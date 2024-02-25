«Как Деревянко Ломоносова играл»: Путешествие из Москвы в Холмогоры

На канале СТС 26 февраля выходит комедийный сериал «Как Деревянко Ломоносова играл», уже из названия которого понятно, что главную роль, причем самого себя, здесь исполнил актер Павел Деревянко. Чтобы погрузиться в образ светила русской науки в рамках подготовки к очередному историческому блокбастеру, популярный московский артист отправляется в Холмогоры, откуда, по легендам, Михаил Васильевич отправился пешком покорять столицу, и где по прошествии почти трех столетий, кажется, особо ничего и не изменилось.
фото: пресс-служба СТС
Главная новость всех телеканалов – режиссер первого снятого в космосе фильма Клим Шипенко готовит новый масштабный проект, посвященный Ломоносову, на главную роль уже утвержден Павел Деревянко, который дает многозначительные интервью о важности личности великого ученого в истории государства российского. Шипенко и продюсеры братья Саркисян не отстают. Только вот во время съемок все идет не совсем по плану. Груз ответственности на артиста давит не меньше, чем труднопроизносимый текст с пафосными речами. Организованный продюсерами релакс в сауне не помогает, но пришедший артисту в парилке образ Ломоносова наставляет на путь истинный: для столь значимой роли нужно настоящее погружение. Как Дастину Хоффману, который перед «Человеком дождя» посещал психбольницы. С Ломоносовым всего-то и нужно поехать на его малую родину – в Холмогоры, чтобы пропитаться духом поморов, из которых, опять же согласно легендам, и вышел ученый.
Смотреть онлайнСериал «Конец Славы» с Павлом Деревянко
В архангельском селе жизнь меж тем идет своим чередом. Народное пристанище звездный артист находит в доме Беловых. Глава семейства Егор (Антон Богданов) кормит семью физическим трудом – рыбачит, собирает морошку, колет дрова и пытается настроить интернет, с которым в Холмогорах все еще не очень. Его жена Маша (Вероника Васант) работает в местном доме-музее Ломоносова, а их дочь Полина (Варвара Володина), год назад не исполнившая мечту поступить в театральный институт, пытается разобраться с коллекторами, которым задолжала деньги как раз за ту самую мечту. По стечению обстоятельств кроме столичного квартиранта, с Беловыми еще живет племянник Гриша (Алексей Батанин) и периодически заглядывает в гости его мать, сестра Маши Наташа (Ольга Кавалай-Аксенова), которая пока не слишком удачно пытается найти мужчину для серьезных отношений.
фото: пресс-служба СТС
В первых сериях холмогорский быт буквально сбивает Павла Деревянко с ног. И дело даже не густонаселенности дома Беловых. Столичный артист, ошарашенный свежим воздухом, скромным бытом и отсутствием интернета, за полтора дня своего пребывания в Холмогорах успевает столкнуться и с местной полицией, и с медициной. Первые, хоть и не берут взятки, но по пустякам, даже если они заканчиваются громким падением и обмороком, выезжать не торопятся. Вторые действуют согласно клятве Гиппократа, но аппарат МРТ из Архангельска при все желании выписать не могут – тут бы хоть машину скорой помощи новую получить, ну или хотя бы починить единственную старую, спасибо, что не со времен Ломоносова, но не особо современную. Так Деревянко и погружается не столько в образ исторического персонажа, сколько в быт и нравы, царящие на его малой родине, которую, возможно, именно столичному артисту и суждено изменить наконец в лучшую сторону.
Нынешний сериал для самого Деревянко – настоящий бенефис, продолжающий самоироничный путь артиста, недавно уже продемонстрированный в трагикомедии «Конец Славы», где актер хоть и не играл непосредственно самого себя, но воплощал на экране роль медийного персонажа, снимавшегося в блокбастерах, но поймавшего звездную болезнь, которая буквально свела его в могилу. Кстати, один из сюжетов «Конца Славы» развивался на премьере второго «Холопа», откуда согласно фильму, Шипенко героя Славы вырезал. Здесь же режиссер, играющий самого себя, ради байопика Ломоносова отказался от второго «Вызова».
Читать и смотретьРепортаж с премьеры фильма «Холоп-2» Клима Шипенко
В отличие от «Конца Славы», сериал «Как Деревянко Ломоносова играл» не исследует актерские травмы, но сталкивает популярного, привыкшего к комфортным столичным условиям человека с провинциальной глубинкой, где испокон веков живут хорошие и совестливые люди, не испорченные квартирным вопросом, но и особо не возражающие против государственного уклада, не меняющегося на местах десятилетиями. И выбор здесь один – остаться или уехать на очередном обозе в Москву.
обсуждение >>