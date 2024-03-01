«Черное солнце»: Все дороги ведут в лес

В онлайн-кинотеатре KION выходит сериал телеканала НТВ «Черное солнце», в котором герои ищут маньяка, занимающегося «расчлененкой» не как всегда в Санкт-Петербурге, а уже в Выборге. Проект стал режиссерским дебютом актрисы Анны Носатовой, так что не удивительно, что большее внимание здесь приковано именно к актерским работам двух главных исполнителей – Юрия Чурсина, предстающего в неожиданном образе пережившего трагедию, замкнутого отца-одиночки, и Максима Стоянова, которому досталась роль разбитного опера-балагура, за что он прошлым летом получил приз фестиваля сериалов «Пилот».
Похмельное утро старшего оперуполномоченного Женьки Чагина (Стоянов) перестает быть томным, когда раздается звонок с работы: фермер у себя в загородном доме застрелил трех человек, правда, сам вызвал полицию и скорую. Прибывший на место с коллегой Чагин узнает в фермере своего одноклассника Ильина (Юрий Круглов
), который, естественно, действовал исключительно в рамках самозащиты. Неизвестные пырнули ножом его беременную жену, двоих он остановил прямо в доме, а в третьего пальнул из двухстволки, когда тот пытался убежать. Налицо – превышение самообороны, а значит многодетному Ильину грозит вполне реальный тюремный срок. Чагин хочет помочь бывшему однокласснику, а потом решает занести труп, как выясняется, находящегося в розыске уголовника, со двора в дом. И дело можно было бы замять, но на место приехал новый следователь – переведшийся из Санкт-Петербурга в Выборг Игорь Жук (Юрий Чурсин), который сразу понял, что Чагин совершил должностное преступление.
Конфликт с Жуком, с которым Чагин, очевидно, не сошелся характером, —только начало не самой светлой профессиональной полосы опера, теперь находящегося на грани увольнения. Но до того, как на всякий случай написать заявление по собственному, Чагин вызывается помочь пришедшей в участок красавице-молдаванке Габи, у которой пропала сестра Кристина. Последняя совсем недавно приехала покорять Петербург, поэтому старшая сестра предусмотрительно подсунула родственнице трекер слежения. И последняя точка, зафиксированная этим трекером, – лес неподалеку от Выборга, куда Габи и едет в компании опера Чагина. Следов Кристины в лесу нет, только незначительные остатки костра. Но на это Габи уже не обращает внимания, как и на Чагина, – помощь в поиске Кристины женщине предложил ее бывший любовник, могущественный Соловьев (Петар Зекавица
), так что простым ментам впору забыть об этом деле. Только вот на следующий день в этом же лесу находят женский труп с отрубленными кистями рук. Кажется, в городе появился маньяк. Причем почерк его похож на преступника, которого последние два года перед своей смертью искала жена Игоря Жука.
«Черное солнце» не слишком манит детективной интригой – сюжет в первых сериях складывается из нескольких линий и дает лишь намек на пазл, который только предстоит собрать Чагину и Жуку. Именно на их непохожести – улыбчивый опер от сохи, из-за своего слишком свободного нрава лишившийся счастливого брака, а потом и любимой работы, против одетого с иголочки и наизусть знающего уголовный кодекс столичного следака, приехавшего в провинцию, чтобы начать новую жизнь и найти виновных в смерти жены, – и строится основной конфликт, который, очевидно, перерастет в сотрудничество, а, возможно, и дружбу. «Черное солнце» неуверенной поступью пытается таким образом нащупать отечественную дорожку к «Настоящему детективу
», но драматичности истории все-таки не достает. Да и киноманьяками, даже если они заигрывают с художественной расчлененкой, больше не удивишь не только жителей Санкт-Петербурга и его окрестностей, но и всех остальных жителей РФ.
Смотрите сериал «Черное солнце» в онлайн-кинотеатре KION
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