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Оторопь во вселенной: «Царство падальщиков» — красивейший мультфильм 2023 года

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16 января 2024
Под занавес прошлого года на стриминге Max показали мультсериал «Царство падальщиков» — необычный, по форме и содержанию сай-фай от независимых художников. Мы упоминали это сокровище в списке лучших шоу 2023-го, а теперь расскажем подробнее: об экосистеме, отказе от антропоцентризма и богатстве культурных связей.

Оторопь во вселенной: «Царство падальщиков» — красивейший мультфильм 2023 года

Здесь лианы могут служить заменой проводам, а исполинские мальки — в качестве кислородных масок. Напоминающее помесь гориллы и гусеницы существо телепатически вынуждает другие виды добывать себе пропитание. Табун скакунов с горловыми мешками на груди и спине преодолевает огромные расстояния, сохраняя при помощи рева завораживающую синхронность, даже если на пути встречаются препятствия. Добро пожаловать на планету Веста, где (не) повезло оказаться экипажу грузового корабля «Деметра 227». И местные флора с фауной, мягко сказать, удивительны. Впрочем, чтобы насладиться всеми таинствами неизведанного, надо для начала выжить.

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Каждый выживший узрит Весту по-своему. Где-то в красной пустоши защищает небольшой садик от куполоподобных созданий на ножках глава грузотсека Ази, которой помогает задумчивый робот Леви. Сквозь джунгли, пещеры и скалистый берег продвигаются к приземленной «Деметре» капитан Сэм и биологиня Урсула, сомещающая выживание с исследованием. Наконец, ответственный за безопасность Кеймэн, на чьих плечах масштабная и личная трагедии, находит болезненный симбиоз в дуэте с тем самым существом-телепатом: он ему фрукты, тот взамен — видения из прошлой жизни.

Оторопь во вселенной: «Царство падальщиков» — красивейший мультфильм 2023 года

Завораживающий сай-фай Джозефа Беннетта и Чарльза Гюттнера вырос из короткометражки «Падальщики» семилетней давности и собрал в своей биосфере множество талантливых режиссеров анимации. За редкими исключениями (Диего Поррал) среди постановщиков и сценаристов преимущественно дебютанты, ранее отвечавшие за визуальные решения коротких метров или отдельных эпизодов не самых известных шоу. Отчасти этим можно объяснить такое разнообразие дизайнов и пейзажей, локаций и мутаций. Словно богатство концепт-артов наконец не упростили из соображений бюджета, задвинув одни диковины на второй план, а другие вовсе отправив в корзину. Впрочем, Гюттнер и Беннетт, тщательно продумавшие местную экосистему, предпочитают ссылаться на гипотезу Геи, согласно которой всё живое на Земле образует единый суперорганизм, и машину Голдберга, хорошо известной по «Тому и Джерри» или другим мультфильмам с хитровыдуманными устройствами, достигающими результата максимально замысловатым способом.

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Собственно, великая красота «Царства падальщиков» не столько в жанровом многообразии (роад-муви, космический хоррор, робинзонада) или фантастических тварях, и как они обитают (хотя это главный аттракцион, маскирующий сюжетную поджарость). Беннетт и Гюттнер под видом солярисообразного триптиха о выживании — у всех разные паттерны, стратегии и сожаления — предлагают целый мир, устроенный как непредсказуемая машина (экосистема?) Голдберга. Если травка, прожаривающая стейк, еще интуитивно понятна, то некоторые манипуляции с растениями и животными дают поистине нетривиальный результат, а человек оказывается лишь новым набором клеток и навыков для устоявшегося природного цикла. Сценарно, конечно, всё подчиняется накалу и драме: у большинства эпизодов легко проследить даже сквозные подтемы — однако собственная драматургия Весты не поддается антропоцентризму. Планета живет собственной жизнью — столь завораживающей и неземной, что можно смотреть бесконечно.

Оторопь во вселенной: «Царство падальщиков» — красивейший мультфильм 2023 года

Конечно, в этом конструкторе много знакомых деталей: от троицы природа-человек-робот, которые по-разному воплощают ситуативную мимикрию и экзистенциальные поиски, до отголосков научной фантастики последней четверти XX века, в особенности — визионерских дизайнов. Леденящее дыхание «Чужого», где уже 40 лет ксеноморфы, люди и андроиды кружатся в танце смерти. Энвайронменталистский пессимизм Миядзаки из «Навсикаи» и бунтарский задор биопанка из «Акиры» Кацухиро Отомо. Маленькие космические откровения «Магнитной розы» по сценарию Сатоси Кона и эволюция/мутация как своего рода способ общения, показанный в «Аннигиляции» Алекса Гарленда. Наконец, необъятная пустыня Мёбиуса, чьи комиксы научили всех перечисленных (и не только) открывать врата сознания в поисках альтернативы современности. Гюттнер и Беннетт не копируют выдающегося художника, но явно возвращаются в эпоху фантазии, когда космос давал картину будущего, а не выступал лишь макетом для визуализации научных знаний и терапевтических сеансов всего человечества.

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Тем интереснее, куда эта одиссея в итоге двинется: из логики первого сезона легко заключить, что цивилизационную самоуверенность авторы не то чтобы приветствуют. До финала дошагали лишь те, кто смог адаптироваться, присматриваясь к местному мироустройству, а не полагаясь только на рефлексы и опыт. Однако всё, к чему прикасается человек, обречено на изменения, а финал грозит упрощением самой грандиозной шарады. Так что, возможно, «Царству падальщиков» и не нужен второй сезон. Пусть лучше Вселенная хранит свои секретики.


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Оторопь во вселенной: «Царство падальщиков» — красивейший мультфильм 2023 года фотографии
Оторопь во вселенной: «Царство падальщиков» — красивейший мультфильм 2023 года фотографии
Оторопь во вселенной: «Царство падальщиков» — красивейший мультфильм 2023 года фотографии
Оторопь во вселенной: «Царство падальщиков» — красивейший мультфильм 2023 года фотографии
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