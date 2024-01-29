«Сергий против нечисти. Яга»: Бабка — ягодка опять

С 1 февраля в онлайн-кинотеатре KION начнут показывать новые приключения отца Сергия (Роман Маякин) — мятежного священника, который охотится за сказочными существами в современной Москве. Очередная глава истории получила название «Сергий против нечисти. Яга», так что главной злодейкой на этот раз станет самая страшная героиня русских народных сказок — Баба Яга. Впрочем, в довольно привлекательном обличье Елены Подкаминской. Остается выяснить, кого же выберет Сергий — ее или же полюбившуюся ему за время их прошлых совместных приключений сотрудницу полиции Катю Земцову (Лукерья Ильяшенко), да и будет ли вовсе у него выбор.
Открыв в финале прошлого сезона
портал в темный мир — куда нечаянно угодил непутевый Кракин (Дмитрий Куличков
) — Сергий, Катя и тетушка (Ирина Розанова
) понимают, что кто-то из них обладает недоброй сверхъестественной силой. Долго ждать ответа не приходится — Земцова на глазах обращается в Кикимору. Считанные часы остаются до момента, когда она совсем утратит человеческий облик и разум и начнет нападать на людей, так что, пока тетушка точит русалочий нож, чтобы в случае чего заколоть болотную тварь, Сергий отправляется на поиски противоядия. Спасти Катю можно лишь живой водой, но хранится заветная бутыль в аптеке у Бабы Яги. Выкрасть лекарство тайком не выходит, и Сергий вынужден, ради спасения Земцовой, заключить с Ягой пикантную сделку — секс в обмен на живую воду.
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Авторы сериала продолжают нагнетать романтическое напряжение, добавляя в уравнение с Сергием и Катей, которые и так никак не могут признаться друг другу в чувствах, новую переменную. Так что магические приключения героев теперь окрашены в цвета недоговоренностей и ревности, ведь Яга не собирается ограничиваться одной встречей и пускается во все тяжкие — начинает шантажировать батюшку самым ценным, жизнью Земцовой. Герой таким образом оказывается меж двух огней — и соглашаться не хочется, тем более Яга настаивает на интиме в своем реальном обличье бессмертной старухи, а не актрисы Подкаминской, и отказать невозможно, чтобы не потерять настоящую любовь. Современная сказка — точнее ее любовная линия — таким образом все больше напоминает турецкий сериал, где влюбленные не могут дать волю чувствам, целомудренно пряча глаза, но зато вокруг них плетутся интриги, строятся козни и жизнь в целом бьет ключом, горячим, даже раскаленным.
После успешного обезвреживания Кикиморы, которая все-таки успела натворить дел, город охватывает новая напасть в виде одноглазого Лиха (Андрей Кулаков
) — чудища-циклопа, подсевшего на человеческий адреналин, а потому превращающегося в самые большие страхи своих жертв и вынуждающего тех выпрыгивать из окон. Параллельно с основными злодеями в каждой серии появляются и второстепенные фольклорные персонажи, в этот раз неожиданные и с точки зрения самих образов, и по части исполнителей. Так живая вода оказывает и впрямь живой — с лицом и голосом Яна Цапника
, «плавающего» в синей жидкости и отпускающего колкие комментарии по поводу эротических похождений Сергия. В поисках Лиха героям придется также пробраться в логово Жар-Птицы, точнее Птица — тут существо мужского пола, весьма общипанный, живет на мусоросжигательном заводе, что логично, ведь там огромная негаснущая печь. Эта роль стала одной из последних для артиста Дмитрия Красилова
. Костюмы, декорации и прочие спецэффекты, связанные со сказочными персонажами, в «Сергии» по-прежнему на высоте — чего стоит один липкий зеленый грим Ильяшенко-Кикиморы, оставляющей повсюду скользкие тягучие следы и клацающей острыми змеиными зубами.
Развивается линия Кракина, поначалу едва ли не антагониста, а теперь — после путешествия в ад, откуда его, к счастью, удается вызволить — невольного союзника Сергия, Кати и тетушки. Они, правда, всячески отвергают попытки полицейского-неудачника присоединиться к команде борцов с нечистью. Он же, в свою очередь, уверен, что, побывав на том свете, обрел сверхспособности. Осталось понять, какие именно — составив список, Кракин проверяет на молодом коллеге самые популярные экстрасенсорные навыки. И до поры до времени все тщетно, но надежда умирает последней.
Смотрите сериал «Сергий против нечисти. Яга» в онлайн-кинотеатре KION с 1 февраля.
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