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«Анна Медиум»: Кто рано встает – тот все дела раскрывает

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27 февраля 2024
На телеканале «Россия» идет детективный сериал «Анна Медиум» – продолжение выходившего три года назад проекта с Марией Порошиной в роли примерной жены и матери троих детей Анны Островской, которой снятся сны, раскрывающие или даже предсказывающие преступления. Во втором сезоне, растянутом теперь не на 12, как предыдущий, а аж на 32 серии, в череде довольно банальных детективных интриг случаются занимательные случаи, но главное – героине Порошиной наконец прописали хоть какой-то характер и историю.

«Анна Медиум»: Кто рано встает – тот все дела раскрывает

В первом сезоне Анна Островская, десять лет просидевшая в декрете и за это время родившая трех дочек, решила вернуться на работу. Причина вовсе не в деньгах — все эти годы муж Евгений (Павел Трубинер) стабильно обеспечивал семью. Дело в том, что Анне вновь стали сниться вещие сны, от которых она с криком просыпается ранним утром. Кошмары покидают женщину только во время беременности и в течение двух лет после, а потом наваливаются с новой силой. Прокуратура, где она трудилась в отделе кадров, за эти годы была преобразована в Следственный комитет, но многодетную мать, конечно, никто без работы оставить не может. Начальница нового отдела кадров Татьяна Рыбакова (Наталья Суркова) оформляет новоприбывшую в архив, откуда Островскую заносит на планерку к начальнику следственного отдела Жогову (Сергей Степанченко), где на фото с очередного места преступления она видит людей из ночного кошмара. Поначалу к странноватой женщине, пытающейся лезть в ход расследования, сотрудники СК относятся настороженно, но буквально через пару дел Жогов начинает верить в удивительный дар Анны и назначает её внештатным консультантом, сохраняя за ней ставку в архиве.

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Во втором сезоне следственный отдел расширяется: в новых делах регулярно участвуют уже знакомые майор Олег Данилов (Иван Рудаков) и релоцировавшийся из провинции в Петербург «следак» Василий Климов (Максим Дрозд). Оба уже успели поверить в мистические способности Островской. Не знает о них лишь приехавшая из Москвы с проверкой майор Карева, которая тоже задерживается в отделе Жогова и закручивает роман с Даниловым. У начальника отдела личная жизнь тоже налаживается: забота Рыбаковой, от которой он долго отмахивался, приносит свои плоды. А вот у Островской нет-нет да и случаются разногласия с мужем, который недоволен, что жена всё больше времени проводит на работе. Плюс начальник одолевает её поздними звонками. Да и подъем в 5 утра от истошных криков суженой, которая увидела во сне очередное убийство, семейному счастью не помогает. Островской даже приходится выбирать между работой и личной жизнью, но, как это часто бывает в отечественных сериалах, конфликт этот быстро исчерпывается. Островскую повышают до профайлера, а дома наступает тишь да гладь. Правда, Анна теперь не только видит вещие кошмары, но и порой становится сосудом для неупокоенных душ, а дочери одна за другой открывают в себе мистические способности. Более того — в одной из серий к Островским наведывается взбалмошный брат Анны (Максим Белбородов), который тоже способен разговаривать с мертвыми.

«Анна Медиум»: Кто рано встает – тот все дела раскрывает

Изначально «Медиум» был основан на одноименном американском сериале, где главную роль исполняла Патрисия Аркетт. Её героиня, впрочем, была далека от благообразности российской Островской: например, на протяжении нескольких лет заглушала дар алкоголем, да и вообще славилась непокорным нравом. Для российского зрителя провидицу адаптировали в мягкую домохозяйку, которая картинно пугается собственных видений, хотя, казалось бы, живет с ними даже не первое десятилетие. Вдобавок — законопослушную гражданку, желающую помочь не только родному СК, но и примерно всем окружающим — даже если они принимают её за сумасшедшую. На протяжении первого сезона характер, как и распорядок дня, главной героини вообще никак не менялся: проснулась с криком, послушала, как в очередной раз бухтит недовольный муж, накормила детей и пошла на работу, где помогла прорваться операм в раскрытии преступления.

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Во втором сезоне, который уже по-отечески назвали «Анна Медиум» в честь другого популярного проекта той же производственной компании Star Media «Анна-детективъ», героине Порошиной прописали и семейные неурядицы, и постоянные угрозы увольнением, и даже сомнения в верности мужа, за счет чего актрисе наконец выпадает случай продемонстрировать на экране хоть какие-то эмоции. Зато сами дела, теперь тоже уже не адаптированные, а написанные самостоятельно, стали немного скучнее. Ставка в «Анне Медиуме» делается, скорее, на эпизоды, когда в Островскую вселяются жертвы или их убийцы, что вызывает переполох и дома, и на работе.

«Анна Медиум»: Кто рано встает – тот все дела раскрывает

Тем не менее «Анна Медиум» по-петербургски интеллигентно, без экстрасенсорного ажиотажа, исследует всегда популярную в России (и не только) связь мира живых с обителью мертвых. Островская здесь не только с легкостью раскрывает преступления, но и порой дарит тем, кто потерял близких, надежду на самый важный – последний – разговор,. Он, правда, случается когда одного из собеседников, увы, уже нет в живых.


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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   27.02.2024 - 22:52
Люблю Марию Порошину, но подобные детективы уже для меня пройденная глава. Поэтому не буду смотреть. Уверен, что люди в возрасте будут в восторге читать далее>>
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«Анна Медиум»: Кто рано встает – тот все дела раскрывает фотографии
«Анна Медиум»: Кто рано встает – тот все дела раскрывает фотографии
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