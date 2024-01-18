Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл

Обзор сериалов >>
18 января 2024

В онлайн-кинотеатре PREMIER стартует сериал «Прелесть» — криминальная драма режиссера Динара Гарипова, снимавшего «Даркнет» и второй сезон «Территории». У истории о бандитских разборках, перекочевавших в наши дни прямиком из 90-х, за настоящие золотые слитки весьма звездный каст: прежде всего — Олег Меньшиков и Филипп Янковский, играющие некогда соратников, а теперь заклятых врагов, а также Федор Федотов — звезда «Серебряных коньков», Елизавета Кононова и Вера Кинчева.

«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл

Молодой парень по кличке Цыган (Федор Федотов) живет в провинциальном городе и промышляет угоном автомобилей: вместе с приятелем-хакером и девушкой Юлей (Вера Кинчева), руководящей их маленькой шайкой, он поставляет машины местным барыгам. Цыган — юноша немногословный, себе на уме, а еще — одержимый таинственной смертью отца. 20 лет назад тот погиб при невыясненных обстоятельствах — и сын подозревает, что в деле замешаны бывшие коллеги и начальники: в то время папа работал на местном золотоперерабатывающем заводе. Сегодня предприятием, как, по сути, и всем городом, руководит некто Осинский (Филипп Янковский), уверенный, что его власть не пошатнуть (на коротком поводке и мэр, и местные силовики).

Читать «Быть влюбленным в главную героиню – мой актерский крест»: интервью с Федором Федотовым
Впрочем, одному человеку это может быть под силу: в город внезапно возвращается из мест не столь отдаленных бывший директор и хозяин всего Леонид Максимович (Олег Меньшиков). У него с Осинским и всеми старинными подельниками свои счеты, а еще — целый мешок золотых слитков, считавшихся бесследно исчезнувшими. Леонид Максимович уверен, что драгоценный металл может стать орудием мести — достаточно лишь намекнуть Цыгану, кто на самом деле виноват в смерти отца. Осинский, правда, идет тем же путем, обвиняя противника во всех грехах и настраивая парня против «призрака из прошлого». Так юноша оказывается меж двух огней. Точнее — даже трех: внезапное знакомство с Ариной (Елизавета Кононова), мятежной дочерью Осинского, ненавидящей отца-тирана, быстро перерастает в романтическую историю, с которой всем придется считаться.

«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл

Инфернальный дуэт Меньшикова и Янковского — несомненно, визуальный и смысловой центр сериала. Первый, с благородной сединой и в стильном оверсайзе, обитает в заброшенном особняке и в свободное время пишет икону. Второй — сверкает дьявольским взглядом, разъезжает на тонированном авто, заседает в заводском кабинете или устраивает аудиенции в как будто более обжитом, но, по сути, таком же, как у соперника, доме-склепе. Они подобны древним вампирам, высасывающим город досуха. Время замерло, мир существует по понятиям, сферы влияния поделены между братками, успевшими взобраться на хлебные должности и опутать округу липкой коррупционной паутиной. По идее, Цыган — тот, кто должен разомкнуть порочный круг мести, но под силу ли это тому, кто тут вырос и как будто уже стал частью системы? Наверное, победить должна любовь, но первые эпизоды не сулят однозначного хеппи-энда. Трудно его разглядеть в серо-коричневых сумеречных тонах поздней осени, опустившейся на безымянный уголок нашей необъятной родины, еще и под мрачный саундтрек из смеси актуальной электроники с хитами 90-х.

«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл

Золотые слитки, которые с завидной регулярностью маячат в кадре, тоже можно счесть воплощением чего-то старомодного, выпавшего из современности, как и в целом всё, чем продолжают жить персонажи. Только тренд на ретро-романтику еще не изжил себя, а новая волна интереса к «пацанским» историям может сыграть «Прелести» на руку. Так, приспешник Леонида Максимовича по кличке Буба (Максим Коновалов) – олицетворение братка, которого актеру, прославившемуся еще «Бумером», играть не в новинку, комфортно и убедительно. На его фоне утонченные (хотя бы внешне) персонажи Меньшикова и Янковского выглядят необычно, но как ни странно — авторитетно: из другой касты и теста. И даже тюрьма, в которой Леонид Максимович отмотал приличный срок, не лишила героя врожденного аристократизма.

Читать Лучшие российские сериалы 2023 года
Конечно, одними криминальными делами сериальные конфликты не ограничиваются. Личные драмы связывают всех героев: будь то гибель отцов или детей, распри папы и дочери, намечающиеся драматичные мезальянсы и уже остывающие отношения — без точки, но с намеком на тайну. За пазухой всегда пистолет, на быстром наборе — решала, дилер и киллер, под угрозой — жизнь прекрасной дамы, а на кону — чуть ли не тонна золота, за которую в кадре явно погибнет еще не один персонаж. Некоторые «ценности» вечны.

Смотрите сериал «Прелесть» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 18 января.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Нежность», «Прелесть» и «Настоящий детектив»
Олег Меньшиков и Филипп Янковский начнут борьбу за золото и власть 18 января
Сколько людей, столько и мнений: Как зрители спорят о сериале «Слово пацана»
«Серебряные коньки»: Я иду в этот город, которого нет
Олег Меньшиков и Филипп Янковский втягивают в свои интриги Фёдора Федотова в трейлере «Прелести»
«Территория 2»: Живые и мертвые
Там чудеса, там леший бродит: как снимался второй сезон «Территории» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным
Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым
Федор Федотов: «Быть влюбленным в главную героиню – мой актерский крест»
Поиск по меткам
PREMIERНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Динар ГариповВера КинчеваМаксим КоноваловЕлизавета КононоваОлег МеньшиковФёдор Федотов (II)Филипп Янковский
фильмы
БумерДаркнетПрелестьСеребряные конькиТерритория-2

фотографии >>
«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл фотографии
«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл фотографии
«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл фотографии
«Прелесть»: Люди гибнут за драгметалл фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

Скорбим

Александр Вонтов
17 января ушёл из жизни актёр Александр Вонтов.
Николай Коршилов
15 января ушёл из жизни актёр Николай Коршилов.

День рождения >>

Борис Бабочкин
Кристина Бабушкина
Александр Лымарев
Борис Невзоров
Данил Стеклов
Елена Ташаева
Андрей Феськов
Виктория Фёдорова
Ксения Энтелис
Дэйв Батиста
Кэри Грант
Кевин Костнер
Энрико Ло Версо
Францишек Печка
Бьярне Хенриксен
Джейн Хоррокс
все родившиеся 18 января >>

Афиша кино >>

Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
Танцуй, Селёдка!
комедия
Россия, 2023
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Вурдалак
драма, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Франция, 2023
Дорога в один конец
драма, криминальный фильм
Австралия, 2023
Остров изгоев
драма, триллер, экранизация
Бельгия, Исландия, Франция, 2023
Белая птица: Новое чудо
военный фильм, драма, приключения, семейное кино
США, 2023
Вака - заколдованный воин
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Китай, 2022
Вкус страха
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Задира
драма, комедия
Великобритания, 2023
Лето во Франции
комедия
Нидерланды, 2023
Из глубины
боевик, драма, триллер, фильм-катастрофа
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?