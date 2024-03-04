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«Камера Мотор»: Снимите это немедленно

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4 марта 2024
На ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER стартует новый комедийный сериал — «Камера Мотор» режиссера Александра Абдуллаева, до этого снимавшего проект «По колено», к слову, также рассказывавший о неординарных путях в большой кинематограф. Производством занималась компания Сергея Жукова «Руки Вверх! Production», и неудивительно, что в характеристиках сериала присутствует эпитет «ностальгический», а действие разворачивает в 90-х — правда, речь пойдет не о музыке, а о кино.

«Камера Мотор»: Снимите это немедленно

Коля Виденин (Павел Рассомахин) заведует видеосалоном в Ленинграде в 1991 году — собирает деньги и крутит боевики со Шварценеггером и Сталлоне. Однажды ему достается кассета, подписанная названием диснеевского мультфильма, и, устроив показ для школьников, парень попадает прямиком на скамью подсудимых — оказалось, что этикетка была неверной, и на записи был фильм вовсе не для детей, а для взрослых. Колю приговаривают к сроку в колонии-поселении, начальник которой (Дмитрий Колчин), по счастью, оказывается большим любителем кино. Есть даже новенький видик, только вот смотреть нечего — зато есть еще и камера. И Виденин, за время работы выучивший все голливудские блокбастеры покадрово, предлагает снять свои версии самых культовых картин.

«Камера Мотор»: Снимите это немедленно

Колоритные сокамерники — интеллигент-фальшивомонетчик (Сергей Степин), карманник-виртуоз (Аскар Нигамедзянов), молчаливый мордоворот (Андрей Свиридов) — становятся актерами, каскадерами и, по сути, всей остальной съемочной группой. Находится, для пущего правдоподобия, даже «гнусавый переводчик», который озвучивает текст совсем как в оригинальных записях. Первый блин — «Коммандо» — выходит совсем не комом, даже несмотря на козни надзирателя Басова (Александр Обласов), получившего прозвище Фальцет из-за не соответствующего фамилии тоненького голоска, и банды его сообщников из числа заключенных (Максим Киселев, Амаду Мамадаков и Дмитрий Мухамадеев). На очереди — «Терминатор», а для него позарез нужна хоть одна актриса на роль Сары Коннор. Так из соседней женской колонии прибывают на кастинг несколько девушек, отбывающих срок.

«Камера Мотор»: Снимите это немедленно

Идея не нова — вспомнить хотя бы «Перемотку» Мишеля Гондри, герои которой занимались тем же — и остроумно ложится на излюбленный в последнее время российскими сериалами тюремный антураж. Места не столь отдаленные в очередной раз превращаются в жизнерадостный комедийный фон — в данном случае речь и вовсе о нестрогом режиме, где «напрягает» разве что необходимость работать, валить лес. Доморощенная съемочная группа получает заслуженное освобождение от обязательного труда, что не может не вызывать праведный гнев и зависть остальных зеков. Вот и конфликт, масло в огонь которого подливает жестокий Басов, стереотипный надсмотрщик и приверженец строгих способов исправления.

«Камера Мотор»: Снимите это немедленно

Судя по анонсу в конце второго эпизода, съемочная команда Виденина будет переснимать и «Звездные войны», и «Назад в будущее», и «Охотников за приведениями», каждый раз превращая подручные материалы во все более сложные декорации и спецэффекты. Появление девушки явно намекает на романтическую линию, однако и она — единственная, кому удается пройти кастинг на Сару Коннор за счет впечатляющего попурри из литературной классики уровня школьной программы — тот еще комический персонаж. Ставка, очевидно, на юмор, незамысловатый и полный условностей — под стать переснятым Видениным фильмам и в целом миру сериала, оторванному от реальности и спекулирующему на немногочисленных приятных воспоминаниях о 90-х.

Смотрите сериал «Камера Мотор» на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER с 4 марта.


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«Камера Мотор»: Снимите это немедленно фотографии
«Камера Мотор»: Снимите это немедленно фотографии
«Камера Мотор»: Снимите это немедленно фотографии
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