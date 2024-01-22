«Повышая градус»: Товар, чистый как слеза комсомольца-женщины

На ТНТ выходит комедия «Повышая градус», продолжающая линию сериалов о решительных провинциалах, доведенных до отчаяния, но не желающих мириться с удручающими обстоятельствами жизни. Вслед за «Просто Михалычем» и «Колотушкой» пришло время трех женщин, уволенных с ликеро-водочного завода и решивших открыть собственное производство необходимого россиянам продукта. Мы посмотрели первые серии и остались во всех смыслах не навеселе.
фото: пресс-служба ТНТ
Три женщины-работника провинциального ликеро-водочного завода остаются без должностей. Глубокая модернизация понуждает нового директора, юного холеного москвича (Вячеслав Чепурченко), избавиться от балласта. Ненужного отныне молодого технолога Татьяну (Катерина Ковальчук) заставляют подписать заявление об увольнении, потому что технологии и так уже отработаны; следом «уходят» секретаря и заслуженного работника фабрики Дину Феликсовну (Ольга Тумайкина), поскольку новый начальник привез личного помощника – роскошную красотку; третьей вылетает работник конвейера Ира (Анна Уколова), решительно вступившаяся за подруг. Последняя отличилась еще и метанием предметов сервиза в голову неучтивого руководителя, за что всех троих сажают в изолятор. Именно в полицейском участке Ире впервые приходит светлая мысль: вместо того, чтобы пахать на дядю, можно открыть собственное производство. Самогон, который водится повсеместно, как правило, низкого качества – народ травится, но всё равно покупает. А у них собственный технолог в распоряжении – водка будет высший сорт! Посомневавшись, они принимаются за дело сразу, как только оказываются на свободе.
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Не зная ничего о запуске бизнеса, дамы начинают соображать (на троих), что им необходимо. Сахар, дрожжи, вода, технологии, контроль, добросовестность. Себестоимость – 45 рублей за литр. За углом паленку продают по 100, а мы 80 поставим, будем иметь прибыль 25 тысяч с 500 бутылок. Правда, приготовить качественную водку – самая простая задача. Нужно придумать, где обустроить лабораторию, а главное – как наладить сбыт продукта. Несмотря на то, что потенциальные клиенты с раннего утра до позднего вечера мыкаются перед магазином, будущие предприниматели женского пола мыслят широко и, сварив пробную партию, идут за советом к свергнутому начальнику Алексею Николаевичу (Павел Ворожцов), который ныне сидит дома с браслетом на ноге. Их чистейший продукт впечатляет бывшего владельца завода, но он не советует ввязываться: в алкогольном бизнесе жесткая конкуренция, и хрупким женщинам там не место. Дальнейшие приключения отчаянных героев показывают, что, действительно, работу они себе придумали не из простых. Но сдаваться не намерены.
фото: пресс-служба ТНТ
По всем приметам «Повышая градус» — народная комедия: с немудреным застольным юмором, популярными песнями в качестве саундтрека и тремя незамужними героями-женщинами, где у каждой свои резоны вступить в намечающуюся авантюру. Объединяя дам разных типажей, авторы планируют рассказать историю каждой. Для начала мы узнаем, что робкая, совестливая и умная Татьяна подрабатывает сиделкой у деда-инсультника (Георгий Малявский), чьи родственники денег за услуги не переводят уже несколько месяцев, а потом вообще отключают телефон. Зато у брошенного пенсионера есть машина и частный домик, где можно развернуть производство первака, хотя девушка на это соглашается лишь совсем в безвыходной ситуации. У находчивой и бесстрашной Иры — совершеннолетний сын-оболтус (Евгений Егоров), иждивенец, имеющий мутные связи с полицией. Наконец, честной и принципиальной Дине Феликсовне, отдавшей почти 30 лет жизни заводу, нужна скорая операция на сердце. Разобравшись с мотивациями, сценаристы переключаются на суровые реалии частного бизнеса: тара, этикетки, логистика, мерчендайзинг – шаг за шагом подруги движутся к цели.
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Дамский вариант «Самогонщиков» (где вместо Труса, Балбеса и Бывалого — Смелая, Умная и Уравновешенная) не назовешь уникальным или захватывающим, хотя и отторжения он не вызывает. ТНТ продолжает развивать любимую тему, снова предлагая посмеяться над малоимущими провинциалами, теперь — женского пола, придумывающими различные хитроумные способы выживания. В рассказчики позвали девять обеспеченных (хочется верить) мужчин из столицы: двух режиссеров, четырех сценаристов и продюсеров, которые — такое ощущение — знают о жизни вне Садового кольца исключительно по своим же сериалам. Вот они и сняли комедию про простых рабочих тетенек из глубинки, затевающих водочный бизнес, заодно сколотив иллюстрированную энциклопедию стереотипов по всем обозначенным пунктам. Раз новый начальник – то ненавистный москвич с поджарым ассистентом-женщиной. Раз полицейские – то специфически одаренные. Раз выпивший – значит смешной. Раз баба-зверь – то Уколова. Пожалуй, это главная проблема сериала: в нем всё вторично и старомодно, и очень мало узнаваемых жизненных ситуаций.
фото: пресс-служба ТНТ
К примеру, история начинается с того, что завод задерживает зарплату, а лучших работников увольняют. Затем бывший начальник (не то вор, не то хороший мужик) говорит о рейдерском захвате предприятия. При этом на улице не 90-е, как сперва думаешь: у всех смартфоны. Или вот владелец бара, с которым женщины договариваются об оптовых поставках, без всякого страха продает алкоголь несовершеннолетним, хотя сейчас за это светит до года исправительных работ. Или упоминаемая несколько раз «паленка»? Ведь водка дефицитом давно не является. Почто же людям покупать самогон с рук, если в каждом городе бесперебойно работают «Магнит» и «Пятерочка», не говоря уже про «Красное и Белое».
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Оторванные от реальности короткие серии превращаются в сборники бородатых анекдотов, чье действие приплясывает и движется по проложенным дорожкам стандартной российской комедии. Впрочем, если не повышать градус ожиданий, новый проект ТНТ — нормальный сериал: не самый хороший, но и не ужасный. По актерской части даже приятный: все три женщины-актера обаятельны, забавны, а их персонажи демонстрируют слаженную командную работу и умение распределять обязанности. Они настраивают на позитив и внушают оптимизм, а потому способны… расслабить, что ли. То есть становятся заменой рюмки хорошего первака вечером в будни.
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