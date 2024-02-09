Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы

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Рецензии на фильмы «Книга решений»: Художник обижен каждым Вредные советы молодым режиссерам от Мишеля Гондри

Новости кино Экранизация «Мастера и Маргариты» стала четвертым миллиардером 2024 года Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей

Новости кино «Крепкие орешки» вернутся к зрителям 11 февраля В этот день зрителям покажут сразу восемь премьерных эпизодов

Интервью Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения

Лайфстайл Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн Премьера сериала «Саша и Питер»

Лайфстайл Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные» Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко

Интервью Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым» Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям