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«Зорро»: Любому городу нужен герой

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26 января 2024
Телеканал ТВ-3 начинает показ испанского сериала «Зорро» — мститель в плаще и маске возвращается на экраны в проекте, созданном в том числе авторами «Бумажного дома». В главной роли – Мигель Бернардо, звезда «Элиты», а съемки проходили на Канарских островах, в киногородке, построенном когда-то специально для съемок спагетти-вестернов. Такие декорации как нельзя лучше подходят для истории, чье действие разворачивается в Калифорнии в 1834 году, в месте, которое однажды превратится в Лос-Анджелес.

«Зорро»: Любому городу нужен герой

После зверского убийства богача Алехандро де ла Веги (Луис Тосар) пойман и казнен Зорро, неизвестный со шпагой, который вершит самосуд и за которым безуспешно гоняются власти. Теперь его маска должна перейти другому, так как миссия Зорро не должна прерваться – на должность претендует На-Лин (Далия Чукоатль) из местного коренного народа, но судьба в виде выбегающей из леса полумагической лисы указывает на другого претендента. Это Диего де ла Вега (Бернардо), сын покойного Алехандро. Он учится в Мадриде, но, получив письмо с сообщением о смерти отца, выезжает в Лос-Анджелес. Где сталкивается с полицейским беспределом, коррумпированной властью и необходимостью перевоплотиться в Зорро, которая сперва пугает его. Но, оказывается, что Диего отлично владеет рапирой – и планирует с ее помощью найти убийцу папы и восстановить справедливость.

Читать Интервью с режиссером новго «Зорро» Хавьером Кинтасом
История Зорро – изначально народная, поэтому интерпретировать, экранизировать и осмыслять ее пытаются не первый раз. В формате как сериала, так и фильма, самым известным из которых является, пожалуй, тот, что с Антонио Бандерасом. Авторы новой версии пытаются вдохнуть в легенду новую жизнь, пригласив молодых актеров – в остальном, надо отметить, «Зорро» выглядит вполне каноническим. Условный Дикий Запад, где царит тотальное напряжение – между коренным населением и колонизаторами, между бедными и богатыми, между властями и народом. Все, как всегда, упирается в деньги, власть и контроль над территориями, и борьба за ту или иную монополию приводит к определенному беспределу.

«Зорро»: Любому городу нужен герой

«Этому городу нужен герой» — и этот месседж роднит Зорро с Бэтменом, еще одним осиротившим в итоге криминальных разборок борцом за справедливость в плаще и маске. У обоих нет сверхспособностей, есть только личная травма и обида, а еще – собственный помощник. Роль этакого Альфреда в «Зорро» играет онемевший от сцены убийства своего хозяина бывший «дворецкий» Алехандро де ла Веги, который становится правой рукой – в прямом смысле, так как изъясняются они исключительно языком жестов – Диего. События развиваются стремительно, и герой оказывается заложником в банке, куда врываются грабители, врагом номер один для воинственной На-Лин, намеренной во что бы то ни стало заполучить «должность» Зорро, ввязывается в любовную драму с подругой детства Лолитой (Рената Нотни), которой по молодости наобещал вечной любви – впрочем, обещания эти, судя по всему, были не такими уж пустыми, загвоздка лишь в том, что она помолвлена с гвардейцем.

Смотреть онлайн Фильм «Маска Зорро» с Антонио Бандерасом
В итоге на экране разворачивается весьма бодрый ретро-экшен, в котором все драки и схватки исполнены старомодного изящества и благородства. Воздух рассекают кнут и шпага, в качестве саундтрека звучит цокот копыт – самому новому Зорро в наследство достается не только костюм, но и живой конь, шуршат пышные юбки, пыль летит во все стороны. С точки зрения атмосферы «Зорро» не уступает ни предшествовавшим экранизациям, ни в целом жанру вестерна, к которому он тяготеет в большей степени, несмотря на свое испанское происхождение.

Смотрите сериал «Зорро» на ТВ-3 с 26 января.


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