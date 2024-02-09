Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал второй сезон «Выживших» — амбициозной истории о конце света в российских реалиях. Жизнь после Апокалипсиса — давно популярный сюжет в научной фантастике, но в последние годы (на фоне пандемии и других исторических событий) кажется, что ему стали уделять больше внимания, чем раньше. Мы решили вспомнить несколько наиболее ярких — и свежих — сериалов, в которых человечество справляется с крахом цивилизации. Или, по крайне мере, пытается.
Выжившие (2021 — настоящее время)
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Загадочная эпидемия застает жителей небольшого российского города врасплох: летальный вирус либо убивает сразу, либо ждет, когда выжившие заснут на два часа, и не позволяет им проснуться. Группа счастливчиков (или несчастных), кого всё-таки обошла первая волна мора, предпринимает попытки скооперироваться, чтобы выжить. Среди героев — сирийский ветеран (Артур Смольянинов
, включен в реестр иноагентов, а также в список террористов и экстремистов), его отдаляющиеся жена и дочь (Дарья Савельева
и Виталия Корниенко
), а также мужчина с ментальными трудностями (Алексей Филимонов
). Если в первом сезоне, снятом Андреем Прошкиным
(«Орлеан
»), персонажи просто выживают — в замкнутом пространстве и на заснеженных просторах, — то во втором у них появляется цель: добраться до города, где, по слухам, хворь научились лечить (правда, не без побочек). Продолжение уже снимает Евгений Емелин
, отвечавший за небольшие спин
-оффы
«Выживших
», но творческая команда практически та же: творческий контроль над хтоническим российским (пост)апокалипсисом осуществляют Александр Плотников
, Борис Хлебников
и Бакур Бакурадзе
. В остальных ролях — Анна Слю
, Сергей Бондарчук
, Мариэтта Цигаль-Полищук
, Фёдор Лавров
и Антон Филипенко
.
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Рецензия на первый сезон «Выживших»
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2040 год. Загадочный смертоносный грипп значительно сокращает популяцию Земли, и теперь о достижениях начала тысячелетия напоминает лишь Музей цивилизации. Несмотря на безрадостные обстоятельства, в жизни людей остается место для искусства: например, есть бродячая труппа, которая играет выжившим пьесы Шекспира. Однажды артистка Кирстен (Маккензи Дэвис
) встречает Пророка (Дэниэл Дзоватто
), который может посеять смуту в актерских душах. Сериал по мотивам романа Эмили Сент-Джон Мандел
— маленький спойлер — не столько пугает закатом мира, который мы знаем, сколько помогает сохранять надежду: даже в диких условиях находится место для гуманизма и старой доброй сентиментальности. Шоураннер — Патрик Соммервиль
(сценарист «Оставленных
» и «Маньяка
»), среди режиссеров — Хиро Мурай
(«Атланта
»), в эпизодах — Гаэль Гарсиа Берналь
, Дэвид Кросс
и Химеш Патель
.
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Обзор первого сезона «Оставленных»
Одни из нас (2023 — настоящее время)
В 2003-м человечество сталкивается с жуткой эпидемией: гриб кордицепс начинает овладевать разумом людей, превращая их в растительных зомби. Спустя 20 лет, в (не)знакомом 2023-м выжившие оказываются разбросаны по карантинным зонам с военным порядком. Потерявший во время пандемии дочь (теперь) контрабандист Джоэл (Педро Паскаль
) соглашается на рискованную миссию: доставить девочку Элли (Белла Рэмси
), у которой, возможно, иммунитет к вирусу, до людей, верящих в излечение человечества. Один из главных хитов минувшего года — экранизация уже классической видеоигры The Last of Us, над телеверсией которой трудились геймдизайнер оригинала Нил Дракманн
и создатель «Чернобыля
» Крэйг Мазин
. К душераздирающему финалу герои добираются через мощную концентрацию чужих драм и опасных встреч, не растеряв надежду, что и в таких условиях можно не только выжить, но и встретить родственную душу.
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Обзор сериала The Last of Us
Иллюзия рая (2023 — настоящее время)
По разрушенной загадочным катаклизмом Японии странствует энергичный юноша Мару, которого сопровождает смекалистая телохранительница Кируко. Они ищут место под названием «Рай» и/или человека, у которого с Мару одно на двоих лицо. Параллельно в эдемоподобной лаборатории, отделенной от внешнего мира высоченной стеной, живут и учатся дети в бело-коралловой униформе. Среди подопытных-подопечных выделяется Токио, которой очень интересно, что же происходит в мире снаружи. Экранизация манги Масакадзу Исигуро
, уверенно следующая по маршруту «ничего не понятно —> очень интересно», от студии Production I.G
(«Волейбол!!
», «Консьерж универмага "Арктика"
»). Вслед за первоисточником сериал регулярно подкидывая новые интриги: тут и обмен телами, и фантастические твари, и нелинейное повествование — раздолье для любителей фанатских теорий и всякий чертовщины в духе «Одних из нас
», «Очень странных дел
» и даже «Секретных материалов
». Ну и наконец, это красиво и неглупо: наряду с впечатляющей и разнообразной по стилю анимацией в «Иллюзии рая» поднято немало вопросов о самоопределении и границах человечности.
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Обзор аниме «Иллюзия рая»
Укрытие (2023 — настоящее время)
В будущем человечество перебралось в исполинский подземный бункер: поверхность Земли стала токсичной и непригодной для жизни. Впрочем, многоэтажный рай, где сегрегация происходит по специальности (механики — на нижних уровнях, судьи и руководители — на верхних), не всем по душе. Некоторые решают убедиться, что «выходить из комнаты» смертельно опасно, — их тела, как и постапокалиптические пейзажи, демонстрируют на огромном экране. Столкнуться с тайнами бункера и мира снаружи предстоит Джульетте Никс (Ребекка Фергюсон
), которая занимает пост шерифа после смерти предшественника. Экранизация одноименного цикла Хью Хауи
долго добиралась до зрителей — зато под руководством Грэма Йоста
(«Правосудие
») сериал уже продлен на второй и третий сезоны, которые сулят еще много тайн и неожиданных поворотов: Джульетту ждут заговоры, противодействие властей (Тим Роббинс
и Коммон
) и другие прелести подземного общества.
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Преступления и пряности: 20 ожидаемых экранизаций 2024 года
К Земле приближается исполинская экзопланета, спасительный сценарий «Пятого элемента
» или «Армагеддона
» невозможен, коллапс неизбежен. Человечество устраивает всемирный пир во время чумы, развлекаясь буквально как последний раз. Однако не все готовы попрощаться с цивилизацией в режиме вечной пятницы: тихая женщина средних лет Кэрол (Марта Келли
) продолжает ходить на работу в офис и сохранять привычную рутину, чтобы ответить себе: а чем вообще была её жизнь? Остроумный и оригинальный мини-сериал Дэна Гутермана
— автора из обоймы Дэна Хармона
, работавшего над «Сообществом
» и «Риком и Морти
». Своего рода «Меланхолия
» в декорациях США — и на территории японского жанра «повседневность
», посвященного рутине.
Смотрите оба сезона «Выживших» на Okko
.
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