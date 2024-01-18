«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл

В онлайн-кинотеатре PREMIER стартует сериал «Прелесть» — криминальная драма режиссера Динара Гарипова, снимавшего «Даркнет» и второй сезон «Территории». У истории о бандитских разборках, перекочевавших в наши дни прямиком из 90-х, за настоящие золотые слитки весьма звездный каст: прежде всего — Олег Меньшиков и Филипп Янковский, играющие некогда соратников, а теперь заклятых врагов, а также Федор Федотов — звезда «Серебряных коньков», Елизавета Кононова и Вера Кинчева.
Молодой парень по кличке Цыган (Федор Федотов) живет в провинциальном городе и промышляет угоном автомобилей: вместе с приятелем-хакером и девушкой Юлей (Вера Кинчева), руководящей их маленькой шайкой, он поставляет машины местным барыгам. Цыган — юноша немногословный, себе на уме, а еще — одержимый таинственной смертью отца. 20 лет назад тот погиб при невыясненных обстоятельствах — и сын подозревает, что в деле замешаны бывшие коллеги и начальники: в то время папа работал на местном золотоперерабатывающем заводе. Сегодня предприятием, как, по сути, и всем городом, руководит некто Осинский (Филипп Янковский), уверенный, что его власть не пошатнуть (на коротком поводке и мэр, и местные силовики).
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Впрочем, одному человеку это может быть под силу: в город внезапно возвращается из мест не столь отдаленных бывший директор и хозяин всего Леонид Максимович (Олег Меньшиков). У него с Осинским и всеми старинными подельниками свои счеты, а еще — целый мешок золотых слитков, считавшихся бесследно исчезнувшими. Леонид Максимович уверен, что драгоценный металл может стать орудием мести — достаточно лишь намекнуть Цыгану, кто на самом деле виноват в смерти отца. Осинский, правда, идет тем же путем, обвиняя противника во всех грехах и настраивая парня против «призрака из прошлого». Так юноша оказывается меж двух огней. Точнее — даже трех: внезапное знакомство с Ариной (Елизавета Кононова), мятежной дочерью Осинского, ненавидящей отца-тирана, быстро перерастает в романтическую историю, с которой всем придется считаться.
Инфернальный дуэт Меньшикова и Янковского — несомненно, визуальный и смысловой центр сериала. Первый, с благородной сединой и в стильном оверсайзе, обитает в заброшенном особняке и в свободное время пишет икону. Второй — сверкает дьявольским взглядом, разъезжает на тонированном авто, заседает в заводском кабинете или устраивает аудиенции в как будто более обжитом, но, по сути, таком же, как у соперника, доме-склепе. Они подобны древним вампирам, высасывающим город досуха. Время замерло, мир существует по понятиям, сферы влияния поделены между братками, успевшими взобраться на хлебные должности и опутать округу липкой коррупционной паутиной. По идее, Цыган — тот, кто должен разомкнуть порочный круг мести, но под силу ли это тому, кто тут вырос и как будто уже стал частью системы? Наверное, победить должна любовь, но первые эпизоды не сулят однозначного хеппи-энда. Трудно его разглядеть в серо-коричневых сумеречных тонах поздней осени, опустившейся на безымянный уголок нашей необъятной родины, еще и под мрачный саундтрек из смеси актуальной электроники с хитами 90-х.
Золотые слитки, которые с завидной регулярностью маячат в кадре, тоже можно счесть воплощением чего-то старомодного, выпавшего из современности, как и в целом всё, чем продолжают жить персонажи. Только тренд на ретро-романтику еще не изжил себя, а новая волна интереса к «пацанским» историям может сыграть «Прелести» на руку. Так, приспешник Леонида Максимовича по кличке Буба (Максим Коновалов
) – олицетворение братка, которого актеру, прославившемуся еще «Бумером
», играть не в новинку, комфортно и убедительно. На его фоне утонченные (хотя бы внешне) персонажи Меньшикова и Янковского выглядят необычно, но как ни странно — авторитетно: из другой касты и теста. И даже тюрьма, в которой Леонид Максимович отмотал приличный срок, не лишила героя врожденного аристократизма.
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Конечно, одними криминальными делами сериальные конфликты не ограничиваются. Личные драмы связывают всех героев: будь то гибель отцов или детей, распри папы и дочери, намечающиеся драматичные мезальянсы и уже остывающие отношения — без точки, но с намеком на тайну. За пазухой всегда пистолет, на быстром наборе — решала, дилер и киллер, под угрозой — жизнь прекрасной дамы, а на кону — чуть ли не тонна золота, за которую в кадре явно погибнет еще не один персонаж. Некоторые «ценности» вечны.
Смотрите сериал «Прелесть» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 18 января.
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