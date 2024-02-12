«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота»

«Постучись в мою дверь в Москве» — российская адаптация одного из самых успешных турецких проектов последних лет, ромкома «Постучись в мою дверь» (Sen Çal Kapımı), выходит 12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER. Оригинальное шоу транслировалось в Турции в 2020-2021 годах и было куплено 85 странами, включая Россию, где завоевало невероятную популярность и последние два года стабильно держится в сериальных топах.
Романтическая история взбалмошной флористки Эдды и владельца архитектурного бюро — «робота»-трудоголика Серкана Болата — покорила зрителей на всех континентах. А финальная серия второго, заключительного, сезона в 2021 году и вовсе побила в сети мировой рекорд «Игры престолов
», набрав за сутки 8,5 миллиона твитов с хештегом sonkezsençalkapimi. В Турции проект получил главную кинопремию «Золотая бабочка», как лучший романтический сериал, исполнителей главных ролей Ханде Эрчел
и Керема Бюрсина
признали лучшей кинопарой. Во многом благодаря химии между главными героями сериал стал так популярен.
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Рецензия на турецкий сериал «Постучись в мою дверь»
В российской версии, режиссером которой стал Всеволод Аравин
, главного героя сыграл актёр Никита Волков
(«Трудные подростки
»). Его партнершей стала Лиана Гриба
(«Монастырь
», «Триггер
», «Хрустальный
»). Завязка романтической истории полностью совпадает с турецким вариантом. Отличница Саша Гордеева мечтает о карьере ландшафтного дизайнера, но на последнем курсе ее лишают именной стипендии, которую учредило архитектурное бюро Сергея Градского. Саша решает отомстить обидчику. Обличив Градского на встрече со степендиатами, она приковывает его к себе наручниками. Сомнений не остается, это надолго, как минимум на сезон. Наручники лучшие подруги Саши снять помогут, но избавиться от Саши нелюдимый, помешанный на работе Градский уже не сможет.
Никита Волков признался, что он поставил себе условие не смотреть турецкий оригинал «ни в коем случае» , чтобы не быть заложником образа, созданного Бюрсином и так полюбившегося зрителям по всему миру. Создатели российской версии, по его словам, «задали свои параметры героя — кто он, что он, как он существует с другими, как герои друг к другу относятся». Если судить по первым эпизодам, Градский лишился главного козыря — самоиронии, характерной для героев турецких сериалов. Он клинически серьезен — человек без улыбки. Непонятно, чем в дальнейшем такой дундук может зацепить очень живую девушку. Саше придется расшевелить «робота», но задача эта не из легких.
Харизматичный Керем Бюрсин, сыгравший Болата, очень популярен в Турции и за ее пределами. Несмотря на внешнюю сдержанность, в глазах актера, как говорится, «черти пляшут» с первых секунд сериала, что несомненно привлекло женскую аудиторию, в том числе и в России. Остается надеяться, что образ Градского переживет трансформацию, что придаст динамики заторможенному действу. Турецкий вариант, чего не скажешь про первые эпизоды российский версии, насыщен большим количеством событий, с героями постоянно что-то происходит, жизнь вокруг них «бурлит, кипит и пенится». Герои сериала постоянно подшучивают над собой и друг над другом.
Актриса Лиана Гриба внешне напоминает Ханде Эрчел, исполнившую роль Эдды. К тому же ее Саша такая же импульсивная как Эдда — прямая противоположность рациональному главному герою, для которого нет ничего важнее работы, и вся жизнь которого проходит по расписанию. Не последнюю роль в развитии отношений главных героев играют неугомонные подруги Саши в исполнении Александры Тулиновой
, Юлии Сериной
и Екатерины Шумаковой
. Девушки не выпускают подругу из виду и всегда в нужный момент оказываются там, где и надо оказаться. Друга Градского сыграл певец Влад Соколовский
, роль мамы главного героя исполнила Екатерина Волкова
.
Смотрите сериал «Постучись в мою дверь в Москве» в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER с 12 февраля.
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