Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота»

Обзор сериалов >>
12 февраля 2024
«Постучись в мою дверь в Москве» — российская адаптация одного из самых успешных турецких проектов последних лет, ромкома «Постучись в мою дверь» (Sen Çal Kapımı), выходит 12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER. Оригинальное шоу транслировалось в Турции в 2020-2021 годах и было куплено 85 странами, включая Россию, где завоевало невероятную популярность и последние два года стабильно держится в сериальных топах.

«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота»

Романтическая история взбалмошной флористки Эдды и владельца архитектурного бюро — «робота»-трудоголика Серкана Болата — покорила зрителей на всех континентах. А финальная серия второго, заключительного, сезона в 2021 году и вовсе побила в сети мировой рекорд «Игры престолов», набрав за сутки 8,5 миллиона твитов с хештегом sonkezsençalkapimi. В Турции проект получил главную кинопремию «Золотая бабочка», как лучший романтический сериал, исполнителей главных ролей Ханде Эрчел и Керема Бюрсина признали лучшей кинопарой. Во многом благодаря химии между главными героями сериал стал так популярен.

Читать Рецензия на турецкий сериал «Постучись в мою дверь»
В российской версии, режиссером которой стал Всеволод Аравин, главного героя сыграл актёр Никита ВолковТрудные подростки»). Его партнершей стала Лиана ГрибаМонастырь», «Триггер», «Хрустальный»). Завязка романтической истории полностью совпадает с турецким вариантом. Отличница Саша Гордеева мечтает о карьере ландшафтного дизайнера, но на последнем курсе ее лишают именной стипендии, которую учредило архитектурное бюро Сергея Градского. Саша решает отомстить обидчику. Обличив Градского на встрече со степендиатами, она приковывает его к себе наручниками. Сомнений не остается, это надолго, как минимум на сезон. Наручники лучшие подруги Саши снять помогут, но избавиться от Саши нелюдимый, помешанный на работе Градский уже не сможет.

«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота»

Никита Волков признался, что он поставил себе условие не смотреть турецкий оригинал «ни в коем случае» , чтобы не быть заложником образа, созданного Бюрсином и так полюбившегося зрителям по всему миру. Создатели российской версии, по его словам, «задали свои параметры героя — кто он, что он, как он существует с другими, как герои друг к другу относятся». Если судить по первым эпизодам, Градский лишился главного козыря — самоиронии, характерной для героев турецких сериалов. Он клинически серьезен — человек без улыбки. Непонятно, чем в дальнейшем такой дундук может зацепить очень живую девушку. Саше придется расшевелить «робота», но задача эта не из легких.

Харизматичный Керем Бюрсин, сыгравший Болата, очень популярен в Турции и за ее пределами. Несмотря на внешнюю сдержанность, в глазах актера, как говорится, «черти пляшут» с первых секунд сериала, что несомненно привлекло женскую аудиторию, в том числе и в России. Остается надеяться, что образ Градского переживет трансформацию, что придаст динамики заторможенному действу. Турецкий вариант, чего не скажешь про первые эпизоды российский версии, насыщен большим количеством событий, с героями постоянно что-то происходит, жизнь вокруг них «бурлит, кипит и пенится». Герои сериала постоянно подшучивают над собой и друг над другом.

«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота»

Актриса Лиана Гриба внешне напоминает Ханде Эрчел, исполнившую роль Эдды. К тому же ее Саша такая же импульсивная как Эдда — прямая противоположность рациональному главному герою, для которого нет ничего важнее работы, и вся жизнь которого проходит по расписанию. Не последнюю роль в развитии отношений главных героев играют неугомонные подруги Саши в исполнении Александры Тулиновой, Юлии Сериной и Екатерины Шумаковой. Девушки не выпускают подругу из виду и всегда в нужный момент оказываются там, где и надо оказаться. Друга Градского сыграл певец Влад Соколовский, роль мамы главного героя исполнила Екатерина Волкова.

Смотрите сериал «Постучись в мою дверь в Москве» в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER с 12 февраля.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Юля Наумова   12.02.2024 - 14:04
И ежу понятно, что получилось просто похоже, но не так, как у турков. Всегда надо снимать свое кино, придуманное у нас. У них и актеры, профессионалы высшего уровня, чем здесь. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Премьера российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь» состоится 12 февраля
Смотреть онлайн: «Созвездие», «ГДР» и «Последний маг воздуха»
СМИ: Ханде Эрчел выходит замуж за миллиардера Хакана Сабанджи
Лучшие российские сериалы 2023 года. Выбор критиков
«Мамонты», «Лихие» и продолжение «Открытого брака»: онлайн-кинотеатр Okko рассказал о новинках сезона
Невеста со скрипкой: Что мы знаем о Лиане Грибе
Теперь официально: Никита Волков и Лиана Гриба рассказали о своих ролях в адаптации «Постучись в мою дверь»
Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
Смех и ненависть в Стамбуле: 7 турецких сериалов не только про любовь
«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем
Поиск по меткам
PREMIERОККОремейкРоссийские сериалыТурецкое кино
персоны
Всеволод АравинКерем БюрсинНикита ВолковЕкатерина ВолковаЛиана ГрибаЮлия СеринаВлад СоколовскийАлександра ТулиноваЕкатерина ШумаковаХанде Эрчел
фильмы
Игра престоловМонастырьПостучись в мою дверьПостучись в мою дверь в МосквеТриггер-2Трудные подросткиХрустальный

фотографии >>
«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота» фотографии
«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота» фотографии
«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота» фотографии
«Постучись в мою дверь в Москве»: Как оживить «робота» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Арлахов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Арлахов.

День рождения >>

Борис Быстров
Наталья Воробьёва
Людмила Гнилова
Татьяна Лялина
Михаил Названов
Бруно Оя
Александр Соколовский
Яна Троянова
Всеволод Якут
Майкл Айронсайд
Лиза Бреннер
Джош Бролин
Клаудия Мори
Кристина Риччи
Джесси Спенсер
Сигрид Торнтон
все родившиеся 12 февраля >>

Афиша кино >>

Джестер
фильм ужасов
США, 2023
Знакомьтесь, пёс
комедия, мелодрама, фильм о животных
Чехия, 2022
Одна жизнь
биография, драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Судная ночь. Джекпот
триллер
США, 2023
Алиса в стране кошмаров
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Супер Крылья. Фильм
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Китай, Южная Корея, 2023
Территория зла
боевик, триллер
США, 2024
Тайное влечение
драма
Россия, 2023
Выжившие. Бетонная утопия
драма, научная фантастика, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2023
Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Рецепт любви
драма, исторический фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 2023
Лёд-3
мелодрама
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram