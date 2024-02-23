«Красный 5»: Шпионские игры

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли две первые серии комедийного шпионского боевика «Красный 5», в котором герои Дениса Шведова, Гоши Куценко и Романа Курцына – уволенный с официальной службы спецагент, его бывший начальник на пенсии и придурковатый айтишник соответственно – ловят сбежавших из «Холодной тюрьмы» суперзлодеев, подпитанных не только заморскими комиксами, но и исконно отечественными мифологемами.
Где-то на Ближнем Востоке спецагент Бекешев с позывным «Красный 5» (Шведов) успешно выполняет задание – жаль только, что из-за несовершенств средств связи услышал он совсем другую команду, что и обрекло сверхсекретную миссию на провал, а Бекешева на увольнение, с которым он не готов смириться. Даже на одиночные пикеты выходит, но спецагентсткий опыт все равно не помогает при встрече с рядовыми сотрудниками отечественного правопорядка. Теперь Бекешеву светит, спасибо, что не тюрьма, но ранняя и не сильно почетная пенсия, которую поначалу он проводит в четырех стенах собственной квартиры в обнимку с горячительными напитками и профдеформацией в виде чрезмерной подозрительности по отношению к соседке (Надежда Жарычева
) и ее маленькому сыну (Севастьян Бугаев
). Конфуз с последним заставляет бывшего шпиона несколько пересмотреть свое депрессивное состояние и наконец выйти вон из квартиры. Доехать до благостной дачи бывшего начальника Анатолича (Гоша Куценко), который, кажется, пенсию наконец принял – вместе с молодой женой (Татьяна Храмова
) солит помидорки и радуется спокойным семейным вечерам.
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Но по правилам шпионского боевика, все оказывается вовсе не тем, чем кажется на первый взгляд. Вот и у Анатолича под дачным туалетом расположился целый секретный штаб, в котором, правда, пока работает только сам Анатолич с женой. Бекешев, точнее Красный 5, некогда лучший спецагент вполне может дать нужное усиление. Если, конечно, будет готов к не совсем обычной миссии. Оказывается, на пенсии Анатолич не сидит без дела и занимается поимкой суперзлодеев, сбежавших из «Холодной тюрьмы», расположенной где-то в Анадыре. Секретные опыты по созданию людей со сверхспособностями начались еще в прошлом веке. И это не просто история про очередных «Людей Икс»
. Дядя Степа
, кот Леопольд
и даже Чебурашка
, с которым «вообще отдельная тема», – тоже результаты подобных экспериментов. Зашифрованных, но тем не менее имеющих такие вот отголоски в настоящем. Казалось бы, единственной правильной реакцией Бекешева было бы сбежать от заигравшегося в сверхсекретные игры Анатолича, но не тут-то было. Миссия по поимке суперзлодеев вполне может быть выполнима. Особенно когда в помощь Красному 5 дают высококлассного, хоть и немного сумасшедшего хакера с позывным Бабуля (Роман Курцын), в честь бабушки, которая когда-то тоже работала в секретной службе и воспитала внука на благо Отечества.
Комический дуэт брутального, с серьезным прищуром Дениса Шведова и в кои-то веки не участвующего в экшне и не сильно сверкающего накачанным торсом Романа Курцына в каждой серии идет по стопам нового сверхзлодея. Среди них – и Ядозуб, вырабатывающий яд с помощью собственного тела, и Альфа-самец, навевающий животный кошмар одним взглядом, и злодей, останавливающий время. При этом сами агенты никакими сверхсилами не обладают – более того, ранимый Бабуля с тонкой душевной организацией, например, боится вида крови и постоянно заедает стресс, а Бекешев порой просыпается от преследующих его травм прошлого. В общем, ничто человеческое даже суперагентам не чуждо.
В этой ироничной приземленности, пожалуй, и заключается главная сила «Красного 5», где тройка лидирующих актеров с юмором обыгрывают свои популярные актерские амплуа, а в диалогах то и дело проскальзывают отсылки и к шпионским, и к супергеройским – не столько серьезным, но и комедийным – образцам жанра. Причем с какой-то до смеха знакомой, отечественной пассивно-агрессивной интонацией и соответствующим антуражем, где вместо коктейля Джеймса Бонда – взболтать, но не смешивать – всегда лучше идет водочка с солеными огурчиками или помидорчиками, пусть на всякий случай и накачанными сывороткой правды.
Сериал «Красный 5» с 22 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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