Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «ГДР»

На НТВ 26 февраля состоится премьера 14-серийной шпионской драмы Сергея Попова «ГДР» с Александром Горбатовым, Дарьей Урсуляк и Линдой Лапиньш в главных ролях. В настоящее время все эпизоды уже доступны на платформе Wink, и многие зрители уже посмотрели сериал и оставили на странице проекта свои комментарии. Мы собрали самые любопытные отзывы, авторы которых «выбирали выражения» и старались не раскрывать загадок сюжета.
Мария Бардина
: Снято, конечно, основательно и красиво. Играют все достаточно хорошо многие просто замечательно. Шпионская линия терпимая, но кажется простоватой, без многоходовочек. Драматическая линия кажется слабой.
Билли Бонс (Екатеринбург)
: Снято все на высоком уровне, качественно чисто технически, динамично, но по содержанию много вопросов. И конечно мыло – драматическая линия, на мой взгляд, совершенно лишняя.
Lammas (Костомукша)
: Раиса Максимовна здесь какая-то... с дурацкими голубыми тенями... В жизни она была вполне себе. Не заморочились с похожестью.
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Рецензию на сериал «ГДР»
Валентина В. Орлова
: Где Раиса Горбачёва? Элегантная стильная женщина, представительнее Горбачёва, леди мирового уровня. А это что такое сидит за столом и умничает? Что за заведующая молочно-товарной фермой? Где причёска, где манеры? А почему такая старая, некрасивая? Актриса не удосужилась посмотреть кинохронику недавних времён? Или так бездарна, что не может воспроизвести аристократичность своей героини? Лучше бы в шёлковом халате сидела, чем в этой растянутой непонятной кофте из сельпо! Потом обстановка в квартирах. Да, дефицит всего, доставали. Но у меня поинтереснее обстановка была. Хотя я не принадлежала к КГБ, да и вообще была среднестатистической семьёй. А у кгбистов были возможности для доставания дефицита, плюс паёк. Будем смотреть дальше.
Мария Бардина
: Чисто внешне образ гримеры явно не дотянули. Раиса Максимовна, в моем понимании, была женщиной очень элегантной. С очень аккуратной, модной в те времена у женщин ее возраста стрижкой и укладкой. А тут у актрисы на голове какое-то сено, как у колхозницы. И стиль в одежде был безупречный.
Cheiss
: В общем, это Раиса Максимовна развалила Союз.
Antea13
: Шпионская часть примитивная. Политика – карикатурная какая-то. Значимые события сентября-ноября, кроме падения стены, проговорили скороговоркой в диалогах. На драматургию, чувства персонажей и личные истории забили с самого начала. В целом, могло быть намного хуже, иногда за беготней группы Жданова интересно наблюдать, актеры просто хорошие. Актеры все и вытягивают.
Мария Бардина
: Музыка — местами неплохо пойман вайб с синтезаторной музыкой. Но опять, музыка не поддерживает ни грамма драматической составляющей. Такое впечатление, что композиторов держат в какой-то неопнятной узде.
Михаил Машихин
: Сериал хороший. Звукорежиссер отстойный :)) Музыка и звуки заглушают речь. Испортили все.
Надежда М-К (Уфа)
: Сериал однозначно зачетный. Пройдет какое-то время – пересмотрю. Отличная игра актеров, как и сам состав. Немного напрягало подражание говору Горбачева (Коваленко) и дикция Горбатова. Настолько тихо и неразборчиво по сравнению с другими артистами. Легко смотрится. Мне не хватило серий.
GoldFish0712 (СПб)
: Горбатов, конечно, купается в этом образе, очень ему комфортно и заметно, что по кайфу. Тандем с Лапиньш, как и ожидалось, бомбический. Урсуляк как обычно Урсуляк. В целом всё нравится. Динамично, местами стильно и ярко.
Гоп-стоп
: По первым двум сериям – скучное нудное фэнтези. Актеры хорошие, но мне кажется, они все уставшие и спят на ходу. Кроме Жаркова
. Хорошие съемки, оператор и места для съемок.
Natalia Stompel
: Можно было бы покороче, и подтянуть сценарий, но дури особой пока нет. Все сыграли прекрасно, даже Урсуляк хорошо. Коваленко вообще шедеврально, хотя все молодцы, очень сложно кого-то выделить. Голубев
очень понравился в роли Жданова, раньше его не замечала.
Orbita
: Фильм понравился: целостный сюжет, все актеры на своем месте, может быть только Урсуляк не очень-то подходила на роль агента для разборок, как аналитик - очень даже, а кулаками махать духу у неё не хватает. Отдельный зачет Коваленко
и Джабраиловой
. Эта пара постаралась на славу: очень убедительные диалоги, может слегка всё иронично, но, здесь уж не обессудьте, такова народная «любовь» и память. Наша резидентура представлена достойно – актеры отыграли на хорошем уровне. Понравился приём, демонстрирующий работу мысли Александра Николаевича. Все сюжетные линии органично переплетаются и замыкаются в конце фильма. В целом, молодцы – пять за четверть, пять за год, но за звук — тройка.
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Антонина чт.
: Понравился сериал. Иногда замыливался глаз, так как смотрела все серии сразу. Считаю, такой материал должен быть. Сразу полезла в историю, читать об этом времени. Снято красиво. Актерам всем до одного браво.
RAa
: Сериал отличный для этого жанра! Сделан на пиндосский манер, без глубины, да. Снят отлично! Актеры хорошие. Согласна про «опять Урсуляк». Видимо, она модная). Сценарий неплохой, закручен, опять же, в стиле шпионских фильмов. Главное – интересно.
EnnYa (Санкт-Петербург)
: Горбачева многовато и как-то карикатурно. В некоторых диалогах так говорят, что не понять. Звукорежиссеру, или кто там за звук и музыку отвечает, три минуса. Смотреть можно, но пока ничто не тронуло до глубины души.
Александр Хан-Рязанский (писатель)(Рязань)
: Сериал получился вялый, но достоверный. Правда звук отвратительный! Режики, вы почему диалоги актеров забиваете мусорной музыкой, которая звучит гораздо громче слов?
мирро38
: Политическая часть доверия не вызывает, еще, думаю, будет впереди серьезный разбор историков.
Багира (Москва)
: Отличный сериал! Ведь могут, когда хотят! Спасибо создателям, Горбатов молодец, а за героя Жаркова — отдельное большое спасибо) И за дзюдо, и за Ленинград, и за ворота резидентуры. Опять же, эпоха... Хочется, конечно, продолжения ;)
Ambra Ambra
: Здесь будут довольны все: для свидетелей тех времен (к коим себя отношу по возрасту) есть масса нюансов и моментов, чтобы вернуться на 30 лет назад и вспомнить себя, покрутить еще раз ТОТ КУБИК РУБИКА. Для любителей спецэффектов, боевиков, тоже будет на что глянуть. Есть любовная линия. Она как бы в основе всего – тема предательства (сначала семьи, жены, а потом и Родины). Очень понравилась пара Горбачёв-Раиса. Вроде, показав их семейной парой, любящей друг друга, намекнули, что страна, в которой они стали у руля «волшебных изменений», это не управление в местном колхозе. Тут нужны другие личностные качества. Мало сломать. Дело нехитрое, когда с запада было много «помощников». А вот, разворотив этот улей, вести за собой, взять полную ответственность в моменте, тут милого семейного воркования недостаточно. Актеры сыграли отлично политиков. В общем, советую к просмотру всем! Тема очень правильная. Ещё бы что-то такое выпустили! Именно про «смутные времена» (конец 80х- 90е), но с хорошей исторической базой в сценарии. Спасибо всем создателям сериала!
Александр И
: Если честно, то сериал откровенно разочаровал. Сюжет слабоват. Очень ярко прослеживается идея создателей свалить все сегодняшние проблемы на Горбачева с Раисой, а это уже откровенное …
simona7.07@mail.ru
: Можно было обойтись без сцен насилия и мордобоя. Посмотрела ради интереса.
Валентина Орлова
: Господа кинематографисты, вы убедили, что вы научились снимать секс. Теперь научитесь передавать чувства и эмоции без натуралистичных постельных сцен. А то уж очень вы озабочены фильмами для других взрослых.
мирро38
: Пересмотреть бы перемонтированный, без Горбачева и Ко.
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Зрительские отзывы о сериале НТВ «За час до рассвета»
Neo Kinescop
: При всей моей неприязни к МС [Михаил Сергеевич], он не заслужил такого унижения. Его вообще в этом фильме все учат. Даже Цой. Оказывается, если верить киноделам, это Вите мы перестройкой обязаны. Ребята, киноделы, ну знайте же меру! А так интересно. Немного мешает знание, чем всё это закончится на самом деле, но... перетерпим, смотрим дальше.
GoldFish0712
: К Перестройке «Перемен» вообще не имеет никакого отношения. Тем более, что песню Цой написал, как выплеск своих эмоций и неудовлетворённости собственными работами в тот период.
Мария Бардина
: В ГДР из мужчин никто как-то не зацепил так чтоб очень-очень. Понятно, что они там и не должны быть красавчиками, но все же...
Петрова Наталья Федоровна
: Потрясающий сериал. Особенно поражает игра актеров. Когда смотришь на Коваленко и Барковского
, такое впечатление, что перед тобой Горбачев и Шеварнадзе. Большое спасибо создателям. Единственное, что меня ужасает – это звук. Когда же все-таки поймут, насколько это важно. Фильм, где ловишь каждое слово, в этом особенно нуждается. Речь забивает то оглушительная музыка, то стрельба, то грохот брусчатки под колесами автомобиля. Это недопустимо.
Бруни
: Сюжет про М. Горбачева, его окружение, причинно-следственные связи мог бы быть посерьезнее. Хотя его нерешительность показать удалось. Вообще тема МСГ и его окружения в фильме вызывает недоумение. Сам кинематографический прием – показать развитие сюжета на фоне происходящих мировых политических событий у меня протеста не вызывает. А вот как это сделано, вызывает негатив. Сериал же не сатирический по жанру.
Стас (Москва)
: А мне сериал понравился. Особо хорошо получилось по подбору ролей. Местами есть затянутость. Небольшие претензии к Горбатову, слишком он неэмоционален. А все же для обывателей сериал удачный и исторически привлекателен, заставляет вспомнить те времена.
Хван
: Добротный, а главное – атмосферный сериал, подходящие актёры, интересные локации. Однозначно стоит просмотра! Единственный минус – это нечленораздельная речь Горбатова и иногда Харитонова
! А когда они между собой общаются, это вообще кошмар. Какое-то мурлыканье двух котиков неразборчивое. Я понимаю, что у обоих актёров приятный глубокий низкий голос, но фразы стоит произносить отчётливо, а не мурлыкать! Приходилось даже пару раз отматывать назад и вслушиваться, что герой произнёс!
Neo Kinescop
: Пожалуй, это лучший фильм на шпионскую тему из всего, что вышло в последнее время. Все артисты молодцы. Даже Горбатов. Давно не видел его столь органичным, со времён «Ненастья
». Видимо материал этому способствовал. Ну и конечно Линдочка... это даже не обсуждается. Такая звезда выросла – красива, талантлива... любуюсь ею в каждой роли.
hanae_mori
: Коваленко интонации копировал и краснодарский говор. А мужской харизмы у него нет. Очень жаль, но мимо. Не знаю, кто мог бы сыграть Горбачёва. Но не этот.
Светлана Платкова
: Меня и Ленин его не устраивал, ущербный какой-то. Коваленко противопоказано таких известных людей и политиков играть, внутренней силы маловато. Он может как актер и талантливый, но часто этого бывает мало.
GoldFish0712
: Я сатиры вообще не увидела. От слова совсем. А вот попытка обеления Горбачей идёт красной нитью через весь сериал. И если бы не лёгкая ирония, мизерный стеб и вот этот инфантилизм, которыми сценоры и продюсеры прикрылись на случай волны народного хейта, я была бы одной из первых, кто с фразой «Горите в аду» выключила бы сериал.
Julia Artamonova
: По всему видно, что профессионалы спецслужб фильм не консультировали. Профессионал историк Млечин тоже не очень старался, в фильме слишком много Гобачева, который почему то говорит лексиконом Ельцина (понимаешь, ишь ты...и т.д) и черезчур много Раисы, Горбачев почти не бывает один или с подчиненными, она везде. И вообще, как показалось, главная задача сериала обелить и героизировать Горбачева как гения эпохи, мечтавшего создать общий европейский дом.
Гоп-стоп
: По всему видно, что главная задача сериала – показать Горбачева идиотом. И именно для этого, видимо, и был нужен Млечин.
Orbita
: Фильм действительно неплохой, не шедевр, конечно, но такой - из разряда «наш».
Олег В. Мясников
: Примитивная пропагандистская поделка. Ага, Руст летел с бактериологическими оружием, а Михаил Сергеевич Горбачёв был недоумком, управляемым женой Раисой Максимовной, спровоцировал государственную катастрофу и только сотрудники КГБ, преданные стране, защищали государство и народ.
Смотрите сериал «ГДР» на НТВ с 26 февраля.
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