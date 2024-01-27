Марево из «марвела»: как «Иные» строят советскую метавселенную

На Кинопоиске вышли две серии фэнтези «Иные», для которых сервис уже приготовил целую мультиплатформенную вселенную. Сначала на «Букмейте» вышла книжка, написанная автором детских и подростковых сказок Александрой Яковлевой на основе оригинального сценария Елены Войтович. События происходят в предвоенных СССР и Германии, и уже в книге чувствуется некоторая смысловая недосказанность — киномонтаж, перешедший в литературу. При этом есть попытки сделать если не российских «Людей Икс», то хотя бы «Академию Амбрелла» (кстати, по «Иным» выйдет и комикс). Однако экранизация будто бы растеряла намеки на супергеройскую составляющую, представляя на первых порах лишь набор не всегда интересных персонажей, которые вряд ли способны подтолкнуть к знакомству с альтернативной вселенной.
Над Ленинградом образца 1940 года летают дирижабли. После «Капитана Волконогова
» — теперь вместе с «Мастером и Маргаритой
» – их можно назвать полноценным символом альтернативного (или не совсем) довоенного СССР. Простая, на первый взгляд, девушка Аня Смолина (Ирина Мартыненко
) трудится на швейной фабрике, где у нее даже случился ухажер: механик-комсомолец с серьезными намерениями Володя (Геннадий Фокин
). Тот настаивает на знакомстве с её братом Петей (Максим Емельянов
), с которым она проводит обеденный перерыв, но именно на прием пищи Володя, кажется, увязался совсем не вовремя. Когда трамвай, водителем которого работает Петя, чуть не попадает в аварию из-за нарушившего ПДД грузовика, Аня издает истошный крик, чья звуковая волна поражает всю улицу и людей, на ней находящихся.
Смотреть онлайн
Сериала «Иные»
Марево – таким словом сама Аня иллюстрирует эффект от своей силы: страшной, трагической, уже вынуждавшей их с братом поменять не одно место жительства. Это становится понятно уже на допросе в НКВД, которое берется за ленинградское ЧП. Среди следователей, приехавших на практически разбомбленную «маревом» улицу, оказывается Лихолетов (Илья Маланин
), повидавший подобную чертовщину в Мадриде 1930-х: из-за таинственного незнакомца погибла вся его команда. С посттравматическим синдромом единственный выживший — а оттого не способный доказать свою правду — справлялся при помощи психолога Любови Владимировны (Евгения Симонова
), которая будто бы и не удивлена, что пациент возвращается после нескольких лет без рецидивов. Она тоже ощущает «очень странные дела».
Допрос Ани между тем заканчивается направлением в специальную клинику, которой руководит профессор Александр Ильинский (Алексей Серебряков
). Там ей обещают помочь не только справиться с «недугом», но и спасти брата. Однако заверениям чекистов верить, конечно, не стоит. От ежедневного электрошока Аню избавляет тот самый таинственный незнакомец – профессор Нойманн (Вольфганг Черни
) из пока всё еще дружественной Германии. Не совсем научную схватку за сверхъестественные способности девушки он выигрывает при помощи такого же разрушительного марева и привозит Аню в немецкий приют для одаренных, которым Нойманн руководит с верной фройляйн Катариной (Линда Лапиньш
).
Читать
Силы зла, и где они обитают: рецензия на «Мастера и Маргариту»
Собственно в книге главными героями и была триада: кажущийся добрым Мефистофелем Нойманн, патриотично подпитанный булгаковским Воландом; выбивающийся из колеи следователь НКВД Лихолетов с заграничным ПТСР; девушка Аня, еще в юности познавшая разрушительную силу своего крика и винящая в этом исключительно себя.
В сериале, так некстати вышедшем в один день с экранизацией «Мастера и Маргариты», где Воланда сыграл обласканный критикой Аугуст Диль
, персонаж Вольфганга Черни тем не менее остается, пожалуй, самым интересным и проработанным, пусть и заведомо представляющим, скорее, темные силы. Лихолетов, для которого выбрали вполне подходящего исполнителя в лице Маланина, выглядит скорее растерянным, нежели уверенным в своей правоте относительно страшных событий прошлого. Впрочем, он и в книге был выписан довольно неровно. Хуже всего обстоят дела с Аней Смолиной, которая и в романизации была ни рыба ни мясо, но хотя бы с неким человеческим бэкграундом. Им, впрочем, не могут похвастаться все персонажи, мелькнувшие в первых сериях. «Иные
» развиваются на встречном ходе: сначала погружают зрителей в события (но не в конфликт), а только потом потихоньку предъявляют историю персонажей.
Читать
Рецензия на невышедший в прокат фильм «Капитан Волконогов бежал»
И все же как будто Смолину – героиню и так придавленную сомнительным даром – намеренно делают совершенно не интересной никому «серой мышью». Не спасают ни модельная внешность Ирины Мартыненко, чью непохожесть на остальных советских девушек можно было бы обыграть, ни хрупкость, за которой таится столь необъятная сила. Нюансы оказываются похоронены не только из-за отсутствия предыстории, но и, увы, актерских навыков. Причем не только Мартыненко: молодые артисты «Иных» лишь бойко и с выражением произносят реплики на отведенных точках, совершенно не работая на кадр. Об осмысленности мизансцен, как, впрочем, и о каких-либо интересных способах применения визуальных эффектов в сериале речи не идет. Подающий надежды режиссер Владимир Ракша
тут, кажется, не совсем справился с материалом и управлением проекта, который, наверное, предполагался как сложнопостановочный.
Однако даже в отсутствие высокотехнологичной картинки, столь важной для фэнтези, «Иные» будто бы лишены человеческих эмоций. Даже в сцене с еврейским мальчиком Борухом (Игорь Усачев
), тоже укрывшемся в приюте Нойманна, актеры лишь произносят заведомо выученные реплики. В той же «Академии Амбрелла
» хватает подобных провальных сцен, которые компенсируются общим уровнем супергеройского кринжа. В «Иных» однако нет и намека на комедию: история противостояния какой бы то ни было силе – моральной или физической — подается на полном серьезе, без подходящей под задачу драматургии, режиссуры и актерских работ. Такой подход, конечно, застилает глаза.
Смотрите «Иных» на Кинопоиске с 25 января
.
обсуждение >>