2 сезон (Channel 4/Peacock)

Премьера: 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Долгожданное возвращение блестящего ситкома о мусульманской женской панк-рок-группе Lady Parts. В первом сезоне, несколько похожем и на «Дрянь» и ранние проекты Эдгара Райта, фронтвумен Сайры, барабанщица Аиша, басистка Бисма и менеджерка Момтаз решили, что ворваться с ноги в лондонский мир музыки им поможет гитаристка. Выбор неожиданно падает на Амину (Анджана Васан) — стеснительную студентку-микробиолога, которая в итоге начинает вынужденно совмещать учебу, семейную жизнь, любовь и музыку. Ждем подробностей о жизни и отношениях героинь, а еще, разумеется, новые бэнгеры а-ля Voldemort’s Alive.


Вуаль (Hulu)

Премьера: 2024

Элизабет Мосс в новом проекте Стивена Найта, создателя «Острых козырьков», — это уже интересно! Две женщины путешествуют из Стамбула в Париж и Лондон, ведя смертельную игру правды и лжи. Одна хранит некую тайну, а другая должна её раскрыть, прежде чем погибнут тысячи людей.


Дюна: Сестричество (Max)

Премьера: конец 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Многосерийный приквел к фильму Дени Вильнева за цикл разработки успел поменять название, шоураннера, творческое видение, режиссера пилотной серии и исполнительниц ключевых ролей, но всё же, по планам Max, доберется до зрителей ближе к концу года. Сериал посвящен возникновению Бене Гессерит — тайного ордена женщин, обладающих сверхчеловеческими способностями и влиянием. События разворачиваются за 10000 лет до «Дюны»: сестры Валя и Тула Харконнен (Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, заменившая Эмили Хендерсон) сражаются с силами, угрожающими будущему всего человечества. Несколько серий, включая пилотную, поставила Анна ФерстерЧужестранка»), в актерском ансамбле — Джоди Мэй (вместо Индиры Вармы), Трэвис Фиммел и Марк Стронг.


Разделение, 2 сезон (Apple TV+)

Премьера: 2024

От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года

Шоу Дэна Эриксона и Бена Стиллера о том, как корпорация научилась разграничивать рабочие воспоминания сотрудников и личные, — один из самых интригующих сериалов современности. Правда, дата выхода нового сезона — загадка, но, кажется, подобие ответа есть у пользовательницы Reddit с ником Newtsickle. В декабре она случайно встретила актрису Дичен Лакмэн (мисс Кэйси), и та поведала девушке, что уже в ближайшее время должны завершиться съемки новых серий. Если всё пойдет по плану, второй сезон мы всё же увидим в 2024-м, а в нем — не только ответы на многие вопросы зрителей и новые тайны корпорации Lumon, но и пополнение в лице Гвендолин Кристи, Боба Балабана, Мерритт Уивер, Джона Ноубла и других.

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От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года фотографии
От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года фотографии
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