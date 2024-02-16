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«ГДР»: Как за каменной стеной

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16 февраля 2024
На онлайн-платформе Wink вышли все серии «ГДР» — исторической и политической драмы (с элементами детектива и триллера!) про позднесоветских разведчиков и их коллег с другой стороны Берлинской стены накануне ее падения и развала СССР. Лихо закрученная вымышленная история наложена на реальный фон эпохи конца 80-х, когда мир оказался на грани очередного передела – и только страстному шпиону Александру Нечаеву в исполнении Александра Горбатова под силу распутать коварный план вражеских спецслужб и остановить очередной дипломатический скандал. Главное — сохранять бдительность и не пасть жертвой иноземной красоты берлинской танцовщицы Ингрид (Линда Лапиньш).

Кадр из сериала ГДР

В 1987 году Нечаев, работавший в ГДР на благо СССР, сумел предотвратить катастрофу – предупредил власти о том, чтобы те не сбивали влетевший на территорию Союза самолет немецкого летчика-любителя Матиаса Руста. По легенде на борту он вез, сам того не подозревая, биологическое оружие, и крушение могло привести к катастрофе. Впрочем, для Нечаева катастрофа все равно случилась, ведь во время этой спецоперации погиб важный информатор, смерть которого не смог простить разведчику его начальник — по личным причинам. С тех пор герой, высланный на родину, томится в отделе иностранной прессы – в прямом смысле, перебирает бумажки. Это сказывается на моральном состоянии Нечаева, который ходит букой, пьет горькую, ворчит на жену Свету (Дарья Урсуляк) и уже готов увольняться. Не в состоянии больше видеть перевернутое лицо товарища, коллега Нечаева — Жданов (Александр Голубев) — добивается для него разрешения поучаствовать в «полевой работе».

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Прикинувшись корреспондентом ТАСС, Александр проникает на концерт гастролирующего в Москве немецкого музыкально-танцевального (в весьма фривольном стиле) коллектива, где должен проследить за ошивающимся там же американцем – скорее всего из ЦРУ – которому, возможно, немцы должны передать некую информацию. И все идет по плану, но американец умирает в гостинице, явно не самым естественным путем. Та же участь вскоре постигает немца, который и должен был передать данные. И вот Нечаев снова в деле, летит в Берлин – на крыльях замаячившей перспективы интересной работы и, возможно, новой любви — к роковой танцовщице Ингрид (Лапиньш).

Кадр из сериала ГДР

Шпионские многосерийки, частично основанные на исторических реалиях, — весьма распространенный жанр, не только подсвечивающий прошлое разной степени давности и в приключенческом форме, но и актуализированный в соответствии с текущей повесткой. Вот и в «ГДР» то и дело появляется Михаил Горбачев (Виталий Коваленко), ведущий с супругой Раисой Максимовной (настоящим серым кардиналом!) обеспокоенные беседы о сферах влияния – НАТО расширяется, и нельзя допустить контроля США над Европой, но и «холодная война» подзатянулась, а, значит, Берлинскую стену все-таки пора ломать.

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Остальные персонажи увлечены проблемами для них более насущными. Города буквально кишат агентами, завербованными одной или другой стороной, так что под подозрение оказываются все – но, в данном случае, преимущественно артисты. Будь то упомянутый берлинский кордебалет, в ряды которого удалось затесаться и завербованному американцами немцу, и, предположительно, сотруднице Штази – уж очень подозрительно выглядит суровая блондинка Хельга (Юлия Марченко). Или же обитающий в Германии американский певец Эванс (Кирилл Зайцев), некогда сбежавший в СССР, а теперь возжелавший вернуться на родину – да еще и в компании возлюбленной Лизы (Елизавета Базыкина), по стечению обстоятельств или же неслучайно оказавшейся дочкой советского посла (Вадим Андреев).

Кадр из сериала ГДР

Некоторые эпизоды и персонажи смотрятся вычурно и неправдоподобно — как будто взяты из анекдотов про Штирлица. Например, дуэт двух прожженных шпионов, засевших в глубоком тылу в ГДР (Александр Обласов и Сергей Жарков), выглядит чуть ли не комическим, когда они с серьезными лицами стараются слиться с толпой, выслеживая очередного подозреваемого в берлинском аэропорту. При этом к ушам, куда воткнуты наушники, тянутся заметные черные проводки (до беспроводных технологий еще далеко), а спрятанный в пачке сигарет фотоаппарат издает щелчки, которые эхом разносятся по залам воздушного порта. Впрочем, не будем судить строго – от некоторых современных коллег они отстают не так уж сильно. Что до героя Горбатова, то он - суров, собран, но в то же время ничто человеческое ему не чуждо. И, воспылав мгновенной симпатией к тонкой, звонкой и гибкой иностранке Ингрид, находит, как придраться к верной супруге, всю дорогу пытающейся по своим каналам помочь его продвижению по службе. Нечаев же считает – ну или заявляет, ведь это хороший повод – что дело пахнет изменой, и грозится разводом. Как бы не оказалось, что главный враг – белокурая нимфа, выплясывающая кан-кан.

Смотрите сериал «ГДР» в онлайн-кинотеатре Wink.


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