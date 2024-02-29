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«Артист с большой дороги»: Здравствуйте, я ваш рецидивист

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29 февраля 2024
29 февраля в онлайн-кинотеатрах Wink и START — премьера: криминальная комедия преображений «Артист с большой дороги». В главной роли — народный артист России Юрий Стоянов, перезапустивший карьеру благодаря оригинальным проектам российских стримингов. Его герой, освободившийся из тюрьмы вор большого актерского таланта, устраивается работать няней к детям сына, отношения с которым так и не сложились. И всё — ради спрятанного в доме тайника с награбленным добром. Хотя по итогу, конечно же, приведет авантюра не к богатству, а примирению сторон.

Фото со съемок сериала Артист с большой дороги

В 2011 году банда разбойников пенсионного возраста во главе с матерым вором Николаем Ивановичем (Стоянов) идет на очередное большое дело: грабить частный банк, принадлежащий бизнесмену Гордееву (Александр Самойленко). Вкладчики пострадать не должны: «всё украдено до нас» самой конторой, которую в скором времени будут банкротить. Зато у Гордеева в сейфе лежат россыпью бриллианты — ценность, не подверженная ни инфляции, ни скачкам акций. На них воры и нацелились, разработав многоступенчатый план кражи. Почти «Одиннадцать друзей Оушена» по-торжковски: с переодеваниями, фиктивными следователями, детьми и стариками на подхвате. Не зря за Николаем Ивановичем в воровских кругах закрепилась кличка Артист. Для достижения цели он готов разыграть целый спектакль, устроить имитацию пожара и даже примерить форму сотрудника СК (что, наверное, в кругах криминальных не поощряется).

Смотреть онлайн «Артист с большой дороги»
Вместе с Артистом брать сейф Гордеева идут товарищи по ремеслу: мастер на все руки, рисовальщик ксив Сёма (Юрий Ицков) и золотой медвежатник Петрович (Григорий Багров). Последний не расстается с тубусом таблеток, которые поглощает при каждом удобном случае. Возраст уже не тот. К сожалению, именно Петрович в итоге и срывает всё дело: ему становится худо прямо у открытого сейфа. Артист остается с товарищем на месте преступления и попадает в руки полиции. Следующие восемь лет он будет отдыхать на нарах, переосмысляя жизнь и играя в шахматы с начальником торжковской зоны. Выйдет уже другим человеком — с твердым намерением завязать и уехать на море греть немолодые косточки.

Фото со съемок сериала Артист с большой дороги

Тюремное начальство, кстати, сразу дает понять, что в перевоспитание вора не верит: говорит ему не «прощай», а «до свидания». Все вы, мол, раскаиваетесь перед выходом, а через пару месяцев возвращаетесь. Скепсис обоснованный: встреченный Сёмой Артист тут же впутывается в новое дело — ну точно-точно финальное. В доме, когда-то купленным для сына Андрея (Филипп Бледный), остался схрон с драгоценностями, которых должно хватить на безбедную старость. Забрать его представляется делом плевым: жилплощадь должна пустовать, так как отпрыск подарок родителя-бандита не принял. Однако прибыв на место в компании позврослевших (но не поумневших) детей Петровича — недотеп Чука (Владислав Воробей) и Гека (Антон Шаврин) — Артист понимает, что дело всерьез усложнилось. За восемь выпавших из жизни лет всё поменялось: домик обжит, а внутри — невестка Оля (Анна Глаубэ) и двое ребятишек — Галя (Арина Савостьянова) и Дима (Севастьян Бугаев). Внуки никогда Артиста не видели, да и вряд ли вообще знают о его существовании. Они и папу, наверное, уже начали забывать, потому что герой Филиппа Бледного, единожды появившись во флешбэке, отправлен сценаристами в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях. Оля теперь тащит детей одна при посильной помощи старшей сестры Тани (Юлия Беляева), ищет работу и няню. Этим и пользуется Артист для внедрения в дом: надев парик, очки и бюстгальтер, заявляется на крыльцо в образе тверской воспитательницы Веры Михайловны. Так и зачинается флагманская шутка «Артиста с большой дороги», которую предстоит тянуть весь сезон: Юрий Стоянов в обличии женщины сверхсреднего возраста умилительно возится с внуками, но чуть что — норовит решить проблемы семейства «по старой памяти». То есть воровской феней, карточным шулерством и другими методами обитателей мест не столь отдаленных.

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Не каждому артисту уготована вторая минута славы: обычно за пиком популярности неизменно следует только спад зрительского интереса. В крайнем случае — зыбкое плато, статус народного артиста, театральные постановки и редкие (не всегда меткие) появления не в эпизодах даже, а в расширенных камео. Юрия Стоянова эта чаша, к великой радости, миновала. После «Вампиров средней полосы» его кинокарьера вновь штурмует вершины: фильмов и сериалов с участием мастера уже снято на пару лет вперед. Есть в этом успехе и обратная сторона, выраженная в тесноте амплуа. Юрию Николаевичу, игравшему Моцарта в знаковой постановке БДТ «Амадеус», автору и исполнителю замечательных песен, просто умнейшему человеку (что ни интервью, то золото), в последнее время приходится играть типажную роль циничного пенсионера. Неизменно с широкой душой и блестящим чувством юмора, но без дополнительных граней, обрамивших бы несомненный талант. Высший вампир дед Слава («Вампиры») перетекает в писателя-«афганца» Синицына («Бессмертные», попытка Тиграна Кеосаяна актуализировать «Белорусский вокзал»), затем — в увядающего скульптора Ферапонтова («Пять процентов») и пивного алкозависимого, в прошлом — известного сатирика Соколова («Трепачи»). У всех упомянутых один конфликт — обязательно родственный. И даже в Леониде Ильиче Брежневе (его Стоянов сыграет в грядущем сериале «Олимпиада») эту же актерскую линию, есть чувство, обязательно прогнут, просто чтобы не ломать устоявшийся образ.

Фото со съемок сериала Артист с большой дороги

Это неприятность, потому что за Стояновым — уже автоматически всенародно любимым хотя бы за грустные, смешные и провидческие скетчи «Городка» — кроется куда больше, чем зрителю показывают. Несмотря на природное очарование, он может быть на экране по-настоящему омерзительным функционером (как в «Белой гвардии» Сергея Снежкина) или утонченно-бесхребетным маменькиным сынком («12» Никиты Михалкова). Ему многое, если не всё, в актерских задачах по плечу, но обширная перспектива отчего-то совсем не трогает продюсеров и режиссеров.

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В «Артисте с большой дороги», похоже, тоже не предполагается никакого вызова — в лучшем случае, поклон способности актера-хедлайнера превратиться хоть в женщину, хоть в батюшку, да хоть в черта со ступой. В первых эпизодах сериала все карты уже на столе, равно как и чертежи сюжетных арок. Недоограбленный банкир Гордеев успешно оставил вкладчиков без гроша и ушел в мэры, так что теперь постоянно светится в телевизоре накануне выборов. Артист любовно оберегает ожерелье, некогда подаренное жене — и возвращенное в момент расставания. Кажется, всё уже ясно заранее. Вопрос лишь в том, сколько трогательных семейных сцен придется пережить сидельцу, прежде чем он произнесет генеральную идею проекта: что настоящий клад всё это время прятался не в стене дома, а в людях, которые его населяют. Впрочем, для подобных проектов предсказуемость не всегда приравнена к зрительской скуке. Дорога до финала может оказаться ценнее, чем развязка сама по себе.

«Артист с большой дороги» с 29 февраля в онлайн-кинотеатрах START и Wink.


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Фото со съемок сериала "Артист с большой дороги"
Фото со съемок сериала "Артист с большой дороги"
Фото со съемок сериала "Артист с большой дороги"
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