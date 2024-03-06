«Морозко»: Легко ли тебе, девица?

В онлайн-кинотеатре Okko начался показ сериала «Морозко», в котором героиня Аглаи Тарасовой пытается залететь в последний вагон стремительно отправляющейся в даль фертильности. Отчасти проект, придуманный и срежисированный практически дебютанткой Юлией Лысовой, причем на основе личной истории, напоминает недавние «Иру» и «Ева, рожай», только в «Морозко» главная героиня не ломает четвертую стену в поиске достойной второй половины, а, скорее, проходит внутреннюю терапию по избавлению от семейных паттернов, травмирующих, но ярких воспоминаний о прошлом и обретению себя в не всегда радостном настоящем.
Символично дожив до возраста Христа, впрочем, без каких-либо особых побед и поражений, редактор околосветских новостей про слив очередных интимных фото очередного рэпера Рита (Аглая Тарасова) оказывается на приеме у врача, который ставит ей страшный диагноз. Нет, не болезнь Альцгеймера, не остеопороз и не рак толстой кишки, а ранний климакс. «Уж лучше Альцгеймер», – сетует бойкая и единственная подруга Надя (Елизавета Гончаренко
). Но есть у врача Кунина (Евгений Городницкий
) для Риты и хорошая новость. Часики хоть и дотикались, но шанс на финальный бой курантов все-таки есть – один фолликул, который при удачном стечении обстоятельств и при помощи ЭКО может дать новую жизнь. Секса у Риты давно не было, бывшие не вариант. В общем, «Нет папы, но есть папка», – каламбурит неунывающий Кунин и рекомендует Рите обратиться к цыгану-донору, похожему на молодого Микки Рурка
. Рита в сомнениях – к ребенку, как, впрочем, и к менопаузе она совсем не готова.
Врачебную папку Рита отрицает, но о своем папке начинает вспоминать все чаще. Триггером забытых воспоминаний становится не только во многом поворотная новость, но и Ритины попытки взять процесс пусть и искусственного оплодотворения в свои руки. На сайте «Сеятель.РФ» заводит анкету и знакомится с Полуночным ковбоем (Геннадий Масленников
) – чрезмерно активным и увлекающимся горячительными напитками экстрасенсом, уверенным, что Рита не подпускает к себе мужчин из-за детских травм, связанных то ли с дедом, то ли с отцом. Но кроме придурковатого «сеятеля» встречает Рита и странноватого Тараса (Никита Ефремов
), страдающего тиннитусом, то есть он буквально постоянно слышит звон, но ни Тарас, ни врачи не знают, в чем же причина заболевания. И только рядом с Ритой звон в ушах исчезает.
Несмотря на сквозную сюжетную линию с поиском отца будущего ребенка, который уже в первых сериях «Морозко» появляется в виде совсем крошечного эмбриона-слушателя Ритиного рассказа о том, как она встретила его папу, сериал Юлии Лысовой концентрируется именно на героине Аглаи Тарасовой, сопоставляя настоящее ее положение и отношения не только личные, но и рабочие (в роли невротичного, но все понимающего начальника – Гоша Куценко
), и яркие детские воспоминания. Как раз они и задают «Морозко» ностальгически-лирический тон, отчасти похожий на хитовый фильм «Батя
», только теперь с девочкой в главной роли.
Юная Маргарита (Алиса Руденко
) больше времени проводит с дедушкой (Андрей Федорцов
), мечтающим об участии во всесоюзном мужском конкурсе красоты и на дух не переносящим вечно молодого и вечно пьяного отца Риты Юрия (Николай Наумов
), которого девчонка, конечно, боготворит, но день ото дня так или иначе сталкивается с разочарованиями. Юра то палец ей прищемит, похоронив мечты стать пианисткой, то цыганам всю технику из дома продаст. Хотя вот хорька Леонида, из которого сосед собирался сделать шапку, все-таки спас. Чучело павшего смертью храбрых в неравном бою с унитазом Леонида так и живет уже со взрослой Ритой – то ли как память о беззаботных детских годах, то ли как насмешка над полученными тогда травмами и усвоенными в семье паттернами поведения. И наступило, кажется, время – начать, а по возможности и зачать новую жизнь, но что делать с этими еще не до конца упокоенными скелетами прошлого, она не знает.
Создатели «Морозко» характеризуют сериал как терапевтический, и порой он и впрямь похож на сеанс доверительного разговора – пусть и не с психологом. В случае с Ритой чутким слушателем выступает то Тарас, которому она своей исповедью заглушает звон в ушах, то пока не родившийся ребенок. Но этот сеанс, кажется, вполне способен помочь Рите найти не только себя, но и близкого человека, с которым не страшно встретить старость, ну или как минимум раннюю менопаузу.
Смотрите сериал «Морозко» в онлайн-кинотеатре Okko.
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