«Золотое дно»: Счастье не построишь

В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии семейной саги «Золотое дно», которая 29 января доберется и до эфира телеканала НТВ. Сериал, написанный автором «Духlessа» Сергеем Минаевым, вновь погружает в мир обеспеченных и на первый взгляд успешных людей, разрываемых личными обидами, травмами и комплексами, которые выходят наружу, как только речь заходит о многомиллиардном наследстве.
Семья Градовых давно и активно занимается строительным бизнесом. Их холдинг «Галактика» всегда имеет самые большие и выгодные контракты, в том числе государственные. Основал компанию еще в 1990-х Градов-старший (Алексей Гуськов
), который предпочел оставить бизнес сыну Алексею (Ростислав Бершауэр
) и провести пенсию на Лазурном берегу. Дети Алексея – Дмитрий (Павел Попов
), Антон (Валерий Карпов
) и Полина (Ангелина Пахомова
) – тоже работают в «Галактике». Правда, Дмитрий уверен, что только он действительно горит семейным бизнесом, в котором задействовал и свою жену Зину (Юлия Франц
), работающую НR-директором и увлекающуюся гороскопами и раскладами карт Таро. Брак Антона тоже оказывает влияние на «Галактику» – его жена Марина (Марина Ворожищева
) – дочь влиятельного чиновника Кудрявцева (Игорь Гордин
), который, чтобы избежать уголовного дела, хочет получить обещанные ему много лет назад проценты акций «Галактики», а заодно и забрать у Алексея винодельню, где можно встретить спокойную и обеспеченную старость. Но Градов пока не готов расставаться не только с акциями «Галактики», но и со своим винодельским хобби, так что ситуация накаляется и вдруг вспыхивает из-за неожиданной смерти Алексея. Теперь его отец, дети и женщины – бывшая (Наталья Вдовина
) и нынешняя жены (Виктория Маслова
), а также любовница, финансовый директор «Галактики» Надежда (Юлия Снигирь
) – вступают в борьбу за наследство, на которое, пользуясь трагедией, активно начинает претендовать и Кудрявцев.
После премьерного показа на фестивале «Новый сезон» сериал «Золотое дно» уже успели окрестить российскими «Наследниками
», однако написанный Минаевым и поставленный режиссером Ильей Ермоловым
проект все же не является слепым копированием культового американского сериала, а построен на отечественных реалиях – с отголосками 90-х, противостоянием «олигархов» и чиновников. И вечной стройкой — главным российским бизнесом, актуальным в любую эпоху, и, конечно, сатирическим символом «Золотого дна». Семья Градовых может возводить как элитные небоскребы, так и эконом-недвижимость во всех городах и весях, но не способна построить собственную семью с настоящими человеческими чувствами, а лишь наследственную вертикаль, связанную исключительно с профессиональными делами и проблемами «Галактики».
«Золотое дно» при этом далеко от сверкающих «Содержанок
», тоже исследовавших степени погружения в богемный ад. Здесь все нарочито замкнуто в пространствах – квартир Градовых, больших и порой даже со вкусом обставленных в модной цветовой гамме всех оттенков серого, но будто бы лишенных жизни, в кабинетах трех черных офисных небоскребов «Галактики», или в главной ее комнате для совещаний, где все Градовы встречаются гораздо чаще, нежели на семейных праздниках и застольях. Единственный свет, кажется, и проступает только в самом начале сериала – в день рождения Алексея, которое он и проводит на той самой винодельне, отдушине, перспективе спокойной пенсии, до которой дожить ему так и не довелось.
Каждый из Градовых, как и все другие персонажи, так или иначе относящиеся к их строительной «семье», дезориентированы в этом замкнутом пространстве, задушены лишь одной целью – стать сильнее, богаче, властнее другого. В «Золотом дне» нет положительных персонажей, но и откровенными злодеями и мерзавцами никого из них не назовешь. Богатые, как известно, тоже плачут. И вызывают сострадание. Не в последнюю очередь благодаря актерскому составу сериала. «Золотое дно» – редкий для индустрии именно ансамблевый проект. Не только с выдающимися ролями Алексея Гуськова, Игоря Гордина и Юлии Снигирь, но и открывающими новые актерские грани Павла Попова, Ростислава Бершауэра, Виктории Масловой, Марины Ворожищевой, Валерия Карпова, чей Антон, кажется, единственный из Градовых, кто стал заложником собственной фамилии и семьи. Которая вопреки Толстому несчастлива ровно так же, как и многие другие семьи – вне зависимости от социального статуса и финансового состояния.
Смотрите сериал «Золотое дно» в онлайн-кинотеатре Иви с 18 января
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