Что ты несешь?! «Курьеры» — глянцевый соцреализм везде и сразу

В онлайн-кинотеатре KION доступны «Курьеры» — светлолицая комедия о тех, кто доставляет людям товары первой (и не только) необходимости. Правда, современная профессия №1 — лишь предлог для драматической истории молодого человека, который хочет пробиться в другую индустрию, радующую тысячи и миллионы людей. Рассказываем, что скрывается в хорошо знакомом всем коробе — комедии и доставки.
Гоша (Владислав Тирон
из «Фандорина. Азазель
») хочет стать режиссером — и, прогуливая занятия в меде, устремляется в киношколу. Этюд юного дарования потрясает мэтра (Вадим Андреев
) до глубины души: в финальной сцене главный герой, сыгранный, разумеется, автором, бросает в банку огурец и при неоновом пересвете хватается за голову. В общем, 20-летнему визионеру вежливо советуют посмотреть жизнь и набраться ума, а потом уже что-то снимать. И Гоша тут же режиссирует подходящую ситуацию: заключает пари с гиперопекающей богатой мамой (Ольга Погодина
), что та позволит ему учиться на кинематографиста, если он три месяца сможет обеспечивать себя. Карточки заблокированы, двери квартиры закрыты (и бабушкиной тоже), юноша со смартфоном наперевес готов покорять Москву. И волею судьбы оказывается в конторе с названием «Везем вам всё» — в роли курьера.
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Сериал «Курьеры»
Наиболее точно и честно сериал описал
режиссер Андрей Загидуллин
, которого в какой-то момент заменил Илья Максимов
: «Светлая история, опирающаяся на лучшие традиции советского кинематографа и жанра лирической комедии
». «Курьеры
» действительно на-гора выдают мощную дозу соцреализма, изображая вымышленную службу доставки всего, везде и сразу, у которой только один склад-офис — еще и где-то неподалеку от Арбата. Местная Москва похорошела даже по меркам Собянина и выхолощенных отечественных комедий: с высоты птичьего полета она напоминает декорацию к «Вонке
», если бы тот управлял не шоколадной фабрикой, а мегаполисом. Эти кадры можно печатать на упаковках со сладостями.
Курьерский ансамбль вторит советскому представлению о дайверсити. В «ВВВ» Гошу приводит скромный узбек-полиглот-программист Алик (Давид Сократян
). На пороге спускает всех собак боевая уроженка Калуги Марина (Милана Бру
), к которой, конечно, проложена романтическая линия. Азы профессии объясняет смурной теленгит
Павел Иванович (Амаду Мамадаков
), повидавший и тюрьму, и суму, и людское добро. Руководит же бизнесом отзывчивая Таисия (Кристина Кукас
), на которую скинул менеджмент возлюбленный Вадим (Роман Маякин
) — продавец успеха в Интернете, мастер уходить от прямого ответа и человеческой близости. У каждого есть прошлое, о котором хочется забыть, и счета, требующие оплаты.
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Впрочем, за первые четыре эпизода персонажи так и не пробьют скорлупу причудливо сконструированных стереотипов. Марина будет буянить, иногда холодея от ужаса, когда звонит бывший, или неожиданно расцветая симпатией к Гоше. Характер Таисии, подсмотренный будто в «Не родись красивой
» (или другом ситкоме нулевых), состоит из декольте и нервного крика «Штраф!
». Приятный во всех отношениях Алик живет в квартире, сгенерированной нейросетью и бабушкой: стены плотно увешаны неоновой подсветкой и плакатами несуществующих восточноазиатских музыкантов, а обои напоминают ковер (их, к слову, полный дом у родителей в Узбекистане). Не считая проблемы с парочкой неонацистов, которые (как, в общем, и добрая половина эпизодников) оказываются отбившимися от рук маменькиными сыночками, его линия пока наименее драматичная.
Собственно, выдающееся равнодушие сценариста Сергея Калужанова
— автора вторых «Мажора
» и «Пищеблока
» — к фактуре даже восхищает. Сложно представить историю о корпоративном рабстве, где «убитые меблирашки», арендуемые у бывшего службиста (Валентин Смирнитский
), плохо скрывают размашистость и комфортабельность, а все клиенты доставки как на подбор живут в новостройках или элитных ЖК. Кажется, что создатели сериала никогда не сталкивались с курьерами, жизнью в большом городе и социальными сетями (Гоша постоянно снимает тик-токи, но никуда их не выкладывает, или на них никто не реагирует), да и про киношколы узнали только из других комедий. Что в сериале передано виртуозно — так это столичная несознанка, способность игнорировать происходящее вокруг и в мире, отвлекаясь на блеск огоньков.
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Отсюда же рождается интонация фальшивого оптимизма, иллюстрируемого снисходительными карикатурами на молодых и пожилых, москвичей и приезжих, людей физического труда и IT-специальности. Даже зачин со спором парня из богатой семьи и его властной матери отдает извращенным реваншизмом «Холопа
», где герой должен хлебнуть горя (а в идеале — получить по жопе), чтобы перевоспитаться. Гоша, правда, хороший парень, который действительно к 20 умудрился не заметить хотя бы трещинок несправедливости в окружающем мире. Только лубочная жиза, которую ему сочинили Калужанов с ветераном «Шпионских игр
» Максимовым, — пародия даже на повседневность ментовских сериалов, не говоря о трудовых хоррорах вроде «Айки
» или «Продуктов 24
». За жвачкой или другими снеками и правда лучше сходить в магазин, чем дарить хотя бы 40 минут жизни «Курьерам».
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