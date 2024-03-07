«Неверные»: Несмотря на милое личико

В онлайн-кинотеатре Wink стартует драма «Неверные», в конце февраля получившая главный приз и награду за сценарий на третьем фестивале контента стриминговых платформ «ORIGINAL+». Режиссером проекта стал Алексей Кузьмин-Тарасов, до этого снимавший сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Главную роль – лишенную родительских прав юриста с алкозависимостью – сыграла Оксана Акиньшина, которой предстоит бороться с пороками — и за справедливость для клиентов.
Ольга Шилковская (Акиньшина) лишилась сына: бывший муж (Иван Добронравов
) отсудил ребенка после её нетрезвой попытки увезти мальчика, закончившейся аварией. Проблемы с алкоголем (попросту – алкоголизм) разрушают жизнь героини, но вскоре она хватается за шанс вернуть профессию, уважение и ребенка. В новостях рассказывают о громком бракоразводном процессе футболиста с женой, где всё как у нее: от обвинений во вредных привычках до разлуки дочери с матерью. Дело оборачивается скандалом, однако Ольга добивается места в адвокатской компании старого знакомого (Роман Евдокимов
), помогавший её бывшему супругу выиграть опеку, — в общем, кармический должок. Вдобавок на Ольгу как неординарного юриста обращает внимание влиятельный бизнесмен (Егор Дружинин
), который просит защитить в суде племянника (Евгений Санников
). Тот по неосторожности (или нет, в этом есть сомнения) застрелил бывшую партнершу по бизнесу.
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Рецензия на сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»
Один из фестивальных призов «ORIGINAL+» – диплом от жюри прессы – «Неверные
» получили с формулировкой «За трезвый взгляд на вещи». Ирония иронией, но определение весьма точное: ведь одно из главных достоинство сериала таится в его откровенности. И в том, как актриса Оксана Акиньшина без стеснения, купюр и эвфемизмов играет алкоголичку. Функциональную, так как в нужные минуты ей удается находить не только верные, но и нестандартные решения. Впрочем, за каждым подъемом следует неминуемый спад, а за первым глотком – второй, третий… В делирии Ольга превращается из хладнокровного юриста в женщину у разбитого корыта: квартира больше напоминает ночлежку, сыну запрещено говорить с ней даже по телефону, новая пассия бывшего мужа грозится подать в суд за порчу имущества — машины, разбитой и облитой краской в очередном приступе нетрезвого гнева. Все новые — как, впрочем, и старые — знакомые не помогают, а лишь толкают в пучину, из которой каждое утро приходится выныривать с больной головой и чувством стыда.
В конце каждой серии, в качестве социально значимого посыла, оставлен телефон службы, помогающей зависимым людям, однако сам сериал лишен откровенного морализаторства. Это полноценная драма с лихо закрученными историями героев и неожиданными, уже в первых сериях, поворотами. Далеко не все подзащитные оказываются невиновными, а истории, в которых Ольга поначалу видит способ не только вернуться в профессию, но и разобраться в собственных проблемах, оказываются губительными. Кажется, будто все вокруг страдают теми же недугами, указывая героине на её вину и ответственность.
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Рецензия на сериал «Контейнер» с Акиньшиной и Филиппом Янковским
Оксана Акиньшина не пугается неоднозначной роли. Её героине далеко до образа положительной, да и вообще черно-белые категории тут неуместны: нет ни порицания, ни осуждения, лишь голые факты и неприглядная изнанка внешне красивой и успешной жизни. Темные очки маскируют усталость и красноту глаз, жвачка отбивает запах, кофе приводит в чувства, однако ночные срывы всё труднее скрывать — прежде всего, от себя. Очевидно, что не последнюю роль в судьбе героини предстоит сыграть пока что демонически загадочному персонажу Егора Дружинина. Он не понаслышке знаком с тем, какие последствия несет употребление запрещенных веществ, плюс без конца вызволяет непутевого племянника из пьяных передряг. Видимо, будет вытаскивать двоих: ведь Ольга и подзащитный успевают «спеться», а точнее — спиться (общие интересы сближают). Однако в случае с Шилковской цена каждого нового срыва слишком высока: сын пока держит её на поверхности, не давая совсем уж утонуть на дне бутылки, хотя тоска по нему из раза в раз становится весомым поводом выпить.
Смотрите сериал «Неверные» на wink с 7 марта
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