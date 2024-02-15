«Престиж»: Коварные домохозяйки и отчаянные горничные

В онлайн-кинотеатре START начинается показ сериала «Престиж» — детективной драмы, снятой режиссером хита «1703» Сергеем Сенцовым. Коттеджный городок, где обитают сильные мира сего: от известных адвокатов до перспективных айтишников — становится местом преступления. Поиски убийцы, которым может быть буквально каждый, раскрывают страшные и сокровенные тайны героев — как богачей, так и их прислуги. Рассказчик в лице следователя Елизаветы Егоровны (Ирина Розанова) преподносит историю в виде сказки про королей, принцесс и серого волка, пробравшегося в замок и похитившего юную деву — и от этого всё происходящее выглядит еще более зловещим.
Устраиваясь на работу няней в дом Филимоновых — юриста Ирины (Любовь Толкалина
) и её мужа Петра (Илья Любимов
), — Ольга (Анна Уколова
) проходит собеседование с помощью детектора лжи. Отвечает прямолинейно и честно, впрочем, не вдаваясь в подробности своего прошлого: оно уже мелькает на экране мрачными флешбэками. Получив место и отправившись за сыном Филимоновых в местную школу, Ольга мгновенно погружается в пучину локальных сплетен. То есть знакомится с коллегами: няней Таисией (Вера Кинчева
), работающей у Эльвиры и Камиля Алымовых (Юлия Снигирь
и Аскар Ильясов
), богатой наследницы и IT-стартапера, и филлипинкой Корасон (Азат Жумадил
), присматривающей за домом и детьми оперной дивы Анны Гараевой (Ирина Дубцова
). Те удивлены, что Филимоновы так быстро нашли новую прислугу — оказывается, прошлая няня Лена (Глафира Глазунова
) не уволилась, а как сквозь землю провалилась. Вскоре загадка её исчезновения будет раскрыта — но не тайна убийства, жертвой которого однозначно стала девушка. Тогда-то в поселок и прибудет закутанная в шерстяной шарф и сотрясающая пространство кашлем Елизавета Егоровна — опытный следователь, готовая без стеснения заглянуть в любую дверь и вывести каждого на чистую воду. Всем без исключения тут есть, что скрывать — и хозяевам, и няням.
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Хотя на рекламных баннерах сериала красуется слоган «Богатые тоже плачут», «Престиж» напоминает скорее не одноименный мексиканский сериал
, а многосерийные истории американского шоураннера Марка Черри
про одноэтажную Америку. Самый популярный, безусловно, «Отчаянные домохозяйки
», но и у «Коварных горничных
», и у относительного свежего «Почему женщины убивают
» примерно та же атмосфера. В одноэтажной России на первом плане также оказываются женские персонажи, тогда как мужчины, судя по всему, тут находятся будто бы в зависимом положении — и это еще один повод для всевозможной ревности и зависти. Будь то пара в исполнении Толкалиной и Любимова, которого за спиной величают не иначе, как «трофейный муж». Или же герой Ильясова, откровенно презирающий свекра — нефтяного богача старой формации, не понимающего бунтарский дух молодого техномагната. Певица Гараева и вовсе — по крайней мере в первых сериях — воплощает образ сильной и независимой женщины, властной и одинокой карьеристки.
Не менее важную роль играют няни, которые, по сути, оказываются на первом плане: девушки пытаются самостоятельно расследовать загадочную смерть коллеги, что, впрочем, не делает их невинными (под подозрением все). Тем более у каждой — точнее, у каждого, но не будем раскрывать забавный и пикантный твист — весьма непростой бэкграунд и свои корыстные причины находиться на этой работе. Тут и преступления, и грехи молодости, и попытка спрятаться от преследователей или возмездия.
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По структуре «Престиж» в какой-то степени герметичный детектив, и Елизавета Егоровна сразу заявляет, что убийцей является кто-то из обитателей поселка. Забавно, что важную роль в расследовании (и вообще раскрытии всевозможных тайн) играют сплетницы — роль главной, Юлии Чуркиной, исполнила Настасья Самбурская
. Надрывная, роковая красотка, прикрывающая скандалами постыдную зависимость и очевидную семейную трагедию, которую видно невооруженным глазом в поведении её сына.
С упомянутыми выше «Отчаянными домохозяйками» и прочими творениями Черри «Престиж» роднят и наличие юмора с иронией, порой весьма смелой. Надо отдать должное и придуманным образам героев. Юлия Снигирь играет погруженную в практики и насквозь осознанную деву, чье увлечение эзотерикой вряд ли родилось на пустом месте. Как и расчетливая холодность героини Толкалиной, контрастирующая с молчаливой улыбчивостью, даже насмешливостью мужа. Соседи явно испытывают трепет перед певицей-Дубцовой — и дело не только в том, что она знаменитость мирового масштаба, но и в явной силе характера (пока, впрочем, про нее известно меньше всего). Дети, играющие пусть и эпизодические роли в силу малого возраста, становятся при этом весьма важной характеристикой каждой семьи: обиженные, непонятые, недолюбленные, молчаливые. Вместе с тем — умные и всё понимающие, или же вовсе гениальные, как дочь-подросток Гараевой, организовавшая на пару с няней-филлипинкой криптоферму прямо в детской.
Смотрите сериал «Престиж» в онлайн-кинотеатре START с 15 февраля.
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