Принцесса шипов, королева арахиса: как изменилась «Семья шпиона» во втором сезоне

В 2022-м «Семья шпиона» стала одним из самых обсуждаемых сериалов года, стремительно ворвавшись в число привычных сёнэн-хитов момента, вроде «Истребителя демонов», «Магической битвы» и «Ван-Писа». На второй год профессиональной деятельности зрительский интерес к детищу студий Wit («Атака титанов», «Великий притворщик») и CloverWorks («Обещанный Неверленд», «Рок-тихоня!») уже не кажется таким тотальным, однако анонсы, мерч и кассовые сборы не позволяют забыть о семействе Форджер. Как они поживают — и что изменилось во втором сезоне, рассказывает Максим Бугулов.
Семья Форджеров продолжает жить под общей крышей и фамилией, втайне друг от друга преследуя личные цели. Супершпион Лойд
, известный под позывным Сумрак, пытается предотвратить конфликт Вестсалиса и Остании, грозящий перерасти в мировую войну. Йор
брак нужен, чтобы отвести подозрения: ведь дневную госслужбу она совмещает с заказными убийствами ночью. Маленькая Аня
цепляется за последнюю надежду обрести нормальную семью: все предыдущие и/о родителей разбегались в страхе, когда узнавали о телепатических способностях крохи. Наконец, пес Бонд
прилагает все усилия, чтобы договорные узы не развязались: любые перемены рисуют самые мрачные картины будущего, в которое он может заглядывать (но испытывает трудности с интерпретацией).
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Новая дюжина эпизодов изменила не так уж много в канве сериала. Лойд, чья работа подменила жизнь, постепенно осознает суть семейных — да и в принципе человеческих — отношений. Анечка так же прилежно исполняет роль кавайного маскота, способствуя производству и продаже мерча. Серии по-прежнему называют миссиями, а основную арку разукрашивают комичные и драматичные ситуации, доносящие до зрителя нюансы местного мироустройства и бэкграунде отдельных персонажей, вроде психопата Юрия Брайара
.
Главным недостатком первого сезона было немногословие в отношении Йор: Принцесса Шипов издалека казалась одной из наиболее интересных героинь, но подходить к ней близко, по старой сёнэновской традиции, никто не спешил. В продолжении досадную оплошность исправили, одновременно обнажив мотивацию столь долгого сокрытия Йор
в листве
на втором плане. Элитная наемная убийца концентрирует на себе всё внимание с той же грацией и решительностью, с какой перерезает яремную вену очередному «клиенту». Рядом с супругой Лойд — не более чем карандашный юмористический скетч про запылившиеся от времени шпионские фильмы, а Анечка — лишь милый раздражитель наподобие ниндзя-поросенка Тонтона из «Наруто
» или домашнего фенека из «Скейта: Бесконечность
», выбившийся в лидеры зрительского внимания исключительно благодаря феноменальному таланту сэйю Ацуми Танэдзаки
. Сочетание полярной двойной жизни, тяжелейших проблем с психикой, бесконечного экшн-потенциала и наличие неизлечимо перекрытого брата-штази позволяют с легкостью представить Йор в сериале имени себя: хоть в сёнэн-, хоть в дзёсэй
-ипостаси.
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и команда продюсеров тоже смекнули, что персонажам тесновато в полуюмористических рамках, и добавили больше драмы. Зрителю дают время посмеяться над болезненной гиперфиксацией Юрия на сестре, но, в конце концов, всё равно выводят к разговору об искалеченной психике и неправильно сросшемся переломе судьбы. Аналогичный дуэт комического и драматического сопровождает и персональный сегмент Бонда: попытки пса логически связать происходящее в моменте с видениями будущего находятся в плоскости гэгов, однако его реакция и устремления всё равно уходят в сторону чего-то более меланхолического.
Пока персонажи бутонами раскрывались от внезапной режиссерской щедрости, темп развития основного сюжета несколько замедлился по сравнению с первым сезоном. Что, в общем-то, «Семье шпиона» только на руку: даже подглядывая в мангу Тацуи Эндо
, сложно сказать, какие аспекты в союзе Сумрака, Принцессы Шипов и их сверхъестественных подопечных станут доминирующими в дальнейшем. Пока же Форджеры наслаждаются сопутствующими бонусами успешной франшизы: полнометражным аниме
, видеоиграми
и продажами официального мерча.
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