«Птичье крыло: История гольфисток» — закрученное аниме о сестринстве и спорте

Каждый год японская аниме-индустрия производит сотни проектов, большинство из которых обречены затеряться где-то на обочине эфирной сетки или сезона. Среди неожиданных жемчужин 2023-го, которые вы не найдете в обычных топах (разве что в мега-списке «Покебола с предсказанием»), — «Птичье крыло: История гольфисток». Второй сезон необычного и страстного проекта Bandai Namco Pictures («Ворона в гареме», «Добро пожаловать в Ад, Ирума!») вышел прошлой осенью, а Максим Бугулов раскладывает всю клюшки (и плюшки) шоу, пока новинки 2024-го совсем не захватили эфир.
У Евы
нет прошлого: она не помнит ни мать с отцом, ни места рождения, ни счастливого детства. У Евы нет будущего: она зарабатывает деньги в опасном мире подпольного гольфа, чтобы прокормить сестер, нелегально попавших в государство Нафрес. Всё, что у нее есть, — это «семь пуль»: страшные по силе и технике удары, позволяющие выигрывать у любого гольфиста. Им её научил Лео Миллафоден
— гений аристократического вида спорта, сколь таинственно появившийся в жизни девушки, столь же банально из нее исчезнувший. Бытие Евы колеблется между хорошими днями, когда они с сестрами едят досыта, — и плохими, когда от злости скрипят зубы, а от голода у всего семейства Клара наворачиваются слезы. И вот однажды она встречает идеальную соперницу — и полную противоположность. Японка Аой Амаваси
— спортсменка из богатой семьи и лучшая ученица престижнейшей академии, чье будущее обречено на успех. Искра, зажженная соперничеством, перерастает в страстное пламя, сжигающее границы между Нафресом и Японией, прошлым и настоящим, сражениями насмерть и элитными турнирами.
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«Клуб белых воротничков» — спортивная драма о корпоративном бадминтоне
Ультимативное соперничество, высекающее из юного индивида лучшее, — классический троп не только спокона
, но и сёнэна
, заставший как минимум эпоху Тайсё (1912-1926). В синопсисах «История гольфисток
» претворяется, что верно следует этому ГОСТовскому предписанию: две одержимые спортом соперницы, супер-удары с криками
Саншайн Йеллоу Овердрайв
«Шайнинг Рэйнбоу Бёрсту», акцентуация на триумфе воли и прочие радости практически любого спортивного соревнования для мальчиков старше 12. Стоит прищуренному для концентрации глазу заглянуть за атлетический блюр, как взору открывается истинное (и весьма комплексное) нутро.
Выделив финансирование на оригинальное аниме, Bandai Namco
пошла во все тяжкие по части отсылок, референсов и подмигиваний. Фестиваль оммажей начал сценарист Ёсукэ Курода
: европейскую страну Нафрес (анаграмма France) он позаимствовал из своего же сценария к «Мадлаксу
», фамилия Миллафоден пришла из «Идентификатора-0
», а название одного из суперприемов Евы намекает на «Скрайд
». В кадре не единожды демонстрируются Gunpla — пластиковые сборные модели боевых доспехов из вселенной «Мобильного воина Гандама
», правами на которые владеет Bandai Namco. Даже название одного из турниров — Namco Classic — повторяет вывеску восьмибитной видеоигры для NES. Наконец, тренер японской гольф-академии Рэйя Амуро — поклон в адрес юного пилота из классического «Гандама». Тот факт, что на роль позвали сэйю оригинального Амуро Рэя
(Тору Фуруя
), подчеркивает маниакальную принципиальность Bandai Namco в вопросе референсов.
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«Ворона в гареме» — мистический детектив в Древнем Китае от той же студии
Оммажи на грани саморекламы — быть может, первое, что бросается в глаза, однако не самое значимое в «Птичьем крыле». Сериал остается в памяти благодаря деятельности уже упомянутого Куроды и постановщика Такаюки Инагаки
: то, что они вытворяют на поле спортивной драмы, сложно забыть. Сердце сериала — нежно пульсирующее эсу
. Крепкая женская дружба, стиснув кулаки, преодолевает железный занавес социального неравенства, стальную хватку организованной преступности и даже ростки ненависти, всходящие на грехах родителей. В конце концов, сестры Евы — девушки разного возраста, связанные не кровными узами, а солидарностью, спасающей от оков модели «дочь-жена-мать». Так «клан» Клара, предлагающий альтернативу традиционной (если не сказать, скрепной) семье, оказывается не только первой ячейкой общества, которую видит зритель, но и единственной, не разрушенной обстоятельствами.
В первом сезоне Ева ставит на кон жизнь (да, в Нафресе есть гладиаторские гольф-бои насмерть), чтобы выбраться с социального дна в погоне за Аой. Во втором — сражается с наследственностью, своей и чарующей соперницы, чтобы сойтись с ней в экстатическом поединке. Казалось бы, когда тебя не окружают киллеры, накал страстей спадает, однако Курода и Инагаки в каждой сцене находят, чем посрамить скептиков: девушки оставят фунт плоти прежде, чем сбросят оковы прошлого. Вообще драматургические коллизии «Птичьего крыла» дадут фору классическим индийским мелодрамам, хотя среди «пуль» сериала — феминистическая структура, благодаря которой аниме сияет ярче воспарившей в небо валикирии.
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Именно отчетливое доминирование женщин усиливает динамику эсу. Большую часть первого сезона мужчины не допускаются не то что до антагонистов, но даже до второстепенных ролей. Ева противостоит зловещей Випер
, беспощадной Розе Алеон
и королеве преступного мира Кэтрин
: обладателям Y-хромосомы достаются лишь безымянные киллеры, телохранители и «мальчики для развлечений». Более того, вопреки традиционной для «мужского взгляда» концепции поверженного врага, антагонистки в «Истории гольфисток» — нечто большее, чем противодействующая сила. Випер из сексапильной и смертоносной спортсменки-гадюки ждет метаморфоза в верную подругу, а Роза воплощает главную трагедию всего сериала.
Второй сезон более снисходителен к мужчинам, которым всё-таки достаются роли повесомее, но есть ироничный нюанс. Курода заключает их в тюрьму социальных ролей и функций: от спускового крючка сюжета до отцовской фигуры. В редчайших случаях второстепенные мужские персонажи могут подать резюме в раздел романтики, но куда им до химии между Евой и Аой. Их эмоциональная динамика не амурная пошлость или флирт со зрительским интересом, а уже упомянутое эсу. Да не простое, а с подкруткой: во взаимоотношениях Айо и Евы смешались дружба, соперничество, страсть, сестринство, сопереживание, общая одержимость любимым делом, взросление через мечту (а не травму) и нечто более трудно описуемое.
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«Блю Лок» — интенсивная драма о футболе с философскими концепциями
«Птичье крыло» не поражает размахом арок, но обилие эмпатических техник, кажется, обречено зацепить практически любого зрителя. Не споконом, так противостоянием гольфистки мафиозному клану, не мелодрамой о потерянной дочери, так пульсирующей историей о двух девушках, не социальной безнадегой, так акварельными мечтами о надежде и превозмогании. Какая бы из тропок ни привела к Birdie Wing, перед просмотром будет полезно изучить правила гольфа, названия клюшек и виды ударов. К реальному спорту «История гольфисток» имеет примерно такое же отношение, как «Блю Лок
» — к футболу, но элементарные знания о паре, драйвере и грине помогут ориентироваться на вечно зеленом поле.
Именно там порой пасутся темные лошадки — сериалы о далеко не самом зрелищном виде спорта, предлагающие удивительную эклектику, неожиданную оптику и небанальную работу с символами и акцентами. Что удивительно в рамках спокона в принципе и особенно — в географических границах аниме, где консерватизм — и социально одобряемая черта, и метод выживания самого медиума. Даже если удар «Птичьего крыла» вудом по жанровым столпам не разобьет сердце, количество неожиданных подтекстов и встреч может всколыхнуть каждого. И даже инкорпорировать надежду, что и в самом безынтересном, на первый взгляд, проекте может скрываться нечто столь же пылкое, как история Евы и Аой.
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