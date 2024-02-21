Бабуля-Курцын, взрывающиеся помидоры и секретные суперзлодеи: как снимали сериал «Красный 5»

В онлайн-кинотеатре PREMIER 22 февраля выходит супершпионская комедия «Красный 5», в которой бывший спецагент Бекешев (Денис Шведов) с позывным, давшим название сериалу, отстраняется от серьезной службы и в поисках новой работы попадает к своему бывшему начальнику Анатоличу (Гоша Куценко), который, как выясняется, вовсе не занимается спокойными пенсионными делами, а секретно ловит суперзлодеев. Перед выходом сериала мы решили вспомнить, как снимали «Красный 5».
В подмосковном коттеджном поселке, который своей нетипичной застройкой напоминает, скорее, глэмпинг на берегу живописного озера, расположилась дача бывшего, но все еще заслуженного шпиона Анатолича. «Киношникам иногда везет с локациями, и помимо душных подвалов, задымленных, адских, жарких помещений, иногда мы снимаем в раю. Жалко, что приходится здесь 14 часов безостановочно работать,
– говорит Гоша Куценко, уже по-хозяйски представляя окружающую его территорию. – Так что завидую по-хорошему своему герою, который тут коротает пенсию, хотя по привычке спасает мир и выращивает помидоры. Кстати, знаете, почему именно помидоры? Они в кадре взрываются прикольно!»
За помидорами герой Куценко ухаживает не один, а вместе с молодой женой Светой, тоже своего рода суперагентом, которая домашние дела успешно совмещает с боевыми искусствами, стрельбой и драками.
«Вся мужская часть нашей группы шутит, что моя героиня – самая стабильная,
– рассказывает исполнительница роли Светы актриса Татьяна Храмова
. – Она такая девчонка по делу. И у ней с героем Гоши развивается очень интересная семейная история. Я в шутку его называю «мой престарелый муж». И мы с удовольствием играем в эту игру, что он взрослый, а я за ним ухаживаю. При этом у нас сильная и страстная любовь»
. Причем без постельных сцен, чем иронично недоволен Куценко.
Храмова отмечает, что страсть в паре поддерживается постоянной сменой обстановки: «Идет бодрая экшн-сцена, какой-то махач, а потом тут же мы переносимся в их дом и видим, как Светлана варит борщ и спокойно говорит, что пора обедать. Вот это противопоставление бытовухи и супергеройской, суперагентской комедии выглядит очень смешно и интересно»
.
Именно к Анатоличу приходит потерявший работу Бекешев, которому Светлана поначалу не доверяет. «Мой персонаж привык все делать один и полагаться только на себя, а события нашего фильма показывают, что реально справиться с проблемой можно, только если рассчитывать на помощь других людей, в том числе своих близких, которые предлагают эту помощь безвозмездно, потому что любят тебя»
, – говорит исполнитель главной роли в «Красном 5» Денис Шведов.
Именно его герой в большей степени ответственен за экшн с серьезным лицом со шрамом, который Бекешев получил во время одной из трюковых сцен. Но несмотря на шпионскую и суперзлодейскую составляющую комедийного боевика, Шведов уверен, что у «Красного 5» нет каких-то референсов и зарубежных аналогов.
«Когда я прочел сценарий, у меня даже мысли не было с чем-то его сравнивать – настолько оригинально он написан, с учетом каких-то именно наших бытовых особенностей, мифов, легенд, историй. В одной из первых сцен сериала, когда я прихожу к Анатоличу, он мне рассказывает про секретное задание и оперирует при этом персонажами именно из наших сказок, мультфильмов и всяких страшилок в духе «в черном-черном городе». И это всё очень органично вплетено в данную историю»
, – уверен Шведов.
Режиссером и одним из авторов сценария «Красного 5» выступил Евгений Шелякин
, снявший немало лирических комедий, однако столь наполненный трюками ироничный боевик случился в его карьере впервые.
«Мы не из тех, кто говорит: «Эй, Джон Уик, подвинься!» Нам интересно идти по собственному пути и нащупывать свой почерк и стиль. Я считаю это одним из важнейших условий, которые могут подарить зрителям хорошие эмоции. Не нужно пытаться кого-то перегнать – так ничего не получится. Нужно всё искать внутри собственного менталитета. И мне кажется, мы смогли нащупать нужные тропинки, которые могут понравиться зрителям. А если вы увидите в сериале какие-то отсылки, то знайте, что они сделаны намеренно»
, – рассказывает режиссер.
По сюжету Бекешеву предстоит ловить суперзлодеев, сбежавших из тайной «Холодной тюрьмы». В каждой серии – новое задание и соответственно новый злодей со сверхспосбностями, хотя сам спецагент таковыми не обладает и преступников вычисляет лишь собственной логикой и интуицией.
«Для визуализации злодеев и их способностей мы используем разные средства. Один из таких персонажей у нас, например, умеет останавливать время. Соответственно все вокруг него должно замирать, а сама эта сцена вместе с трюками готовится комплексно. В ней участвуют танцоры и пластические мимы, которые умеют замирать и даже не моргать по команде. Плюс используется компьютерная графика, тросы, на которых подвешиваются актеры, пиротехнические средства»
, – уточняет Шелякин.
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При этом «Красный 5» он называет супергеройским кино о том, что пора перестать быть героями. «Например, персонаж Дениса Шведова – агент, которого уже немного тяготит его миссия, но он так и не может отказаться от этой своей личной борьбы. А герой Гоши Куценко держится на противоречии: дома он мягкий, любящий муж, а на работе суровый руководитель. И все эти противоречия важно уложить в эмоциональную синусоиду наших героев. «Красный 5» – кино в первую очередь о людях, об их жизни, отношении к происходящему, но главное к самим себе»
, – говорит режиссер.
С самой большой долей юмора к себе в сериале относится Роман Курцын
, который неожиданно единственный из всего актерского состава почти не принимает участие в экшн-сценах, а большую часть времени на экране проводит в дурацких футболках и в очках в массивной оправе. Что неудивительно, ведь зовут его персонажа Бабуля.
«На самом деле это его позывной, так как он во всех нужных и ненужных ситуациях добавляет фразочку «Как говорила моя бабуля». Она у него, кстати, тоже работала в спецслужбах и спасала мир»
, – рассказывает Курцын.
Бабуля становится напарником Бекешева и помогает ему в технической составляющей – он может взломать любую сеть. Хотя именно профессия айтишника Курцыну далась сложнее всего, так как у самого артиста дома нет даже компьютера, да и в социальные сети он выходит редко.
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«Бекешев для Бабули – пример! Он всегда хотел быть таким же сильным, мужественным человеком, готовым в любой экстремальной ситуации хладнокровно смотреть вперед. Но Бабуля дико боится крови. Эту особенность мы придумали уже когда начали съемки. У него прям обморок и панические атаки от крови, которой в сериале очень много. Так что получается, что во всех этих экшн-сценах мой Бабуля просто вырубается от вида крови, хотя и, если крови нет, он опасные ситуации все равно избегает или действует совершенно нелепо и непредсказуемо. Но это и круто! Потому что зрители меня часто видели в каких-то боевых сценах, а здесь я, можно сказать, кардинально меняю свое амплуа»
, – отмечает Роман Курцын, уверенный, что «Красный 5» получит второй сезон.
Его мнение разделяет и Гоша Куценко: «Это кино очень подробное, трогательное, с диапазоном, с запасом. Каждый найдет в нем свое – здесь и экшн, и юмор, комедия и жанр пожестче. Я реально такого не встречал. Так что мы с Курцыным соревнуемся, кого в следующем сезоне сделают супергероем – еще есть куда развивать наших персонажей. В кино быть супергероем классно, а вот в жизни это, конечно, опасная территория»
.
Насколько захватит зрителей «Красный 5» и может ли он получить продолжение, узнаем 22 февраля, когда сериал выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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