Кто пробудился в полярную ночь: криминальная мистика в четвертом сезоне «Настоящего детектива»

Новый сезон «Настоящего детектива», сериала-антологии, придуманной еще в 2014 Ником Пиццолатто, впервые выходит без его непосредственного участия в качестве шоураннера — в четвертом сезоне, получившим название «Страна ночи», он сохранил позицию продюсера, тогда как режиссером стала мексиканка Исса Лопес. Действие в этой части разворачивает на Аляске, что роднит историю со скандинавскими нуарными криминальными драмами, а больше всего — с мистическим сериалом «Фортитьюд», действие которого также происходило за полярным кругом. Первый же эпизод заставляет гадать, о чем же будет история, и строить — вместе с главной героиней в исполнении Джоди Фостер — самые невероятные теории.
На Аляску опускается полярная ночь, и последний закат знаменуется чередой странных событий. Сперва охотник наблюдает, как стадо оленей сбрасывается со скалы в лучах уходящего за горизонт на долгие месяцы солнца, а потом и на научно-исследовательской станции, где живут биологи из разных стран, начинает происходить что-то странное. Прибывший туда на утро доставщик продуктов, обнаруживает, что абсолютно все ученые бесследно исчезли. А детектив Лиз Денверс (Джоди Фостер) находит под столом отрезанный человеческий язык. Этот факт не ускользает от внимания копа по имени Эванджелин Наварро (Кали Реис
), отстраненной от должности следователя из-за нездоровой увлеченности одним из старых дел. Несколько лет назад в городке Эннис, где и случаются события, было найдено тело представительницы коренного народа, боровшейся за закрытие шахты, — с отрезанным языком. Для Наварро, также происходящей из местной народности, это преступление стало слишком личным. И теперь она уверена, что новое таинственное преступление связано со старым, а язык, возможно, принадлежит той самой погибшей девушке. Впрочем, чем дальше, тем более таинственным кажется все происходящее: перед самым исчезновением один из исследователей со станции произнес загадочное «Она пробудилась», а местная женщина вдруг начинает видеть покойного мужа — и он указывает ей, где искать пропавших ученых.
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После первого эпизода сеть наводнили фанатские теории, некоторые из которых выглядят весьма занятными. Например, та, что связывает четвертый сезон с первым, где главный герой, детектив Раст Коул в исполнении Мэттью Макконахи
, как известно, вырос на Аляске, а его отца звали Трэвис. Такое же имя у мужа-призрака, являющегося немолодой жительнице Энниса. Впрочем, не приходится копать так далеко, чтобы обнаружить прочие зацепки и загадки — не только язык, но и одинаковые куртки (а, может, это и вовсе одна и та же), которую носили погибшая давно девушка и один из работников станции, тот самый, что произносит зловещее «Она пробудилась». Что случилось с оленями-самоубийцами? Похоже, на какой-то вирус, коллективное безумие, охватившее животных — возможно, им же страдают вынужденные по полгода не видеть солнечного света жители городка. Вот и связь с упомянутым «Фортитьюдом», где откопанные останки мамонта хранили в себе некий загадочный древний вирус.
Важное темой этого сезона, очевидно, будет противостояние коренных жителей и белого населения Аляски — история зверски убитой девушки, возможно, связана не только с ее протестной деятельностью, но с ее этнической принадлежностью. Не зря же и главными героинями становятся детективы Денверс и Наварро, олицетворяющие собой национальное разнообразие и напряжение в этом богом забытом уголке на краю мира. Криминал соседствовал с мистикой еще в первом сезоне «Настоящего детектива», и возвращение к этой концепции кажется вполне естественным — и опять же не исключено, что намекает на некую связь героев обоих частей друг с другом.
Как всегда не подводит и актерский состав во главе с Джоди Фостер — среди остальных персонажей есть и копы с багажом личных и семейных проблем, и ученые, явно не случайно занимавшиеся исследованием происхождения жизни на Земле в одном из самых холодных и труднодоступных ее мест, и обычные обитатели Энниса, скрывающие свои тайны под кровом вечной ночи.
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