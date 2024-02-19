«Страх над Невой»: В погоне за счастьем

На канале НТВ телепремьера ретродетектива «Страх над Невой», в котором находится место и стандартному для отечественных сериалов противостоянию КГБ и милиции, и популярной теме поиска маньяков, однако сквозь штампы порой прорываются и некоторые открытия – главным образом связанные с дуэтом следователей в исполнении Антона Хабарова и Андрея Фролова.
В 1965 году в карельских лесах правоохранительные органы накрывают секту, поклоняющуюся Чернобогу, – именно в момент чуть не случившегося жертвоприношения, причем человека не случайного, а агента КГБ, внедрившегося в секту, но ставшего ее заложником. Спустя два года уже в Ленинграде возле ночного детского сада сотрудники милиции во главе с Егором Федоровым (Андрей Фролов) находят тело девушки, а чуть позже и подозреваемого – фотографа Рыбалко, который чуть ли не на их глазах ранит ножом другую женщину. Приговор приведен в исполнение, но расслабляться рано – жертв, как выясняется, намного больше. Потому в помощь милиционерам присылают майора КГБ Владимира Чубина (Антон Хабаров) – того самого, бывшего в плену у секты Чернобога, но после этого решившегося продолжить карьеру, пусть и ценой разрыва с собственной семьей и тяжелого посттравматического синдрома.
Читать
«Я всегда ищу героев с надломленным прошлым»: интервью с Антоном Хабаровым
Капитан Федоров новому напарнику, тем более из КГБ, не то, чтобы рад, но и в версию своего коллеги Сгибнева (Сергей Яценюк
), уверенного, что Рыбалко ответственен за все эти преступления, особо не верит. Так и приходится очень дотошному, внешне сдержанному Чубину, по ночам просыпающемуся от кошмаров прошлого, и простоватому, с животной чуйкой Федорову, тоже внутренне надломленному трагической любовной историей, вместе искать настоящего маньяка.
«Страх над Невой
» частично основан на деле душителя с Обводного канала, который в сериале убивает женщин, кажущихся ему счастливыми. Но для более выразительного противостояния между абстрактной категорией счастья и вполне осязаемого земного кошмара сценаристы Андрей Лариков
и Дмитрий Каморин
вводят в «Страх над Невой» сектантскую составляющую – с последователями Чернобога, согласно мифологии, приносящего как раз несчастье.
Читать
«Мосгаз. Последнее дело Черкасова» — исторический детектив с Андреем Смоляковым
Сводки об очередных преступлениях, многочисленные разговоры в кабинетах следователей, их личные истории, так или иначе влияющие и на ход поиска маньяка, сопровождаются воодушевляющими новостями об успехах советской космической отрасли и вообще светлой жизни в Советском Союзе, где, как известно, ни маньяков, ни секса не было. И эти мифы создатели «Страха над Невой» отчаянно развеивают. Не только то и дело появляющимися в кадре фотографиями с мест убийств, но и откровенными сценами, за которые отвечает разрывающийся между чувством и долгом Егор Федоров.
Вообще дуэт героев Фролова и Хабарова получился на удивление объемным и, что немаловажно, равноценным. Здесь нет распределения ролей на ведущего и ведомого, как часто случается в подобных проектах. Каждый из них – со своим опытом, своими методами, но, главное, своей болью, которая и является главным мотивом для поиска маньяка.
Читать
Чернобог в сериале «Американские боги»
Детективная интрига «Страха над Невой» не уступает психологической. Если в первых сериях кажется, что преступник очевиден, то уже в середине сериал начинает классическое хождение от одного подозреваемого к другому. Со следствием и судом, но порой стремительным, без права на ошибку, хотя ошибки эти в системе всегда неизбежны. И финальный твист дает надежду на счастье многих девушек, с улыбкой спешащих на свидание вдоль Обводного канала, но оборачивается новой драмой и травмой для следователей, заплативших за это эфемерное счастье высокую цену.
«Страх над Невой» на канале НТВ с 19 февраля. Все серии доступны в онлайн-кинотеатре Иви
обсуждение >>